При подготовке к летнему сезону хочется запастись всем необходимым заранее. Солнечная теплая погода и обильные осадки способствуют усиленному росту не только полезных культур, но и травы на участке. Если вовремя не проводить работы по покосу травы на газоне, то свободно передвигаться по участку будет трудно. Поэтому важно задуматься о приобретении оборудования для кошения. В этой статье мы рассмотрим уже набравшие популярность агрегаты - бензиновые и электрические газонокосилки и расскажем, что лучше выбрать для вашего участка.

На что обратить внимание перед покупкой газонокосилки?

В первую очередь перед покупкой нужно определить, какую территорию будет необходимо обрабатывать газонокосилкой, а также особенности оператора. Для этого ответьте на следующие контрольные вопросы:

Какова площадь территории покоса и тип почвы;

Ландшафт и характер рельефа участка (есть ли уклоны, неровности);

Характер насаждений (есть ли деревья, клумбы, дорожки как они расположены на газоне);

Кто будет производить покос (мужчина или женщина, возраст оператора).

Далее уже следует присматривать технику с конкретными характеристиками. Определяющими параметрами для газонокосилок будут:

Мощность. От этого показателя зависит способность к длительной беспрерывной работе, надежность и срок службы. К самым маломощным относят электрические агрегаты на 1,5 кВт и бензиновые на 2 л.с. Средний класс представляют электрические газонокосилки на 2 кВт и аппараты на бензине, мощностью до 6 л.с. Самые мощные газонокосилки - агрегаты мощностью свыше 7 л.с., которые применяют для стрижки газонов в парках. Их ресурс позволяет пользоваться агрегатом несколько часов без перерыва. Производительность. Показывает максимальную площадь скашивания у конкретных устройств. Газонокосилкой можно обрабатывать как небольшой садовый участок, так и использовать ее для стрижки газонов на территориях баз отдыха, аллей и парков. Привод. Выделяют следующие виды газонокосилок по приводу: Привод Плюсы Минусы Переднеприводные Хорошо разворачиваются Только для ровной местности Заднеприводные Хороши для покоса на неровной местности Для разворота необходимы усилия оператора Полноприводные Маневренные и подойдут для любой местности Высокая стоимость Также газонокосилки для любых нужд могут быть самоходными и несамоходными. Самоходным достаточно задать направление движения. Поскольку мотор управляет не только режущими ножами, но и колесами, ее не нужно толкать руками. У несамоходных газонокосилок двигатель отдает мощность на работу ножей, поэтому они нуждаются в управлении оператором. Корпус. Корпус и дека газонокосилки могут быть сделаны из пластика или металла. Пластиковое изделие легче по весу, но имеет меньшую ударопрочность и требует хранения в тени. Металл, в свою очередь, более прочный, но и более тяжелый, а также может быть подвержен к коррозии. Колеса. Чем больше колеса, тем выше будет проходимость газонокосилки. Знатоки рекомендуют выбирать агрегат с шарикоподшипниковыми колесами, поскольку расшатанное крепление на таких газонокосилках легко отрегулировать. Колеса с таким механизмом имеют долгий срок службы. Также преимущество имеют рояльные колеса, они значительно повышают маневренность газонокосилки.

Газонокосилка с рояльными колесами Выброс травы. Газонокосилки способны перерабатывать скошенную на газоне траву тремя способами: отправлять в травосборник, выбрасывать вбок или мульчировать. Тип выброса Назначение Травосборник Скошенная с газона трава собирается в контейнер или мешок. Выброс Скошенная трава отбрасывается в сторону или остается позади косилки. Мульчирование Представляет собой измельчение травы для последующего удобрения газона. Траву в этом случае можно как собрать в мешок, так и оставить на газоне. Такая функция бывает как встроена изначально, так и может настраиваться отдельно. Измельченную таким способом траву рекомендуется оставлять на газоне раз в месяц. Тип травосборника. Газонокосилки выпускают с травосборником и без травосборника. Есть три вида травосборников: Мешковый Контейнерный Смешанный





Удобен при кошении на неровной поверхности или на склонах. Контроль наполнения легко проводить, не останавливая работу. Подходит для работы с влажной травой и прост в очистке. Но контролировать его заполнение сложнее. Представляет собой мягкий мешок с пластиковой крышкой. Такая конструкция удобна в очистке. Уровень шума. Двигатель газонокосилки создает много шума, поэтому стоит внимательно отнестись к выбору времени покоса и позаботиться о защите органов слуха, если предстоит длительная работа. Шумность газонокосилки варьируется от 90 до 110 дБ. Безопасность. При соблюдении правил эксплуатации любая газонокосилка будет безопасна для владельца. Однако стоит отметить нюансы, возникающие в связи с типом питания газонокосилок. Электрокосилки требуют контроля целостности провода питания и нежелательны для использования во влажную погоду, а бензиновые продуцируют выхлопные газы. Вес. От веса газонокосилки зависит удобство пользования. Небольшие электрические агрегаты по типу триммера или мотокосы весят до 20 кг, а колесные агрегаты с мощным бензиновым двигателем и высоким моторесурсом весят от 40 кг. Высота и ширина скашивания. Высота скашивания газонокосилок может регулироваться, правда, не у всех моделей. Такая опция удобна, когда на газоне есть неровности или при создании ландшафтного дизайна. Ширина скашивания газонокосилки варьируется от 40 до 60 см. Большая ширина удобна на широких газонах с меньшим количеством препятствий, небольшая - для кошения между деревьями, клумбами или постройками. Привод на нож. Нож газонокосилки может получать энергию напрямую от двигателя (прямой привод) или через ремень (ременной привод). Привод Достоинства Недостатки Прямой Способствует большей износоустойчивости комплектующих;

Малошумен;

Большой вращательный момент. Высокая стоимость;

При ударе ножа об твердый предмет может потребовать серьезного ремонта. Ременной Не нуждается в смазывании;

Дешевле в ремонте;

Имеет защиту при заклинивании ножа. Износ ремня;

Большой механизм передачи. Экономичность. Зависит от типа питания. Электричество - более дешевый источник, чем топливо, поэтому в равных условиях преимущество будет у электрической газонокосилки. Они прекрасно подойдут для дачи и сада. Но здесь также стоит учитывать, что мощный агрегат с большей шириной охвата справится с задачей быстрее. Удобство. Бесспорным удобством отличаются беспроводные машины, поскольку могут работать автономно. К таким относятся аккумуляторные и бензиновые газонокосилки. Но заряда аккумулятора может быть недостаточно для кошения травы на газоне большой площади, а бензиновый агрегат будет нуждаться в остановке для дозаправки бака. Удобство также зависит от возможности регулировки газонокосилки под особенности пользователя и ее веса: женщине или пожилому человеку с тяжелой газонокосилкой придется нелегко. Поэтому в таком случае желательно приобретать малые газонокосилки.

Сложность ремонта. Двигатели как бензиновых, так и электрических газонокосилок нуждаются в замене в случае поломки. Однако у бензинового агрегата стоимость ремонта будет выше, поскольку он имеет более сложное устройство. Газонокосилки с ременным приводом требуют замены ремней. Стоимость. Цена каждой газонокосилки будет зависеть от производителя, качества комплектующих и сложности устройства. Если рассматривать устройства одного классового сегмента, то бензиновые модели, в силу сложности устройства, будут стоить дороже.

Сравнение электрической и бензиновой газонокосилки

Чтобы наглядно продемонстрировать преимущества и недостатки и помочь определить, какая вам нужна газонокосилка, бензиновая и электрическая, приведем сравнительную таблицу.

Критерий для сравнения Электрическая Бензиновая Мощность Преимущественно меньше (зависит от модели) Преимущественно больше (зависит от модели) Производительность Преимущественно меньше (зависит от модели) Преимущественно больше (зависит от модели) Привод Зависит от модели Привод на нож Зависит от модели Корпус Преимущественно пластик(зависит от модели) Преимущественно металл (зависит от модели) Колеса Зависит от модели Высота и ширина скашивания Зависит от модели Травосборник Зависит от модели Шумность Ниже Выше Вес Меньше Больше Безопасность Риск повреждения удлинителя или короткого замыкания Выхлопы при работе Экономичность Дешевле Дороже Удобство Зависит от модели Сложность в обслуживании Проще обслуживать Сложнее обслуживать Стоимость Дешевле Дороже

Какая газонокосилка лучше для использования на участках разного размера и типа

Для правильного подбора газонокосилки для вашего газона нужно учитывать особенности ландшафта и рельефа территории, на которой будет использоваться газонокосилка. Чтобы понять, какую лучше выбрать, электрическую или бензиновую, рассмотрим несколько вариантов.

Маленький участок

Для территорий небольших по площади потребуется газонокосилка с малой шириной скашивания и габаритами, поэтому на вопрос “Какие лучше газонокосилки для маленьких участков: электрические или бензиновые?” ответом будет “Определенно, электрические”.

Большая площадь

Газонокосилка электрическая и бензиновая модель: что лучше для большой площади? Для большого приусадебного участка или парковой территории необходима газонокосилка с большой шириной скашивания и высокой мощностью. Электрические газонокосилки ограничены длиной шнура, наличием рядом розетки или зарядом аккумулятора, при этом электрический привод дает им развить мощность максимум в 3 кВт (около 4 л.с.).

Бензиновые модели способны развивать мощность свыше 6 л.с., могут работать долгое время без перерыва и скашивать траву на газонах до 60 соток. Поэтому бензиновые газонокосилки прекрасно подойдут для уборочных работ, кошения травы на газонах садовых и приусадебных участков, а также на обширных территориях коммунальных хозяйств.

Участки с высокой травой

Большинство владельцев стараются поддерживать газоны на участках в хорошем состоянии, но бывают случаи, когда требуется произвести покос на площади с обильной растительностью, например, при покупке участка или длительном отсутствии. В такой ситуации стоит обратиться к выбору агрегата с большой высотой скашивания и мощностью, который с легкостью будет двигаться через заросли. Неплохим вариантом будут роторные косилки. Здесь выбор: бензиновая модель или электро газонокосилка явно будет в пользу бензокосилок.





Участки, расположенные рядом с жилыми домами

Главным фактором при выборе газонокосилки для обработки газона на такой территории будет уровень шума. Вблизи жилых домов длительно косить топливным агрегатом не выйдет, их шумность превышает порог в 100 дБ. Здесь электрическая газонокосилка с уровнем шума в 90 дБ выгодно отличается от бензиновой.

Территории, находящиеся далеко от дома

Когда приходится увозить газонокосилку далеко от электрифицированных территорий или производить покос газона в значительном отдалении от дома, то предпочтение лучше отдать беспроводному агрегату. Аккумуляторная газонокосилка также может стать неплохим вариантом, но при наличии сменного аккумулятора и небольшом объеме работ. Поэтому здесь неоспоримо преимущество бензиновой модели.