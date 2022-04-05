Температура в помещении - важный фактор для комфорта и сохранения здоровья. Даже при наличии центральной системы отопления в большинстве домов не всегда удается прогреть комнаты до желаемых температурных значений. А в неотапливаемых дачных домиках или в период межсезонья дополнительный тепловой агрегат бывает просто необходим. В этой статье рассмотрим устройство, преимущества и недостатки, а также сравним между собой два наиболее популярных варианта отопительных приборов для дома - конвекторы и масляные обогреватели.

Масляный радиатор

Простой и эффективный в быту отопительный прибор, основным теплоносителем в котором является минеральное масло.

Устройство масляных обогревателей





Комплектация масляного обогревателя включает:

Корпус. Изготавливается из металла. Бывает гладким с небольшими выемками или имеет деление на секции. Первый вариант отличается меньшей площадью теплоотдачи, поэтому чаще производители отдают предпочтение секционному обогревателю. Секции соединены между собой плотными швами и не подлежат отделению. Через корпус осуществляется теплоотдача обогревателя, а, соответственно, и нагрев воздуха. ТЭН. Основной нагревательный элемент радиатора, который передает тепловую энергию масляному наполнителю. Коллекторы. Представляют собой трубчатый соединитель в верхней и нижней части корпуса. В нижнем коллекторе находится ТЭН. Термостат. Устройство, отвечающее за прогрев воздуха до необходимой температуры. Для регулировки и поддержания уровня нагрева радиаторы оснащаются индикаторами и колесиками для настройки режима. Более дорогие модели имеют экран или сенсорный дисплей. Шнур для питания. С помощью шнура осуществляется подключение к сети. Для удобства хранения производители часто оснащают подставку выступом для наматывания провода. Колеса. Крепятся в нижней части радиатора для удобства перемещения.

Некоторые модели также комплектуются вентилятором для более быстрого прогрева воздуха и регулировки направления его движения.

Достоинства и недостатки масляных обогревателей

К основным достоинствам масляного отопительного прибора можно отнести:

Надежность. Корпус обогревателя изготавливается из прочного металла, а масляный наполнитель имеет высокую температуру нагрева, поэтому обогреватель может работать в постоянном режиме сутки. Длительная теплоотдача. Масло, наполняющее обогреватель, долго остывает. Поэтому после отключения от источника питания прибор способен некоторое время прогревать воздух. Простота в уходе. Корпус масляного радиатора зачастую не имеет отверстий, а, следовательно, защищен от попадания пыли внутрь устройства. При уборке достаточно протереть остывший выключенный прибор тряпкой. Долгий срок службы. Благодаря надежности комплектующих масляные обогреватели способны бесперебойно работать длительное время. Бесшумная работа. За счет принципа работы масляный обогреватель без вентилятора не создает шума и поэтому оптимально подходит для отопления дома в любое время суток. Легкость управления. Производители оснащают масляные отопительные приборы простой системой регулировки, запуска и переключения режимов. Простота перемещения. За счет колес устройство легко перевозить из комнаты в комнату. Отсутствие сквозняков при работе. Радиатор, не оснащенный вентилятором, работает по принципу прямой теплоотдачи, поэтому не создает направленных потоков воздуха. Легкость встраивания в интерьер. Современные масляные радиаторы представлены в разных цветах и дизайнах, за счет чего они могут органично встроиться в жилое пространство. Возможность подбора нужного размера устройства. Производители выпускают как напольные, так и настольные небольшие радиаторы. Эксплуатация в помещениях с низкой температурой. При температуре ниже нуля масло не замерзает, а приобретает вязкость. Поэтому при установке радиатора в холодном доме исключен риск разрыва корпуса или приход теплоносителя в негодность. За счет такого преимущества масляный радиатор можно привезти в дачной дом после холодов или использовать при отоплении закрытых помещений строящегося коттеджа. Оснащение дополнительными функциями. Радиаторы снабжают функцией ионизации, удобными сенсорными дисплеями, таймерами, отключением при опрокидывании, возможностью сушки одежды, защитным кожухом и пр.





Надставка для просушивания одежды



Масляный обогреватель имеет следующие недостатки:

Возможность протечки масла. На корпусе радиатора образуются микротрещины, особенно, если устройство эксплуатируется значительно дольше заявленного производителем срока. Масло просачивается через трещины и испаряется, что придает воздуху в помещении неприятный запах, а без должного внимания к проблеме может привести к возгоранию. Если вы заметили подтекание масла, прибор необходимо заменить. Долгий нагрев. Поскольку радиатор работает по принципу прямой теплоотдачи, для нагрева воздуха масляному агрегату необходимо изначально прогреть масло внутри. Необходимость сохранения вертикального положения при работе. ТЭН масляного радиатора должен быть полностью покрыт теплоносителем. При переворачивании или опрокидывании устройства ТЭН обнажается, что может привести к его перегреву и выходу их строя. Неравномерный прогрев комнаты. Термодатчики такого радиатора располагаются в верхней части корпуса и измеряют температуру только рядом с прибором, что создает погрешность определения температуры во всем помещении. Поэтому, если радиатор оснащен функцией автоматического отключения, то при установке определенного температурного режима вблизи устройства, он может просто выключиться, так и не прогрев всю комнату. Высокая температура нагрева корпуса. Металлический корпус способен нагреваться до температуры в 100 градусов. Поэтому стоит ставить обогреватель дальше от других предметов в комнате и не допускать к нему детей. Сейчас эту проблему можно компенсировать приобретением устройства с защитным кожухом. Опасность при накрывании. Обогреватель рассчитан на передачу тепловой энергии в воздух. При накрывании одеждой отданное тепло не переходит в воздух, а циркулирует между тканью и корпусом, что при высокой температуре нагрева отопительного прибора может привести к возгоранию. Поэтому для просушивания вещей вблизи устройства выпускают стойки. Широкий корпус требует больше пространства для установки. Несмотря на явное преимущество при теплоотдаче, найти место для устройства с широкими секциями в маленькой комнате может быть непросто. Большой вес. Металлический корпус и наполнение маслом делают устройство тяжелым.





Оставлять ребенка с включенным масляным обогревателем опасно!

Конвектор

Более новый вариант отопительного устройства для жилых помещений, который работает по принципу циркуляции воздуха.





Устройство конвектора

Конвектор состоит из следующих комплектующих:

Корпуса. Конвекторы обладают тонким гладким металлическим корпусом с отверстиями в нижней и верхней части. Через нижние выемки идет поступление холодного воздуха, а через верхние он уже выходит прогретым до заданной температуры. ТЭНа. Отопительные устройства конвекционного принципа обычно оснащаются тремя видами ТЭНов: Игольчатый Х-образный



Представляет собой трубку, окруженную металлической нитью в виде игл. Такие ТЭНы уже нечасто применяются на производстве, так как меньше защищены от влияния внешней среды (попадания пыли, брызг воды). Трубка покрыта алюминиевыми пластинами. Имеет форму буквы Х. Конвекторы с таким ТЭНом пригодны для использования во влажном помещении. Термостата. Термостаты в зависимости от модели конвектора могут быть разными. Но есть одна особенность, которая дает терморегулятору такого обогревателя преимущество: термостат в конверторе располагается в нижней части корпуса на входе холодного воздуха. Это дает ему возможность измерять реальную температуру воздуха в помещении, а не только около прибора. Тем самым терморегулятор электроконвектора позволяет устройству более эффективно прогревать помещение до нужных значений и экономить электроэнергию при наличии опции автоматического отключения. Шнура питания. Для подключения устройства к сети. Чем длиннее шнур, тем дальше можно отодвинуть прибор от источника питания. При выборе стоит обратить внимание на способ хранения кабеля,предусмотренный производителем. Лучше будет модель с крючком или бобиной на корпусе. Колес или кронштейна. Колеса способствуют легкой транспортировке конвектора, с посредством кронштейна прибор можно повесить на стену. Некоторые модели предусматривают оба способа установки, что повышает их универсальность.

Достоинства и недостатки конвектора

К преимуществам конвектора относят:

Легкий вес. За счет полого корпуса конвектор легче масляных аналогов. Эффективную систему прогрева и поддержания температуры. Расположение термостата в нижней части корпуса позволяет более точно измерять температуру воздуха. Возможность установки во влажном помещении. Отопительные приборы с ребристым или литым нагревателем больше защищены от пыли и не выходят из строя при попадании брызг, поэтому лучше приспособлены для установки в ванных комнатах. Возможность крепления на стену. Мы уже упоминали о наличии у многих моделей кронштейнов. Но, прежде чем закрепить прибор на стене, стоит убедиться в ее низкой теплопроводности: если стена будет пропускать тепло, то помещение будет медленнее прогреваться и устройство затратит больше электроэнергии. Отсутствие посторонних запахов при работе. При попадании на теплоноситель конвектора пыль не сгорает, а, следовательно, не издает неприятного запаха. Отсутствие жидкого наполнителя внутри корпуса также усиливает это преимущество. Низкий нагрев корпуса. Конвектор работает по принципу аэротрубы, поэтому корпус не успевает задерживать больший объем тепла. Максимальная температура нагрева корпуса конвектора - около 60 градусов, поэтому он обладает высокой пожаробезопасностью и предотвращает ожоги кожи при непосредственном контакте. Быстрая теплоотдача. У конвертера нет необходимости прогревать внутреннее жидкое содержимое, поэтому начинает отдавать тепло во внешнюю среду как только прогреется металлический теплоноситель. Пожаробезопасность. Теплоноситель отопительного прибора (кроме игольчатого) надежно защищен от внешнего влияния, не имеет легковоспламеняемого наполнителя, а корпус не сильно прогревается. Поэтому прибор в меньшей степени подвержен самовозгоранию и более безопасен для окружающих предметов и людей. Возможность построения модульной отопительной системы. За счет устройства некоторых моделей конвекторов и созданных производителями технологий такие тепловые приборы можно соединять между собой, создавая таким образом целую отопительную систему. Оснащение дополнительным функционалом. Это может быть ионизатор, увлажнитель воздуха, поддержание заданной температуры и пр. Способность монтироваться в пол. Существуют модели электроконвекторов для установки вдоль плинтусов в комнате или монтажа на уровне напольного покрытия. Современный дизайн. Выпускаются в разной цветовой гамме и модификациях, поэтому без труда устанавливаются в любой интерьер.





Конвектор в детской



Недостатками конвекторов являются:

Перенос пыли в воздухе. Конвектор создает движение воздушного потока, который поднимает пыль. Для большей безопасности органов дыхания в помещении с таким обогревателем стоит уделять повышенное внимание уборке. Неэффективность в помещениях с высоким потолком. Под потолком, превышающим трехметровую высоту, во время работы конвектора скапливается большое количество теплого воздуха, что делает прогрев помещения неравномерным. Разница температуры у пола и под потолком при обогреве. Такой разброс температур получается и при подвешивании конвектора высоко от пола, поэтому воздух внизу прогревается хуже. Быстрое движение холодного воздуха в нижней части конвектора. При всасывании воздуха, особенно в первые минуты работы, создается сквозняк, который может быть неприятен для чувствительных к холоду людей. Не подходит для просушивания одежды. Во избежание перегрева устройства производители рекомендуют его не накрывать. Большая сложность в уходе. Отверстия в корпусе конвектора периодически нужно очищать от скопившейся пыли.





В домах с конвектором уборку пыли стоит проводить более тщательно

Сравнение характеристик

Чтобы понять, что лучше: современный масляный обогреватель или электрический конвектор, сравним их по нескольким значимым показателям.

Стоимость

На рынке бытовой техники большой выбор моделей радиаторов, отличающихся производителем, размерами и дополнительным функционалом. На стоимость каждого конкретного прибора будет влиять качество комплектующих и набор опций, поэтому, что дешевле, конвектор или масляный обогреватель - вопрос неоднозначный.

Срок службы

Вопрос, какие обогреватели лучше по продолжительности использования: масляные или конвекторные, также спорный. Есть модели обоих видов, которые могут прослужить долгое время или сломаться в силу определенных причин. Но исследования показывают, что в номинации за самый долгий срок службы чаще побеждают электроконвекторы.

Скорость нагрева

Чем конвектор явно отличается от масляного обогревателя, это скоростью нагрева воздуха. Такая разница, как уже упоминалось, обусловлена принципом работы: конвектор прогревает воздушные массы почти сразу, а масляному обогревателю нужно более длительное время на нагрев теплоносителя.

Эффективность

Под эффективностью нагрева помещения понимается достижение необходимой температуры воздуха при минимальных энергозатратах. Но значит ли, что за счет скорости обогрева конвектор потратит меньше энергии?

Производители выпускают модели обогревателей мощностью от нескольких сотен ватт до более 1 кВт. А КПД электрических приборов всегда достаточно высок, особенно, когда необходимо преобразовать электрическую энергию в тепло. Основываясь на принципе действия приборов, можно заключить, что конвектор действительно прогреет помещение быстрее, но масляный обогреватель способен дольше отдавать тепло после отключения. Поэтому, что эффективнее: электрический конвектор или масляный радиатор, зависит от требований покупателя.

Удобство эксплуатации

Удобство использования каждой конкретной модели прибора будет зависеть от желаемого места и способа размещения, а также целей применения устройства. Для удовлетворения большего количества потребностей обладателя электроконвекторы,также, как и масляные радиаторы, оснащаются дополнительными опциями. Чаще всего это обычные или сенсорные дисплеи для контроля режима, ионизация и увлажнение воздуха для комфортного климата при работе устройства, поддержание заданной температуры, таймеры, отключение при опрокидывании или перегреве.





Дисплей конвектора

Безопасность

Что безопаснее конвектор или же масляный обогреватель? Безопасность в случае этих приборов определяется принципом работы. Несмотря на защитные кожухи и дополнительные опции содержимое масляного обогревателя склонно к подтеканию при образовании трещин. Конвектор по этому параметру является более надежным.

Безвредность

Безвредность определяется характером воздействия отопительного прибора на воздух в помещении. Здесь рассмотрим следующие показатели: движение пыли, сушение воздуха, сжигание кислорода.

Мнение о том, что обогреватели сушат воздух, бытует уже давно, но прямых доказательств этому мало. За счет повышения температуры воздуха в помещении может возникнуть ощущение, что воздух стал суше. Чтобы избежать дискомфорта при дыхании, можно приобрести модель со встроенным увлажнителем. О сжигании кислорода в разрезе масляных и конвекторных обогревателей говорить ошибочно. Принцип их работы не основан на горении, поэтому “сжигать” кислород они не способны. В чем преимущество современного масляного радиатора без вентилятора в сравнении с конвектором, так это в способности обогревать помещение без переноса пыли. Воздушные потоки, создаваемые конвектором, выбрасывают пыль наверх, что больше способствует ее попаданию на органы дыхания.

Сравнительная таблица

Чтобы понять, в чем лучше масляный обогреватель,а чем хорош конвектор, приведем сравнительную таблицу.

Характеристика Масляный обогреватель Конвектор Способность работать во влажном помещении Установка нежелательна Подходит для использования Энергопотребление Преимущественно одинаковое Встраиваемость в интерьер Преимущественно одинаковая Компактность Менее компактный Более компактный Морозоустойчивость Преимущественно одинаковая Защита от ожогов Температура нагрева высокая. Защита возможна при наличии кожуха Из-за низкой температуры нагрева вероятность получения ожогов низкая Возможность сушки одежды При наличии стойки или надставки Сушка нежелательна Вес Тяжелее за счет масла Легкие Долговечность Преимущественно одинаковая Экологичность Модель без вентилятора не поднимает пыль. Создает вихревые потоки, поднимающие пыль. Простота ухода Требует только протирания поверхности Требует протирания поверхности и чистки отверстий в корпусе Скорость прогрева помещения Медленно греет Быстро греет Скорость остывания Медленно остывает Быстро остывает Шумность Модель без вентилятора бесшумна Бесшумен Дополнительные функции Разные (в зависимости от модели)

Что лучше выбрать в конкретной ситуации

Мы привели плюсы и минусы каждого устройства, сравнили по разным параметрам.

Что же лучше греет масляный радиатор или конвектор? Если нужно быстро прогреть помещение, преимущество будет у конвектора. А для долгой теплоотдачи масляный обогреватель - оптимальный вариант. Что экономичнее? Здесь конвектор или масляный обогреватель примерно сопоставимы. Что лучше для отопления в любой части дома? Здесь конвектор и масляный обогреватель не идут в сравнение. Конвектор выдерживает высокую влажность, а отдельные модели пригодны для сборки в модульные системы. Что оптимальнее по безопасности и экологичности? Принцип работы конвектора исключает протечки, корпус меньше греется. А для большей защиты органов дыхания от пыли желательно выбрать масляный радиатор.

Разница между конвектором и современным масляным радиатором порой весьма ощутима, но выбор конкретного отопительного прибора прежде всего будет зависеть от ваших требований и пожеланий.