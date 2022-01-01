Заточной станок Зубр Профессионал ПСТ-125
Арт. О00000037207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Зернистость круга 2
|80
- Профессиональный заточной станок ЗУБР d125 мм, 200 Вт, ПСТ-125 подходит для эксплуатации в мастерской и на мелкосерийном производстве. Данная модель имеет большой ресурс двигателя. Станок отличается повышенной точностью установки заточных кругов и компактным корпусом. Станок предназначен для заточки, а также сухой шлифовки инструмента и металлических заготовок.
Преимущества
- Профессиональный заточной станок ЗУБР d125 мм, 200 Вт, ПСТ-125 имеет двигатель большой мощности, который способен выполнить даже самую тяжелую работу
- 2 круга разной зернистости для любых работ
- Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- LED подсветка рабочей зоны
- Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
- Пылезащищенный выключатель для беспроблемной эксплуатации
- Возможность крепления к опорной поверхности
- Регулируемый упор для инструмента