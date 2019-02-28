Дренажный насос предназначен для откачивания загрязненной воды и жидкостей из затопленных подвалов, котлованов, колодцев, бочек для полива, бассейнов и других резервуаров; для прочистки скважин. Этот агрегат будет полезен на загородном участке.

Для осушения выгребных ям и прочистки канализации используют фекальные насосы. Отличие фекальных от дренажных заключается в размере пропускаемых частиц (первый тип может перекачивать воду с твердыми вкраплениями диаметром 35 мм (в среднем), а второй – около 5 мм) и мощности двигателя (фекальные более производительные из-за большей вязкости перекачиваемой жидкости). Поэтому в вопросе, какой купить дренажный насос, нужно следовать принципу, для перекачивания каких жидкостей он предназначен.

Температура перекачиваемой насосом воды не должна превышать 40 0С. Использовать дренажный насос для горячей воды нельзя, как правило, для таких температур лучше выбрать промышленный агрегат, который справится с этой задачей без вреда для внутренних систем.

Любой дренажный насос состоит из нескольких частей: насосного узла и двигателя, облаченных в корпус из прочного материала. Мотор приводится в движение электричеством, после вращение передается валу с лопастями. Внутри насосного узла создается разряженный воздух, благодаря которому через отверстия внизу втягивается жидкость. Вращающиеся лопасти создают центробежную силу, которая прогоняет воду через нагнетатель и через шланг выталкивает ее наружу. Специальная решетка не пропускает крупные твердые частицы через насос.

В некоторых моделях предусмотрен поплавковый выключатель, который определяет уровень воды. При критически низком уровне насос выключается, а при достаточном количестве воды агрегат снова включается в работу.

Обзор популярных производителей дренажных насосов

Джилекс – российская марка оборудования для водоснабжения доступного класса, одна из самых популярных у российских пользователей. Отличается устойчивостью к нагрузкам и надежностью системы. В ассортименте – погружные дренажные насосы серий «Фекальник» и «Дренажник».

Belamos – еще один российский бренд качественного и недорогого оборудования для водоснабжения и отопления, один из основных поставщиков на отечественном рынке. Помимо качества, продукция отличается хорошей сборкой и простым управлением.

Вихрь – очередной отечественный бренд качественного электроинструмента и насосного оборудования. Признан одним из лидеров на российском рынке благодаря широкой линейке продукции и высокому качеству и надежности.

Makita – всемирно известная торговая марка из Японии, синонимами которой стали качество и надежность. В производстве Makita значатся одни из самых мощных и производительных грязевых насосов. Устройства поставляются в прочных корпусах, устойчивых к механическим повреждениям.

GRUNDFOS – европейский бренд насосного оборудования (Дания) для бытовых и технологических задач. В производстве насосов упор сделан на использование новых технологий, связанных с экономией электроэнергии при эксплуатации приборов. Качественные материалы и сборка обеспечивают высокую надежность и долговечность продукции.

Погружной или поверхностный дренажный насос

Оба варианта погружных насосов отличаются лишь способом использования.

Погружной – работает в положении, когда весь корпус находится в воде. Имеют небольшие размеры и вес, водонепроницаемый корпус. Поплавок регулирует уровень воды, некоторые модели работают в автоматическом режиме. Достаточно универсальные и могут использоваться для перекачивания грязной и чистой воды, для полива огорода, осушения бассейнов и пр.

Минусы погружных насосов: не очищает воду в процессе перекачивания, насосная камера может быстро засоряться, ограничение подъема уровня жидкости до 10-20 м.

Поверхностный – во время работы корпус насоса располагается на земле, а в воду погружен только шланг для всасывания. Такой тип дренажных насосов более мощный и может поднимать воду на высоту до 30-50 м (в зависимости от модели). Более долговечные и надежные, есть автоматический режим работы.

Минусы поверхностных насосов: ограниченная глубина, с которой возможно производить всасывание воды, – 7 м, и высокий уровень шума во время работы.

Тип автоматического выключателя

Практически любая модель дренажного насоса имеет автоматический выключатель, срабатывающий при низком уровне откачиваемой воды. Механизм защищает насос от сухого хода (режим перекачки без воды), который может привести к поломке насоса.

Типы выключателей:

Поплавковый – упрощенный вариант, используется во многих моделях дренажных насосов. При снижении уровня воды опускается до определенной отметки и выключает прибор. Когда уровень повышается, насос автоматически включается в работу. Преимущества: надежность и доступная цена.

Электронный – встроен в тело насоса, имеет более сложную структуру и ставится на дорогие модели.

Ключевые характеристики для выбора дренажного насоса

Мощность – показатель производительности насоса в целом. Чем выше этот показатель, тем выше напор и больше воды можно перекачать. Для бытового использования хватит мощности до 3 кВт. Если вы хотите выбрать дренажный насос для частого и интенсивного использования (в строительстве, например), следует выбирать модели с мощностью от 3 до 5 кВт.

Назначение – эта характеристика указывает на допустимую степень загрязненности перекачиваемой воды и размер пропускаемых частиц. Показатель может быть до 10, 25 мм и больше 25 мм. Первый вариант предназначен для чистой и слабозагрязненной жидкости, второй – для среднезагрязненной и третий – для воды с большим количеством примесей, сточных и фекальных масс. Некоторые модели имеют систему дробления крупных фракций.

Напор воды – этот показатель зависит от глубины всасывания и высоты подъема. Чем мощнее насос, тем больше глубина, с которой он может поднять и выкачать жидкость, и дальность, на которую можно ее увести.

Материал изготовления

Перед тем, как определиться, какой дренажный насос выбрать, обратите внимание на материал, из которого сделан корпус и внутренние части агрегата. От этого зависит срок эксплуатации, надежность и стоимость модели.

Только пластик – самые дешевые из всех представленных и менее долговечные.

Пластиковый корпус, детали из нержавеющей стали – более надежные, устойчивы к агрессивному воздействию вредных веществ в перекачиваемой жидкости.

Полностью из чугуна или нержавеющей стали – самые прочные и долговечные, внутренние детали и корпус устойчивы к любым механическим повреждениям.

Лопасти насоса могут быть сделаны из нержавеющей стали или технополимера. Последний вариант более прочный и устойчивый к образованию ржавчины, но и самый дорогой.

Заключение

Если вы не знаете, какой выбрать дренажный насос для грязной воды на дачу или для загородного дома, при покупке ориентируйтесь на 3 критерия:

Необходимые технические показатели, например, мощность. глубина погружения, температурный диапазон, вязкость жидкости и др. Размер частиц, присутствующих в воде, допустимых для прохода через насос. Чем больше диаметр фракций, заявленных в характеристиках, тем универсальнее насос. Стоимость модели. Страна производства не влияет на рабочие показатели насоса. Выбирайте устройства исходя из специфики использования прибора.

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