Водонагреватель – это оборудование, функция которого исходит из названия: нагревание воды. Будут полезны такие приборы как в периоды сезонных отключений в квартирах, так в частных домах и на дачах: там центрального водоснабжения не может быть в принципе.
Несмотря на то, что производители оборудования для водоснабжения дают многолетнюю гарантию на свои товары, потребитель не застрахован от возникновения трудностей в процессе эксплуатации. Если у вас появятся проблемы с нагревательным оборудованием, мы настоятельно советуем немедленно обратиться к профессионалам, а не пытаться решить их самостоятельно. Однако стоит знать заранее, с какими неприятностями вы можете столкнуться.
Разберем составляющие и механизм функционирования нагревателя подробнее.
Электрические бойлеры бывают двух типов:
В накопительных нагревателях холодная жидкость бежит через патрубок во внутреннюю емкость. Повышение температуры происходит за счет ТЭНов (трубчатых электронагревателей). За регуляцию степени нагрева отвечает термостат. Он отслеживает, нагрелась ли вода до установленного вами уровня, и автоматически отключает ТЭНы. Бак, в котором находится жидкость, сохраняет нагрев воды, за счет чего экономится электроэнергия и ресурс электронагревателей.
Проточные водонагреватели характерны отсутствием бака. Поток холодной воды в трубе контактирует с ТЭНом, за счет чего и происходит нагревание.
Мы рассмотрим несколько причин, по которым из водонагревателя не идет вода. Некоторые из них связаны с неисправностями самого оборудования, а некоторые – с другими составляющими системы водоснабжения.
ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ! Не рекомендуется самостоятельно проводить техническое обслуживание, если вы не являетесь мастером. Иначе ваши действия могут привести к окончательному повреждению дорогого агрегата.
Первой причиной слабого напора горячей воды из водонагревателя может стать образование засоров.
Загрязненность воды или плохое состояние труб приводят к тому, что фильтр грубой очистки на входе нагревателя забивается и вода не течет из бака. Для возобновления подачи жидкости требуется заменить или прочистить его.
Коррозия и другие образования образуются внутри бака по следующим причинам:
Для предотвращения образования накипи в накопительных водонагревателях используются магниевые аноды. Они представляют собой стержень с нанесенным на поверхность магниевым сплавом.
Магний характерен низким показателем электрохимического потенциала. Соль при взаимодействии с ним будет оставаться на поверхности вместо того, чтобы оседать на внутренней стенке бака.
ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ! Анод — это составляющая, которая нуждается в регулярной замене. В среднем частота, с которой необходимо ее производить – приблизительно раз в год.
Редуктор давления воды предназначен для корректировки давления жидкости. Стабильное функционирование предотвратит появление протечек и порчу водопроводного оборудования. Однако неправильная работа регулятора давления может привести к проблемам с бойлером. Рассмотрим две такие ситуации:
Терморегулятор – это деталь, контролирующая то, когда жидкость перестанет и начинает нагреваться. Он помогает упростить процесс подогрева воды, снизить расход электричества и предотвратить разрыв бака от расширения при перегреве.
Если терморегулятор сломается, это может стать причиной того, что не идет горячая вода из водонагревателя. В таком случае необходимо заменить деталь.
Еще одной причиной того, почему из водонагревателя не идет горячая вода, может стать загрязнение крана. Если вам или специалисту не удалось обнаружить неисправность в самом нагревателе, обратите внимание на точку водозабора, к которой подключен агрегат. В кране образуются отложенные соли, которые называют налетом извести. В результате их появления смеситель начинает протекать. Тогда конструкция нуждается в разборе и чистке.
Смеситель – это не часть конструкции нагревателя (кроме отдельных случаев, в которых душ поставляется в комплектации). Самостоятельное его обслуживание не приведет к несоблюдению условий гарантийного обслуживания.
Приведем последовательность действий, следуя которой, можно разобрать смеситель двухвентильного типа для последующей чистки:
Полдела сделано. Осталось прочистить детали и повторить последовательность в обратном порядке, чтобы собрать конструкцию. Дальше пошагово опишем процесс чистки:
НАДО ЗНАТЬ! Если вы видите, что резиновая прокладка сухая или поврежденная, замените ее.
После того, как вы закончите, внутренние стенки будут гладкими и чистыми. Для профилактики протечек и заеданий крана советуем проводить указанные в этом пункте процедуры регулярно – хотя бы раз в год.
Предохранительный клапан – это маленькая деталь с одной функцией: предотвращение разрыва бака. В процессе подогрева горячая вода из водонагревателя расширяется. Если после этого объем воды превысит вместительность бака, случится авария. Для этого и существует обратный клапан водонагревателя: он срабатывает при достижении определенного критически высокого показателя давления, сливая избыток воды.
В случае забивания мусора в обратный клапан водонагреватель не подает воду. Потребуется слить из бака всю воды, разобрать и расшатать шток.
Некоторые незначительные причины того, почему плохо течет вода из водонагревателя, можно решить самостоятельно, но это повлечет за собой потерю гарантии. По этой причине рекомендуется вызывать специалиста при возникновении любых ситуаций, при которых горячая или холодная вода не течет из бойлера.
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