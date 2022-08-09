Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт

Преимущества

Защита от перегрузки

Плавный пуск - для работы без рывков

3 V образных паза разной глубины

Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой

Отдельная дополнительная рукоятка - для надежного удержания

Можно подключать инструмент к пылесосу - для сохранения рабочего места в чистоте

Электрический рубанок ЗУБР ЗР-1100-110 применяется для обработки деревянных заготовок. 3V-образных паза делают снятие фасок более простым. Точная регулировка глубины строгания способствует более аккуратной работе. Выброс опилок можно настраивать на левую или правую сторону.