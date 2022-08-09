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Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
5.0
1
8 369 ₽
9 340 ₽
Электрические рубанки
  • Персональная скидка
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Арт. Ю00000011853
5.0
1
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
  • Персональная скидка
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт
Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт

Электрический рубанок Зубр ЗР-1100-110, 1100 Вт

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  • -971 ₽
8 369 ₽
9 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000011853
5.0
1

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
5
Класс товара
профессиональный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -971 ₽
8 369 ₽
9 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический рубанок ЗУБР ЗР-1100-110 применяется для обработки деревянных заготовок. 3V-образных паза делают снятие фасок более простым. Точная регулировка глубины строгания способствует более аккуратной работе. Выброс опилок можно настраивать на левую или правую сторону. 

    Преимущества

    • Защита от перегрузки
    • Плавный пуск - для работы без рывков
    • 3 V образных паза разной глубины
    • Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
    • Отдельная дополнительная рукоятка - для надежного удержания
    • Можно подключать инструмент к пылесосу - для сохранения рабочего места в чистоте