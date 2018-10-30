Как собрать бензокосу

После покупки бензокосы возникает вопрос, как правильно собрать эту конструкцию, так как многие модели поставляются в разобранном виде.

Предлагаем подробную инструкцию, как собрать классическую модель бензокосы.

Распаковываем детали и соединяем блок с двигателем и штангу, как показано в инструкции к агрегату. В наборе обычно прилагается набор шестигранных ключей. Устанавливаем рукоятку на штанге. Для этого раскручиваем болты на зажиме и помещаем в него рукоятку. Велосипедные модели ставятся так, чтобы курок газа был справа. Затягиваем болты. Собираем кожух. Устанавливаем на него нож (если есть в наборе) и прикручиваем кожух к штанге специальным креплением. Установка триммерной головки. Разжимаем на ней шайбы и крепим ее предварительно за боковое отверстие (протягиваем тонкую проволоку или прут, чтобы головка не крутилась). Откручиваем гайку с обратной резьбой. Установка оснастки. Для фиксации лески нужно снять коническую шайбу, а плоскую оставить. Затем надеть барабан с кордом и затянуть. Для крепления ножа или диска нужно удалить обе шайбы, надеть нож и закрыть все конической шайбой и затянуть гайку.

Как правильно обкатать бензокосу

Перед запуском бензокосы нужно обкатать двигатель. Это нужно для продления срока эксплуатации агрегата, так как механизмы должны хорошо притереться друг к другу для слаженной работы. К тому же будете лучше знать, как устроена мотокоса изнутри и получите необходимые навыки работы с ней.

Перед обкаткой двигателя следует смазать редуктор и приготовить топливную смесь в нужной пропорции. Как приготовить топливо для периода обкатки, читайте далее.

Рекомендации, как обкатать бензокосу новую или в начале сезона.

В начале эксплуатации используйте такие пропорции для топливной смеси: 40 мл масла на 1 л бензина. Такую смесь необходимо заливать первые полные 5 бензобаков, далее использовать стандартную пропорцию, указанную в техпаспорте. Исключить длительную работу двигателя на высоких оборотах. Работать только на прогретом двигателе, не допускать перегрева. Сменить полностью масло после обкатки. Открывать дроссель на максимум в первое время, когда работает двигатель.

Если вы будете соблюдать данные правила, то получите обкатку двигателя в максимально щадящем режиме и качественное смазывание поршневой группы. Это обеспечит долговечность бензокосы.

Важно! В начале можно заметить небольшое скопление масла в глушителе, которое не успело сгореть. Это происходит от его повышенного содержания в топливной смеси. После обкатки смените пропорции масла-бензина на стандартные для этой модели, и проблема исчезнет.







Как завести бензокосу

Первым делом приготовьте топливную смесь в пропорциях, как указано в техпаспорте. Удобно приобрести для этого специальную канистру с двумя отделениями для бензина и масла.

Старт с холодным двигателем

Включить зажигание. Закрыть воздушную заслонку и нажать на кнопку подкачки топлива несколько раз. Положить бензокосу на ровную поверхность и слегка потянуть шнур стартера до ощутимого сопротивления. Резко вытянуть шнур несколько раз. Открыть воздушную заслонку.

Старт с прогретым двигателем

Включите зажигание и дерните шнур до пуска двигателя.

Важно! Не запускайте двигатель, если зажигание выключено! Не используйте топливную смесь с неподходящими пропорциями бензина и масла. Не заводите агрегат рывками более 5 раз, если заслонка закрыта.

Как намотать леску на бензокосу

Намотка нового корда на катушку – довольно легкий процесс. Для работы вам пригодится моток новой лески нужного диаметра и формы, нож для подрезания и защитные перчатки. Далее приведена схема замены лески на катушку с 2-мя усиками, так как это самая распространенная версия.







Отрежьте леску длиной 2-4 м (длина отрезка зависит от толщины корда и советов производителя). Не используйте корд большей длины, так как он при кошении будет хуже вращаться и вытягиваться. Снимите триммерную головку с крепления (у каждой модели разный способ крепления – специальными фиксаторами или гайкой-барашком) и разберите ее. Аккуратно разложите рядом все детали, ничего не теряя. Намотайте леску на катушку. Есть 2 типа катушек: с разделительным бортиком и без него.

Тип катушки Катушка с разделительным бортиком Катушка без бортика Способ намотки корда Сложите леску вдвое и наденьте место сгиба на специальный паз в катушке. Если его нет, просто разрежьте корд на 2 части по линии сгиба и закрепите концы в держателях.

Проденьте кончики в специальные желоба на каждой части катушки.

Начинайте наматывать оставшуюся длину корда в одну сторону.

Оставьте 20 см на концах и разместите их в противоположных направлениях, протянув в специальные отверстия. Корд нужной длины разрежьте пополам.

Кончики зафиксируйте в катушке в специальных креплениях или проденьте в отверстия.

На шпульке указано направление намотки, в какую сторону нужно наматывать корд. Намотайте, не позволяя отрезкам перекрещиваться на катушке.

Кончики развести по противоположным сторонам и вставить в специальные прорези. Диаметр должен совпадать.

Важно! Приобретайте фирменный корд, который рекомендован для вашей модели бензокосы. Он прочнее дешевых аналогов и служить будет дольше. Также обращайте внимание на диаметр отверстий в катушках с разделительным бортиком, чтобы подобрать леску подходящего сечения. Не наматывайте леску плотно, обеспечьте ей свободный ход во время работы.

Чтобы намотать леску на катушку с 1 режущим концом, не следует складывать корд, а для косильных головок с 4-мя усиками следует подготовить 4 куска лески. Схема намотки та же, что и описанные выше.

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