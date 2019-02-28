Использование ИК-обогревателей – достаточно популярный сегодня метод отопления дома или любого другого помещения благодаря хорошей теплоотдаче, экономии электроэнергии и достаточно простому монтажу.

На стадии покупки прибора следует выполнить ряд обязательных действий:

Измерить общую площадь помещения, в котором будет использоваться ИК-обогреватель, с учетом высоты потолков и дверных и оконных проемов. Выявить все пути утечки тепла (щели в стенах, отверстия в оконных рамах и дверях) и учесть их. Проверить напряжение электросети в помещении: для этого следует подключить все находящееся в комнате электрооборудование и в этот момент замерить напряжение сети. Оптимально, если этот показатель не выходит из диапазона 220-230 В.

Эффективнее будет использовать несколько ИК-обогревателей с небольшой мощностью вместо одного большого мощного. Это обеспечит равномерный прогрев помещения и более легкий процесс регулирования температуры.

Установка электроприборов может потребовать помощи специалиста, если вы не знаете, как вешать инфракрасный обогреватель и подключать его к электросети. Однако если вы хотите сделать это самостоятельно, нужны хотя бы базовые знания электрики. Ниже мы разберем основные правила и процесс правильного монтажа теплового оборудования.

Как повесить инфракрасный обогреватель

Какие инструменты вам понадобятся:

Мощный шуруповерт или дрель для просверливания отверстий для крепежа; Измерительная рулетка или линейка и карандаш; Пассатижи для обрезки кабеля; Детектор металлов или металлоискатель для поиска металлических конструкций или проводки в стене или потолке; Индикаторная отвертка для работ с электричеством (определять ноль и фазу).

Как крепить инфракрасный обогреватель к потолку или стене

В стене или потолке просверлить отверстия для крепежа, соответствующие отверстиям в кронштейнах прибора. Закрепите кронштейны на поверхности с помощью саморезов. Повесьте ИК-обогреватель на кронштейны (в зависимости от модели) и выполните регулировку наклона изделия. Важно, чтобы прибор был не ближе 3-6 см от поверхности, на которой он закреплен. Подводящий кабель подсоедините к клеммам с учетом заземления и полярности (ноль-фаза). Прикрепите к стене кабель-канал (короб или гофра), в который будет уложен кабель. Спрячьте в него провода. При наличии терморегулятора протяните к нему провода от ИК-обогревателя и соедините их через клеммные колодки с соблюдением полярности. Пластину обогревателя следует протереть спиртом для тщательной очистки и дать высохнуть.





Совет. На какой высоте вешать инфракрасный обогреватель? Желательно не ниже 2 м от пола. Точный расчет будет таким: к росту человека нужно прибавить 50 см – это и будет оптимальная высота установки прибора.

Не располагайте инфракрасный обогреватель рядом с легковоспламеняющимися материалами или веществами во избежание возгорания. Для помещений с повышенной влажностью используйте предназначенные для этого модели ИК-излучателей (например, с керамическим нагревательным элементом).

Как подключить потолочный инфракрасный обогреватель

Подключение прибора к сети мы будем выполнять через терморегулятор. Он необходим для настройки нужной температуры путем регулировки потребления электроэнергии. На выбор механические и электронные варианты, некоторые модели поставляются в комплекте к потолочному ИК-обогревателю.

Один терморегулятор может обслуживать несколько обогревателей, расположенных в одном помещении. Но при этом стоит учитывать допустимый предел нагрузки – 3000 Вт. Располагать сам терморегулятор следует на высоте не ниже 1,5 м от пола и вдали от сквозняков, прямых солнечных лучей и отопления, иначе возможны погрешности в работе.

Как подключить ИК-обогреватель к регулятору

Схема 1 – подключение к термостату 1 прибора. Самый простой способ крепления, при котором от автомата тянутся 4 провода (попарно ноль-фаза), которые присоединяются с учетом полярности. Одна пара подключается к терморегулятору, а вторая – от него к ИК-обогревателю.

Схема 2 – подключение к термостату 2 приборов. Данный вариант более сложный, так как здесь используется параллельное подсоединение. Автомат подключается к терморегулятору через 2 провода, а от терморегулятора формируется разводка на 2 разных электроприбора.

Схема 3 – подключение нескольких приборов. Этот метод самый сложный, но и самый удобный. В системе уже используется магнитный пускатель. К автомату подсоединяем терморегулятор, как в описано схеме 1, к магнитному пускателю подключаем выходные клеммы, а к обогревателю – выходные контакты магнитного пускателя. Кабели, как правило, используются трехжильные. Данная схема применяется в промышленных масштабах, когда ИК-обогреватели устанавливаются в больших помещениях (в цехах и ангарах, например).

Важно! При подключении ИК-обогревателя к сети не включайте его до окончания всех работ с электрикой в целях вашей безопасности и сохранности электроприбора и сети.

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