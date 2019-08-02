Наличие горячей воды на даче обеспечивает комфортное проживание. Лучший вариант – накопительный водонагреватель, работающий от электричества. Недостатки проточного: большой расход энергии, требует высокого давления поступающей воды, одна точка разбора, если бюджетная модель. Монтируется легче, менее функционален.

Накопительный на даче позволяет принять душ, умыться, вымыть посуду, овощи, фрукты, постирать руками. Использует воду из проведенного водопровода, подвесных цистерн. Важно не только подобрать оптимальный прибор, но и правильно установить. Как подключить бойлер на даче своими руками, узнаете в нашей статье.

Накопительный агрегат требует исправной проводки и достаточного напора жидкости в системе. Если обеспечить эти условия, прибор будет работать исправно, долго, постоянно снабжать горячей водой.

Виды нагревателей для дачи

Есть разные типы бойлеров, отличающихся конструкцией, видом питания, способом монтажа. Рассмотрим их.

Накопительный электрический

Самый востребованный. Нагревает жидкость ТЭНом, установленным снизу. Есть регулятор температуры нагрева – термостат. Бывает механическое/электронное управление, дисплей. Форма корпуса цилиндрическая/плоская, подбирается под размеры любого помещения. Преимущества: предварительный ночной нагрев, отсутствует камера сгорания, хорошие показатели мощности.

Конструкция сетевого нагревателя

Корпус, теплоизоляционный слой.

Бак внутренний.

Трубки входа, выхода воды.

Фланец.

ТЭН, термостат.

Терморегулятор, анод.

Проточный электрический

Простая конструкция. Жидкость проходит через емкость с ТЭНом без задержки. Быстро нагревает. Компактный, легкий вес 1-5 кг. Высокая мощность 3000-9000 Вт, потребляет много энергии.

Из чего состоит

Корпус

ТЭН в виде трубки со входом/выходом.

Индикация нагрева.

Датчик протока.

Реле, клеммная коробка.

Накопительный газовый

Отдельный тип оборудования, не проточная газовая колонка. Жидкость накапливается во внутреннем баке, согревается энергией сгоревшего газа. Самостоятельная установка нежелательна, газовые работы должны выполнять специалисты. Также требуется правильная сборка дымохода, чтобы вредные вещества после сгорания полностью удалялись из помещения.

Состав прибора

Внешняя оболочка.

Полиуретановый теплоизолят.

Внутренний резервуар.

Емкость сбора конденсата.

Трубки горячей/холодной воды.

Горелка с дымовым рассекателем.

Блок газовый.

Вытяжка.

Анод, термостат.

Оборудование косвенного нагрева

Большой бак без ТЭНа. Источник тепла – отопительные системы с газовым/топливным котлом, солнечными батареями. Крепятся к стене/полу, объемы больше 500 литров.

Конструктивные элементы

Кожух, изолят полиуретановый.

Теплообменник.

Прибор циркуляции.

Анод.

Трубки подхода/выхода жидкости.

Термостат.

Различия объема, мощности

Рассчитать нужный объем нагревателя для дачи несложно. Нужно замерить количество использующейся жидкости для гигиенических процедур, мытья посуды, других бытовых нужд.

Например, за 24 часа три человека расходуют 180 л. Можно купить прибор меньшего объема. Обычно горячая жидкость 60-75 0С разбавляется холодной, в результате выходит 250 литров в среднем. Рассчитайте нужный объем самостоятельно.

Важно! Трем людям хватит бака 120 л. Вариант 180 литров будет неэкономным.





Мощность влияет на скорость подогрева. Не готовы ждать долго по приезду на дачу? Нагреватели отключаются в период отсутствия хозяев. Берите предельно мощное оборудование – сможете быстро, комфортно принять душ.

Важно! При частых отключениях жидкость застаивается внутри. Чтобы не было проблем, оставляйте устройство включенным.

Удобны варианты с двумя ТЭНами: два работают на нагрев, один поддерживает нужную температуру. Обеспечивается быстрый нагрев, экономятся ресурсы, когда нет нужды в подогретой воде.

На оборудовании обязательно указывается мощность, максимально высокая температура, скорость согревания. Стоит помнить, зимой вода центральной системе холоднее на 10 градусов, чем в летний период.

Разновидности установки нагревателей

Настенный

Модели 200 л можно вешать на стену. Используют минимум 4 кронштейна, надежные анкера. Монтаж только на несущих конструкциях, иногда дополнительно укрепленные. Подойдет стена из бетона, кирпича.

Проточные вешаются над/под раковиной, в шкафу.

Напольный

Занимает много места, устанавливается с поддерживающей конструкцией, подставкой. Требует прочного, ровного пола. При установке перекосы исключаются.

Вертикальный

Модель объемом 100 л подвешивается на двух опорах, больше – на четырех. Более комфортное использование, нет резкого перепада температур. ТЭН расположен в нижней части – более эффективный нагрев. Стоимость ниже, чем горизонтальные модели.





Горизонтальный

Компактные размеры. Удобен для небольших санузлов, можно крепить под потолок. Нагревательный элемент расположен сбоку, подогрев хуже, чем вертикально. Холодная жидкость постоянно перемешивается с горячей, из крана потечет разбавленная вода.

Принцип работы

Накопительные

Внутри расположен нагревательный элемент – ТЭН, согревает поступающую в бак жидкость. Подача холодной снизу, забор горячей – сверху, поэтому не происходит смешивание. Интенсивность нагрева регулируется системой управления. После подогрева начинается процесс поддержания температуры. ТЭН включается, когда жидкость остывает. Открывается кран смесителя – горячая вода вытекает из бака. Одновременно внутрь подается холодная под давлением.

Проточные

Вода проходит внутри трубчатого ТЭНа, нагревается. При открывании горячего крана нагретое вытекает из лейки душа/излива.

Устройства косвенного нагрева

Нагревая вода поступает в змеевик, расположенный в баке с водой, нагревает ее. Нагретая жидкость долго держится в теплом состоянии благодаря теплоизоляции, функции рециркуляции. Иногда комплектуются ТЭНами для нагрева в период плановых отключений.

Общий план работ по монтажу бойлера

Выберите подходящий тип устройства: проточный, накопительный. Решите, какой вид нужнее: вертикальный, горизонтальный, напольный, настенный. Электрический или газовый. Определите количество точек водоразбора: душевая, ванна, умывальник, кухонная раковина. Их число влияет на сложность монтажа и мощность. Выберите оптимальное по габаритам место установки. Сделайте замеры с небольшим запасом. Узнайте всё о проводке помещения. Следует выявить предельную нагрузку и сечение. Отнеситесь серьезно к этому вопросу. Воспользуйтесь услугами электрика, выявите, выдержит ли проводка нагрузки от нагревателя. Слабое напряжение требует проведения отдельного кабеля. Степень загрязненности воды. Она должна проходить очистку перед попаданием в бак нагрева. Плохое качество жидкости требует обязательной установки фильтра на входе, если хотите сохранить работоспособность оборудования. Прикрепите устройство максимально надежно. Недопустимо болтание или шевеление, сдвиги с места на место запрещены правилами безопасности. Крепко загерметизируйте систему. Протечек быть не должно. Используйте материалы хорошего качества, иначе система может потечь. Надежностью отличается медные, стальные, пластиковые и металлопластиковые изделия. Включайте оборудование только с наличием воды в системе. Иначе бойлер сгорит.

Этапы установки нагревателя

Осмотреть системы, подготовить инструменты, место для монтажа. Прикрепить бойлер к стене. Подсоединить к водопроводу или бочке. Включить в сеть.

Подготовка систем

Осмотрите водопровод на наличие неисправностей, подведите систему к месту установки. Проверьте подходящее напряжение в сети, усовершенствуйте в случае нехватки. Запаситесь нужными материалами и инструментами.

Инструменты и материалы для подключения

Вам понадобятся инструменты:

Ключи – рожковый и газовый;

Перфоратор, дрель, буры, сверла;

Аппараты резки и спайки труб;

Отвертки – прямой и крестовой шлиц;

Пассатижи, кусачки;

Рулетка.

Необходимые материалы:

Металлопластиковые трубы;

Шланги;

Тройники;

Анкеры;

Вентили запорные;

Герметизирующие элементы – фум-лента, жидкий герметик, лен.

Выбираем место монтажа нагревателя

Перед установкой нужно выбрать подходящее место. Что следует предусмотреть:

Габариты оборудования. Замерьте заранее нужное место, чтобы агрегат вместился. Оборудование до 200 л можно вешать, более массивное – только напольная установка. Стена. Выбирайте несущую стену, вес бойлера большой. Можно дополнительно построить укрепления или поддерживающие конструкции. Монтаж. Используйте анкерные болты для надежного крепления. Они не входят в комплектацию. Крепление на нескольких болтах повышает надежность конструкции. Модели от 100 л должны иметь минимум четыре монтажных точки. Точка водораздачи. Располагайте максимально близко. Отдельное помещение. Желательно выделить целую комнату-котельную. Узкие модели можно разместить в сантехническом шкафу санузла. Обеспечьте свободный доступ к оборудованию для удобного обслуживания, слива, ремонта. Тип нагревателя. Газовый потребует прокладки системы отведения воздуха.

Важно! Розетки должны быть изолированы от влаги крышками или заглушками.

Вешаем на стену

Нагреватели обычно крепятся к стене анкерами. В инструкции указываются размеры крепежа. Число анкеров зависит от количества кронштейнов.

Разметить зону установки. Просверлить отверстия перфоратором. Вкрутить крепежные элементы, повесить агрегат.

Схемы монтажа

Давление жидкости в дачной системе обычно небольшое. Оно необходимо для полноценного функционирования оборудования. Забор воды осуществляется из водопровода или глубоких емкостей.

Как подключить к емкости

Обычно их крепят на крышу дома, подвешивают. Обратный клапан не используется. Резервуар должен быть в несколько раз объемнее бака нагревателя. Также используется поплавок для отслеживания уровня жидкости. Соединительная трубка должна обладать запорным вентилем. Главное условие – удаленность бойлера от резервуара более 2 м. В холодное время емкости нужно обязательно опустошить.

Если емкость ближе двух метров, на входе в бак ставится тройник и сливной кран. Тройник от емкости монтируется выше нагревателя.

Разница высот больше 2 метров – добавляется предохранительный клапан, тройник от резервуара монтируется ниже нагревателя.

Важно! Давление воды не более 6 бар. При превышении перед прибором устанавливается редуктор для снижения напора. Это предотвратит поломку.

Как подключить к водопроводу

Советы перед установкой:

Используйте только оригинальные детали, рекомендованные поставщиком.

Не включайте устройство без воды, он может сгореть.

Жидкость из бойлера пить нельзя.

Этапы подключения:

Определить тип водопровода. Прикрепить устройство к стене. Подключить согласно правилам и схемам, представленным ниже.

Важно! Установите фильтр при низком качестве воды. Это продлит жизнь бойлеру.

Смотрим на тип водопровода

Метод подключения бойлера зависит от типа системы подачи воды. Рассмотрим популярные разновидности. Перед подключением перекрываем доступ.

Из металла

Стальные. Подсоединять к ним сложно, требуется металлический хомут с врезным патрубком для больших нагрузок.

Подключаем правильно:

Зачистить место соединения, удалить старую краску и грязь. Соединить хомут и трубу, используем прокладку для уплотнения. Просверлить отверстие в трубе через патрубок, ширина отверстия и втулки должны совпадать. Нарезать резьбу и ставим сгоны – резьбовые элементы соединения. Установить краны. Подключиться к кранам и бойлеру.

Из полипропилена

Для подключения потребуются специальные повороты и муфты. Используйте материалы, армированные дополнительным слоем алюминия – стабилизированные.

План работы:

Сделать разрез в трубах, припаять тройники. Отверстия тройников спаять с трубами для нагревателя. Подключить к агрегату через оконечную муфту и кран.

Из металлопластика

Современный материал, прочный и легкий. Возможность простого открытого монтажа.

Правила сборки:

Разрезать трубу, подсоединить тройники. Сформировать отведение к водогрею. Подключиться к нему.

Устанавливаем запорные элементы

Важные элементы системы водоснабжения, они перекрывают доступ воды. Устройства для горячей и холодной воды различаются.

Для холодной воды

К патрубку бойлера поставить тройник. Боковое отверстие тройника подключить к крану слива. Установить обратный или предохранительный клапан на тройник. Ставим после клапана отсекающий кран. Врезаем данную систему в трубу.

Для горячей воды

Установить отсекающий кран непосредственно на патрубок агрегата. Соединить с трубой.

Подключаем к сети

Что нужно знать:

Безопасное подключение возможно только с защитным устройством, предохранителем. Все устройства должны использоваться с устройством защитного отключения – УЗО.

Оборудование требует кабели определенного сечения. Диаметр должен быть больше 2,5 мм.

Популярный вариант установки маломощных моделей – через розетку. Важно подключать только в розетку с тремя полюсами и устойчивую к попаданию влаги. Заземление важно.

Нельзя пользоваться розеткой, если оборудование очень мощное. Это приведет к появлению искр и ослабеванию контактов. Возможно возгорание. Для этого протягивается кабель напрямую от агрегата к электрощитку.

Предохранитель требуется для безопасной эксплуатации, отключения бойлера. Выбирайте с достаточным уровнем чувствительности, чтобы избежать отключений без причины. Оптимальный – 16 А.

Соблюдайте технику безопасности, пользуйтесь услугами профессионалов.

Советы перед подключением:

Использовать специальные розетки – влагозащищенные. Располагать в не доступном для воды месте.

Обязательно заземлить оборудование перед включением. Используйте трехжильный кабель и трехполюсную розетку.

Важно! Монтаж проводов выполнять только в сухом помещении.

Способ №1:

Отмерить расстояние от розетки до точки монтажа водогрея. Разобрать электровилку, снять изоляцию кабеля. Счистить изоляцию с жил с обеих сторон. Припаять жилы к контактам вилки – к нолю голубой, к фазе красный, к земле остальные. Открыть панель бойлера, соединить жилы с контактами. Закрыть.

Способ №2: подключение к электрощиту

Протянуть кабель от нагревателя к щиту питания. Смонтировать автомат рядом с агрегатом, провести кабель. Оголить кабель на 10 см и фазу. Присоединить к нижней фазе кабель водогрея, к верхней – автомата. Оголить кабельные жилы с двух сторон. Снять панель корпуса нагревателя, присоединить жилы к клеммам. Перекрыть подачу питания, подключить агрегат к щитку.

Что делать нельзя

Вы знаете, как подключить водогрей. Расскажем, что не рекомендуется делать при монтаже.

Увеличивать давление воды выше 6 атм. Иначе систему разорвет от избытка жидкости. Включать сухое ненаполненное оборудование. Грозит перегоранием ТЭНа. Монтировать агрегат без технических знаний. Сливать бак, не отключив электропитание. Игнорировать правила безопасности. Использовать некачественные запчасти неизвестных брендов. Монтировать без предохранительного клапана.

Выбирая модель, учитывайте размеры места крепления, ваши потребности, требования интерьера. Пользуйтесь услугами профессионалов или делайте сами правильно, используя наши рекомендации.

Как включить уже установленный нагреватель

Конструкционно все устройства похожи, включение аналогичное.

Перекрыть доступ горячей воды. Будет слышен характерный звук. Это обязательное условие, иначе нагретая жидкость побежит обратно. Открыть горячие краны смесителя и бойлера, выпустить воздух. Открыть вентиль холодной воды на входе в бак. Дождаться ровной струи. Перекрыть всё, включить оборудование в сеть. Установить нужную температуру. Некоторые модели автономно заработают при достаточном напоре жидкости. Проверить работу. Дождаться нагрева всего объема.

При отсутствии опыта включения, сомнениях доверьте процесс мастеру. Иначе придется тратиться на ремонт, устранять протекания.

Особенности установки газовых и индукционных нагревателей

Газовый агрегат служит альтернативой электроприборам в домах с проведенным газом. Принцип нагрева проточный или накопительный, требуется обязательное использование газовой колонки. Без нее включать бойлер нельзя.





Индукционный бойлер нагревает воду от магнитного поля. Накипь не образуется. Подключается только к автомату.

Советы:

Размер помещения должен быть больше 7,5 кв. м, высота от 2 метров. Санузел не подойдет.

Установка принудительной вентиляции и дымохода шириной от 2 см.

Негорючее покрытие стен, газовая колонка удалена.

Вам потребуется:

Монтажное кольцо для дымохода нужного размера.

Оцинкованный или гофрированный газоход толщиной от 1 мм; металлическая/асбестовая для отвода дыма.

Шланг газа с запасом длины. Тип резьбы и диаметр должны совпадать со входом нагревателя.

2 водопроводных шланга/трубы.

Крепеж для вешания бойлера.

Водяной фильтр, по необходимости.

Важно! Перед установкой проверьте весь газопровод на наличие неисправностей.

Демонтаж старой колонки

Перекрыть доступ газа. Открутить гайку, фиксирующую газовый шланг. Осмотреть его на неисправность, заменить, если требуется. Перекрыть воду. Снять трубу отвода воздуха, убрать колонку.

Установка газового водонагревателя

Определить место, повесить оборудование. Подключить водяные трубы/шланги к нагревателю и водопроводу. Проверить герметизацию, открыв краны. Подвести газовый шланг от доступа газа к отверстию агрегата. Проверить герметичность мыльным раствором: промазать стыки и открыть вентиль газа. Появились пузыри – затяните гайки крепления. Установить гофру. Один конец к выходу дыма прибора, другой – в дымоход. Проверить работу: открыть горячий кран, отрегулировать температуру воды.

Монтаж индукционного водогрея

Установить оборудование, как показано на схеме. Только вертикальное расположение.

Особенности установки настенного водонагревателя

Подробная схема монтажа приведена выше.

Особенности подключения напольного водонагревателя

Электрические и газовые бойлеры представлены в настенном и напольном варианте. Напольные – это устройства косвенного нагрева с вместительным баком и змеевиком. Основное правило: установка прибора рядом с коммуникациями и электросетью. Монтируются рядом с основным нагревателем, обычно еще подключаются к отопительной системе.

Монтаж напольного агрегата одинаков с навесным. Отличие: отверстие слива расположено сверху. Обязательно заземляем устройство.

Важно! Низ устройства должен быть ниже верхней точки основного нагревателя/котла.

Что потребуется:

дрель, сверла;

ключ газовый;

отвертка;

шурупы;

герметик.

План подключения

Выполнить монтаж бойлера косвенного нагрева на расстоянии полметра от нагревателя. Устройство имеет несколько выходов. На трубу холодной воды поставить клапан. Подсоединить к нижнему выходу. Второй выход подсоединить к горячему направлению к отопительной системе. Третий – смонтировать с обратным выходом из радиаторов. Четвертый соединить с горячим каналом, подсоединить насос. Он нужен для напора в дальних точках водоразбора. Пятый – поток нагретой жидкости из соседнего нагревателя.

Важно! Обязательно требуется заземление оборудования.

Особенности монтажа проточного водонагревателя

Советы:

Удобство расположения. Проверьте, легко ли включать агрегат, удаленность от потенциальных брызг, комфортное пользование душевой лейкой.

Легкость подключения. Это важно при монтировании устройства своими руками.

Обязателен хороший напор воды. Иначе выходная струя будет слабой.

Высокая мощность требует хорошей электропроводки, использования УЗО.

Заземляйте оборудование.

Крепите рядом с точкой водоразбора: раковиной, ванной, душевой кабиной.

Вешайте прибор максимально ровно, иначе образуются пробки воздуха, аппарат быстро ломается.

Правильно закрепляем устройство на стене

Пригодится карандаш, уровень, линейка, дрель, сверло по бетону.

Сделать разметку будущего места крепления. С прибора снять верхнюю часть, прислонить к стене. С помощью уровня провести ровную линию по горизонтали, отметить точки крепления. Проделать отверстия, вставить дюбели, повесить устройство, закрутить шурупы.

Важно! Обычно в наборе присутствует крепеж, но лучше купить и использовать хороший, подлиннее.

Схемы установки проточного оборудования

Облегченная

Подойдет для периода планового двухнедельного отключения летом.

Открутить лейку душа, шланг вставить в отверстие входа холодной воды водогрея. Переключить смеситель на душ, потечет нагретая жидкость из нагревателя. При переключении на излив пойдет холодная вода из крана. Централизованная подача горячей воды возобновилась – отсоединить, прикрутить обратно лейку.

Надежная

Отключить устройство (кнопка «выкл.»), прикрепить к стене анкерами. Подготовить отверстия для воды. Отключить всё электричество. Протянуть трехжильный кабель в отверстие задней крышки. Зачистить провода, подключить жилы к клеммам. Другие концы подвести электрощиту, подсоединить. Подготовленные трубы подключить к водопроводу фитингами. Провести к прибору, смонтировать.

Подключение к отводу стиральной машины

Нужен запорный кран, тройник, герметик, трубный ключ.

Поставить пластиковый разветвитель, после него монтируется кран. Подвести трубу к электроприбору, можно использовать гибкую подводку. Используйте скобы для крепления к стене.

Важно! Выбирайте деталь с легким поворотом крана, вы будете использовать его часто.

Монтаж для 2 точек водоразбора

Этот способ подходит, когда нужна теплая вода в кране и душе.

Подключить прибор водопроводу. На выходе горячей установить тройник с краном, подсоединить гусак и душевой шланг.

Подключение к электрической сети

Проточные водогреи обычно имеют высокую мощность – до 9000 Вт. Для безопасного и правильного подсоединения нужна выделенная линия с УЗО. Простая может не выдержать высокую нагрузку. Позаботьтесь заранее о проводке. В старых домах она не рассчитана на мощные устройства.

Почему нельзя включать в розетку? Приборы выше 3кВт подсоединяют в сеть, потому что розетки недостаточно хорошо заземлены для этого.

Действия

Установить автомат отдельно на оборудование. Он должен выдерживать требуемую нагрузку. Смотрите информацию в паспорте изделия. Протянуть кабель. Подсоединить УЗО.

При подсоединении жил соблюдайте полярность – к нулю Р2, N, В; к фазе P1, A, L.

Правильное использование

Используйте инструкцию по эксплуатации, приложенную к товару.

Соблюдайте последовательность: выключить прибор, затем перекрыть воду. При включении наоборот: открыть кран, включить агрегат.