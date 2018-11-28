Шуруповерт – универсальный электроинструмент, используется для закручивания крепежа и сверления не очень твердых материалов: древесины, пластмассы, гипсокартона, тонкого листового металла и др. Нестандартное применение шуруповерта – бурение лунок во льду на зимней рыбалке и перемешивание не очень густых строительных смесей.

Шуруповерт считается многоцелевым инструментом, так как находит применение в разных видах работ: ремонт, отделка, шлифовка поверхностей, сборка мебели и различных конструкций, работа с гипсокартоном, деревом и др. Прибор может использоваться как внутри помещения (в квартире, на даче, в гараже), так и снаружи.

Конструкция любого шуруповерта одинакова: электромотор с редуктором, передающим вращение на шпиндель и оснастку, патрон определенного типа и электронная система управления. Также есть муфта, регулирующая крутящий момент, и аккумуляторная батарея (у аккумуляторных моделей), которая снабжает питанием инструмент. К выбору инструмента, оптимального для ваших нужд, следует подойти основательно. Какой шуруповерт купить для дома или профессионального использования, подскажет наша статья.

Обзор популярных производителей шуруповертов

В вопросе, какой шуруповерт выбрать для работы дома или на объекте, немаловажную роль играет производитель и торговая марка оборудования. Как правило, пользователи хотят купить инструмент известного и уже проверенного бренда и не переплатить за качество. На выбор лучших брендов повлияли отзывы реальных пользователей.





Bosch – немецкая торговая марка, под которой выпускается оборудование высокого качества и надежности, проверенное несколькими поколениями. Все модели оснащены выносливыми двигателями с высоким крутящим моментом. Классы инструмента делятся по цветам: в зеленом корпусе бытовые инструменты, в синем – профессиональные. В ассортименте и сетевые, и аккумуляторные модели.





Makita – японский бренд профессионального оборудования для строительных и ремонтных работ. Один из фаворитов, наряду с Bosch, у мастеров-строителей и простых пользователей. Продукцию отличает хорошая мощность, увеличенный рабочий ресурс и многолетняя надежность.



Dewalt – бренд из Америки, считается одним из лучших в линейке шуруповертов. Оборудование отличается многофункциональностью, качественным и мощным двигателем и безопасным использованием за счет сниженной вибрации. В линейке и сетевые, и аккумуляторные шуруповерты. Активно используются в профессиональной строительной сфере.

«Интерскол» – отечественная марка электрооборудования, выпускает бюджетные линейки шуруповертов и другой инструмент для строительства и ремонта. Недорогие модели многофункциональны и достаточно производительны, хорошо справляются с нагрузками. Оборудование «Интерскол» используется преимущественно в бытовом ремонте или как запасной инструмент к профессиональному. В каталоге есть сетевые и аккумуляторные варианты с 1 или 2 аккумуляторами.



STANLEY – старинная марка строительного оборудования, есть профессиональная и любительская линейка. В производстве используются новые технологии и каждый раз производится усовершенствование технических свойств инструмента. Качество высокого класса и удобство использования давно оценено пользователями по всему миру.



PATRIOT – еще один американский производитель электроинструмента и различного спецоборудования в сегменте доступных продуктов. Даже профессиональные модели имеют достаточно низкую стоимость, по сравнению с другими известными брендами. В инструментах используются достаточно крепкие и надежные двигатели, выдерживающие значительные нагрузки.



Metabo – известный немецкий бренд спецоборудования в фирменном темно-зеленом корпусе. Широкая линейка аккумуляторных и сетевых шуруповертов. В аккумуляторном инструменте использует самые мощные технологии LiHD (от 4 до 8 А*ч), которые обеспечивают работу на высокой мощности в течение очень долгого времени.

Бытовые и профессиональные шуруповерты

Перед тем, как выбрать дрель шуруповерт той или иной модели, нужно определить объем работ. Если вам нужен инструмент для постоянной работы в течение нескольких часов, лучше обратить внимание на профессиональный вариант, а для мелких домашних работ (повесить полку, собрать новую мебель) можно приобрести недорогой бытовой вариант.

Бытовые шуруповерты

Используются для заворачивания саморезов, болтов и шурупов. Имеет скромные технические показатели: невысокий крутящий момент, относительно малую емкость аккумулятора, при этом доступны по цене. Нашли применение в домашнем мелком ремонте или в качестве запасного инструмента в дополнение к основному.

Профессиональные шуруповерты

Более производительные и мощные. Закручивают крепеж и могут сверлить отверстия в древесине, пластике, тонком и мягком металле. Обычно имеют 2-х или 3-х скоростной редуктор для выбора оптимальных условий работы, крутящий момент таких моделей достигает значений 130 Н∙м. Как правило, есть система быстрой замены оснастки (бит). Также профессиональные модели могут содержать двигатель бесщеточного типа, который обладает более высоким КПД и небольшими габаритами. Более дорогой, по сравнению с бытовым, но окупает себя за счет постоянной эксплуатации.







Сетевой и аккумуляторный шуруповерт

Все шуруповерты работают от электричества, разница заключается лишь в его источнике: сетевые модели получают питание от электросети через кабель и розетку. Аккумуляторные имеют съемную аккумуляторную батарею, которая заряжается от источника постоянного тока (тоже через розетку).

Тип шуруповерта Сетевой Аккумуляторный Преимущества Хорошая мощность Время работы не ограничено зарядом аккумулятора Мобильность Хорошая мощность Современные аккумуляторы долго держат заряд Недостатки Малая мобильность и зависимость от розетки Время работы ограничено емкостью батареи Более высокая цена

Профессионалы и мастера, как правило, выбирают аккумуляторный вариант из-за удобства пользования и возможности выполнять крепежные работы на улице. Многие модели, особенно дорогие, имеют сменный аккумулятор – это удобно при длительных работах, когда нет времени на подзарядку.

Типы патронов

Патрон в шуруповерте может быть кулачковый или шестигранный.

Кулачковый (трехкулачковый, быстрозажимной) патрон более универсален. Он позволяет закреплять оснастку (сверло или биту) различных размеров, главное условие – подходящий диаметр.

Шестигранный вариант позволяет быстро менять оснастку, требует использования насадок с шестигранным хвостовиком. Шуруповерты с таким типом патрона более компактны.

Аккумулятор - какой выбрать?

Если вы уже решили купить шуруповерт аккумуляторный, то какой аккумулятор лучше выбрать? Рассмотрим все возможные варианты.

АКБ – основной источник питания аккумуляторных инструментов. Как правило, он съемный и иногда в наборе идет дополнительный элемент на смену основному. Батарея обычно компактна и имеет небольшой вес, за счет этого сам инструмент достаточно легкий, по сравнению с сетевым (в зависимости от модели). К тому же некоторые АКБ имеют широкое основание, что позволяет ставить шуруповерт на плоскую поверхность.

Сегодня на рынке вы встретите аккумуляторные шуруповерты с 3 типами батарей:

Литий-ионные (Li-ion)

Один из самых часто встречающихся типов АКБ. Универсальная, рассчитана на постоянное интенсивное использование

Преимущества литий-ионных батарей:

Хорошая мощность при малых размерах аккумулятора.

Показатели мощности сохраняются на любом уровне зарядки.

Быстрая зарядка.

Нет «эффекта памяти», поэтому заряжать такой аккумулятор можно на любой стадии.

Низкая степень саморазряда в состоянии покоя.

Хороший эксплуатационный срок – до 8 лет.

Нетоксичен.

Недостатки:

Полный разряд батареи не допускается, это приведет к поломке.

АКБ чувствителен к механическим ударам (может произойти взрыв).

Чувствительность к низким температурам (быстрая разрядка).

Никель-кадмиевые (Ni-Cd)

Самый популярный тип за счет доступной цены и хорошей емкости. Главный плюс этих батарей – им не страшен глубокий разряд: их емкость не уменьшается при работе до полной разрядки и остановки электроинструмента.

Преимущества никель-кадмиевых батарей:

Морозоустойчивость. Никель-кадмиевая АКБ может полноценно функционировать при низких температурах, поэтому этот вариант отлично подходит для работ на улице.

Долговечность. Батарея может прослужить до 10 лет при правильном использовании.

Неприхотливость в работе и надежность.

Аккумулятор может храниться в разряженном состоянии достаточно долго без вреда для батарей.

АКБ выдерживает множество циклов разрядки-зарядки (до 1000).

Недостатки:

Начинка никель-кадмиевых батарей достаточно токсична и при неправильной утилизации может нанести вред экологии.

Большой вес, по сравнению с другими типами АКБ.

Появление «эффекта памяти»: это происходит из-за неполного разряда батареи и последующей зарядке. Устройство запоминает прежний неполный уровень (например, до 20%) и в дальнейшем будет разряжаться именно до этой отметки. Емкость АКБ из-за этого заметно снижается.

Никель-металл-гидридные (Ni-MH)

Новый тип батарей, который был разработан на смену никель-кадмиевым с учетом недостатков. Стоимость таких АКБ достаточно высокая.

Преимущества:

Хорошие показатели емкости.

Низкая токсичность, по сравнению с Ni-Cd.

Слабо выраженный «эффект памяти».

Количество циклов заряда-разрядки стало больше (до 1500).

Компактность и небольшой вес.

Недостатки никель-металл-гидридных АКБ:

Чувствительны к низким температурам – использовать эти АКБ на холоде запрещается.

Недопустима глубокая разрядка.

Достаточно быстрая разрядка батареи.

Срок эксплуатации короче, чем у никель-кадмиевого.

Долго заряжается.

В итоге эксплуатационные показатели Ni-MH, к сожалению, оказались ниже, чем у никель-кадмиевых, а стоимость выше.

Каждый тип аккумуляторов хорош в разных сферах, поэтому трудно сказать однозначно, какой лучше. Для нечастого бытового применения подойдет никель-кадмиевая батарея, потому что она при длительном покое не теряет своих свойств. Профессионалы, как правило, выбирают литий-ионные, так как они рассчитаны на интенсивную и постоянную эксплуатацию.

Мощность

Этот показатель влияет на производительность любого инструмента, и шуруповерт не исключение. У сетевых моделей мощность измеряется в Ваттах, в аккумуляторных под мощностью подразумевают напряжение АКБ.

Для бытовых шуруповертов достаточно мощности 500 Вт (для сетевых) и 9-14 В (для аккумуляторных).

Профессиональные модели для продолжительных и интенсивных работ требуют мощности не ниже 550 и до 800 Вт (сетевые), а аккумуляторные – от 18 В и выше.

Скорость вращения и крутящий момент

Это одни из главных характеристик, по которым выбирают сетевой или аккумуляторный шуруповерт.

Крутящий момент

Этот параметр показывает усилие вращения и измеряется в Ньютонах на метр (Нм). Чем он выше, тем более толстый крепеж можно закручивать этим инструментом и сверлить более широкие отверстия. Однако при очень высокой силе закручивания можно повредить оснастку – сорвать шлиц или закрутить его слишком глубоко. Вопрос регулировки крутящего момента решает специальная муфта, которая ограничивает это усилие.

При работе с мелким крепежом будет эффективен крутящий момент до 15 Нм, для закручивания саморезов длиной до 7 см – 25-30 Нм. Длинный крепеж (от 7 до 10 см) требует усилия от 40 Нм. Профессиональные шуруповерты для очень плотных материалов могут иметь величину до 130 Нм.

Частота вращения

Эта характеристика влияет на то, с какой скоростью вращается шпиндель, а также на размер отверстия/крепежа, которое нужно просверлить/ввернуть. Измеряется в оборотах в минуту (об./мин). В этом случае действует обратно пропорциональный эффект – чем ниже скорость, тем больше отверстие и плотнее материал, который нужно просверлить.

Регулировка частоты вращения происходит усилием, которое прикладывается при нажатии на кнопку пуска (курок). Чем сильнее нажатие, тем выше скорость. Также некоторые модели имеют двухскоростной редуктор, быстрая скорость позволяет сверлить, а медленная – работать с крепежом.

Для заворачивания крепежа подойдет частота вращения до 500 об./мин, для сверления – от 1000 до 1500 об./мин.

На что еще обратить внимание

Емкость аккумулятора. Она показывает рабочее время шуруповерта, чем больше эта величина, тем дольше можно использовать инструмент без подзарядки. Как правило, стандартная емкость 1 А/ч для бытовых, профессиональные – 1,5-2 А/ч.

Импульсный режим. Полезен при выкручивании прикипевших и застрявших в материале саморезов и болтов. В этом режиме шпиндель вращается рывками, а не равномерно, что и способствует удачному извлечению крепежа.

Удобная рукоятка. Важный параметр, особенно если вы выбираете инструмент для продолжительного использования. Самые удобные – эргономичной формы с резиновыми вставками и рельефной поверхностью. Такие не будут выскальзывать из рук, даже если вы в рабочих перчатках.

Подсветка. Удобная функция для работы в условиях недостаточного освещения или в труднодоступных местах. Как правило, лампочка располагается над курком пуска (не всегда удобно) или над АКБ (более выигрышный вариант).

Выбираем оснастку

Оснастку для шуруповерта подбирают исходя из предстоящих работ и параметров инструмента. Есть три разновидности оснастки: биты, держатели для бит и сверла. Рассмотрим каждый из видов.



Биты

Это стержень с шестью гранями, на одном конце которого рабочий профиль разного вида, а на другой – крепление для патрона. Бита подбирается специально под размер и тип винта или самореза.







Таблица типов рабочего профиля бит:

Тип биты Форма рабочего профиля особенности Phillips (Филипс) крест Самый популярный вариант, форма креста позволяет равномерно распределить нагрузку на шлицы крепежа Pozidriv (Позидрайв) Крест с диагональными выступами Более функциональная бита, справляется даже с туго закрученными шурупами и очень плотными материалами (при заворачивании) Torx (Торкс) Шестиконечная звезда (внутренняя) Самое широкое сечение у рабочего профиля, поэтому контакт между битой и крепежом лучше и нагрузка равномернее Прямая Прямая линия Редко встречающийся вариант сегодня Шестигранная Шестигранник (внутренний или внешний) - Квадратная Четырехгранник (внешний или внутренний) -

Помимо односторонних есть и двусторонние варианты бит – они имеют удлиненное тело и имеют на концах 2 профиля. Форма профилей может быть одинаковой или разной, например, прямая и крест (Phillips).

Материал, из которого сделаны биты, и внешнее покрытие тоже могут быть разными:

Инструментальная сталь (быстрорежущая) – очень прочный материал, устойчивый к износу и механическим повреждениям.

Покрытие из титан-нитрида («золотое») – высокая степень износостойкости, придает дополнительную твердость.

Алмазное напыление – обеспечивает улучшенную износостойкость и отличный контакт оснастки с крепежом.

При закреплении биты в патроне следует помнить, что оснастка должна сидеть плотно и ровно по центру, без люфта и зазоров. Это обеспечит ее долгую службу и качественную работу инструментом.

Держатели бит

Они используются для крепления нестандартных бит в шуруповерте. Самые известные держатели – магнитные, которые удерживают биту силой притяжения частиц. Замена оснастки в этом случае происходит быстро и легко. Магнитные держатели могут быть разных размеров и изготовлены из разных материалов.

Сверла

Некоторые модели шуруповертов имеют режим сверления, поэтому для них требуется специальная оснастка – сверла. Как правило, шуруповерт имеет невысокую мощность, по сравнению с дрелью, поэтому подходит для сверления только определенных материалов: древесины, листового металла, пластика, гипсокартона, ДВП, ДСП и др. Для работы с кирпичом, камнем и бетоном использовать шуруповерт не рекомендуется, это приведет к быстрому износу рабочих механизмов.

Подходящий диаметр сверл можно определить, заглянув в технические характеристики вашего шуруповерта.

Итоги

Выбирайте шуруповерт исходя из объемов работ и частоты использования. Для постоянной эксплуатации аккумуляторный вариант более удобен, для нерегулярной подойдет и сетевой. Чем выше скорость вращения, тем ниже крутящий момент. Большая скорость нужна для сверления и заворачивания тонких саморезов и болтов. Высокий крутящий момент позволит работать с крупным крепежом. Выбирайте мощность соразмерно объему работ. Очень производительный шуруповерт в домашних работах вам ни к чему.

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