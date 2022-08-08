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Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172, 130 Вт
5.0
1
4 990 ₽
5 340 ₽
Граверы (мини дрели)
    Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172, 130 Вт
    Арт. Ю00000011577
    5.0
    1
    Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172, 130 Вт
    Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172, 130 Вт
    Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172, 130 Вт
    Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172, 130 Вт
      Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172, 130 Вт
      Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172, 130 Вт
      Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172, 130 Вт
      Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172, 130 Вт

      Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172, 130 Вт

      • -350 ₽
      4 990 ₽
      5 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000011577
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.1
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      • -350 ₽
      4 990 ₽
      5 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гравер «ЗУБР» – это надежный инструмент с мощным двигателем, способный выполнить широкий круг задач (резка, полировка, гравирование, шлифование). Его неоспоримыми преимуществами являются высокая производительность, большой рабочий ресурс и универсальность применения при обработке различных материалов. Применяется при выполнении высокоточных чистовых работ по резке, шлифовке и полировке металла, древесины, пластика, керамики и других материалов.

        Преимущества

        • Электронная регулировка оборотов позволяет подобрать оптимальный режим обработки для каждого вида работы
        • Эргономичный дизайн, благодаря которому инструмент удобно лежит в руке
        • Блокировка вала для быстрой замены инструмента
        • Быстрая замена щеток коллектора ротора применяется при выполнении высокоточных чистовых работ по резке, шлифовке и полировке металла, древесины, пластика, керамики и других материалов
        • Удобный мобильный чемодан для хранения и транспортировки
        • Большой выбор рабочих форм и зернистостей насадок позволяет выполнять работы любой сложности даже в домашних условиях