Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-115-800 МЗ, 800 Вт
Арт. Х12725505
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Углошлифовальная машина ЗУБР УШМ-115-800 М3 используется для обработки различных поверхностей и материалов. Имеет компактные размеры, что способствует удобству при работе в местах с ограниченным доступом.
Преимущества
- Удобная машина для работы одной рукой
- Легкое включение удобной кнопкой в одно движение
- Простой доступ к щеткам для самостоятельной замены
- Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло
- Возможность установки дополнительной рукоятки в двух положениях
- Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X) - надежная защита основного узла
- Фланцы из разного материала препятствуют чрезмерному затягиванию диска
- Тонкий и эргономичный корпус позволяет удобно удерживать ЗУБР УШМ-115-800 М3 во время работы
- Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток