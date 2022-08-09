Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-115-800 МЗ, 800 Вт

Преимущества

Удобная машина для работы одной рукой

Легкое включение удобной кнопкой в одно движение

Простой доступ к щеткам для самостоятельной замены

Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло

Возможность установки дополнительной рукоятки в двух положениях

Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X) - надежная защита основного узла

Фланцы из разного материала препятствуют чрезмерному затягиванию диска

Тонкий и эргономичный корпус позволяет удобно удерживать ЗУБР УШМ-115-800 М3 во время работы

Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток





Углошлифовальная машина ЗУБР УШМ-115-800 М3 используется для обработки различных поверхностей и материалов. Имеет компактные размеры, что способствует удобству при работе в местах с ограниченным доступом.