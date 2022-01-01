Промышленный пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт
Арт. Ю00000012126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Россия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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- Строительный пылесос ЗУБР МАСТЕР М3-30 ПУ-30-1400 М3 используется для уборки строительных площадок и производственных помещений. Он оснащен встроенной розеткой, к которой можно подключить электроинструмент мощностью до 2000 Вт. Корпус бака выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему устойчив к коррозии и имеет долгий срок службы. Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах.
Преимущества
- Мощный двигатель строительного пылесоса ЗУБР МАСТЕР М3-30 ПУ-30-1400 М3 обеспечивает большую силу всасывания
- Нержавеющий корпус бака гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии
- Фильтр HEPA для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли
- Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом