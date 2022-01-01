Шпагат полипропиленовый Зубр 50100-100
Арт. Ю00000007603
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Разрывная нагрузка, кгс
|35
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Линейная плотность, ктекс
|1.6
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- Полипропиленовый шпагат белого цвета 50100-100 Зубр используется в производственном процессе, в домашнем быту, сельском хозяйстве и т.д. Материал - полипропилен, который обеспечивает высокую прочность отдельных волокон, за счет чего шпагат прослужит долгий срок.
Преимущества
- Выдерживает нагрузку до 60 кгс
- Длина 100 м
- Толщина 2 мм
- Плотность 1.6 ктекс