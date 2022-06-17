Фасадный нержавеющий шпатель Зубр Профессионал 10049-60_z03, 600 мм
Арт. Ю00000002031
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|фасадный шпатель
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Форма шпателя
|гладкая
- Фасадный нержавеющий шпатель, 2к ручка, 600мм ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ 10049-60_z03 подойдет для нанесения и выравнивания штукатурных растворов.
Преимущества
- Удобная рукоять с противоскользящим рельефом упрощает использование и позволяет прикладывать больше усилий для работы с плотным раствором