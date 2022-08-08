Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H242, 130 Вт

Преимущества

Электронная регулировка оборотов позволяет подобрать оптимальный режим обработки для каждого вида работы

Эргономичный дизайн, благодаря которому инструмент удобно лежит в руке

Блокировка вала для быстрой замены инструмента

Быстрая замена щеток коллектора ротора применяется при выполнении высокоточных чистовых работ по резке, шлифовке и полировке металла, древесины, пластика, керамики и других материалов

Удобный мобильный чемодан для хранения и транспортировки

Большой выбор рабочих форм и зернистостей насадок позволяет выполнять работы любой сложности даже в домашних условиях

Гравер «ЗУБР» – это надежный инструмент с мощным двигателем, способный выполнить широкий круг задач (резка, полировка, гравирование, шлифование). Его неоспоримыми преимуществами являются высокая производительность, большой рабочий ресурс и универсальность применения при обработке различных материалов. Применяется при выполнении высокоточных чистовых работ по резке, шлифовке и полировке металла, древесины, пластика, керамики и других материалов.