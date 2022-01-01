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Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
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Комбинированные станки
    Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
    Арт. Ю00000017567
    Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
    Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
    Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
    Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
    Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
      Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
      Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
      Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
      Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
      Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт

      Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. Ю00000017567

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		590x280x335
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лобзиковый станок ЗУБР ЗСЛ-90 используется на небольших производствах для распилки деревянных или пластмассовых изделий. Рабочий стол имеет возможность наклоняться на угол от 0 до 45 градусов, что позволяет выполнять пилы под углом. Для точности выполнения работ в комплект станка входит боковой упор с транспортиром.

        Преимущества

        • Компактный станок для всех распиловочных работ: продольного, наклонного, косого и комбинированного пиления, а также фигурного
        • Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения
        • Прозрачный кожух полотна, защищающий оператора от продуктов пиления
        • Патрубок обдува места реза для удобства обзора при пилении
        • Качественная сталь и оптимальный шаг зубьев полотна позволяют пилить различные материалы
        • Угловая направляющая для точного косого пиления
        • Регулируемый по углу наклона рабочий стол обеспечивает пиление с наклоном до 45°