Водонагреватель – это оборудование, функция которого исходит из названия: нагревание воды. Будут полезны такие приборы как в периоды сезонных отключений в квартирах, так в частных домах и на дачах: там центрального водоснабжения не может быть в принципе.

Несмотря на то, что производители оборудования для водоснабжения дают многолетнюю гарантию на свои товары, потребитель не застрахован от возникновения трудностей в процессе эксплуатации. Если у вас появятся проблемы с нагревательным оборудованием, мы настоятельно советуем немедленно обратиться к профессионалам, а не пытаться решить их самостоятельно. Однако стоит знать заранее, с какими неприятностями вы можете столкнуться.

Устройство и принцип действия водонагревателей

Разберем составляющие и механизм функционирования нагревателя подробнее.

Электрические бойлеры бывают двух типов:

Накопительный.

Проточный.

В накопительных нагревателях холодная жидкость бежит через патрубок во внутреннюю емкость. Повышение температуры происходит за счет ТЭНов (трубчатых электронагревателей). За регуляцию степени нагрева отвечает термостат. Он отслеживает, нагрелась ли вода до установленного вами уровня, и автоматически отключает ТЭНы. Бак, в котором находится жидкость, сохраняет нагрев воды, за счет чего экономится электроэнергия и ресурс электронагревателей.

Проточные водонагреватели характерны отсутствием бака. Поток холодной воды в трубе контактирует с ТЭНом, за счет чего и происходит нагревание.

Причины: почему из водонагревателя не идет горячая вода

Мы рассмотрим несколько причин, по которым из водонагревателя не идет вода. Некоторые из них связаны с неисправностями самого оборудования, а некоторые – с другими составляющими системы водоснабжения.

ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ! Не рекомендуется самостоятельно проводить техническое обслуживание, если вы не являетесь мастером. Иначе ваши действия могут привести к окончательному повреждению дорогого агрегата.

Засорение входного фильтра, труб и патрубков

Первой причиной слабого напора горячей воды из водонагревателя может стать образование засоров.

Загрязненность воды или плохое состояние труб приводят к тому, что фильтр грубой очистки на входе нагревателя забивается и вода не течет из бака. Для возобновления подачи жидкости требуется заменить или прочистить его.

Появление накипи и солевых отложений на нагревательном элементе

Коррозия и другие образования образуются внутри бака по следующим причинам:

Были допущены ошибки в производстве. К примеру, использование материалов, не рассчитанных на такие нагрузки. В этом случае остается обратиться по гарантии. Появление трещин. После образования микротрещин бойлер не подлежит восстановлению – процесс становится необратимым. Эмалированные баки характерны неустойчивостью к изменению формы. Расширение, которое происходит при нагревании, деформирует емкость. За счет этого образуются дефекты. Низкокачественная нержавеющая сталь. Металлы более устойчивы к расширению или сужению, но использование дорогой стали значительно повысит цену техники. Пищевая нержавейка, которой отдают предпочтение производители, предотвращает образование солевых отложений определенное время — около одного года.

Для предотвращения образования накипи в накопительных водонагревателях используются магниевые аноды. Они представляют собой стержень с нанесенным на поверхность магниевым сплавом.

Магний характерен низким показателем электрохимического потенциала. Соль при взаимодействии с ним будет оставаться на поверхности вместо того, чтобы оседать на внутренней стенке бака.

ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ! Анод — это составляющая, которая нуждается в регулярной замене. В среднем частота, с которой необходимо ее производить – приблизительно раз в год.

Неисправность регулятора давления

Редуктор давления воды предназначен для корректировки давления жидкости. Стабильное функционирование предотвратит появление протечек и порчу водопроводного оборудования. Однако неправильная работа регулятора давления может привести к проблемам с бойлером. Рассмотрим две такие ситуации:

Если входное давление жидкости незначительно выше, чем то, которое установил производитель. Отдельные модели проточного оборудования для нагревания воды оснащены встроенной блокировкой: они не будут включаться, пока давление не придет в норму. В случае с накопительными аппаратами подогретая жидкость за счет редуктора давления будет стравливаться из клапана в канализацию. Это приведет к неоправданным расходам воды и электроэнергии. Если входное давление сильно превышает указанное в паспорте оборудования, возможны появление протечек или поломка не только водонагревателей, но и другой подключенной к водопроводу техники: посудомоечных и стиральных машин, термостатов.

Неисправность термостата

Терморегулятор – это деталь, контролирующая то, когда жидкость перестанет и начинает нагреваться. Он помогает упростить процесс подогрева воды, снизить расход электричества и предотвратить разрыв бака от расширения при перегреве.

Если терморегулятор сломается, это может стать причиной того, что не идет горячая вода из водонагревателя. В таком случае необходимо заменить деталь.

Поломка смесителя

Еще одной причиной того, почему из водонагревателя не идет горячая вода, может стать загрязнение крана. Если вам или специалисту не удалось обнаружить неисправность в самом нагревателе, обратите внимание на точку водозабора, к которой подключен агрегат. В кране образуются отложенные соли, которые называют налетом извести. В результате их появления смеситель начинает протекать. Тогда конструкция нуждается в разборе и чистке.

Смеситель – это не часть конструкции нагревателя (кроме отдельных случаев, в которых душ поставляется в комплектации). Самостоятельное его обслуживание не приведет к несоблюдению условий гарантийного обслуживания.

Приведем последовательность действий, следуя которой, можно разобрать смеситель двухвентильного типа для последующей чистки:

Перекрыть воду. Снять смеситель. Снять с вентилей заглушки. Открутить винт под заглушкой и снять вентиль со штока кран-буксы. Отвинтить и извлечь из гнезда в корпусе крана кран-буксу. Повторить пункты 1-5 с другим вентилем. Разбираем переключатель со смесителя на душ: извлекаем заглушку, снимаем винт и рычажок, отвинчиваем кривошип. Отвинчиваем накидную гайку на смесителе, чтобы отсоединить его от основной конструкции. Снимаем шланг душа. Рекомендуется производить эту операцию вручную, без инструментов: в противном случае есть риск повредить хромовое покрытие.

Полдела сделано. Осталось прочистить детали и повторить последовательность в обратном порядке, чтобы собрать конструкцию. Дальше пошагово опишем процесс чистки:

Извлекаем из смесителя прокладки из резины. Отвинчиваем и разбираем аэратор. Сеточку необходимо прочистить от образовавшегося налета. Осматриваем прокладку. Если есть необходимость, заменяем на новую. Прочищаем от ржавчины и известковых отложений внутреннюю и внешнюю части корпуса. Для этого используйте любое удобное вам чистящее средство.

НАДО ЗНАТЬ! Если вы видите, что резиновая прокладка сухая или поврежденная, замените ее.

После того, как вы закончите, внутренние стенки будут гладкими и чистыми. Для профилактики протечек и заеданий крана советуем проводить указанные в этом пункте процедуры регулярно – хотя бы раз в год.

Из клапана водонагревателя течет вода?

Предохранительный клапан – это маленькая деталь с одной функцией: предотвращение разрыва бака. В процессе подогрева горячая вода из водонагревателя расширяется. Если после этого объем воды превысит вместительность бака, случится авария. Для этого и существует обратный клапан водонагревателя: он срабатывает при достижении определенного критически высокого показателя давления, сливая избыток воды.

В случае забивания мусора в обратный клапан водонагреватель не подает воду. Потребуется слить из бака всю воды, разобрать и расшатать шток.

Когда обращаться к мастеру

Некоторые незначительные причины того, почему плохо течет вода из водонагревателя, можно решить самостоятельно, но это повлечет за собой потерю гарантии. По этой причине рекомендуется вызывать специалиста при возникновении любых ситуаций, при которых горячая или холодная вода не течет из бойлера.

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