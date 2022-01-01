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Перчатки Зубр Захват 11457-XL с одинарным текстурированным нитриловым обливом, размер L-XL (пара)
110 ₽
Рабочие перчатки
    Перчатки Зубр Захват 11457-XL с одинарным текстурированным нитриловым обливом, размер L-XL (пара)
    Арт. О00000032053
    Перчатки Зубр Захват 11457-XL с одинарным текстурированным нитриловым обливом, размер L-XL (пара)

      Перчатки Зубр Захват 11457-XL с одинарным текстурированным нитриловым обливом, размер L-XL (пара)

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032053

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		маслобензостойкие (МБС), для сада и огорода, строительные
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки с нитриловым обливом Зубр Захват 11457-XL, размер L-XL -  обладают маслобензостойкостью, подходят для работы с мелкими предметами.

        Преимущества

        • Дышащий материал позволяет работать в перчатках продолжительное время
        • Текстурированное покрытие обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью
        • Являются эластичными, плотно облегают руку