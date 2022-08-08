Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
5.0
1
8 216 ₽
8 560 ₽
Граверы (мини дрели)
  • Персональная скидка
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
Арт. Ю00000011583
5.0
1
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
  • Персональная скидка
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт

Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -344 ₽
8 216 ₽
8 560 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000011583
5.0
1

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
3.36
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -344 ₽
8 216 ₽
8 560 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гравер «ЗУБР» – это надежный инструмент с мощным двигателем, способный выполнить широкий круг задач (резка, полировка, гравирование, шлифование). Его неоспоримыми преимуществами являются высокая производительность, большой рабочий ресурс и универсальность применения при обработке различных материалов. Применяется при выполнении высокоточных чистовых работ по резке, шлифовке и полировке металла, древесины, пластика, керамики и других материалов.

    Преимущества

    • Электронная регулировка оборотов позволяет подобрать оптимальный режим обработки для каждого вида работы
    • Эргономичный дизайн, благодаря которому инструмент удобно лежит в руке
    • Блокировка вала для быстрой замены инструмента
    • Быстрая замена щеток коллектора ротора применяется при выполнении высокоточных чистовых работ по резке, шлифовке и полировке металла, древесины, пластика, керамики и других материалов
    • Удобный мобильный чемодан для хранения и транспортировки
    • Большой выбор рабочих форм и зернистостей насадок позволяет выполнять работы любой сложности даже в домашних условиях