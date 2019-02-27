ИК-обогреватель – современное и эффективное климатическое оборудование. Как правило, они используются для дополнительного и основного обогрева помещений различного назначения: домов, производственных цехов, офисов, магазинов, торговых центров, складов и гаражей.

Инфракрасные обогреватели достаточно универсальны и имеют свои преимущества перед остальными приборами для отопления: они быстро нагреваются, энергоемки, бесшумны, не сжигают кислород в помещении и не высушивают воздух. Это обеспечивает особый принцип работы: инфракрасные лучи исходят от нагревательных элементов и нагревают не воздух, а расположенные рядом предметы (мебель, стены, пол, люди). Нагреваясь, эти предметы отдают тепло в окружающее пространство, повышая температуру воздуха в помещении.

Инфракрасный обогреватель состоит из нагревательных элементов, отражающей пластины и блока управления под корпусом из металла, стекла или термостойкой пластмассы. Нагревательные элементы могут быть представлены разными видами (ТЭНы, лампы, панели и др.), блок управления включает в себя термостат, пульт ДУ, датчик отключения при опрокидывании и др.).

К выбору обогревательного прибора стоит подойти с особым вниманием, так как некоторые типы, например, могут не подойти для обычной квартиры, а использоваться только в производственных помещениях и наоборот. Какой инфракрасный обогреватель выбрать для жилого помещения или гаража, узнаете в нашей статье.

Лучшие производители ИК-обогревателей

Потребность в эффективных и надежных обогревателях растет с каждым годом, поэтому выбор агрегатов для отопления разных торговых марок достаточно велик. На современном рынке встречаются известные мировые производители и неизвестные молодые бренды. Рассмотрим наиболее популярные торговые марки.

NeoClima – торговая марка из Европы (Греция), продукция отличается высоким качеством, используются передовые технологии в производстве. В линейке инфракрасных обогревателей NeoClima потолочные и напольные модели для помещений разной площади.

BALLU – торговая марка крупнейшего поставщика теплового и климатического оборудования из Китая. В ассортименте значатся технологичные и доступные по цене приборы. Они отличаются использованием передовых технологий и эко-материалов при производстве. Основная часть ИК-обогревателей ­представлена потолочными и настенными вариантами.

Ресанта – отечественный бренд электротехнического оборудования, продукция сочетает в себе высокое качество и доступную цену, в сравнении с зарубежными аналогами. В линейке ИК-оборудования для обогрева потолочные обогреватели.

Сибртех – еще один российский бренд, выпускающий тепловое оборудование и общестроительные инструменты. В линейке значатся потолочные инфракрасные обогреватели и тепловые завесы.

Типы ИК-обогревателей по месту крепления

По месту установки все инфракрасные обогреватели делятся на 3 группы: потолочные, настенные и напольные. Разница этих типов незначительна, отличия только в способе монтажа и функциях.

Потолочные – крупногабаритные устройства с узким корпусом, которые подвешиваются к потолку и напоминают большой светильник. Имеют хорошую мощность и могут обогревать большие пространства. Инфракрасные обогреватели потолочные выбирают для больших помещений типа производственных цехов и офисов, гаражей и складов. Агрегаты имеют встроенный термостат и управляются при помощи пульта ДУ.

Настенные – представляют собой широкие или узкие пластины и обычно располагаются под подоконником, как стандартные радиаторы, или вдоль плинтусов. Могут использоваться как основной источник тепла в помещении. Как правило, оснащены защитой от перегрева и встроенным термостатом, отличаются большим весом.

Напольные – более легкие (по сравнению с предыдущими типами) и мобильные приборы, которые можно переставлять в любую часть помещения. На корпусе предусмотрены ручки для перемещения и колесики (у некоторых моделей). Большинство напольных моделей имеют датчик опрокидывания и перегрева, при срабатывании которого прибор отключается. Также некоторые варианты оснащаются пультом ДУ и встроенным регулятором температуры. Форма корпуса может быть вытянутой или круглой и квадратной небольшого размера, в зависимости от модели обогревателя.

В линейке ИК-обогревателей встречаются гибридные модели (универсальные), которые могут крепиться на стену и на потолок или на стену и ставиться на пол. Они более удобны, так как позволяют выбрать лучший вариант установки в зависимости от площади помещения и зон, которые нужно обогревать в первую очередь.

Теперь вы можете определиться, какой инфракрасный обогреватель (потолочный, настенный или напольный) подходит под ваши требования.

Электрические или газовые ИК-обогреватели

По типу питания все инфракрасные обогреватели делятся на 2 группы: электрические и газовые.

Электрические – универсальный тип, в качестве питания используется источник постоянного тока.

– универсальный тип, в качестве питания используется источник постоянного тока. Газовые – топливом выступает газ пропан из баллонов. Сфера применения: крупные складские и промышленные объекты. За счет высокой мощности и опасности в применении газа нельзя использовать такие приборы в домах и квартирах.

Нагревательные элементы

Кварцевые (вольфрамовые) – в основе лежит нагревание спирали из вольфрама в кварцевой трубке. Температура разогрева до 2000 0С. Этот тип подходит для обогрева больших помещений (не для квартиры или дома) из-за большого энергопотребления.

Галогенные – в качестве нагревательного элемента используется трубка с инертным газом. Быстро нагревают предметы, имеют яркое свечение, но неэкономичны в потреблении энергии, поэтому тоже не подходят для жилых помещений.

Карбоновые – принцип работы практически как у кварцевых, разница в наполнителе трубки – в карбоновых используется нить из углеродистого волокна, которая нагревается очень быстро. Надежный, долговечный и экономичный в энергопотреблении вариант, поэтому активно используется в домах и квартирах.

Микатермические – в качестве нагревательных элементов используются тонкие графитовые пластины, прикрепленные к термостатной пленке. Удобная гибкая конструкция позволяет монтировать обогреватель на стене, полу или на потолке. Самый энергосберегающий вариант, но и самый дорогой.

Керамические – нагревательный элемент представлен в виде металлической спирали, которая отдает тепло панели из керамики на задней части прибора. Такие агрегаты не боятся влаги и могут устанавливаться, например, в ванной комнате или на кухне.

Мощность

Необходимая температура в комнате или офисе достигается правильным расчетом тепловой мощности. В этом разделе вы узнаете, как подобрать инфракрасный обогреватель по площади помещения, которое он будет отапливать. Универсальная формула расчета такая: 1 кВт на 10 м2 при стандартной высоте потолков 2,5 – 3 м. Кроме этого, стоит учитывать утечку тепла через щели и отверстия в стенах, окнах и дверях.

Заключение

ИК-обогреватель – альтернативный метод быстрого и достаточного безопасного обогрева жилья, складских и рабочих помещений. При покупке прибора учитывайте площадь помещения, где он будет использоваться, и его характеристики (мощность, тип установки, источник питания, габариты и др.). Если вы хотите использовать данные приборы в качестве основного источника тепла, то лучше приобрести не один, а несколько и разных типов (потолочные и настенные). Для дополнительного обогрева достаточно будет и 1-2 напольных хорошей мощности. Также следует помнить, что для жилых помещений предназначены только электрические варианты.

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