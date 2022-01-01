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Заточной станок Зубр Профессионал ПСТ-125
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Заточной станок Зубр Профессионал ПСТ-125
    Арт. О00000037207
    Заточной станок Зубр Профессионал ПСТ-125
    Заточной станок Зубр Профессионал ПСТ-125
    Заточной станок Зубр Профессионал ПСТ-125
    Заточной станок Зубр Профессионал ПСТ-125
    Заточной станок Зубр Профессионал ПСТ-125
      Заточной станок Зубр Профессионал ПСТ-125
      Заточной станок Зубр Профессионал ПСТ-125
      Заточной станок Зубр Профессионал ПСТ-125
      Заточной станок Зубр Профессионал ПСТ-125
      Заточной станок Зубр Профессионал ПСТ-125

      Заточной станок Зубр Профессионал ПСТ-125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000037207

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Зернистость круга 2
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Профессиональный заточной станок ЗУБР d125 мм, 200 Вт, ПСТ-125 подходит для эксплуатации в мастерской и на мелкосерийном производстве. Данная модель имеет большой ресурс двигателя. Станок отличается повышенной точностью установки заточных кругов и компактным корпусом. Станок предназначен для заточки, а также сухой шлифовки инструмента и металлических заготовок.

        Преимущества

        • Профессиональный заточной станок ЗУБР d125 мм, 200 Вт, ПСТ-125 имеет двигатель большой мощности, который способен выполнить даже самую тяжелую работу
        • 2 круга разной зернистости для любых работ
        • Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
        • LED подсветка рабочей зоны
        • Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
        • Пылезащищенный выключатель для беспроблемной эксплуатации
        • Возможность крепления к опорной поверхности
        • Регулируемый упор для инструмента