Штроборез Зубр Профессионал ЗШ-П45-2100 ПВТК, 2100 Вт

Преимущества:

Увеличенные ширина и глубина реза в сочетании эффективным пылеотводом и антивибрационной защитой;

Плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки;

Система защиты по току исключает термическое повреждение двигателя при перегрузках в работе;

Бесступенчатая регулировка глубины пропила с удобной шкалой и фиксацией без инструмента;

Специально усиленный корпус редуктора для улучшения теплоотвода и обеспечения прочности;

Антивибрационная система защищает от вредного воздействия в процессе работы

Блокировка шпинделя ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ ЗШ-П45-2100 ПВТК для легкой замены дисков;

Эффективное пылеудаление благодаря возможности подключения пылесоса;

Поворотная основная рукоятка для лучшего контроля во время работы;

Устойчивость и ровное движение по поверхности благодаря широко расставленным роликам;

Дополнительная рукоятка с мягкой накладкой для надежного хвата;

Выключатель с защитой от пыли, случайного включения и с фиксацией во включенном положении;

Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток;

Быстрая замена щеток;

Фирменный кейс для удобного хранения и переноски.

Комплектация:

Штроборез;

Кейс;

Имбусовый ключ;

Прижимная шайба 2 шт;

Наборная шайба 8 шт;

Затяжной ключ;

Дополнительная рукоятка;

Инструкция по безопасности;

Руководство по эксплуатации.

Электрический штроборез ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ ЗШ-П45-2100 ПВТК используется для штробления и резки канавок в бетонных и кирпичных поверхностях. Пылезащита узлов инструмента обеспечивает долгий срок службы. Антивибрационная система уменьшает вредное воздействие на организм.