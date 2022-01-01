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Шпагат полипропиленовый Зубр 50100-100
80 ₽
Шпагаты
    Шпагат полипропиленовый Зубр 50100-100
    Арт. Ю00000007603
    Шпагат полипропиленовый Зубр 50100-100

      Шпагат полипропиленовый Зубр 50100-100

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000007603

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Разрывная нагрузка, кгс
      		35
      Линейная плотность, ктекс
      		1.6
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полипропиленовый шпагат белого цвета 50100-100 Зубр используется в производственном процессе, в домашнем быту, сельском хозяйстве и т.д. Материал - полипропилен, который обеспечивает высокую прочность отдельных волокон, за счет чего шпагат прослужит долгий срок.

        Преимущества

        • Выдерживает нагрузку до 60 кгс
        • Длина 100 м
        • Толщина 2 мм
        • Плотность 1.6 ктекс