Содержание:
- На что обратить внимание перед покупкой газонокосилки?
- Сравнение электрической и бензиновой газонокосилки
- Какая газонокосилка лучше для использования на участках разного размера и типа
При подготовке к летнему сезону хочется запастись всем необходимым заранее. Солнечная теплая погода и обильные осадки способствуют усиленному росту не только полезных культур, но и травы на участке. Если вовремя не проводить работы по покосу травы на газоне, то свободно передвигаться по участку будет трудно. Поэтому важно задуматься о приобретении оборудования для кошения. В этой статье мы рассмотрим уже набравшие популярность агрегаты - бензиновые и электрические газонокосилки и расскажем, что лучше выбрать для вашего участка.
В первую очередь перед покупкой нужно определить, какую территорию будет необходимо обрабатывать газонокосилкой, а также особенности оператора. Для этого ответьте на следующие контрольные вопросы:
Далее уже следует присматривать технику с конкретными характеристиками. Определяющими параметрами для газонокосилок будут:
|Привод
|Плюсы
|Минусы
|Переднеприводные
|Хорошо разворачиваются
|Только для ровной местности
|Заднеприводные
|Хороши для покоса на неровной местности
|Для разворота необходимы усилия оператора
|Полноприводные
|Маневренные и подойдут для любой местности
|Высокая стоимость
Также газонокосилки для любых нужд могут быть самоходными и несамоходными. Самоходным достаточно задать направление движения. Поскольку мотор управляет не только режущими ножами, но и колесами, ее не нужно толкать руками. У несамоходных газонокосилок двигатель отдает мощность на работу ножей, поэтому они нуждаются в управлении оператором.
Газонокосилка с рояльными колесами
|Тип выброса
|Назначение
|Травосборник
|Скошенная с газона трава собирается в контейнер или мешок.
|Выброс
|Скошенная трава отбрасывается в сторону или остается позади косилки.
|Мульчирование
|Представляет собой измельчение травы для последующего удобрения газона. Траву в этом случае можно как собрать в мешок, так и оставить на газоне. Такая функция бывает как встроена изначально, так и может настраиваться отдельно. Измельченную таким способом траву рекомендуется оставлять на газоне раз в месяц.
|Мешковый
|Контейнерный
|Смешанный
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|Удобен при кошении на неровной поверхности или на склонах. Контроль наполнения легко проводить, не останавливая работу.
|Подходит для работы с влажной травой и прост в очистке. Но контролировать его заполнение сложнее.
|Представляет собой мягкий мешок с пластиковой крышкой. Такая конструкция удобна в очистке.
|Привод
|Достоинства
|Недостатки
|Прямой
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|Ременной
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Чтобы наглядно продемонстрировать преимущества и недостатки и помочь определить, какая вам нужна газонокосилка, бензиновая и электрическая, приведем сравнительную таблицу.
|Критерий для сравнения
|Электрическая
|Бензиновая
|Мощность
|Преимущественно меньше (зависит от модели)
|Преимущественно больше (зависит от модели)
|Производительность
|Преимущественно меньше (зависит от модели)
|Преимущественно больше (зависит от модели)
|Привод
|Зависит от модели
|Привод на нож
|Зависит от модели
|Корпус
|Преимущественно пластик(зависит от модели)
|Преимущественно металл (зависит от модели)
|Колеса
|Зависит от модели
|Высота и ширина скашивания
|Зависит от модели
|Травосборник
|Зависит от модели
|Шумность
|Ниже
|Выше
|Вес
|Меньше
|Больше
|Безопасность
|Риск повреждения удлинителя или короткого замыкания
|Выхлопы при работе
|Экономичность
|Дешевле
|Дороже
|Удобство
|Зависит от модели
|Сложность в обслуживании
|Проще обслуживать
|Сложнее обслуживать
|Стоимость
|Дешевле
|Дороже
Для правильного подбора газонокосилки для вашего газона нужно учитывать особенности ландшафта и рельефа территории, на которой будет использоваться газонокосилка. Чтобы понять, какую лучше выбрать, электрическую или бензиновую, рассмотрим несколько вариантов.
Для территорий небольших по площади потребуется газонокосилка с малой шириной скашивания и габаритами, поэтому на вопрос “Какие лучше газонокосилки для маленьких участков: электрические или бензиновые?” ответом будет “Определенно, электрические”.
Газонокосилка электрическая и бензиновая модель: что лучше для большой площади? Для большого приусадебного участка или парковой территории необходима газонокосилка с большой шириной скашивания и высокой мощностью. Электрические газонокосилки ограничены длиной шнура, наличием рядом розетки или зарядом аккумулятора, при этом электрический привод дает им развить мощность максимум в 3 кВт (около 4 л.с.).
Бензиновые модели способны развивать мощность свыше 6 л.с., могут работать долгое время без перерыва и скашивать траву на газонах до 60 соток. Поэтому бензиновые газонокосилки прекрасно подойдут для уборочных работ, кошения травы на газонах садовых и приусадебных участков, а также на обширных территориях коммунальных хозяйств.
Большинство владельцев стараются поддерживать газоны на участках в хорошем состоянии, но бывают случаи, когда требуется произвести покос на площади с обильной растительностью, например, при покупке участка или длительном отсутствии. В такой ситуации стоит обратиться к выбору агрегата с большой высотой скашивания и мощностью, который с легкостью будет двигаться через заросли. Неплохим вариантом будут роторные косилки. Здесь выбор: бензиновая модель или электро газонокосилка явно будет в пользу бензокосилок.
Главным фактором при выборе газонокосилки для обработки газона на такой территории будет уровень шума. Вблизи жилых домов длительно косить топливным агрегатом не выйдет, их шумность превышает порог в 100 дБ. Здесь электрическая газонокосилка с уровнем шума в 90 дБ выгодно отличается от бензиновой.
Когда приходится увозить газонокосилку далеко от электрифицированных территорий или производить покос газона в значительном отдалении от дома, то предпочтение лучше отдать беспроводному агрегату. Аккумуляторная газонокосилка также может стать неплохим вариантом, но при наличии сменного аккумулятора и небольшом объеме работ. Поэтому здесь неоспоримо преимущество бензиновой модели.