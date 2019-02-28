Бензогенератор (или топливный генератор энергии) – это автономная переносная электростанция, которая применяется в строительстве, сварочных и монтажных работах, в быту как основной и дополнительный источник питания. В зависимости от модели, агрегат позволяет подключать один или несколько электроприборов одновременно. В этой статье вы узнаете, как выбрать бензогенератор для сварки, энергоснабжения дома, мастерской или цеха и какие бренды наиболее популярны у российских пользователей.

В зависимости от модели, на корпусе генератора может быть установлено от 2 до 4 розеток с напряжением 12, 220 или 380 В для подключения различных электроприборов. Не ко всем генераторам можно подключать любой прибор. Для сварочного электрооборудования требуется специальный бензогенератор для сварки. От обычного он отличается более высокой мощностью и низковольтностью, что важно для сварочных инверторов и аппаратов плазменной резки.

Популярные производители генераторов

Решили купить бензиновый генератор – какую марку лучше выбрать? Это один из первых и важных вопросов, стоящих перед покупателем. На сегодняшний день на рынке спецоборудования существует большое количество отечественных и зарубежных брендов европейского и азиатского происхождения. Наиболее популярные торговые марки:





Bigmaster – торговая марка бюджетного спецоборудования, имеет хорошие технические показатели и высокую надежность. Оптимальна для бытового использования.





PATRIOT – американский бренд оборудования для строительства, садовой и силовой техники. Один из наиболее востребованных в России благодаря качественному и надежному инструменту и невысоким ценам на фирменную продукцию. В ассортименте бензогенераторы (в том числе сварочные) разных серий.





Huter – известная торговая марка из Германии, один из лидеров российского рынка в сфере генераторов. Продукция Huter отличается доступной ценой, стабильной работой и надежностью. Широкая линейка генераторов: как жидкотопливных, так и газовых.





FUBAG – еще одна немецкая марка электро- и бензооборудования, популярная в России. Вся продукция представлена в профессиональном сегменте, но может использоваться и в быту. Высокое качество сборки и надежность систем. В ассортименте бензиновые и дизельные генераторы, в том числе цифровые инверторные.





Briggs Stratton – очередная торговая марка родом из США, знаменитая своими двигателями, которые часто используют другие производители садовой техники. В линейке оборудования значатся стационарные и переносные бензогенераторы.

Профессиональный или бытовой генератор

Исходя из мощности, продолжительности работы и величины моторесурса все генераторы делятся на 2 типа:

Бытовые – компактные агрегаты мощностью не выше 10000 Вт и режимом работы не более 8 часов в день (во избежание перегрева). Могут использоваться для обеспечения электричеством небольшого частного дома, дачи, оптимальны для применения в походных условиях.

Профессиональные – используются на строительных объектах, для постоянного энергообеспечения жилища. Более производительны, чем бытовые, могут работать круглосуточно (с водяным охлаждением системы) или около 12 часов (охлаждение воздухом).

Стационарный или переносной генератор

Стационарные генераторы обычно применяются для резервного снабжения электропитанием, устанавливаются на специально отведенное место. Как правило, очень мощные, могут работать в постоянном режиме в течение нескольких суток, имеют большой моторесурс, но достаточно низкий уровень шума.





Переносные генераторы имеют невысокую мощность и используются там, где требуется кратковременная подача энергии (не более 8 часов). Небольшой, по сравнению со стационарным, вес и размеры, которые позволяют транспортировать агрегат до нужного места.





Напряжение и количество фаз у генераторов

Это важная характеристика, так как однофазный и трехфазный агрегат имеют между собой большие различия, а инверторный нужен для определенного типа приборов.

Однофазный – используется в случае, если:

электропитание в доме проведено одной линией или

при возможном использовании только одной линии при наличии трех, или

к генератору будут подключаться только однофазные приборы.

Трехфазный – выдает напряжение 380 Вт, применяется, когда проведены 3 фазы в доме. Есть 2 решения:

Использовать трехфазный генератор и такой же автоматический ввод резерва (АВР, включает станцию при отсутствии основного электропитания). Для распределения равномерной нагрузки нужно проложить отдельные линии с нагрузкой в треть от общей мощности агрегата на каждой. Купить однофазную станцию и трехфазный АВР, при этом потребителями могут быть только однофазные приборы. Таким образом АВР соединяет с генератором три фазы, которые будут запитываться от прибора одновременно. В данном случае уже нет нужды следить за нагрузкой каждой линии.

Если у вас в доме есть и однофазные, и трехфазные приборы-потребители, то вы можете купить 2 разных генератора или один трехфазный – в этом случае нужно следить, чтобы нагрузка на все линии была примерно одинаковой. Максимальная нагрузка на одну из фаз должна быть не больше, чем четверть от всей мощности прибора. В противном случае агрегат очень быстро выйдет из строя.

Инверторный – напряжение 220 Вт, имеет выделенный ноль и формирует более правильную синусоиду тока за счет электронной системы управления. Применяется для приборов, требующих сети высокого качества.

Двухтактный или четырехтактный двигатель

Двухтактный – генераторы с таким двигателем работают на топливной смеси (бензин + моторное масло), имеют небольшую мощность (не больше 1000 Вт), компактны и стоят недорого. Это бюджетный вариант резервного источника питания для выездов на природу, например. Срок эксплуатации у них короче, чем у четырехтактных.

Четырехтактный – использует чистое топливо (бензин, дизель), более мощный и предназначен для интенсивного использования. Срок службы у генераторов этого типа в 2 раза больше, чем у двухтактных. Стоят они дороже и применяются в строительных и ремонтных работах, для основного энергообеспечения. Это оптимальный вариант в качестве резервного источника питания.

На каком топливе работает генератор

В зависимости от типа, агрегат может функционировать на бензине или дизеле. Расход топлива варьируется в зависимости от модели и, в целом, не слишком большой.

Бензиновый генератор – компактный агрегат для бытового применения. Оптимальный вариант, если вам нужна мощность до 3000 Вт и вы будете использовать его время от времени. Бензогенераторы компактны, легко транспортируются с места на место и стоят дешевле дизельных. Моторесурс составляет 500–3000 часов. Для топлива обычно используется бензин марок АИ-92 и АИ-95.

Дизельный генератор – используется, в основном, в профессиональных работах, когда требуется высокая мощность (от 15000 Вт) и долгий режим эксплуатации. Могут быть мобильными и стационарными: первый вариант оптимален в качестве резервного источника электропитания (при перебоях в сети), рассчитан на интенсивную эксплуатацию, экономно расходует топливо и имеет моторесурс до 4000 часов. Стационарный дизельный генератор – выбор для ситуаций с постоянными и длительными перебоями с электропитанием. Такие агрегаты могут функционировать круглосуточно благодаря водяному охлаждению, а моторесурс составляет порядка 40000 часов. Имеют большой вес (около 200-300 кг), поэтому устанавливаются на одном, специально подготовленном месте.

Основные характеристики при выборе генератора

Мощность – чем выше мощность генератора, тем более мощные приборы вы можете от него запитывать. Этот показатель должен быть суммарно больше (на 20-30%), чем у всех электроприборов, которые вы будете подключать одновременно. Для более точного расчета берутся значения в кВА (киловольт-амперы).

Объем топливного бака – чем больше это значение, тем реже вы будете прерывать работу, чтобы долить топливо. Большими бензобаками обычно снабжены очень мощные модели генераторов, которые работают 12 часов или круглосуточно (резервные электростанции).

Время работы – любая модель генератора имеет определенный срок непрерывной эксплуатации: от 8-12 часов до 24. По истечении этого времени агрегат нужно выключить, чтобы он остыл. Этот показатель есть в техническом паспорте изделия, учитывать его необходимо с небольшим запасом.

Транспортировка – многие модели оснащены транспортировочными колесами и рукоятками, за которые можно перемещать генератор. Такие конструкции очень удобны в строительстве, когда нужно быстро перевезти агрегат на нужное место.

Управление генератором

Любой генератор бензиновый оснащен тем или иным вариантом управления. Какой выбрать, решайте сами, исходя из удобства использования и вашего бюджета.

Ручной запуск – этот случай требует физических усилий, чтобы запустить двигатель: дернуть шнур стартера, нажать педаль или покрутить ручку. Ручной пуск обычно ставится на генераторы с невысокой мощностью.





Электрозапуск – запуск агрегата осуществляется с одной кнопки, расположенной на панели. Для этого в системе предусмотрен аккумулятор, который нуждается в периодической зарядке.

Автозапуск – автоматическая система, которая распознает отсутствие напряжения и включает генератор самостоятельно и наоборот, при появлении электропитания отключает агрегат. Самый удобный вариант, но требующий особых условий хранения – он может работать при температуре от +5 0С. Такие приборы лучше держать в отапливаемом помещении или специальном контейнере с подогревом.

Заключение

Перед тем, как выбрать генератор (бензиновый, дизельный или газовый), вы должны определиться, какая мощность прибора будет для вас оптимальной, какое количество розеток вам требуется, необходимый объем топливного бака, удобство управления и транспортировки. Для нечастого использования в качестве дополнительного источника энергии подойдет двухтактный бензиновый генератор мощностью до 3000 Вт. А если агрегат будет работать постоянно (энергоснабжение частного дома, например), остановите свой выбор на четырехтактных моделях с мощностью выше 6000 Вт.

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