Шпагат полипропиленовый Зубр 50100-100

Преимущества

Выдерживает нагрузку до 60 кгс

Длина 100 м

Толщина 2 мм

Плотность 1.6 ктекс

Полипропиленовый шпагат белого цвета 50100-100 Зубр используется в производственном процессе, в домашнем быту, сельском хозяйстве и т.д. Материал - полипропилен, который обеспечивает высокую прочность отдельных волокон, за счет чего шпагат прослужит долгий срок.