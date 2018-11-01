Любой садовый или дачный участок требует систематического поддержания порядка: скашивания лишней растительности, подрезки газона, спиливания ненужных кустов и ликвидации сорняков. Если этого не делать, вся площадь зарастет бурьяном и вытеснит садовые культуры. Решить эту проблему может мотокоса, или бензотриммер. Они удобнее электрических моделей, так как энергонезависимы и мобильны, а также имеют более высокую мощность.
Сегодня существует множество моделей бензотриммеров, предназначенных под разный характер работ. Они могут различаться типом и мощностью двигателя, конструкцией штанги, видами режущей оснастки, рукоятками и иметь разные приспособления для вешания агрегата на спину. Наша статья поможет узнать, как правильно выбрать бензотриммер именно для вашего участка: будет удобен для работы и скашивал не только траву, но и жесткие сорняки, и молодые кусты.
Тип двигателя
В бензотриммерах обычно используется двухтактный или четырехтактный двигатель. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки.
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Тип двигателя
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Двухтактный
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Четырехтактный
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Преимущества
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Недостатки
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Популярные модели
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PATRIOT PT 4555ES Country
STIHL FS-55
ECHO GT-22GES
Bigmaster BT143
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Champion T374FS
PATRIOT PT 3155T
Makita EBH 341 U 4Т
Помимо основных разновидностей существуют 4-тактные модели, в которых масло не заливается отдельно, а смешивается с бензином (топливная смесь), но стоимость таких бензотриммеров будет довольно высокой.
В вопросе, как выбрать бензотриммер по цене и качеству и купить подходящую по всем параметрам модель, немаловажное значение имеет режущая оснастка. Чтобы спиливать молодые кусты и растения с толстыми стеблями, лески будет недостаточно, каким бы мощным не был двигатель у бензотриммера. А если на участке у вас преобладают мягкие травы и вокруг много деревьев или клумб, то покупать металлический нож не имеет смысла – даже с растительностью даже высокой густоты справится корд, а обкашивание травы ножом вокруг объектов может просто их повредить и затупить зубцы пильной оснастки.
Представляет собой нейлоновую или коаксиальную леску разного диаметра и формы сечения. Она применяется для кошения мягкой и жесткой травы разной густоты. Для заготовки сена леска не подходит, так как она разрывает травинки на мелкие части, в отличие от ножа.
Корд для триммера отличается по форме сечения.
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Форма сечения
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Круглая
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Квадратная
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Звездочная
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Витая
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Назначение и особенности
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Самая универсальная и подходит под разные типы работ
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Используется для обрезки твердых стеблей и сухостоя
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Считается самым щадящим и подходит для подрезки газона. После такой лески трава быстрее восстанавливается и отрастает равномерно
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Для интенсивного применения, издает низкий шум и не перегружает двигатель
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Тип растительности
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Мягкая и густая трава, сорняки, кусты репейника
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Жесткая трава, сухостой, бурьян
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газон
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Сорняки, жесткая трава высокой густоты
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Модели корда
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Леска – быстро расходуемый материал, поэтому вам понадобится новый моток снова и снова. Подбирать нужный тип оснастки необходимо не только по форме сечения, но и по диаметру. Рассмотрим несколько популярных брендов триммерной лески.
Вся оснастка этой марки высокого качества.
Леска OREGON продается в разных вариантах намотки: для нечастого бытового использования мотки до 100 м, для профессионального – катушки до 500 м.
Такое разделение способствует удобному выбору оснастки подходящего размера. По форме сечения леска Husqvarna бывает круглой и витой, поставляется маленькими мотками и большими катушками по 50-240 м. Также есть отдельная серия корда Whisper и Whisper X – изделия отличаются высокой износостойкостью, так как концы при работе не разлохмачиваются (например, HUSQVARNA WHISPER 2.4-15(красный) 5784359-01).
Помимо этих брендов пользуется спросом леска таких марок, как PATRIOT, Sturm, Caiman и др.
Режущий нож или пильный диск тоже могут применяться для скашивания травы сильной густоты (стебли могут наматываться на леску и катушку и их приходится периодически очищать) и заготовки сена, но основное их предназначение – срезание кустов, растений с жестким стеблем и спиливание тонких деревьев и веток.
Разновидности ножей:
Количество зубьев зависит от густоты растительности и сложности участка. Нож с 3 или 4 лопастями подойдет для сложного случая, а для заготовки сена лучше взять 1 или 2-лопастной нож, так он сохранит стебли целыми и не разрежет на несколько частей.
Бензотриммеры могут иметь в комплекте только косильную головку с леской или нож, а могут все сразу. Такие модели более универсальны и отлично подойдут, если у вас на участке смешанная растительность. Например, PATRIOT PT 5555ES Country, ECHO SRM-2305SI, Oleo-Mac SPARTA 25 ECO ALUMINIUM.
Штанга является важным элементом в бензотриммере – она соединяет двигатель и режущую оснастку, внутри нее расположен вал, который подает крутящий момент ножу или косильной головке с леской. Вал бывает двух видов: прямой и гибкий. Его форма влияет на тип штанги – она может быть прямой или изогнутой.
Как выбрать бензотриммер для дачи с удобной рукояткой? Определяемся с нужным вариантом. Ручки должны комфортно лежать в ладонях и надежно удерживаться даже при интенсивной работе.
Разновидности рукояток:
Любая модель бензотриммера обязательно комплектуется плечевым ремнем или устройством рюкзачного типа. Это позволяет снимать основную нагрузку с рук при кошении, так как из всех разновидностей триммеров бензиновые модели имеют самый большой вес из-за объемного ДВС и топливного бака с горючим.
Если вас не устраивает ременная оснастка, которая идет в базовой комплектации с бензотриммером, вы можете подобрать другую, более удобную. Как правило, все ремни имеют стандартное крепление-карабин, к которому можно легко прикрепить агрегат за специальное отверстие.
Если вы еще не определились, какой выбрать бензотриммер, отзывы на конкретные модели вы можете найти на нашем сайте в карточке товара. При выборе нужного оборудования нужно иметь четкое представление, для чего он будет нужен. Тогда не придется жалеть о потраченных деньгах и убирать в гараж неподошедшее оборудование.
Чтобы правильно подобрать бензотриммер, оцените свой участок и характер работ, которые будут на нем выполняться.
Какова площадь и сложность вашего участка?
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