Перчатки Зубр Протектор 11452-XL, с увеличенной площадью ПВХ-гель покрытия, 10 класс, размер L-XL (пара)
Арт. Ю00000002376
Перчатки Зубр Протектор 11452-XL, с увеличенной площадью ПВХ-гель покрытия, 10 класс, размер L-XL (пара)
Арт. Ю00000002376
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для сада и огорода, строительные, хозяйственные
- Перчатки Зубр Протектор 11452-XL - предназначаются для защиты рук от механических повреждений и различных производственных загрязнений. Применяются такие перчатки в основном при погрузочно-разгрузочных работах, сборочных работах и упаковке.
Преимущества
- Нанесенный на тыльной стороне рисунок из полиэстера разработан для лучшего сцепления рук с предметами
- Эластичные манжеты удлинены, обеспечивая защиту запястий
- Перчатки долго не истираются, легки в уходе
- В качестве материала используется натуральный хлопок и полиэстер
- Повышенная плотность вязки, выполненная по 10 классу придает ткани повышенную стойкость к истиранию
- Несмотря на наличие удлиненных манжет, предохраняющих от повреждений большую площадь руки, обеспечивается свободный воздухообмен
- Работа в перчатках данной модели весьма удобна и не стесняет движений пальцев