Перчатки Зубр Захват 11457-XL с одинарным текстурированным нитриловым обливом, размер L-XL (пара)

Преимущества

Дышащий материал позволяет работать в перчатках продолжительное время

Текстурированное покрытие обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью

Являются эластичными, плотно облегают руку

Перчатки с нитриловым обливом Зубр Захват 11457-XL, размер L-XL - обладают маслобензостойкостью, подходят для работы с мелкими предметами.