Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
Арт. Ю00000011842
Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола
Арт. Ю00000011842
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1600
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Наклон пилы влево, град
|45
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- Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-255-1800 ЛМ2 служит для распиловки древесины, в том числе с пластиковым покрытием. С ее помощью можно выполнять прямые, косые, комбинированные и наклонные резы. Лазерная направляющая повышает точность пропила. Удлинительные опоры позволяют работать с заготовками больших размеров. Система пылеудаления помогает поддерживать чистоту на рабочем месте.
Преимущества
- Обрезиненная рукоять для комфортного хвата
- Эффективный пылеотвод способствует более чистой работе
- Струбцина в комплекте для надежного удержания заготовки
- Увеличенная ширина пиления благодаря диску большого диаметра
- Мощная пила для всех видов распилов: прямого, косого, под наклоном и комбинированного
- Специальный сплав обеспечивает легкость и прочность конструкции торцовочной пилы
- Автоматически закрывающийся защитный кожух защищает оператора от травм и повреждений
- Удлинительные опоры стола предотвращают опрокидывание отпиленной заготовки, что повышает безопасность
- Фиксирующийся в любом положении поворотный стол и удобная регулировка наклона облегчают установку угла пиления