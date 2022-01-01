Фуговально-рейсмусовый станок Зубр РС-320

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Рейсмусовый станок Зубр РС-320
Арт. О00000016140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Потребляемая мощность, Вт
|1500
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Напряжение сети, В
|220
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- Переносной рейсмусовый станок Зубр РС-320 предназначен для строгания заготовок из древесины в заданный размер по толщине. Мощный двигатель с защитой от перегрузки и удлинители рабочего стола для точной установки толщины строгания позволяют выполнить работу не только быстро, но и точно.
Преимущества
- Переносной станок с возможностью обработки заготовок шириной до 318 мм
- Защита двигателя от перегрузки
- Два ножа из быстрорежущей стали
- Удлинители стола с роликами облегчают подачу заготовки и поддерживают её на входе и выходе
- Ролики на верхней части станка упрощают возврат заготовки при необходимости повторного строгания
- Жесткая конструкция
- Идеально гладкая поверхность стола уменьшает трение при подаче заготовки
- Удобные ручки для переноски станка