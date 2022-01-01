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Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
    Арт. Ю00000012126
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
      Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
      Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
      Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
      Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
      Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
      Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
      Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
      Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт

      Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000012126

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Россия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный пылесос ЗУБР МАСТЕР М3-30 ПУ-30-1400 М3 используется для уборки строительных площадок и производственных помещений. Он оснащен встроенной розеткой, к которой можно подключить электроинструмент мощностью до 2000 Вт. Корпус бака выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему устойчив к коррозии и имеет долгий срок службы. Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Мощный двигатель строительного пылесоса ЗУБР МАСТЕР М3-30 ПУ-30-1400 М3 обеспечивает большую силу всасывания
        • Нержавеющий корпус бака гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии
        • Фильтр HEPA для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли
        • Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом