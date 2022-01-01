Перчатки Зубр Захват 11457-XL с одинарным текстурированным нитриловым обливом, размер L-XL (пара)
Арт. О00000032053
Перчатки Зубр Захват 11457-XL с одинарным текстурированным нитриловым обливом, размер L-XL (пара)
Арт. О00000032053
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|маслобензостойкие (МБС), для сада и огорода, строительные
- Перчатки с нитриловым обливом Зубр Захват 11457-XL, размер L-XL - обладают маслобензостойкостью, подходят для работы с мелкими предметами.
Преимущества
- Дышащий материал позволяет работать в перчатках продолжительное время
- Текстурированное покрытие обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью
- Являются эластичными, плотно облегают руку