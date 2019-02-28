Использование ИК-обогревателей – достаточно популярный сегодня метод отопления дома или любого другого помещения благодаря хорошей теплоотдаче, экономии электроэнергии и достаточно простому монтажу.
На стадии покупки прибора следует выполнить ряд обязательных действий:
Эффективнее будет использовать несколько ИК-обогревателей с небольшой мощностью вместо одного большого мощного. Это обеспечит равномерный прогрев помещения и более легкий процесс регулирования температуры.
Установка электроприборов может потребовать помощи специалиста, если вы не знаете, как вешать инфракрасный обогреватель и подключать его к электросети. Однако если вы хотите сделать это самостоятельно, нужны хотя бы базовые знания электрики. Ниже мы разберем основные правила и процесс правильного монтажа теплового оборудования.
Какие инструменты вам понадобятся:
Совет. На какой высоте вешать инфракрасный обогреватель? Желательно не ниже 2 м от пола. Точный расчет будет таким: к росту человека нужно прибавить 50 см – это и будет оптимальная высота установки прибора.
Не располагайте инфракрасный обогреватель рядом с легковоспламеняющимися материалами или веществами во избежание возгорания. Для помещений с повышенной влажностью используйте предназначенные для этого модели ИК-излучателей (например, с керамическим нагревательным элементом).
Подключение прибора к сети мы будем выполнять через терморегулятор. Он необходим для настройки нужной температуры путем регулировки потребления электроэнергии. На выбор механические и электронные варианты, некоторые модели поставляются в комплекте к потолочному ИК-обогревателю.
Один терморегулятор может обслуживать несколько обогревателей, расположенных в одном помещении. Но при этом стоит учитывать допустимый предел нагрузки – 3000 Вт. Располагать сам терморегулятор следует на высоте не ниже 1,5 м от пола и вдали от сквозняков, прямых солнечных лучей и отопления, иначе возможны погрешности в работе.
Схема 1 – подключение к термостату 1 прибора. Самый простой способ крепления, при котором от автомата тянутся 4 провода (попарно ноль-фаза), которые присоединяются с учетом полярности. Одна пара подключается к терморегулятору, а вторая – от него к ИК-обогревателю.
Схема 2 – подключение к термостату 2 приборов. Данный вариант более сложный, так как здесь используется параллельное подсоединение. Автомат подключается к терморегулятору через 2 провода, а от терморегулятора формируется разводка на 2 разных электроприбора.
Схема 3 – подключение нескольких приборов. Этот метод самый сложный, но и самый удобный. В системе уже используется магнитный пускатель. К автомату подсоединяем терморегулятор, как в описано схеме 1, к магнитному пускателю подключаем выходные клеммы, а к обогревателю – выходные контакты магнитного пускателя. Кабели, как правило, используются трехжильные. Данная схема применяется в промышленных масштабах, когда ИК-обогреватели устанавливаются в больших помещениях (в цехах и ангарах, например).
Важно! При подключении ИК-обогревателя к сети не включайте его до окончания всех работ с электрикой в целях вашей безопасности и сохранности электроприбора и сети.
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