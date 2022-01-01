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Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт
5 780 ₽
Воздуходувки
  • Персональная скидка
Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт
Арт. Ю00000011835
Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт
Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт
Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт
Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт
Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт
Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт
  • Персональная скидка
Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт
Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт
Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт
Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт
Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт
Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт

Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт

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5 780 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000011835

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Особенности
колеса
Цвет
черный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 780 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Садовый электрический пылесос Зубр ЗПСЭ-3000 предназначен для сбора органического мусора, измельчения и для уборки приусадебного участка. Оснащен мусоросборником на 45 литров отходов. Имеет колесики на всасывающей трубе. Плечевой ремень обеспечивает комфорт при использования пылесоса.

    Преимущества

    • Мешок объёмом 45 литров не требует частого опустошения
    • Регулировка потока воздуха
    • Три режима работы: всасывание, измельчение и обдув
    • Простое переключение режимов работы садового электрического пылесоса Зубр ЗПСЭ-3000
    • Измельчение 10:1
    • Настройка "под себя" благодаря телескопической трубе
    • Отсутствие вредных газов
    • Опорное колесо для облегчения перемещения
    • Плечевой ремень в комплекте
    • Диапазон скоростей воздуха: 160-270 км/ч
    • Частота вращения двигателя 8000-15000 об/мин