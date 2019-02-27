Газовый котел – один из основных элементов в системе обогрева дома или квартиры при отсутствии центрального отопления. Агрегат нагревает теплоноситель до нужной температуры и распределяет его по трубам к радиаторам. Помимо основной функции, газовый котел может нагревать воду для системы водоснабжения – в этом случае устанавливается вариант с 2 контурами.

Газовый котел стал таким популярным среди простых пользователей благодаря доступному по цене топливу – газу. В городах и во многих населенных пунктах, как правило, проведен газопровод, и перебоев с топливом нет.

Конструкция газового котла любой модели достаточно проста: агрегат состоит из 3-х элементов – теплообменника, газовой горелки и устройства для подачи газа. Традиционные теплообменники обычно изготавливаются из меди, реже – из чугуна или стали. Помимо этого, практически каждый современный вариант газового котла имеет циркуляционный насос, который запускает жидкий теплоноситель по трубам, расширительный бак и предохранительный клапан, а также электронную систему управления (не у всех моделей). Для автономной и безопасной работы агрегата могут использоваться системы самодиагностики и контроля. Таким образом, один современный многофункциональный газовый котел выполняет роль небольшой котельной.

Принцип работы газового котла: топливо подается в систему автоматически, в это время в камере сгорания создается искра, которая поджигает поступивший газ. За счет выделяемого тепла нагревается теплоноситель в теплообменнике до нужной температуры. Нагретая жидкость с помощью насоса перемещается по трубам к радиаторам, которые, в свою очередь, обогревают дом. При наличии второго контура нагретая вода поступает в систему водоснабжения жилища. Дым от сгорания газа непременно должен выводиться из помещения, каждый котел имеет ту или иную систему отвода дыма, в зависимости от типа камеры сгорания.

Газовые котлы представлены в разных модификациях с широким диапазоном мощности, и разобраться в этих агрегатах непросто. В этой статье вы узнаете, какой газовый котел выбрать для отопления или обогрева и снабжения горячей водой помещений разной площади.

Газовые горелки работают на пропане-бутане и метане. Первый тип поставляется в сжиженном виде в баллонах, второй – из магистрального газопровода. Для каждого типа газа используется только определенный вид горелки, стоит учесть этот момент перед тем, как выбрать газовый котел для отопления частного дома, например.

Популярные производители газовых котлов

PROTHERM – известная торговая марка качественного оборудования бюджетного класса из Словакии. В ассортименте есть навесные и напольные модели с открытой и закрытой камерой сгорания. Продукцию NAVIEN отличает простота конструкции (минимум поломок), достойное качество и хорошие эксплуатационные показатели. Считается одной из лучших в бюджетном сегменте.

NAVIEN – азиатская торговая марка (Южная Корея). Основное преимущество: все оборудование адаптировано для эксплуатации в нестабильных условиях. Хороший функционал и доступная цена. Широкий ассортимент включает в себя настенные и напольные модели.

BAXI – известный итальянский бренд качественного оборудования для водоснабжения. В линейке газовых котлов есть настенные и напольные варианты, конденсационные и классические. В производстве продукции используются передовые технологии: надежные системы защиты, контроля и управления, электронная «начинка» и др. Отзывы пользователей об оборудовании BAXI, в основном, положительные.

Vaillant – немецкий бренд водонагревательного и отопительного оборудования, в котором реализованы современные высокие технологии. Качественная сборка, простое управление и высокий уровень безопасности при использовании – главные преимущества продукции Vaillant. Ассортимент достаточно широк, здесь вы найдете котлы с 1 и 2 контурами, атмосферные и турбированные, традиционные и конденсационные, напольные и настенные.

ЖМЗ – отечественная продукция от Жуковского машиностроительного завода, крупнейшего производителя газового оборудования в России. В производстве котлов используются немецкие технологии, хорошие функциональные возможности и более чем доступная цена, по сравнению с зарубежными вариантами.

Одноконтурный или двухконтурный газовый котел

Количество теплообменников влияет на функционал газового котла. При вопросе, какой газовый котел выбрать для частного дома или квартиры, определите, для каких целей вы будете его использовать: только для отопления или для отопления и нагрева холодной воды в системе водоснабжения.

Одноконтурный котел выполняет только 1 функцию – отопление, и имеет всего одну магистраль и 1 теплообменник. Теплоносителем в этом случае может быть и вода, и антифриз специального типа. Если вы планируете использовать агрегат для нагрева воды для бытовых нужд, приобретайте котел вместе с бойлером косвенного нагрева (объема 100 л достаточно на небольшую семью).

выполняет только 1 функцию – отопление, и имеет всего одну магистраль и 1 теплообменник. Теплоносителем в этом случае может быть и вода, и антифриз специального типа. Если вы планируете использовать агрегат для нагрева воды для бытовых нужд, приобретайте котел вместе с бойлером косвенного нагрева (объема 100 л достаточно на небольшую семью). Двухконтурный котел – оснащен 2-мя теплообменниками и подключен к 2-м системам – водоснабжению и отоплению. Вода накапливается либо в баке, встроенном в агрегат, либо в бойлере, либо в нагревателе проточного типа. При этом оба контура используются попеременно, но как показывает опыт, это не влияет на эффективность системы и не доставляет неудобств пользователям. Недостаток данной системы в том, что для полноценного отопления дома и нагрева воды требуется высокая мощность – не менее 25 кВт, но и это не гарантирует хорошего напора и стабильной температуры в кране, особенно при нескольких точках водозабора. Такой тип подойдет для небольшого дома, так как не требует много места для установки.

Открытая или закрытая камера сгорания

Для сгорания топлива необходим кислород, поэтому газовый котел может забирать воздух непосредственно из помещения или с улицы через отдельную трубу. Соответственно, горелка в этом случае бывает атмосферной или вентиляторной, а камера сгорания открытая или закрытая.

Открытая камера сгорания – в этом случае кислород берется из комнаты, а продукты сгорания выводятся через общую трубу, ведущую на крышу. Распространенный тип за счет более простой установки и доступной цены.

– в этом случае кислород берется из комнаты, а продукты сгорания выводятся через общую трубу, ведущую на крышу. Распространенный тип за счет более простой установки и доступной цены. Закрытая камера сгорания – здесь кислород принудительно затягивается с улицы в трубу и таким образом поступает к горелке. Труба забора воздуха и дымохода вложены одна в другую и выведены на улицу через стену. Данный тип считается более производительным, так как КПД практически равен 100%, они не боятся обратной тяги и не зависят от давления газа, но работают от электричества (вентилятор). Стоимость таких моделей и уровень шума во время работы выше.

Конденсационный или конвекционный газовый котел

Все газовые котлы по типу нагрева делятся на 2 типа:

Конвекционный (обычный) – это традиционный тип, КПД которого равно 90-100%. При сжигании газа дым сразу уходит в дымоход. Так как температура нагрева превышает 100 градусов Цельсия, на трубах не образуется опасный для них конденсат и газ не успевает остывать до точки росы.

– это традиционный тип, КПД которого равно 90-100%. При сжигании газа дым сразу уходит в дымоход. Так как температура нагрева превышает 100 градусов Цельсия, на трубах не образуется опасный для них конденсат и газ не успевает остывать до точки росы. Конденсационный – более дорогой и производительный тип, КПД у него превышает 98%, так как для обогрева используется и тепло при сгорании газа, и энергия, получаемая при конденсации водяного пара. Энергия идет на подогрев холодной воды при ее возврате из радиаторов. Конденсационные котлы, как правило, имеют закрытую камеру сгорания, это снижает расход газа до 30%.

Какой газовый котел выбрать: настенный или напольный

Настенный – компактный вариант с весом до 80 кг. Имеет меньшую мощность, по сравнению с напольным (до 35 кВт) и занимает мало места, поэтому может устанавливаться в небольших ванных комнатах. Как правило, закрытая камера сгорания, в комплекте обычно прилагается расширительный бак и насос. Такой вариант котла подходит для отопления помещений общей площадью до 100 м2.

Напольный – больше по размерам и по весу, чем настенный (больше 100 кг) и обычно устанавливается в отдельном помещении (мини-котельной). Более производительные и мощные, часто с открытой камерой сгорания и теплообменником из чугуна или стали. Подходят для снабжения теплом больших площадей.

Ключевые характеристики для выбора газового котла

Мощность – эта характеристика влияет на производительность газового котла. Диапазон значений варьируется от 8 до 60 кВт. Чем выше мощность, тем крупнее по объему помещения он сможет отапливать. Перед тем как выбрать газовый котел для частного дома или квартиры, измерьте площадь помещений, которые он будет снабжать теплом. Расчет мощности производится в соотношении 1 кВт на 10 м2. Это среднее значение для комнат со стандартными потолками (до 3 м) и в умеренном климате. Для районов Севера показатель увеличивается до 2 кВт, для южных снижается до 0,7 кВт.

Способ регулировки пламени – существуют одно-, двухступенчатые и модуляционные горелки. Первый тип имеет всего 1 режим полной силы, в котором постоянно работает котел. Второй имеет 2 режима – максимальный и экономичный. Модуляционные более удобны и экономичны, их можно настраивать в диапазоне нагрева 20-100%.

Заключение

Перед тем, как определиться, какой выбрать котел для газового отопления, системы теплого пола или горячего водоснабжения, следует ответить на ряд вопросов:

какова общая площадь помещений, которые будут отапливаться котлом; где будет размещен котел; какая функция котла в приоритете (обогрев жилища, нагрев воды или все сразу).

Исходя из этих вопросов подбирается мощность агрегата, количество контуров, его тип относительно установки и разновидность камеры сгорания. Не стоит выбирать для большого дома двухконтурный из-за того, что он кажется многофункциональным, даже высокая мощность не гарантирует комфортной температуры воды при включении нескольких точек водозабора. Для этих целей отлично подойдет одноконтурный с расширительным баком. Для небольших домов подойдет настенный вариант, он компактнее и дешевле громоздкого и мощного напольного. Для небольшой квартиры или дачи отличным решением будет одноконтурный настенный котел с открытой камерой сгорания.

Смотрите также: