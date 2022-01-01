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Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт
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Шлифовальные станки
    Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт
    Арт. Х12148109
    Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт
    Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт
    Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт
    Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт
    Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт
      Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт
      Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт
      Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт
      Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт
      Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт

      Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12148109

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Потребляемая мощность, Вт
      		330
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Шлифовальный станок ЗУБР ЗШС-330 предназначается для обработки деревянных заготовок. Модель дает возможность производить различные операции: сначала отшлифовать деталь лентой, затем обработать ее торцы диском. Большой диаметр шлифовального круга позволяет выполнять операции с габаритными заготовками. Безопасность при работе гарантирует электромагнитный выключатель, который предотвращает случайное включение при внезапном восстановлении напряжения. Станок прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания.

        Преимущества

        • Устойчивость конструкции. Демпфирующие подушки снижают уровень вибрации при работе и придают ЗУБР ЗШС-330 устойчивость
        • Функциональность. Наклоняемый стол шлифовального станка расширяет возможности обработки
        • Удобное обслуживание. Механизм натяжения шлифовальной ленты позволяет легко и быстро подтянуть ее
        • Размер стола ленты - 130х130 мм
        • Размер стола круга - 178х126 мм
        • Внешний/внутренний диаметр пылеотводного патрубка - 40/47 мм
        • Возможность подключения пылесоса
        • Регулируемый наклон рабочих столов
        • Не требует специального обслуживания
        • Простота управления
        • Электромагнитный выключатель