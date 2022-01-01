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Бокорезы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-5-18_z02, 180 мм
670 ₽
Бокорезы
    Бокорезы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-5-18_z02, 180 мм
    Арт. О00000033522
    Бокорезы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-5-18_z02, 180 мм
    Бокорезы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-5-18_z02, 180 мм
      Бокорезы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-5-18_z02, 180 мм
      Бокорезы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-5-18_z02, 180 мм

      Бокорезы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-5-18_z02, 180 мм

      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 598 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033522

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 598 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бокорезы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-5-18_z02 - применяются для перекусывания проволоки из стали, меди, алюминия. Профессиональный губцевый инструмент отвечает высочайшим промышленным стандартам качества, разработан для захвата и удержания плоских и круглых предметов, перекусывания проволоки средней твердости.

        Преимущества:

        • Эксцентриковое расположение шарнира увеличивает передачу усилия на 70%
        • Сr-V сталь для оптимального баланса твердости и прочности
        • Закаленные рабочие поверхности
        • Хромовое защитное покрытие
        • Маслобензостойкие рукоятки
        • Высокая режущая способность при малых усилиях