Шуруповерт – один из самых популярных электрических инструментов для ремонта и отделочных работ. Этот прибор можно встретить практически в каждом доме и используется он для закручивания крепежа или сверления отверстий разного диаметра, применяют его в работе как профессионалы на строительных или монтажных объектах, так и любители в домашнем ремонте.

Все электрические шуруповерты делятся на 2 типа: сетевые и аккумуляторные. Сетевые получают питание от источника тока через розетку и кабель, а аккумуляторные – через батарею. В этой статье речь пойдет только об аккумуляторных шуруповертах, а именно, как правильно зарядить шуруповерт с батареей того или иного типа.





Типы аккумуляторов

Химический состав устройства – одна из главных характеристик, которая определяет тип заряда. От металла, который используется в аккумуляторе, зависит то, как правильно заряжать шуруповерт (правильная последовательность цикла заряда-разрядки), что продляет срок эксплуатации прибора. Все аккумуляторы в шуруповертах представлены тремя типами: литий-ионные, никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные.

Литий-ионный аккумулятор

Считается одним из современных типов с использованием новейших технологий. Отличается достаточной емкостью батареи. Не имеет эффекта памяти и рассчитан на интенсивное и частое применение. Быстро заряжается, циклов зарядки насчитывается до 1000.

Однако литий-ионные модели отличаются высокой стоимостью и плохо работают при низких температурах: быстрее разряжаются и дают нестабильный поток энергии. Хранить такие батареи нужно в полуразряженном состоянии и периодически производить зарядку.

Никель-кадмиевый аккумулятор

Самый первый тип аккумуляторов, долго держит зарядку и имеет достаточно хорошую емкость. Однако имеет эффект памяти, который запрещает ставить на зарядку при неполном разряде батареи. Поэтому частая подзарядка недопустима, это ведет к сокращению емкости АКБ. Перед первым использованием также необходимо сначала полностью зарядить аккумулятор, а потом уже начать работу с инструментом.

Никель-кадмиевые аккумуляторы обычно используются в шуруповертах бюджетного класса из-за выгодной цены и оптимального режима нечастого использования.

Никель-металл-гидридный аккумулятор

Этот тип пришел на смену никель-кадмиевым, он более экологичен и легче по весу. Однако он хуже сохраняет зарядку в спокойном режиме и может быстро снизиться емкость батареи. Поэтому агрегат желательно ставить на зарядку перед каждым применением и всегда брать с собой зарядное устройство.





Как правильно зарядить аккумулятор шуруповерта

Очень важным этапом является первая зарядка аккумулятора после покупки инструмента. Она влияет на то, будет ли активной вся емкость батареи. Каждый тип аккумулятора имеет свои характерные черты первого заряда.

Литий-ионные первый раз можно заряжать до любого уровня, так как они не имеют эффекта памяти.

Никель-кадмиевые имеют сложный процесс первой зарядки: их следует подзаряжать 3 раза подряд до заполнения всей емкости, а только потом включать в работу.

Никель-металл-гидридные сперва нужно разрядить целиком, а потом зарядить по максимуму. Следует выполнить 5 таких полных циклов



Сколько времени нужно для зарядки аккумулятора

Перед тем, как зарядить аккумуляторную дрель или шуруповерт, нужно определить, сколько времени потребуется для этой процедуры. Как правило, период прописан в инструкции, прилагающейся к инструменту. Некоторые модели аккумуляторов имеют световую индикацию, которая показывает, когда прибор полностью заряжен. После завершения зарядки сразу же отсоедините батарею от зарядного устройства.

Обычно время заряда составляет от получаса до 7 часов, в зависимости от типа самой батареи и зарядного устройства. Дольше всего подпитываются энергией никель-кадмиевые аккумуляторы – 3-7 ч.

Влияние внешних факторов на аккумулятор

В этом разделе представлена подробная информация, как правильно заряжать аккумулятор шуруповерта и использовать оборудование в условиях улицы. Несмотря на то, что к каждой модели шуруповерта прилагается инструкция, есть общие правила применения аккумуляторных инструментов вне помещения:

Процесс заряда аккумулятора должен осуществляться в особом температурном режиме: от +100 до +350 С. Нежелательно заряжать АКБ на холоде при температуре ниже +50 С. Избегайте контакта самого инструмента или аккумулятора со влагой: дождем или снегом, высокой влажностью. Это может привести к развитию ржавчины и нарушению электропроводимости. В этом случае придется покупать новый прибор и потратить время на поиски подходящего аккумулятора. Прямые солнечные лучи также вредны для аккумулятора и всего инструмента в целом! Особенно летом, когда температура высокая. Это чревато перегревом устройства и нарушением контактов, ведь в результате высоких температур ионы металлов начинают вступать друг с другом в реакцию. Этот процесс не виден сразу, со временем вы обнаружите, что зарядка стала медленнее, а индикатор будет показывать всегда одно положение.

Типы зарядных устройств

Для шуруповертов существует 2 типа устройств для зарядки аккумуляторов:

обычный;

импульсный.

Обычные зарядные устройства занимают 3-7 часов на полную зарядку АКБ. Обычно используются с шуруповертами бытового класса, где емкость батареи не расходуется интенсивно и не требуется частая зарядка аккумулятора.

Импульсные приборы полностью заряжают аккумулятор менее чем за 1 час. Как правило, они идут в комплекте к профессиональным моделям с высокой мощностью, которые используются непрерывно в течение долгого времени и требуют быстрой подзарядки сменной батареи.

Помимо этого, не забудьте проверить совместимость зарядного устройства и вашей электросети. Необходимое напряжение для прибора должно быть прописана в инструкции к нему. Если показатели не совпадают и напряжение самой сети выше, чем нужно, то следует использовать трансформатор или адаптер, чтобы компенсировать дисбаланс. Иначе может произойти короткое замыкание или устройство просто перегорит. Наличие предохранителя внутри прибора просто не позволит ему зарядить аккумулятор.





Как зарядить аккумулятор шуруповерта без зарядного устройства

Существуют нестандартные методы, как зарядить шуруповерт без зарядного устройства: зарядка от автомобиля, от универсального зарядного устройства или от внешнего источника энергии. Эффективность таких действий, возможно, высока, если нет под рукой фирменного зарядного устройства, но безопасность аккумулятора при этом сомнительна, так как может привести к перезарядке аккумулятора. Мы не рекомендуем использовать данные методы, так как они могут не только привести к выходу из строя или поломке самой аккумуляторной батареи, но и попросту опасны для человека. Лучше приобрести фирменный прибор той же марки, что и шуруповерт, или подходящий по характеристикам.

Убираем аккумулятор на хранение

Перед тем, как убрать прибор на хранение, следует выполнить некоторые действия в зависимости от типа вашего аккумулятора.

Литий-ионные не имеют эффекта памяти и их можно заряжать на любой стадии, однако не стоит допускать полного разряда, это может привести к отключению защитных контроллеров, которые предотвращают перегрузки. В результате этого аккумулятор в дальнейшем может не выдержать интенсивную эксплуатацию и выйти из строя. Поэтому на хранение литий-ионный аккумулятор нужно убирать с зарядом в 50% и периодически (раз в 1-2 мес.) доставать и подзаряжать его.

Никель-кадмиевые перед хранением разряжают практически полностью (до состояния нерабочего инструмента). Чтобы убрать аккумулятор на долгое хранение (более 6 месяцев), следует выполнить от 3 до 5 полных курсов заряда-разрядки. Хранить так же в разряженном состоянии.

Никель-металл-гидридные больше остальных типов подвержены быстрому саморазряду, поэтому нужно постоянно поддерживать уровень зарядки и периодически ее восполнять. После длинного срока хранения нужно поставить АКБ на зарядку минимум на сутки, чтобы восполнить запасы энергии. Также отмечается снижение емкости после 300 циклов заряда-разрядки.

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