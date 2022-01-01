Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт

Преимущества

Устойчивость конструкции. Демпфирующие подушки снижают уровень вибрации при работе и придают ЗУБР ЗШС-330 устойчивость

Функциональность. Наклоняемый стол шлифовального станка расширяет возможности обработки

Удобное обслуживание. Механизм натяжения шлифовальной ленты позволяет легко и быстро подтянуть ее

Размер стола ленты - 130х130 мм

Размер стола круга - 178х126 мм

Внешний/внутренний диаметр пылеотводного патрубка - 40/47 мм

Возможность подключения пылесоса

Регулируемый наклон рабочих столов

Не требует специального обслуживания

Простота управления

Электромагнитный выключатель

Шлифовальный станок ЗУБР ЗШС-330 предназначается для обработки деревянных заготовок. Модель дает возможность производить различные операции: сначала отшлифовать деталь лентой, затем обработать ее торцы диском. Большой диаметр шлифовального круга позволяет выполнять операции с габаритными заготовками. Безопасность при работе гарантирует электромагнитный выключатель, который предотвращает случайное включение при внезапном восстановлении напряжения. Станок прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания.