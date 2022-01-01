Бокорезы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-5-18_z02, 180 мм

Преимущества:

Эксцентриковое расположение шарнира увеличивает передачу усилия на 70%

Сr-V сталь для оптимального баланса твердости и прочности

Закаленные рабочие поверхности

Хромовое защитное покрытие

Маслобензостойкие рукоятки

Высокая режущая способность при малых усилиях

Бокорезы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-5-18_z02 - применяются для перекусывания проволоки из стали, меди, алюминия. Профессиональный губцевый инструмент отвечает высочайшим промышленным стандартам качества, разработан для захвата и удержания плоских и круглых предметов, перекусывания проволоки средней твердости.