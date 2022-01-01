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ZX.0986-POMSF Пенопистолет для быт.АВД
Найти аналог
Пенные насадки для бесконтактной мойки
    ZX.0986-POMSF Пенопистолет для быт.АВД
    Арт. X131504102
    ZX.0986-POMSF Пенопистолет для быт.АВД

      ZX.0986-POMSF Пенопистолет для быт.АВД

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131504102

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пенное сопло Karcher ZX.0986-POMSF - это профессиональная насадка, которая подходит к бытовым минимойкам. Используется для образования густой пены во время мытья автомобиля, а также других поверхностей, что упрощает мытьё и обеспечивает отличный результат очистки. Сопло выполнено из долговечной латуни, благодаря чему вы сможете эксплуатировать Karcher ZX.0986-POMSF в течение длительного времени.Особенности:Сопло изготовлено из долговечной латуни; Подключается к стандартному пистолету бытовой мойки; Интенсивность пенообразования регулируется вентилем подачи воздуха; Ширина пенной струи регулируется поворотом ручки дозатора;Объем бачка: 1 л.