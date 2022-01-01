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Перчатки Зубр Протектор 11452-XL, с увеличенной площадью ПВХ-гель покрытия, 10 класс, размер L-XL (пара)
70 ₽
Рабочие перчатки
    Перчатки Зубр Протектор 11452-XL, с увеличенной площадью ПВХ-гель покрытия, 10 класс, размер L-XL (пара)
    Арт. Ю00000002376
    Перчатки Зубр Протектор 11452-XL, с увеличенной площадью ПВХ-гель покрытия, 10 класс, размер L-XL (пара)
    Перчатки Зубр Протектор 11452-XL, с увеличенной площадью ПВХ-гель покрытия, 10 класс, размер L-XL (пара)
      Перчатки Зубр Протектор 11452-XL, с увеличенной площадью ПВХ-гель покрытия, 10 класс, размер L-XL (пара)
      Перчатки Зубр Протектор 11452-XL, с увеличенной площадью ПВХ-гель покрытия, 10 класс, размер L-XL (пара)

      Перчатки Зубр Протектор 11452-XL, с увеличенной площадью ПВХ-гель покрытия, 10 класс, размер L-XL (пара)

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000002376

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки Зубр Протектор 11452-XL - предназначаются для защиты рук от механических повреждений и различных производственных загрязнений. Применяются такие перчатки в основном при погрузочно-разгрузочных работах, сборочных работах и упаковке. 

        Преимущества

        • Нанесенный на тыльной стороне рисунок из полиэстера разработан для лучшего сцепления рук с предметами
        • Эластичные манжеты удлинены, обеспечивая защиту запястий
        • Перчатки долго не истираются, легки в уходе
        • В качестве материала используется натуральный хлопок и полиэстер
        • Повышенная плотность вязки, выполненная по 10 классу придает ткани повышенную стойкость к истиранию
        • Несмотря на наличие удлиненных манжет, предохраняющих от повреждений большую площадь руки, обеспечивается свободный воздухообмен
        • Работа в перчатках данной модели весьма удобна и не стесняет движений пальцев