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Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Арт. Ю00000011853
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5
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Класс товара
|профессиональный
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- Электрический рубанок ЗУБР ЗР-1100-110 применяется для обработки деревянных заготовок. 3V-образных паза делают снятие фасок более простым. Точная регулировка глубины строгания способствует более аккуратной работе. Выброс опилок можно настраивать на левую или правую сторону.
Преимущества
- Защита от перегрузки
- Плавный пуск - для работы без рывков
- 3 V образных паза разной глубины
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
- Отдельная дополнительная рукоятка - для надежного удержания
- Можно подключать инструмент к пылесосу - для сохранения рабочего места в чистоте