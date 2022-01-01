Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320

Преимущества

Переносной станок с возможностью обработки заготовок шириной до 318 мм

Защита двигателя от перегрузки

Два ножа из быстрорежущей стали

Удлинители стола с роликами облегчают подачу заготовки и поддерживают её на входе и выходе

Ролики на верхней части станка упрощают возврат заготовки при необходимости повторного строгания

Жесткая конструкция

Идеально гладкая поверхность стола уменьшает трение при подаче заготовки

Удобные ручки для переноски станка

Переносной рейсмусовый станок Зубр РС-320 предназначен для строгания заготовок из древесины в заданный размер по толщине. Мощный двигатель с защитой от перегрузки и удлинители рабочего стола для точной установки толщины строгания позволяют выполнить работу не только быстро, но и точно.