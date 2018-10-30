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Что нужно знать перед использованием новой бензокосы
30.10.2018

Что нужно знать перед использованием новой бензокосы

Как собрать бензокосу

После покупки бензокосы возникает вопрос, как правильно собрать эту конструкцию, так как многие модели поставляются в разобранном виде.

Предлагаем подробную инструкцию, как собрать классическую модель бензокосы.

  1. Распаковываем детали и соединяем блок с двигателем и штангу, как показано в инструкции к агрегату. В наборе обычно прилагается набор шестигранных ключей.
  2. Устанавливаем рукоятку на штанге. Для этого раскручиваем болты на зажиме и помещаем в него рукоятку. Велосипедные модели ставятся так, чтобы курок газа был справа. Затягиваем болты.
  3. Собираем кожух. Устанавливаем на него нож (если есть в наборе) и прикручиваем кожух к штанге специальным креплением.
  4. Установка триммерной головки. Разжимаем на ней шайбы и крепим ее предварительно за боковое отверстие (протягиваем тонкую проволоку или прут, чтобы головка не крутилась). Откручиваем гайку с обратной резьбой. 
  5. Установка оснастки. Для фиксации лески нужно снять коническую шайбу, а плоскую оставить. Затем надеть барабан с кордом и затянуть. Для крепления ножа или диска нужно удалить обе шайбы, надеть нож и закрыть все конической шайбой и затянуть гайку.

Как собрать бензокосу

Как правильно обкатать бензокосу

Перед запуском бензокосы нужно обкатать двигатель. Это нужно для продления срока эксплуатации агрегата, так как механизмы должны хорошо притереться друг к другу для слаженной работы. К тому же будете лучше знать, как устроена мотокоса изнутри и получите необходимые навыки работы с ней.

Перед обкаткой двигателя следует смазать редуктор и приготовить топливную смесь в нужной пропорции. Как приготовить топливо для периода обкатки, читайте далее.

Рекомендации, как обкатать бензокосу новую или в начале сезона.

  1. В начале эксплуатации используйте такие пропорции для топливной смеси: 40 мл масла на 1 л бензина. Такую смесь необходимо заливать первые полные 5 бензобаков, далее использовать стандартную пропорцию, указанную в техпаспорте.
  2. Исключить длительную работу двигателя на высоких оборотах.
  3. Работать только на прогретом двигателе, не допускать перегрева.
  4. Сменить полностью масло после обкатки.
  5. Открывать дроссель на максимум в первое время, когда работает двигатель.

Если вы будете соблюдать данные правила, то получите обкатку двигателя в максимально щадящем режиме и качественное смазывание поршневой группы. Это обеспечит долговечность бензокосы.

Важно! В начале можно заметить небольшое скопление масла в глушителе, которое не успело сгореть. Это происходит от его повышенного содержания в топливной смеси. После обкатки смените пропорции масла-бензина на стандартные для этой модели, и проблема исчезнет.

Как правильно обкатать бензокосу

Как завести бензокосу

Первым делом приготовьте топливную смесь в пропорциях, как указано в техпаспорте. Удобно приобрести для этого специальную канистру с двумя отделениями для бензина и масла.

Старт с холодным двигателем

  1. Включить зажигание.
  2. Закрыть воздушную заслонку и нажать на кнопку подкачки топлива несколько раз.
  3. Положить бензокосу на ровную поверхность и слегка потянуть шнур стартера до ощутимого сопротивления.
  4. Резко вытянуть шнур несколько раз.
  5. Открыть воздушную заслонку.

Старт с прогретым двигателем

Включите зажигание и дерните шнур до пуска двигателя.

Важно! Не запускайте двигатель, если зажигание выключено! Не используйте топливную смесь с неподходящими пропорциями бензина и масла. Не заводите агрегат рывками более 5 раз, если заслонка закрыта.

Как намотать леску на бензокосу

Намотка нового корда на катушку – довольно легкий процесс. Для работы вам пригодится моток новой лески нужного диаметра и формы, нож для подрезания и защитные перчатки. Далее приведена схема замены лески на катушку с 2-мя усиками, так как это самая распространенная версия.

Как намотать леску на бензокосу

  1. Отрежьте леску длиной 2-4 м (длина отрезка зависит от толщины корда и советов производителя). Не используйте корд большей длины, так как он при кошении будет хуже вращаться и вытягиваться.
  2. Снимите триммерную головку с крепления (у каждой модели разный способ крепления – специальными фиксаторами или гайкой-барашком) и разберите ее. Аккуратно разложите рядом все детали, ничего не теряя.
  3. Намотайте леску на катушку. Есть 2 типа катушек: с разделительным бортиком и без него.

Тип катушки

Катушка с разделительным бортиком

 

Катушка без бортика

 

Способ намотки корда

  • Сложите леску вдвое и наденьте место сгиба на специальный паз в катушке. Если его нет, просто разрежьте корд на 2 части по линии сгиба и закрепите концы в держателях.
  • Проденьте кончики в специальные желоба на каждой части катушки.
  • Начинайте наматывать оставшуюся длину корда в одну сторону.
  • Оставьте 20 см на концах и разместите их в противоположных направлениях, протянув в специальные отверстия.

 

  • Корд нужной длины разрежьте пополам.
  • Кончики зафиксируйте в катушке в специальных креплениях или проденьте в отверстия.
  • На шпульке указано направление намотки, в какую сторону нужно наматывать корд. Намотайте, не позволяя отрезкам перекрещиваться на катушке.
  • Кончики развести по противоположным сторонам и вставить в специальные прорези. Диаметр должен совпадать.

 

Важно! Приобретайте фирменный корд, который рекомендован для вашей модели бензокосы. Он прочнее дешевых аналогов и служить будет дольше. Также обращайте внимание на диаметр отверстий в катушках с разделительным бортиком, чтобы подобрать леску подходящего сечения. Не наматывайте леску плотно, обеспечьте ей свободный ход во время работы.

Чтобы намотать леску на катушку с 1 режущим концом, не следует складывать корд, а для косильных головок с 4-мя усиками следует подготовить 4 куска лески. Схема намотки та же, что и описанные выше.


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