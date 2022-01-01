Плоскогубцы Зубр Профессионал Бульдог 2201-1-18_z02, 180 мм
Арт. Х1307235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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- Плоскогубцы комбинированные Зубр "БУЛЬДОГ" 180мм, Профессионал 2201-1-18_z02 способны не только удерживать листовой материал, но еще и перекусывать проволоку до 3.8 мм. Специальная форма шарнира позволяет увеличить мощность на треть в сравнении с обычным инструментом.
Преимущества
- Эксцентриковый шарнир Зубр "БУЛЬДОГ" 180мм, Профессионал 2201-1-18_z02 увеличенной мощности,благодаря оптимальной передаче усилия, значительно облегчает работу
- Специальная инструментальная сталь, легированная хромом и ванадием, для оптимального баланса твердости и прочности
- Поверхность губок и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса
- Особое стойкое специальное хромовое покрытие для защиты от механических повреждений и предотвращения коррозии
- Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают максимальное удобство при работе