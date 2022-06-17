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Фасадный нержавеющий шпатель Зубр Профессионал 10049-60_z03, 600 мм
5.0
2
578 ₽
Шпатели
    Фасадный нержавеющий шпатель Зубр Профессионал 10049-60_z03, 600 мм
    Арт. Ю00000002031
    5.0
    2
    Фасадный нержавеющий шпатель Зубр Профессионал 10049-60_z03, 600 мм

      Фасадный нержавеющий шпатель Зубр Профессионал 10049-60_z03, 600 мм

      578 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000002031
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фасадный шпатель
      Форма шпателя
      		гладкая
      Все характеристики
      578 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фасадный нержавеющий шпатель, 2к ручка, 600мм ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ 10049-60_z03 подойдет для нанесения и выравнивания штукатурных растворов.

        Преимущества

        • Удобная рукоять с противоскользящим рельефом упрощает использование и позволяет прикладывать больше усилий для работы с плотным раствором