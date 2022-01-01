Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт

Преимущества

Компактный станок для всех распиловочных работ: продольного, наклонного, косого и комбинированного пиления, а также фигурного

Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения

Прозрачный кожух полотна, защищающий оператора от продуктов пиления

Патрубок обдува места реза для удобства обзора при пилении

Качественная сталь и оптимальный шаг зубьев полотна позволяют пилить различные материалы

Угловая направляющая для точного косого пиления

Регулируемый по углу наклона рабочий стол обеспечивает пиление с наклоном до 45°

Лобзиковый станок ЗУБР ЗСЛ-90 используется на небольших производствах для распилки деревянных или пластмассовых изделий. Рабочий стол имеет возможность наклоняться на угол от 0 до 45 градусов, что позволяет выполнять пилы под углом. Для точности выполнения работ в комплект станка входит боковой упор с транспортиром.