Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт
Арт. Х12148109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Потребляемая мощность, Вт
|330
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Напряжение сети, В
|220
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- Шлифовальный станок ЗУБР ЗШС-330 предназначается для обработки деревянных заготовок. Модель дает возможность производить различные операции: сначала отшлифовать деталь лентой, затем обработать ее торцы диском. Большой диаметр шлифовального круга позволяет выполнять операции с габаритными заготовками. Безопасность при работе гарантирует электромагнитный выключатель, который предотвращает случайное включение при внезапном восстановлении напряжения. Станок прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания.
Преимущества
- Устойчивость конструкции. Демпфирующие подушки снижают уровень вибрации при работе и придают ЗУБР ЗШС-330 устойчивость
- Функциональность. Наклоняемый стол шлифовального станка расширяет возможности обработки
- Удобное обслуживание. Механизм натяжения шлифовальной ленты позволяет легко и быстро подтянуть ее
- Размер стола ленты - 130х130 мм
- Размер стола круга - 178х126 мм
- Внешний/внутренний диаметр пылеотводного патрубка - 40/47 мм
- Возможность подключения пылесоса
- Регулируемый наклон рабочих столов
- Не требует специального обслуживания
- Простота управления
- Электромагнитный выключатель