Сервисный центр «Бигам» располагает большим ассортиментом запчастей для любого специализированного оборудования, техники и инструмента: от рычагов переключения до роторов. Практически все представленные на сайте модели есть в наличии, также можем заказать недостающие изделия и доставить их в короткие сроки.

Как подобрать и оформить заказ запасных частей?

Вы можете подобрать необходимую запчасть из имеющихся в наличии в Сервисном центре по ссылке, используя поиск по бренду или по названию товара. Положить необходимый товар в «Корзину», нажать «Оформить заказ» и в форме оформления заказа ввести контактные данные. Чтобы заказать запчасть, которой нет в ассортименте, позвоните на один из номер сервисного центра. Менеджеры помогут разобраться в инструменте и подобрать подходящую деталь.

Решить проблему вашего неисправного инструмента – наша приоритетная задача!