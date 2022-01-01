Садовый пылесос Зубр ЗПСЭ -3000, 3000 Вт

Преимущества

Мешок объёмом 45 литров не требует частого опустошения

Регулировка потока воздуха

Три режима работы: всасывание, измельчение и обдув

Простое переключение режимов работы садового электрического пылесоса Зубр ЗПСЭ-3000

Измельчение 10:1

Настройка "под себя" благодаря телескопической трубе

Отсутствие вредных газов

Опорное колесо для облегчения перемещения

Плечевой ремень в комплекте

Диапазон скоростей воздуха: 160-270 км/ч

Частота вращения двигателя 8000-15000 об/мин

Садовый электрический пылесос Зубр ЗПСЭ-3000 предназначен для сбора органического мусора, измельчения и для уборки приусадебного участка. Оснащен мусоросборником на 45 литров отходов. Имеет колесики на всасывающей трубе. Плечевой ремень обеспечивает комфорт при использования пылесоса.