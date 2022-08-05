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Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-32-1100 К ,1100 Вт
5.0
1
8 271 ₽
8 960 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-32-1100 К ,1100 Вт
Арт. Ю00000011802
5.0
1
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-32-1100 К ,1100 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-32-1100 К ,1100 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-32-1100 К ,1100 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-32-1100 К ,1100 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-32-1100 К ,1100 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-32-1100 К ,1100 Вт
  • Персональная скидка
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-32-1100 К ,1100 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-32-1100 К ,1100 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-32-1100 К ,1100 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-32-1100 К ,1100 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-32-1100 К ,1100 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-32-1100 К ,1100 Вт

Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-32-1100 К ,1100 Вт

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  • -689 ₽
8 271 ₽
8 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000011802
5.0
1

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
3.4
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -689 ₽
8 271 ₽
8 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Перфоратор ЗУБР Профессионал, 1100 Вт ЗП-32-1100 К работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Он оснащен функцией реверса для простого извлечения оснастки при заклинивании. Сетевой кабель длиной 4 м дает оператору возможность свободно перемещаться по рабочей площадке. Ограничитель глубины сверления обеспечивает точную работу.

    Преимущества

    • Новый фирменный дизайн
    • Полностью измененный ударный механизм
    • 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
    • Рекомендуемый диаметр бурения: 4-22 мм
    • Плавная регулировка оборотов
    • Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора
    • Рукоятка с резиновыми накладками - для комфортной работы
    • Длинный кабель (4 м)
    • Поворот долота в нужное осевое положение
    • Реверс поворотом щеток
    • Корпус редуктора из металла - для долгого срока службы инструмента
    • Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора ЗУБР Профессионал ЗП-32-1100 К