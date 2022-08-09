Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители стола

Преимущества

Обрезиненная рукоять для комфортного хвата

Эффективный пылеотвод способствует более чистой работе

Струбцина в комплекте для надежного удержания заготовки

Увеличенная ширина пиления благодаря диску большого диаметра

Мощная пила для всех видов распилов: прямого, косого, под наклоном и комбинированного

Специальный сплав обеспечивает легкость и прочность конструкции торцовочной пилы

Автоматически закрывающийся защитный кожух защищает оператора от травм и повреждений

Удлинительные опоры стола предотвращают опрокидывание отпиленной заготовки, что повышает безопасность

Фиксирующийся в любом положении поворотный стол и удобная регулировка наклона облегчают установку угла пиления

Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-255-1800 ЛМ2 служит для распиловки древесины, в том числе с пластиковым покрытием. С ее помощью можно выполнять прямые, косые, комбинированные и наклонные резы. Лазерная направляющая повышает точность пропила. Удлинительные опоры позволяют работать с заготовками больших размеров. Система пылеудаления помогает поддерживать чистоту на рабочем месте.