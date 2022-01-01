Грязевой насос Зубр НПГ-М1-900 М1, 900 Вт

Преимущества

Высокая производительность

Поплавковый выключатель - автоматическая работа

Регулировка включения/выключения длиной поплавкового выключателя

Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика

Ручка для удобства погружения и переноски насоса

Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева

Не требует обслуживания

Небольшие габариты

Универсальный соединительный штуцер

Регулировка уровня включения и выключения ЗУБР МАСТЕР НПГ-М1-900

Погружной дренажный насос для загрязненной воды ЗУБР МАСТЕР НПГ-М1-900 предназначен для поддержания заданного уровня воды в емкости, для защиты от затопления, для осушения водоёмов. Способен перекачивать как чистую воду, так и загрязненную воду с допустимым размером частиц включений мягкий фракций до 35 мм.