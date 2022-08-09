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Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
5.0
1
Найти аналог
Штроборезы
    Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
    Арт. О00000018973
    5.0
    1
    Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
    Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
    Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
    Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
    Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
    Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
    Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
      Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
      Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
      Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
      Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
      Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
      Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт
      Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт

      Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000018973
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический штроборез ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ ЗШ-П45-2100 ПВТК используется для штробления и резки канавок в бетонных и кирпичных поверхностях. Пылезащита узлов инструмента обеспечивает долгий срок службы. Антивибрационная система уменьшает вредное воздействие на организм.

        Преимущества:

        • Увеличенные ширина и глубина реза в сочетании эффективным пылеотводом и антивибрационной защитой;
        • Плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки;
        • Система защиты по току исключает термическое повреждение двигателя при перегрузках в работе;
        • Бесступенчатая регулировка глубины пропила с удобной шкалой и фиксацией без инструмента;
        • Специально усиленный корпус редуктора для улучшения теплоотвода и обеспечения прочности;
        • Антивибрационная система защищает от вредного воздействия в процессе работы
        • Блокировка шпинделя ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ ЗШ-П45-2100 ПВТК для легкой замены дисков;
        • Эффективное пылеудаление благодаря возможности подключения пылесоса;
        • Поворотная основная рукоятка для лучшего контроля во время работы;
        • Устойчивость и ровное движение по поверхности благодаря широко расставленным роликам;
        • Дополнительная рукоятка с мягкой накладкой для надежного хвата;
        • Выключатель с защитой от пыли, случайного включения и с фиксацией во включенном положении;
        • Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток;
        • Быстрая замена щеток;
        • Фирменный кейс для удобного хранения и переноски.

        Комплектация:

        • Штроборез;
        • Кейс;
        • Имбусовый ключ;
        • Прижимная шайба 2 шт;
        • Наборная шайба 8 шт;
        • Затяжной ключ;
        • Дополнительная рукоятка;
        • Инструкция по безопасности;
        • Руководство по эксплуатации.