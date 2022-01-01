Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плоскогубцы Зубр Профессионал Бульдог 2201-1-18_z02, 180 мм
690 ₽
Плоскогубцы
    Плоскогубцы Зубр Профессионал Бульдог 2201-1-18_z02, 180 мм
    Арт. Х1307235
    Плоскогубцы Зубр Профессионал Бульдог 2201-1-18_z02, 180 мм

      Плоскогубцы Зубр Профессионал Бульдог 2201-1-18_z02, 180 мм

      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1307235

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Отвертка шлицевая Stanley Cushion grip 064916, 5x100 мм
      250 ₽
      5.0
      Отвертка шлицевая Stanley Cushion grip 064916, 5x100 мм
      Переходник 6/9 универсальный Вариант СВ000000074
      470 ₽
      5.0
      Переходник 6/9 универсальный Вариант СВ000000074
      Отвертка Лакра 3101010 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0x100 мм
      100 ₽
      1.0
      Отвертка Лакра 3101010 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0x100 мм
      Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
      135 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
      Разводной ключ Sparta 155305 (250 мм)
      510 ₽
      5.0
      Разводной ключ Sparta 155305 (250 мм)
      Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78608, SL3х100
      150 ₽
      Отвертка диэлектрическая КВТ Профи 78608, SL3х100
      Разводной ключ Stanley MaxSteel 0-90-948, 200 мм
      990 ₽
      Разводной ключ Stanley MaxSteel 0-90-948, 200 мм
      Рулетка Зубр "МАСТЕР" 34055-03-16_z02 3м/16мм, обрезиненный корпус
      240 ₽
      5.0
      Рулетка Зубр "МАСТЕР" 34055-03-16_z02 3м/16мм, обрезиненный корпус
      Бокорезы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-5-16_z02, 160 мм
      540 ₽
      Бокорезы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-5-16_z02, 160 мм
      Бокорезы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-5-18_z02, 180 мм
      670 ₽
      Бокорезы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-5-18_z02, 180 мм
      Кованый молоток Toolberg 3302014, 400 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      480 ₽
      5.0
      Кованый молоток Toolberg 3302014, 400 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      Магнитная рулетка с фиксатором Центроинструмент УЛЬТРА (5 м, 25 мм)
      520 ₽
      5.0
      Магнитная рулетка с фиксатором Центроинструмент УЛЬТРА (5 м, 25 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскогубцы комбинированные Зубр "БУЛЬДОГ" 180мм, Профессионал 2201-1-18_z02 способны не только удерживать листовой материал, но еще и перекусывать проволоку до 3.8 мм. Специальная форма шарнира позволяет увеличить мощность на треть в сравнении с обычным инструментом.

        Преимущества

        • Эксцентриковый шарнир Зубр "БУЛЬДОГ" 180мм, Профессионал 2201-1-18_z02 увеличенной мощности,благодаря оптимальной передаче усилия, значительно облегчает работу
        • Специальная инструментальная сталь, легированная хромом и ванадием, для оптимального баланса твердости и прочности
        • Поверхность губок и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса
        • Особое стойкое специальное хромовое покрытие для защиты от механических повреждений и предотвращения коррозии
        • Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают максимальное удобство при работе