Перчатки Зубр Протектор 11452-XL, с увеличенной площадью ПВХ-гель покрытия, 10 класс, размер L-XL (пара)

Преимущества

Нанесенный на тыльной стороне рисунок из полиэстера разработан для лучшего сцепления рук с предметами

Эластичные манжеты удлинены, обеспечивая защиту запястий

Перчатки долго не истираются, легки в уходе

В качестве материала используется натуральный хлопок и полиэстер

Повышенная плотность вязки, выполненная по 10 классу придает ткани повышенную стойкость к истиранию

Несмотря на наличие удлиненных манжет, предохраняющих от повреждений большую площадь руки, обеспечивается свободный воздухообмен

Работа в перчатках данной модели весьма удобна и не стесняет движений пальцев

Перчатки Зубр Протектор 11452-XL - предназначаются для защиты рук от механических повреждений и различных производственных загрязнений. Применяются такие перчатки в основном при погрузочно-разгрузочных работах, сборочных работах и упаковке.