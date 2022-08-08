Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172, 130 Вт
Арт. Ю00000011577
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.1
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Частота, Гц
|50
- Гравер «ЗУБР» – это надежный инструмент с мощным двигателем, способный выполнить широкий круг задач (резка, полировка, гравирование, шлифование). Его неоспоримыми преимуществами являются высокая производительность, большой рабочий ресурс и универсальность применения при обработке различных материалов. Применяется при выполнении высокоточных чистовых работ по резке, шлифовке и полировке металла, древесины, пластика, керамики и других материалов.
Преимущества
- Электронная регулировка оборотов позволяет подобрать оптимальный режим обработки для каждого вида работы
- Эргономичный дизайн, благодаря которому инструмент удобно лежит в руке
- Блокировка вала для быстрой замены инструмента
- Быстрая замена щеток коллектора ротора применяется при выполнении высокоточных чистовых работ по резке, шлифовке и полировке металла, древесины, пластика, керамики и других материалов
- Удобный мобильный чемодан для хранения и транспортировки
- Большой выбор рабочих форм и зернистостей насадок позволяет выполнять работы любой сложности даже в домашних условиях