Любой садовый или дачный участок требует систематического поддержания порядка: скашивания лишней растительности, подрезки газона, спиливания ненужных кустов и ликвидации сорняков. Если этого не делать, вся площадь зарастет бурьяном и вытеснит садовые культуры. Решить эту проблему может мотокоса, или бензотриммер. Они удобнее электрических моделей, так как энергонезависимы и мобильны, а также имеют более высокую мощность.

Сегодня существует множество моделей бензотриммеров, предназначенных под разный характер работ. Они могут различаться типом и мощностью двигателя, конструкцией штанги, видами режущей оснастки, рукоятками и иметь разные приспособления для вешания агрегата на спину. Наша статья поможет узнать, как правильно выбрать бензотриммер именно для вашего участка: будет удобен для работы и скашивал не только траву, но и жесткие сорняки, и молодые кусты.

Бензотриммер: какой выбрать двигатель

Тип двигателя

В бензотриммерах обычно используется двухтактный или четырехтактный двигатель. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки.

Тип двигателя Двухтактный Четырехтактный Преимущества Самый распространенный тип в бензотриммерах

Простая конструкция

Дешевле, чем 4-тактный В качестве топлива используется чистый бензин

Срок службы дольше, чем у двухтактного

Экономный расход бензина

Низкий уровень шума и вибрации

Редкая замена масла (после каждых 50 моточасов) Недостатки Требует приготовления топливной смеси в определенных пропорциях Дороговизна

Нельзя наклонять двигатель более, чем на 45 0 во избежание утечки масла из картера Популярные модели PATRIOT PT 4555ES Country STIHL FS-55 ECHO GT-22GES Bigmaster BT143 Champion T374FS PATRIOT PT 3155T Makita EBH 341 U 4Т

Помимо основных разновидностей существуют 4-тактные модели, в которых масло не заливается отдельно, а смешивается с бензином (топливная смесь), но стоимость таких бензотриммеров будет довольно высокой.

Выбираем оснастку

В вопросе, как выбрать бензотриммер по цене и качеству и купить подходящую по всем параметрам модель, немаловажное значение имеет режущая оснастка. Чтобы спиливать молодые кусты и растения с толстыми стеблями, лески будет недостаточно, каким бы мощным не был двигатель у бензотриммера. А если на участке у вас преобладают мягкие травы и вокруг много деревьев или клумб, то покупать металлический нож не имеет смысла – даже с растительностью даже высокой густоты справится корд, а обкашивание травы ножом вокруг объектов может просто их повредить и затупить зубцы пильной оснастки.

Корд

Представляет собой нейлоновую или коаксиальную леску разного диаметра и формы сечения. Она применяется для кошения мягкой и жесткой травы разной густоты. Для заготовки сена леска не подходит, так как она разрывает травинки на мелкие части, в отличие от ножа.

Корд для триммера отличается по форме сечения.

Форма сечения Круглая Квадратная Звездочная Витая Назначение и особенности Самая универсальная и подходит под разные типы работ Используется для обрезки твердых стеблей и сухостоя Считается самым щадящим и подходит для подрезки газона. После такой лески трава быстрее восстанавливается и отрастает равномерно Для интенсивного применения, издает низкий шум и не перегружает двигатель Тип растительности Мягкая и густая трава, сорняки, кусты репейника Жесткая трава, сухостой, бурьян газон Сорняки, жесткая трава высокой густоты Модели корда PATRIOT Roundline 2,4мм*15м

STIHL 2,4мм*14,6м STIHL 2.7мм*208м кв. сечение 00009302616

ECHO 3.0*44м.(квадрат) С2070165 PATRIOT STARLINE 2,4мм*15м

STIHL 2,4мм*50м пятиуг.сечение 00009303340 ECHO 2.4*15м.(витая) С2070108

Champion C7006

Леска – быстро расходуемый материал, поэтому вам понадобится новый моток снова и снова. Подбирать нужный тип оснастки необходимо не только по форме сечения, но и по диаметру. Рассмотрим несколько популярных брендов триммерной лески.

Champion – достаточно юный бренд, предлагающий режущую оснастку собственного производства. В зависимости от интенсивности нагрузок вся леска делится по цветам:

желтая для непродолжительных работ (серия Round с круглым сечением и Star со звездочным),

красная для усиленного применения (серии Square Twist DUO – витая квадратная и Star Pro – звездочная).

Вся оснастка этой марки высокого качества.

OREGON – один из ведущих производителей режущей оснастки для садового оборудования. Как и леска Champion, OREGON тоже разделяется по цветам и формам сечения исходя из серии.

OREGON STARLINE – желтого цвета со звездочным сечением,

ROUNDLINE – круглая желтого или красного цвета для всех работ на участке,

Nylium – квадратное сечение, сама леска выполнена из нейлоновой мононити,

BIOTRIM – биоразлагаемая леска с круглым сечением.

DUOLINE – серого цвета, коаксиальная (двухслойная: верхний слой мягкий, внутренний жесткий), используется для очень жесткой растительности.

Леска OREGON продается в разных вариантах намотки: для нечастого бытового использования мотки до 100 м, для профессионального – катушки до 500 м.

Husqvarna – один из самых популярных мировых брендов садовой техники, выпускает в том числе и оснастку к триммерам. Вся леска этой марки делится по цвету в зависимости от диаметра.

Зеленая – диаметр до 2 мм,

Желтая – до 2,7 мм,

Красная – до 3 мм.

Такое разделение способствует удобному выбору оснастки подходящего размера. По форме сечения леска Husqvarna бывает круглой и витой, поставляется маленькими мотками и большими катушками по 50-240 м. Также есть отдельная серия корда Whisper и Whisper X – изделия отличаются высокой износостойкостью, так как концы при работе не разлохмачиваются (например, HUSQVARNA WHISPER 2.4-15(красный) 5784359-01).

Помимо этих брендов пользуется спросом леска таких марок, как PATRIOT, Sturm, Caiman и др.

Режущий нож

Режущий нож или пильный диск тоже могут применяться для скашивания травы сильной густоты (стебли могут наматываться на леску и катушку и их приходится периодически очищать) и заготовки сена, но основное их предназначение – срезание кустов, растений с жестким стеблем и спиливание тонких деревьев и веток.

Разновидности ножей:

Пластиковые – отлично справляются с сухостоем и твердыми стеблями,

Металлические – пригодятся срезать зеленую густую растительность. Изготовлены, как правило. Из инструментальной стали, закаленные более прочные, но они дороже.

Количество зубьев зависит от густоты растительности и сложности участка. Нож с 3 или 4 лопастями подойдет для сложного случая, а для заготовки сена лучше взять 1 или 2-лопастной нож, так он сохранит стебли целыми и не разрежет на несколько частей.

Бензотриммеры могут иметь в комплекте только косильную головку с леской или нож, а могут все сразу. Такие модели более универсальны и отлично подойдут, если у вас на участке смешанная растительность. Например, PATRIOT PT 5555ES Country, ECHO SRM-2305SI, Oleo-Mac SPARTA 25 ECO ALUMINIUM.

Разновидности штанги

Штанга является важным элементом в бензотриммере – она соединяет двигатель и режущую оснастку, внутри нее расположен вал, который подает крутящий момент ножу или косильной головке с леской. Вал бывает двух видов: прямой и гибкий. Его форма влияет на тип штанги – она может быть прямой или изогнутой.

Изогнутые штанги обычно ставятся на триммеры малой и средней мощности для скашивания мягкой травы, сорняков и обработки участка с перепадами высот и в труднодоступных местах: вдоль забора, вокруг деревьев, клумб и лавок. Например, HUSQVARNA 122 С, STIHL FS-45.

штанги обычно ставятся на триммеры малой и средней мощности для скашивания мягкой травы, сорняков и обработки участка с перепадами высот и в труднодоступных местах: вдоль забора, вокруг деревьев, клумб и лавок. Например, HUSQVARNA 122 С, STIHL FS-45. Прямые удобны для работы на высоких оборотах и срезания жесткой растительности, кустарника. Выносливые и более надежные, по сравнению с изогнутыми. Например, PATRIOT PT 3355, HUSQVARNA 128 R.

Выбираем форму рукоятки

Как выбрать бензотриммер для дачи с удобной рукояткой? Определяемся с нужным вариантом. Ручки должны комфортно лежать в ладонях и надежно удерживаться даже при интенсивной работе.

Разновидности рукояток:

Велосипедная (или Т-образная) рукоятка. Ее форма обеспечивает точную имитацию движений обычной косы и подходит для работы на больших и сложных участках. Рычаг газа расположен на одной из ручек. Единственный ее недостаток: в маленьком пространстве или труднодоступных местах она может быть неудобна из-за ее габаритов (рукоятка выпирает по бокам). Такой рукояткой укомплектованы PATRIOT PT 4355 Imperial, Bigmaster BT152, Caiman WX24 Promo.

Ее форма обеспечивает точную имитацию движений обычной косы и подходит для работы на больших и сложных участках. Рычаг газа расположен на одной из ручек. Единственный ее недостаток: в маленьком пространстве или труднодоступных местах она может быть неудобна из-за ее габаритов (рукоятка выпирает по бокам). Такой рукояткой укомплектованы PATRIOT PT 4355 Imperial, Bigmaster BT152, Caiman WX24 Promo. D- и J-образная рукоятка. Как правило, такой тип ставится на бензотриммеры бытового и полупрофессионального класса, например, STIHL FS-45, ECHO GT-22GES, PARTNER XS 9667111-01. Они компактны, имеют резиновую накладку против соскальзывания рук, но окашивать большие территории или очень густую растительность с такой рукояткой будет не очень удобно.

Облегчаем нагрузку на руки

Любая модель бензотриммера обязательно комплектуется плечевым ремнем или устройством рюкзачного типа. Это позволяет снимать основную нагрузку с рук при кошении, так как из всех разновидностей триммеров бензиновые модели имеют самый большой вес из-за объемного ДВС и топливного бака с горючим.

Плечевой ремень представляет собой текстильную ленту, которая просто перекидывается через плечо. На конце есть карабин, к которому прицепляется агрегат. Такой вариант есть у моделей бытового класса и облегченных триммеров, например, BIG-M BC233BM,

представляет собой текстильную ленту, которая просто перекидывается через плечо. На конце есть карабин, к которому прицепляется агрегат. Такой вариант есть у моделей бытового класса и облегченных триммеров, например, BIG-M BC233BM, Ремень рюкзачного типа (парашютный ремень, ранцевый ремень, ранцевая подвеска) – это текстильная конструкция с мягкими наплечными лямками, застежками и дополнительной защитой бедра. Триммер легко вешается на крючок карабина. Такое приспособление равномерно распределяет нагрузку на плечи и спину и используется с мощными профессиональными триммерами с большим весом, например, HUSQVARNA 133R, HUSQVARNA 327 RDX. Конструкция может регулироваться под любой рост и фигуру.

Если вас не устраивает ременная оснастка, которая идет в базовой комплектации с бензотриммером, вы можете подобрать другую, более удобную. Как правило, все ремни имеют стандартное крепление-карабин, к которому можно легко прикрепить агрегат за специальное отверстие.

Если вы еще не определились, какой выбрать бензотриммер, отзывы на конкретные модели вы можете найти на нашем сайте в карточке товара. При выборе нужного оборудования нужно иметь четкое представление, для чего он будет нужен. Тогда не придется жалеть о потраченных деньгах и убирать в гараж неподошедшее оборудование.

Чтобы правильно подобрать бензотриммер, оцените свой участок и характер работ, которые будут на нем выполняться.

Какова площадь и сложность вашего участка?

Если это маленький сад с мягкой и густой травой, то вам хватит модели средней мощности до 1,2 л. с., с леской и прямой или загнутой штангой.

Если на участке встречаются такие растения, как репейник или папоротник, вам пригодится триммер с металлическим ножом и прямой штангой.

Большие территории лучше окашивать мощными агрегатами с разными сменными насадками: леской, ножом или пильным диском.

Под дикую растительность и неровный рельеф выбирайте очень мощный агрегат.

Заготовка сена требует металлического ножа/диска и прямой штанги.

Смотрите также: