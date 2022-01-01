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Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
40 290 ₽
Фуговально-рейсмусовые станки
  • Персональная скидка
Рейсмусовый станок Зубр РС-320
Арт. О00000016140
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
  • Персональная скидка
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320
Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320

Рейсмусовый станок Зубр РС-320

Дарим скидки за
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40 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
Арт. О00000016140

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Потребляемая мощность, Вт
1500
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
40 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Переносной рейсмусовый станок Зубр РС-320 предназначен для строгания заготовок из древесины в заданный размер по толщине. Мощный двигатель с защитой от перегрузки и удлинители рабочего стола для точной установки толщины строгания позволяют выполнить работу не только быстро, но и точно.

    Преимущества

    • Переносной станок с возможностью обработки заготовок шириной до 318 мм
    • Защита двигателя от перегрузки
    • Два ножа из быстрорежущей стали
    • Удлинители стола с роликами облегчают подачу заготовки и поддерживают её на входе и выходе
    • Ролики на верхней части станка упрощают возврат заготовки при необходимости повторного строгания
    • Жесткая конструкция
    • Идеально гладкая поверхность стола уменьшает трение при подаче заготовки
    • Удобные ручки для переноски станка