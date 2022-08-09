Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
Арт. О00000018973
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Упаковка
|коробка
|
Напряжение сети, В
|220
- Электрический штроборез ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ ЗШ-П45-2100 ПВТК используется для штробления и резки канавок в бетонных и кирпичных поверхностях. Пылезащита узлов инструмента обеспечивает долгий срок службы. Антивибрационная система уменьшает вредное воздействие на организм.
Преимущества:
- Увеличенные ширина и глубина реза в сочетании эффективным пылеотводом и антивибрационной защитой;
- Плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки;
- Система защиты по току исключает термическое повреждение двигателя при перегрузках в работе;
- Бесступенчатая регулировка глубины пропила с удобной шкалой и фиксацией без инструмента;
- Специально усиленный корпус редуктора для улучшения теплоотвода и обеспечения прочности;
- Антивибрационная система защищает от вредного воздействия в процессе работы
- Блокировка шпинделя ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ ЗШ-П45-2100 ПВТК для легкой замены дисков;
- Эффективное пылеудаление благодаря возможности подключения пылесоса;
- Поворотная основная рукоятка для лучшего контроля во время работы;
- Устойчивость и ровное движение по поверхности благодаря широко расставленным роликам;
- Дополнительная рукоятка с мягкой накладкой для надежного хвата;
- Выключатель с защитой от пыли, случайного включения и с фиксацией во включенном положении;
- Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток;
- Быстрая замена щеток;
- Фирменный кейс для удобного хранения и переноски.
Комплектация:
- Штроборез;
- Кейс;
- Имбусовый ключ;
- Прижимная шайба 2 шт;
- Наборная шайба 8 шт;
- Затяжной ключ;
- Дополнительная рукоятка;
- Инструкция по безопасности;
- Руководство по эксплуатации.