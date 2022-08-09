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Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
5.0
1
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Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
    Арт. Ю00000011842
    5.0
    1
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола

      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. Ю00000011842
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1600
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-255-1800 ЛМ2 служит для распиловки древесины, в том числе с пластиковым покрытием. С ее помощью можно выполнять прямые, косые, комбинированные и наклонные резы. Лазерная направляющая повышает точность пропила. Удлинительные опоры позволяют работать с заготовками больших размеров. Система пылеудаления помогает поддерживать чистоту на рабочем месте.

        Преимущества

        • Обрезиненная рукоять для комфортного хвата
        • Эффективный пылеотвод способствует более чистой работе
        • Струбцина в комплекте для надежного удержания заготовки
        • Увеличенная ширина пиления благодаря диску большого диаметра
        • Мощная пила для всех видов распилов: прямого, косого, под наклоном и комбинированного
        • Специальный сплав обеспечивает легкость и прочность конструкции торцовочной пилы
        • Автоматически закрывающийся защитный кожух защищает оператора от травм и повреждений
        • Удлинительные опоры стола предотвращают опрокидывание отпиленной заготовки, что повышает безопасность
        • Фиксирующийся в любом положении поворотный стол и удобная регулировка наклона облегчают установку угла пиления