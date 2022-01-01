Плоскогубцы Зубр Профессионал Бульдог 2201-1-18_z02, 180 мм

Преимущества

Эксцентриковый шарнир Зубр "БУЛЬДОГ" 180мм, Профессионал 2201-1-18_z02 увеличенной мощности,благодаря оптимальной передаче усилия, значительно облегчает работу

Специальная инструментальная сталь, легированная хромом и ванадием, для оптимального баланса твердости и прочности

Поверхность губок и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса

Особое стойкое специальное хромовое покрытие для защиты от механических повреждений и предотвращения коррозии

Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают максимальное удобство при работе

Плоскогубцы комбинированные Зубр "БУЛЬДОГ" 180мм, Профессионал 2201-1-18_z02 способны не только удерживать листовой материал, но еще и перекусывать проволоку до 3.8 мм. Специальная форма шарнира позволяет увеличить мощность на треть в сравнении с обычным инструментом.