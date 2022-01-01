Заточной станок Зубр Профессионал ПСТ-125

Преимущества

Профессиональный заточной станок ЗУБР d125 мм, 200 Вт, ПСТ-125 имеет двигатель большой мощности, который способен выполнить даже самую тяжелую работу

2 круга разной зернистости для любых работ

Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы

LED подсветка рабочей зоны

Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки

Пылезащищенный выключатель для беспроблемной эксплуатации

Возможность крепления к опорной поверхности

Регулируемый упор для инструмента

Профессиональный заточной станок ЗУБР d125 мм, 200 Вт, ПСТ-125 подходит для эксплуатации в мастерской и на мелкосерийном производстве. Данная модель имеет большой ресурс двигателя. Станок отличается повышенной точностью установки заточных кругов и компактным корпусом. Станок предназначен для заточки, а также сухой шлифовки инструмента и металлических заготовок.