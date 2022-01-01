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Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт
Арт. Ю00000011835
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Особенности
|колеса
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Цвет
|черный
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- Садовый электрический пылесос Зубр ЗПСЭ-3000 предназначен для сбора органического мусора, измельчения и для уборки приусадебного участка. Оснащен мусоросборником на 45 литров отходов. Имеет колесики на всасывающей трубе. Плечевой ремень обеспечивает комфорт при использования пылесоса.
Преимущества
- Мешок объёмом 45 литров не требует частого опустошения
- Регулировка потока воздуха
- Три режима работы: всасывание, измельчение и обдув
- Простое переключение режимов работы садового электрического пылесоса Зубр ЗПСЭ-3000
- Измельчение 10:1
- Настройка "под себя" благодаря телескопической трубе
- Отсутствие вредных газов
- Опорное колесо для облегчения перемещения
- Плечевой ремень в комплекте
- Диапазон скоростей воздуха: 160-270 км/ч
- Частота вращения двигателя 8000-15000 об/мин