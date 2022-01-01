ZX.0986-POMSF Пенопистолет для быт.АВД

Пенное сопло Karcher ZX.0986-POMSF - это профессиональная насадка, которая подходит к бытовым минимойкам. Используется для образования густой пены во время мытья автомобиля, а также других поверхностей, что упрощает мытьё и обеспечивает отличный результат очистки. Сопло выполнено из долговечной латуни, благодаря чему вы сможете эксплуатировать Karcher ZX.0986-POMSF в течение длительного времени.Особенности:Сопло изготовлено из долговечной латуни; Подключается к стандартному пистолету бытовой мойки; Интенсивность пенообразования регулируется вентилем подачи воздуха; Ширина пенной струи регулируется поворотом ручки дозатора;Объем бачка: 1 л.