Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
Арт. Ю00000017567
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|590x280x335
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Частота, Гц
|50
- Лобзиковый станок ЗУБР ЗСЛ-90 используется на небольших производствах для распилки деревянных или пластмассовых изделий. Рабочий стол имеет возможность наклоняться на угол от 0 до 45 градусов, что позволяет выполнять пилы под углом. Для точности выполнения работ в комплект станка входит боковой упор с транспортиром.
Преимущества
- Компактный станок для всех распиловочных работ: продольного, наклонного, косого и комбинированного пиления, а также фигурного
- Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения
- Прозрачный кожух полотна, защищающий оператора от продуктов пиления
- Патрубок обдува места реза для удобства обзора при пилении
- Качественная сталь и оптимальный шаг зубьев полотна позволяют пилить различные материалы
- Угловая направляющая для точного косого пиления
- Регулируемый по углу наклона рабочий стол обеспечивает пиление с наклоном до 45°