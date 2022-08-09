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Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-115-800 МЗ, 800 Вт
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-115-800 МЗ, 800 Вт
    Арт. Х12725505
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-115-800 МЗ, 800 Вт
    Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-115-800 МЗ, 800 Вт
    Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-115-800 МЗ, 800 Вт
    Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-115-800 МЗ, 800 Вт
      Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-115-800 МЗ, 800 Вт
      Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-115-800 МЗ, 800 Вт
      Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-115-800 МЗ, 800 Вт
      Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-115-800 МЗ, 800 Вт

      Угловая шлифовальная машина Зубр УШМ-115-800 МЗ, 800 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12725505
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Углошлифовальная машина ЗУБР УШМ-115-800 М3 используется для обработки различных поверхностей и материалов. Имеет компактные размеры, что способствует удобству при работе в местах с ограниченным доступом.

        Преимущества

        • Удобная машина для работы одной рукой
        • Легкое включение удобной кнопкой в одно движение
        • Простой доступ к щеткам для самостоятельной замены
        • Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло
        • Возможность установки дополнительной рукоятки в двух положениях
        • Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X) - надежная защита основного узла
        • Фланцы из разного материала препятствуют чрезмерному затягиванию диска
        • Тонкий и эргономичный корпус позволяет удобно удерживать ЗУБР УШМ-115-800 М3 во время работы
        • Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток