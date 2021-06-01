Если вы ещё неопытный сварщик, разобраться в марках электродов совсем непросто. Вариантов предостаточно, и они реально влияют на качество работы. Неправильно подобранную оснастку не спасут даже прямые руки умелого мастера. После прочтения статьи вы сможете сделать выбор лучших электродов, учитывая собственный опыт проведения сварочных работ, тип обрабатываемого материала, используемое оборудование, производителя.

Какой сварочный электрод лучше

На вопрос, какие самые хорошие электроды для сварки существуют, нет однозначного ответа. Одни больше подходят новичкам, другие – профессионалам. Первыми можно обрабатывать трубопроводы под давлением, вторые станут лучшим решением для ржавого металла. Разберем критерии, которые стоит учитывать при подборе электродов:

Тип обмазки . Первый из наиболее популярных – рутиловый (встречаются варианты смешивания с другими материалами). Преимущества: легкость розжига, неприхотливость к условиям хранения и сварочному току. Расходные материалы этого типа принято рекомендовать новичкам. Второй тип – с основным покрытием. Значительно сложнее в эксплуатации, но качество шва ощутимо выше. Есть и другие разновидности: их мы коснемся далее.

. Первый из наиболее популярных – рутиловый (встречаются варианты смешивания с другими материалами). Преимущества: легкость розжига, неприхотливость к условиям хранения и сварочному току. Расходные материалы этого типа принято рекомендовать новичкам. Второй тип – с основным покрытием. Значительно сложнее в эксплуатации, но качество шва ощутимо выше. Есть и другие разновидности: их мы коснемся далее. Размер свариваемой конструкции . Для обработки крупных заготовок лучше всего использовать широкую оснастку. Малые детали рекомендуется сваривать тонкими электродами – менее 2 миллиметров.

. Для обработки крупных заготовок лучше всего использовать широкую оснастку. Малые детали рекомендуется сваривать тонкими электродами – менее 2 миллиметров. Состав и состояние металла . Тема, заслуживающая отдельной статьи. От типа материала зависит эффективность применения той или иной оснастки. Более того, имеет значение, в какой кондиции находится исходный материал: для ржавого и неочищенного металла требуется специальная оснастка.

. Тема, заслуживающая отдельной статьи. От типа материала зависит эффективность применения той или иной оснастки. Более того, имеет значение, в какой кондиции находится исходный материал: для ржавого и неочищенного металла требуется специальная оснастка. Являются ли расходники неплавящимися . Неплавящиеся материалы – это отдельный вид, подходящий для работы с алюминием, магнием и титаном. Используется для сваривания деталей малого размера, труб под высоким давлением.

. Неплавящиеся материалы – это отдельный вид, подходящий для работы с алюминием, магнием и титаном. Используется для сваривания деталей малого размера, труб под высоким давлением. Сварочный ток . Должен находиться на уровне, оптимальном для выбранного вами материала. Чрезмерно низкий «не раскачает» дугу: она будет непостоянной, в результате чего некоторые участки окажутся необработанными. Чрезмерный электрический ток перегреет материал, что может привести к прожиганию.

. Должен находиться на уровне, оптимальном для выбранного вами материала. Чрезмерно низкий «не раскачает» дугу: она будет непостоянной, в результате чего некоторые участки окажутся необработанными. Чрезмерный электрический ток перегреет материал, что может привести к прожиганию. Тип тока . Работая с постоянным напряжением, добиться качественных швов значительно проще. Переменный ток характерен высоким показателем разбрызгивания, но надежно защищает сварочную ванночку от кислорода и азота.

. Работая с постоянным напряжением, добиться качественных швов значительно проще. Переменный ток характерен высоким показателем разбрызгивания, но надежно защищает сварочную ванночку от кислорода и азота. Производитель. Обращайте внимание не только на марку оснастки, но и на бренд, конкретную модель. Читайте отзывы пользователей, знакомьтесь с мнением специалистов. Это поможет избежать покупки некачественного товара.

Рейтинг рутиловых электродов (для новичков)

Электроды с рутиловым покрытием – это изделия, представляющие собой сердцевину из металла, поверх которой нанесено покрытие из двуокиси титана. Данная разновидность применяется для MMA-сварки (ручной дуговой).

Рассмотрим сильные стороны оснастки с рутиловым покрытием:

В процессе работы элемент не выделяет токсичных веществ, что гарантирует высокий уровень безопасности для сварщика.

Универсальность: рутиловое покрытие одинаково хорошо поддерживает стабильность дуги при переменном и постоянном напряжении.

При возобновлении сварки старым электродом на рабочей стороне присутствует нагар, выступающий в качестве полупроводника. Он обеспечивает комфортную повторную эксплуатацию.

Если вы не знаете, какие электроды лучше для сварки ржавого металла, материалы с рутиловым покрытием справятся с этой задачей.

Для оснастки данного типа характерны малые значения разбрызгивания.

Высокая прочность шва, полученного в результате работы.

Ввиду высокой скорости разжигания дуги рутиловое покрытие идеально подходит, когда нужно делать короткие швы.

Считается, что оснастка с рутиловой обработкой является хорошим выбором для бытового использования начинающими сварщиками. Она некапризна и позволяет добиться достаточно качественного результата.

1. ESAB-SVEL ОК 46.00

Пытаясь узнать у опытных специалистов, какой сварочный электрод лучше, в большинстве случаев вы услышите ответ «ESAB». Это оснастка шведского производства, которая характерна достойным соотношением цена-качество.

Если выбираете, какие электроды лучше всего подходят для сварки ржавого металла, модели ESAB с рутиловым покрытием также достойны вашего внимания: марка ОК 46.00 справляется с неочищенными заготовками, на которых имеются следы коррозии.





Преимущества:

Лучший выбор при сваривании покрытий со следами коррозии, тонкими стенками.

Высокое качество товара при демократичной цене.

Обработка осуществляется на низких показателях тока, а потому использовать получится практически с любыми аппаратами.

Рутиловое покрытие обеспечивает быстрый и простой розжиг дуги.

Оснастка неприхотлива к состоянию обрабатываемого покрытия.

Отделение шлака не затрачивает большого количества усилий.

Недостатки:

Несмотря на достойную надежность ОК 46, рутиловые рабочие элементы не рекомендуется использовать для ответственных конструкций. Лучшим решением будет воспользоваться аналогами с основным покрытием.

Малая эффективность при сварке труб.

2. Ресанта МР-3

Спросив в профильном магазине, какие электроды лучшие для ручной сварки непрофессиональными пользователями, можно услышать об отечественной фирме Ресанта. Продукция ее распространена на рынке и пользуется широкой популярностью в России, но надо понимать, что ее специфика – бытовые работы.





Преимущества:

Универсальные: работают на любом виде тока.

Отделение шлака максимально легкое.

Хорошо подходят новичкам.

Быстро разжигаются изначально, и дуга не нуждается в каком-либо контроле в процессе сварки.

Возможна эксплуатация со ржавыми поверхностями.

Недостатки:

Электроды данной марки неустойчивы к высокой влажности: если хранить их в неподходящих условиях, это негативно повлияет на состояние сварного шва.

Качество продукции Ресанта имеет свойство «скакать» от завода к заводу.

Ввиду нестабильного качества и использования рутилового покрытия данные электроды малопригодны для профессиональных работ.

Не советуем использовать сварочную оснастку данной марки с высокоуглеродистой сталью.

3. Lincoln Electric Omnia 46

Низкая стоимость в совокупности с эффективным горением на недорогих сварочных аппаратах делают эти электроды с рутилово-целлюлозной оболочкой хорошим выбором для новичков.





Преимущества:

Низкий показатель образования шлака на сварочном шве.

Приемлемая стоимость для электродов подобного качества.

Максимально простой розжиг сварочной оснастки, в том числе на бюджетном оборудовании.

Шов обладает повышенной прочностью.

Не залипают.

Возможна работа в любом положении.

Комфортное ведение дуги: справятся даже новички.

Можно использовать для сварки покрытий со следами грязи и коррозии.

Минимальное образование искр, способствующее комфортной работе.

Сварочное оборудование можно прокаливать.

Подходят для работы с трубопроводами.

Недостатки:

Нуждаются в тщательном выборе места для хранения, так как плохо реагируют на влажность.

4. Fubag FB3

Хорошая «рабочая лошадка». Достойно показывает себя в различных сварочных позициях, характерна низкой сложностью в эксплуатации. Также, если вы выбираете, какие лучше электроды для коротких швов, обратите внимание на Fubag FB3: они легко разгораются повторно, поэтому лучше прочих подходят для обработки малых деталей.





Преимущества:

Демократичная стоимость.

Подходят для эксплуатации во всех рабочих положениях.

Характерны минимальным образованием шлака.

Хороши ввиду быстрого розжига и стабильного горения дуги в процессе сварочных работ. Это же касается и ситуаций, когда электрод требуется разжечь повторно.

Недостатки:

Пользователи указывают, что электроды устойчивы к отсыреванию при несоблюдении условий хранения.

Производитель не указывает, возможно ли прокалывание данной марки.

5. Wester МР-3

Поднимая тему, какой лучший электрод для дуговой сварки наиболее эффективно справится с обработкой низкоуглеродистых видов стали, можем посоветовать марку МР-3. Продукт Wester хорош малой толщиной оболочки, которая приводит к легкому разогреву дуги.





Преимущества:

Максимально быстрое повторное разжигание.

Хорошо подходят для поверхностей с тонкими стенками, а также окисленных и сырых заготовок.

Станут лучшим выбором, если требуется делать продолжительные паузы в работе или регулярно останавливаться.

Электрод генерирует малое количество брызг.

В результате сварочных работ образуется качественный шов, требующий минимальной зачистки. Шлак убирается быстро.

Недостатки:

Данная марка характерна потребностью в продолжительном прокалывании перед началом работы.

6. Сибртех MP-3C

Оснастка отечественного производства с рутиловым покрытием может похвастаться на удивление достойными рабочими параметрами: надежностью, прочностью шва, универсальностью. И всё это за небольшие (особенно по сравнению с некоторыми западными аналогами) деньги. Единственное, с чем придется мириться – неудобное разжигание.





Преимущества:

Низкая стоимость.

Стабильность дуги в процессе выполнения сварочных работ.

При правильной эксплуатации позволяет добиться качественного шва.

Хорошо подходит практически для любой рабочей позиции.

Недостатки:

Электроды фирмы Сибртех достаточно непросто разжигать, что первое время может вызывать трудности у неопытных мастеров.

7. Quattro Elementi 770-414

Пытаетесь понять, какие электроды лучшие для сварки стальных изделий с тонкими стенками? Модель 770-414 производства Quattro Elementi хорошо вам подойдет. Эти электроды помогают создавать швы высокого качества. Они легко разжигаются, после чего стабильно функционируют на протяжении всей рабочей сессии.





Преимущества:

Высокое качество получившегося шва.

На протяжении работы дуга держится надежно.

Электрод разжигается быстро и без проблем.

Недостатки:

Расход электродов нельзя назвать эффективным.

8. СВЭЛ МР-3C

Закрывает рейтинг электродов рутилового типа изделие от российской компании. Марка станет хорошим выбором при осуществлении продолжительных работ, так как использование этой оснастки обеспечивает надежность дуги.





Преимущества:

Хорошая глубина плавления.

Возможна сварка во всех позициях.

Демократичная стоимость электродов.

Малый расход.

Поддержка всех видов тока.

Высокая надежность дуги в процессе сварки.

Недостатки:

Большое количество брызг.

Рейтинг электродов с основным покрытием

Материалы с основным покрытием, такие как ЦЛ-11, обеспечивают высокое качество шва. Состав внешнего порошкового слоя характерен низким уровнем окисления, ввиду чего в обрабатываемой области не образуется кислород. Кроме того, основное покрытие минимизирует вероятность появления горячих трещин в процессе работы.

Оснастка с основным покрытием значительно более капризна, чем с рутиловым:

Портится при постоянном хранении в помещении с высокой влажностью.

Не подходит для работы с аппаратами переменного тока.

Требует предварительной прокалки.

Не рекомендуется обрабатывать поверхности, на которых присутствует ржавчина: в этом случае велика вероятность образования пор.

В каких обстоятельствах разумно использовать расходники с основным покрытием:

При обработке ответственных конструкций.

Когда требуется обслуживание трубопроводов с циркулирующим сероводородом.

При работе с массивными объектами.

Материалы, имеющие основное покрытие, значительно сложнее в эксплуатации. К их использованию прибегают опытные мастера, когда требуется выполнять сложные и требующие высокой надежности задачи.

1. ESAB УОНИИ 13/55

В ходе обсуждений, какие электроды УОНИ лучше, шведский бренд ESAB упоминают чаще других. Популярность фирмы среди российских специалистов связана с доступной ценой, простотой использования, высоким качеством создаваемых швов. Причем дешевизна является плюсом еще и с достаточно неочевидной стороны: УОНИИ 13/55 из Швеции просто-напросто невыгодно подделывать.





Преимущества:

Большой выбор габаритов поможет подобрать электроды под определенные ток и толщину металла.

Сварка может осуществляться во всех возможных положениях.

Оснастка устойчива к повышенной влажности.

Электроды расходуются достаточно экономично, что снизит траты на расходники.

Сварной шов характерен высокой прочностью.

Небольшая цена.

Низкая вероятность, что при покупке вы наткнетесь на подделку.

Недостатки:

Электроды не предназначены для эксплуатации на повышенном токе: начинают залипать.

2. Kobelco LB-52U

Электроды марки LB-52U японского производства – это оснастка для ответственных конструкций. Пользователи отмечают, что ввиду чувствительности к влажности данную модель сложно использовать на выездных работах.





Преимущества:

Чистый шов.

Комфортно направлять как вам нужно.

Хорошее решение для сварки низкоуглеродистой стали.

Скорость разгорания, высокая стабильность сварочной дуги.

Низкое содержание шлаков.

Недостатки:

Капризны к условиям хранения, портятся при повышенной влажности.

Потребность в предварительном прокалывании.

3. Lincoln Electric УОНИ 13/55

Отвечая на вопрос, какие электроды хороши для сварки постоянным током, мы регулярно советуем УОНИ 13.55. Среди наиболее сильных плюсов можно выделить устойчивость к холоду и возможность сваривать в любой позиции. Эти достоинства делают продукт Lincoln Electric удачным выбором для работ на выезде.





Преимущества:

Высокая стабильность сварочной дуги.

Малое количество брызг.

Возможность эксплуатации при экстремально низких температурных значениях.

Доступная цена.

Недостатки:

Необходимость в продолжительной процедуре прокалки перед сваркой.

4. Кедр ОЗЛ-8

Не знаете, какие купить электроды для инвертора, если вам требуется регулярно сваривать нержавейку? Российская марка может вам подойти. ОЗЛ-8 легко разгораются и стабильно горят: это касается как первичного, так и повторного «запуска».





Преимущества:

Хороший выбор для работы с нержавеющей сталью.

Низкая стоимость.

Дуга поджигается быстро и стабильно горит на протяжении всей работы.

Недостатки:

В результате сварки данными электродами остается большое количество шлака.

Нуждаются в длительной предварительной прокалке.

Не подходят для сварки в вертикальном положении сверху-вниз.

5. PlasmaTec Monolith ЦЧ-4

Главная фишка марки заключается в следующем: когда вы свариваете, появляется пузырь из газа. Он не дает каплям воды и мелким частицам подобраться ко шву. Это хороший плюс, если вы работаете на выезде в условиях, предварительно не подготовленных к сварке.





Преимущества:

Эффективно расходуются.

При компетентном использовании создают аккуратный шов.

Шлак удаляется быстро.

Не нуждаются в предварительной прокалке, что позволяет быстрее приступить к работе.

Не дают грязи и сырости попасть в рабочую область.

Малое количество брызг.

Легко зажигаются первично и повторно.

Недостатки:

Среди поддерживаемых позиций отсутствует вертикальная.

6. Wester УОНИИ-13/55

Закончим рейтинг наиболее качественных электродов с основным покрытием моделью для домашнего использования. Особенность, которая делает продукт Wester максимально хорошим для дачи: возможность получить надежный и качественный шов при достаточно низких затратах.





Преимущества:

Высокая прочность шва.

Дешевизна.

Экономичный расход.

Недостатки:

Нуждаются в длительной высокотемпературной прокалке перед работой.

В некоторых ситуациях получить качественное соединение не получается. Требуется определенная сноровка.

Рейтинг электродов с кислым покрытием

Как и рутиловые, данные материалы характерны универсальностью и высокой скоростью розжига.

Если вы хотите определиться, какие лучше электроды покупать, чтобы добиться минимального количества пор в области сварочного шва, обратите внимание на материалы с кислым покрытием.

Подходят для обработки поверхностей со следами ржавчины.

Кислое покрытие наделяет оснастку особыми свойствами: оно способствует быстрому и беспроблемному разжиганию дуги, а также дальнейшему стабильному горению.

Качественная работа возможна при любом типе напряжения.

Несмотря на впечатляющие достоинства, кислое покрытие нельзя назвать идеальным выбором:

Оно характерно обильным разбрызгиванием.

Малопригодно для сваривания в несколько слоев, так как засоряет шов.

При неправильном выполнении работ на шве образуются горячие трещины.

В результате нагрева образуются токсичные выделения.

Не рассчитаны на предварительное прокалывание под воздействием высокой температуры.

Элементы с кислым покрытием обеспечивают высокую производительность, при этом они применяются при обработке строительных конструкций, к которым не предъявляются жесткие требования по надежности: так называемых, малоответственных конструкций.

1. Fubag 38821

На вопрос, какой фирмы электроды лучше среди имеющих кислое покрытие, мы ответим – Fubag. Несмотря на дешевизну, угольные рабочие элементы характерны многофункциональностью: сварка является не единственным способом применения. Электроды ориентированы на использование с аппаратами постоянного тока.





Преимущества:

Доступная стоимость электродов.

Ширина электрода позволяет использовать оснастку для сварки крупных изделий.

Низкий расход.

Подходят для сварочных работ, резки, удаления лишнего материала.

Недостатки:

Дуга отличается нестабильностью.

2. Tigarbo АНО-24

Не знаете, какие электроды лучше подходят для сварки по углеродистому металлу? Присмотритесь к марке АНО. Она требует соблюдения особых условий хранения и эксплуатации (предварительное прокалывание, боязнь сырости), но взамен дает стабильно горящую дугу на протяжении всей работы и низкий показатель разбрызгивания. Это делает марку хорошей для периодической бытовой эксплуатации.





Преимущества:

Практически не образуют брызг.

Создают аккуратный и надежный шов.

Расходуются эффективно, позволяя не тратиться излишне на рабочую оснастку.

Дуга разгорается быстро и держится стабильно на протяжении всего рабочего процесса.

Недостатки:

Потеря рабочих свойств при хранении в местах с повышенной влажностью.

Нуждаются в предварительной прокалке на протяжении часа при высокой температуре.

3. Elitech МР-3С

Ищете, какой электрод лучше подойдет для обслуживания труб в домашних условиях? Рекомендуем МР-3С. Они обеспечивают стабильную дугу и помогают сваривать тонкий металл. Быстрое повторное разжигание помогает работать, когда нужно сделать несколько коротких швов.





Преимущества:

Возможна эксплуатация в любом удобном вам положении.

Дуга разгорается быстро.

Надежное горение.

Электроды расходуются эффективно.

Функционируют с любыми видами тока.

Повторное использование электродов не вызывает проблем.

Недостатки:

Удаление остаточного шлака со шва вызывает трудности.

Рейтинг электродов с целлюлозным покрытием

Если выбирать, какие лучшие электроды сварочные наиболее удачно подходят для создания аккуратных швов, оснастка из целлюлозы может стать хорошим выбором. Рабочие элементы данного типа практически не генерируют шлак, ввиду чего ими крайне удобно работать в вертикальной позиции.

Среди слабых сторон электродов с целлюлозной оболочкой можно выделить высокий показатель разбрызгивания. Это негативно сказывается на комфортности сварки.

1. ESAB Pipeweld 6010 Plus

И снова продукт ESAB занимает первое место в рейтинге! Выбираете, какая марка электродов для сварки лучшая для бытового и профессионального использования – присмотритесь к данной модели. Она станет хорошим выбором, если вам требуется сваривать толстые заготовки: этому способствует большой выбор электродов различной толщины.





Преимущества:

Стабильная дуга.

Шлак удаляется быстро и легко.

Электроды можно расходовать экономно.

Комфортное управление дугой.

Прокалывание перед сваркой не требуется.

Большой выбор размеров поможет выбрать оснастку под различную толщину стали.

Недостатки:

Неустойчивость к высокой влажности.

2. Bohler AWS E6013

В сравнении, какие импортные марки электродов лучше, ранее мы упускали из виду данного немецкого производителя. В топе оснастки с целлюлозной оболочкой он занял второе место. Главный минус – потребность в прокалке.





Преимущества:

Электроды расходуются эффективно.

Возможно создание шва высокой надежности.

Если необходимо использовать электрод повторно, это не вызовет трудностей.

Использование тока 240 А поможет работать с заготовками толщиной 2 сантиметра.

Недостатки:

Перед эксплуатацией нужно прокаливать электрод продолжительное время.

3. Кратон J422

Закончим рейтинг ответом на вопрос, какой сварочный электрод лучше подходит для образования максимально качественных швов. При весьма демократичной стоимости марка варит низколегированные стальные изделия, создавая минимальное количество пор, микротрещин и других дефектов.





Преимущества:

Дешевизна.

Возможность создавать надежные и аккуратные швы.

Шлак удаляется без особых трудностей.

Низкий расход.

Недостатки:

Повторная эксплуатация достаточно затруднительна.

Какие купить электроды в зависимости от назначения

Ранее мы рассмотрели основные разновидности сварочных расходников по составу материала. Теперь сосредоточимся на вопросе, какие лучше электроды купить под конкретные задачи: к ним относятся условия работы и обрабатываемые материалы. После прочтения вы узнаете:

Лучшие материалы для работ в гараже или на даче.

Какие марки сварочных электродов лучше всего подойдут для сварочных инверторов.

Чем рекомендуется варить нержавеющую сталь, чугун и трубы.

Какие электроды для сварки лучше для дома (бытовые)

Далеко не всегда сварка используется в промышленности, иногда требуется изготовить что-то в домашних условиях: например, на даче или в гараже. Нужно сделать из нескольких листов металла мангал на майские праздники, каркас для тепличной конструкции или железный забор? Эти потребности с лихвой покрывает ручная дуговая сварка – самый доступный метод, осуществляемый даже в быту. Но какие материалы лучше всего подойдут для подобных работ?





Отвечая на вопрос, какие электроды лучше для домашней сварки, мы опираемся на следующие аспекты:

От конечных конструкций не требуется чрезвычайная прочность и надежность.

Рабочие элементы подойдут новичкам, их могут использовать даже сварщики-любители.

Неприхотливость к обрабатываемому материалу: электрод эффективен с металлом, имеющим следы коррозии, сырым или некачественно зачищенным.

Перечисленные выше потребности закрывают элементы марки АНО. Они предназначены для ручной дуговой сварки аппаратами с постоянным или переменным током. В качестве альтернативы обратите внимание на рутиловые МР-3.

Если подбираете оснастку для подготовки ответственных конструкций, даже в бытовых условиях рекомендуется присмотреться к оснастке с основным покрытием: например, ОЗЛ-6. Она сложнее в хранении и эксплуатации, но качество конечной работы окажется на порядок выше.

Какие электроды выбрать для сварки чугуна

Перейдем к теме обработки конкретных материалов, в данном случае – чугуна. У этого металла присутствует ряд разновидностей, и к каждой требуется определенная оснастка. Далее рассмотрим, какие сварочные электроды подходят лучше всего для тех или иных видов чугуна:

МНЧ-2 . Данные электроды по чугуну предназначены для обработки ковкой, высокопрочной, серой разновидностей.

. Данные электроды по чугуну предназначены для обработки ковкой, высокопрочной, серой разновидностей. ОЗЧ-2 . Эффективно справляются с обработкой серого и ковкого типов чугуна.

. Эффективно справляются с обработкой серого и ковкого типов чугуна. ЦЧ-4 . Станут хорошим выбором, если требуется работать с ковким, серым, высокопрочным чугуном, а также сварки перечисленных разновидностей со сталью.

. Станут хорошим выбором, если требуется работать с ковким, серым, высокопрочным чугуном, а также сварки перечисленных разновидностей со сталью. ОЗЖН-1. Ориентированы на обслуживание конструкций из высокопрочного или серого чугуна.

Какие купить электроды для сварки нержавейки

Если вы интересуетесь, какие электроды лучше всего походят для обработки нержавеющей стали в бытовых условиях, не рекомендуется использовать большинство рутиловых. Они просты в эксплуатации, но использование их с подобными конструкция приведет к образованию коррозии на месте обработки.

Электроды по нержавейке в большинстве своем обладают основным покрытием. По этой причине, чтобы обрабатывать данный материал, потребуется хороший уровень подготовки.

Список наиболее популярных разновидностей, подходящих для нержавеющей стали:

WL 20 . Электроды из вольфрама. Помимо нержавейки, используются при сварке поверхностей из меди, углеродистой стали. Хороши при работе постоянным и переменным током.

. Электроды из вольфрама. Помимо нержавейки, используются при сварке поверхностей из меди, углеродистой стали. Хороши при работе постоянным и переменным током. ЦЛ-11 . Функционирует на постоянном токе с обратной полярностью.

. Функционирует на постоянном токе с обратной полярностью. ОК 63.30 . Редкая разновидность рутилово-кислой оснастки, которая подойдет для обслуживания нержавейки. Работает на постоянном и переменном токе.

. Редкая разновидность рутилово-кислой оснастки, которая подойдет для обслуживания нержавейки. Работает на постоянном и переменном токе. ЦТ-15 . Предназначен для работы на постоянном токе.

. Предназначен для работы на постоянном токе. ЭА-400/10Т . Марка для нержавеющей стали, функционирующая на постоянном токе с обратной полярностью.

. Марка для нержавеющей стали, функционирующая на постоянном токе с обратной полярностью. ОЗЛ-8 . Подойдет для сварки разного рода ответственных конструкций в промышленных условиях.

. Подойдет для сварки разного рода ответственных конструкций в промышленных условиях. НЖ-13. Марка с основным покрытием, ориентированная на обработку нержавеющей стали высокой прочности.

Лучшие электроды для сварки труб

Вопрос, какая марка электродов лучше подходит для работы с трубами, правильно назвать слишком общим. Трубопроводы создаются с разными назначениями. Требования к надежности также варьируются. Приведем список труб по назначению и марок, наилучшим образом подходящих для каждой категории:

Трубопроводы высокого давления . Марки ОК 53.70 и ОК 74.70. Рекомендуемые производители: ESAB, МР-3С.

. Марки ОК 53.70 и ОК 74.70. Рекомендуемые производители: ESAB, МР-3С. Газопроводы . МТГ, LB 52 (с основным покрытием, малым значением водорода), УОНИ-13/55 (марганец, углерод, сера), ОК-46 (с рутиловым покрытием).

. МТГ, LB 52 (с основным покрытием, малым значением водорода), УОНИ-13/55 (марганец, углерод, сера), ОК-46 (с рутиловым покрытием). Трубопроводы теплосети . УОНИИ-13/45 (ширина – 3 миллиметра).

. УОНИИ-13/45 (ширина – 3 миллиметра). Водяные трубопроводы . МНЖ5, МН-5 – для изделий из меди. НЖ-13 – для труб из нержавеющей стали. МНЧ-2 – для чугунных конструкций.

. МНЖ5, МН-5 – для изделий из меди. НЖ-13 – для труб из нержавеющей стали. МНЧ-2 – для чугунных конструкций. Нефтепроводы. Зарубежные марки – LB52U, OK 53.70. Отечественный аналог – ЛЭЗ ЛБгп.

Какой марки электроды лучше для инвертора

Вопросом, какая марка электродов лучше для инвертора, часто задаются начинающие сварщики. Чтобы ответить на него, вспомним, что ток бывает постоянным и переменным. От него зависит, какие сварочные электроды вы сможете использовать для работы. Как правило, всё оборудование инверторного типа функционирует при постоянном токе. Это значит, что оно работает и с переменным. Соответственно, инверторы хороши при сварке любыми электродами. Если специалист задаётся подобным вопросом, это свидетельствует о малом количестве опыта. В таком случае, лучший вариант – рутиловые электроды.

Согласно отзывам опытных сварщиков, в вопросе, какие можно выделить лучшие электроды для инверторной сварки, стоит руководствоваться теми же принципами, что и при подготовке к работе любым другим оборудованием:

Материал , сварка которого будет осуществляться.

, сварка которого будет осуществляться. Состояние электродов . Особенно важно обратить внимание на то, чтобы оснастка была сухой, и на ней отсутствовали внешние повреждения.

. Особенно важно обратить внимание на то, чтобы оснастка была сухой, и на ней отсутствовали внешние повреждения. Диаметр рабочего элемента . В зависимости от того, металл какой плотности вы планируете сваривать, выбираются габариты оснастки. Соответственно, чем больше толщина железа, тем шире требуется электрод.

. В зависимости от того, металл какой плотности вы планируете сваривать, выбираются габариты оснастки. Соответственно, чем больше толщина железа, тем шире требуется электрод. Сварочный ток. У каждого сварочного инвертора есть показатель максимального тока. Чем он выше, тем лучше: высокий ток хорош, так как указывает на широкую сферу эксплуатации аппарата. Выбирая сварочную оснастку, обратите внимание, что производитель зачастую пишет рекомендуемые значения тока на упаковке. При их выставлении сварка окажется наиболее комфортной и эффективной. Установка же слишком широкого электрода на слабый инвертор приведет к неравномерной дуге.

Выбираем по месту изготовления

Ранее мы разбирались, какие марки электродов лучше для сварки по обрабатываемому материалу, типу используемых аппаратов, опыту осуществления сварочных работ и другим особенностям эксплуатации. Под конец уделим время производителям оснастки.

На вопрос выбора бренда у каждого сварщика, скорее всего, будет свой ответ. Связано это с варьирующейся ценовой категорией, классом работника (сваривает он дома или профессионально), стажем. Тем не менее, производитель влияет на качество электросварки не меньше, чем навык мастера. Мы обобщили отзывы пользователей и составили список лучших брендов сварочных электродов, вызывающих наибольшее доверие. В топ попали российские и зарубежные торговые марки.

Хорошие отечественные электроды

Рассмотрим, какая марка электродов для сварки лучшая среди российских производителей.

Ресанта. Продукция данного бренда крайне распространена в бытовом сегменте: это касается не только электродов, но и сварочных аппаратов, горелок, СИЗ и другого. Минус: качество товаров варьируется в зависимости от предприятия. СпецЭлектрод. Компания выпускает более, чем сто тысяч электродов в год, что свидетельствует о спросе на расходники данной фирмы. Среди ходовых марок – ОЗЛ-8, СЭОК-48, МР-3С, ОЗС-6 и другие. ЛЭЗ. По заверениям компании, ее продукт (в том числе, ОЗЛ-6) хорошо подходит малоопытным специалистам и удобен при работе инверторными аппаратами. Также производитель выделяет минимальное разбрызгивание, стабильность дуги, низкий показатель шлака. Кедр. Торговая марка выпускает электроды, предназначенные для ручной дуговой сварки. Одно из достоинств – возможность создавать аккуратные и надежные швы.

Хорошие импортные электроды

Принято считать, что зарубежные фирмы во всем превосходят российского производителя. Но какие из них лучшие?