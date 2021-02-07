Что такое перфоратор и как выбирать перфораторы

Будь вы профессионалом или мастером-любителем в проведении ремонтно-строительных работ, перфоратор обязательно должен занимать место в вашей коллекции электроинструментов. Если у вас его еще нет, мы поможем это исправить. В статье мы расскажем, какой перфоратор лучше для сложных промышленных задач, а какой можно выбрать для дома, а также в чем состоит разница между данным прибором и ударной дрелью-шуруповертом.

Что такое перфоратор

Перфоратор – это разновидность ремонтно-строительного электроинструмента, применяемая с целью создания отверстий в конструкциях из кирпичной кладки, камня, бетона. Кроме того, данные приборы актуальны при демонтаже бетонных оснований, скалывании плитки.

Устройство ориентировано на работу в трёх основных режимах:

Сверление с ударом. Нужно для создания отверстий в каменных, бетонных конструкциях, кирпичной кладке. Сверление без удара. Нужно для работы с мягкими материалами. Режим полезен, чтобы применять электроперфоратор с переходником под сверла дрели. Долбление. В данном режиме возвратно-поступательные движения осуществляются, но оснастка в патроне не вращается. Это нужно для демонтажа плитки в санузле.

Устройство перфоратора

Быстрозажимной патрон SDS-Plus обеспечивает возможность оперативно заменять рабочую оснастку. Это полезно, если задача требует применения разных насадок. Ударный механизм – это элемент, состоящий из прецизионных подшипников, которые установлены в корпусе из алюминиевого сплава. Предохранительная муфта – часть механизма, которая защищает от рывков. Они возникают, когда электроинструмент заклинит. Электрический двигатель – имеет длительный период эксплуатации. Защищен лабиринтным уплотнением от попадания мелких пылевых частиц.

Отличие перфоратора от ударной дрели

Электроперфоратор и ударная дрель-шуруповерт имеют общую черту: они оснащены ударным механизмом, могут сверлить с ударом. Но в таком случае что лучше выбрать для работы с плотными поверхностями: бетоном или кирпичной кладкой? Разберемся в этом подробнее.

Механизм удара у дрелей реализован за счет храповых колес: они создают возвратно-поступательное движение в патроне. Способ плох тем, что дает крайне маленькую энергию удара. Чтобы добиться хоть каких-нибудь результатов, ударную дрель-шуруповерт придется с усилием прижимать к обрабатываемому материалу.

Даже самый дешевый перфоратор для дома более эффективно справится с камнем и бетонными конструкциями, чем дорогая промышленная ударная дрель. Дело в более совершенном ударном механизме. Электрический движок приводит в движение вал, на котором зафиксирован качающийся подшипник цилиндра. Непосредственно в самом цилиндре находится прослойка воздуха, которая разделяет стенку и поршень. На последнем зафиксирован боёк, который и взаимодействует с оснасткой.

Характеристики для бытового и профессионального перфоратора

Перед тем, как перейти к сравнительной таблице электроинструмента для домашнего и промышленного применения, рассмотрим значение ключевых технических характеристик.

Мощность – ключевой параметр для сетевого оборудования. Определяет, насколько большие отверстия вы сможете создавать при помощи выбранной модели электроперфоратора. Также мощность влияет на энергопотребление, массу и габариты. Варьируется от 0,4 до 1,8 кВт.

– ключевой параметр для сетевого оборудования. Определяет, насколько большие отверстия вы сможете создавать при помощи выбранной модели электроперфоратора. Также мощность влияет на энергопотребление, массу и габариты. Варьируется от 0,4 до 1,8 кВт. Энергия удара указывает на то, насколько большое усилие будет приложено в результате одного контакта устройства с материалом. Важно понимать, что высокая сила удара обеспечит наибольшую эффективность при работе с плотными материалами из бетона, камня. При этом если применить в режиме удара такой инструмент с древесиной или другой мягкой поверхностью, она потрескается. Энергия удара составляет от 1 до 29 Дж.

указывает на то, насколько большое усилие будет приложено в результате одного контакта устройства с материалом. Важно понимать, что высокая сила удара обеспечит наибольшую эффективность при работе с плотными материалами из бетона, камня. При этом если применить в режиме удара такой инструмент с древесиной или другой мягкой поверхностью, она потрескается. Энергия удара составляет от 1 до 29 Дж. Максимальный диаметр сверления зависит от мощности и указывается, как правило, в виде нескольких значений: в зависимости от типа рабочей оснастки и материала (бетон, камень, кирпич).

зависит от мощности и указывается, как правило, в виде нескольких значений: в зависимости от типа рабочей оснастки и материала (бетон, камень, кирпич). Количество режимов. Мы уже описывали функционал рабочих режимов электроперфоратора ранее. Чем их больше, тем шире окажется сфера эксплуатации электроинструмента.

Критерии Бюджетные Базовые Профессиональные Сфера использования Применяются для бытовых непродолжительных работ: Дома;

В гараже;

На даче;

Т.д. Применяются профессионалами для мелких и средних работ, а также для бытовых потребностей: Дома;

В гараже;

На даче;

И т.д. Используются профессионалами для интенсивных работ, бурения большими диаметрами и работ, связанных с долблением. Режим работы Режим работы – 10-15 минут. Перерыв – 10-15 минут. Режим работы – до 1 часа. Перерыв – 10-15 минут. Режим работы – до 8 часов. Модельный ряд Дешевые модели китайских и отечественных производителей. Энкор;

Вихрь;

PATRIOT;

Sturm;

Интерскол;

Зубр. Модели известных мировых брендов средней стоимости, таких как: Metabo;

DeWalt;

Makita;

Bosch. Модели известных мировых брендов высокой стоимости, таких как: Metabo;

DeWalt;

Makita;

Bosch. Технические характеристики Мощность – до 1,7 кВт. Энергия удара – до 2,7 Дж. Отличаются средней мощностью, достаточной для большинства потребностей в работе дома, на даче и для отделочных работ. Значение мощности – до 1000 Вт, энергия удара – до 3,2 Дж. Отличаются высокой мощностью, достаточной для решения самых сложных задач. Значения мощности – до 1,6 кВт, энергия удара – до 25 Дж. Тип патрона – SDS-Max. Качество материалов Бюджетные материалы (важно понимать: если техника изготовлена из бюджетных материалов, запас прочности которых имеет низкий уровень, вне зависимости от величины технических характеристик, она попадает в класс бюджетных). Надёжные материалы высокого качества, технологии изготовления. Надёжные материалы высокого качества, применение инновационных технологий изготовления.

Если подвести итоги, профессиональный инструмент отличается от бюджетного в первую очередь уровнем изготовления. За счет дорогих материалов и качества сборки такие приборы служат годами, хотя используются практически ежедневно. Промышленный электроперфоратор позволит быстрее справиться с большим объемом работ: дело не только в высокой мощности, но и в том, что он может дольше работать без перерыва. Домашний прибор в свою очередь нужно «остужать» после каждых 15 минут непрерывной эксплуатации.

Какой лучше выбрать перфоратор для дома

Как мы выяснили, ключевое отличие бытового инструмента от профессионального заключается в особенностях, связанных со сферой использования: он не ориентирован на длительную эксплуатацию и сложные задачи, выполнен из более дешевых материалов, имеет ограниченный функционал. За счет перечисленных выше недостатков удается устанавливать доступную цену на бытовой электроинструмент, и совершенно понятно, почему он пользуется спросом. Бюджетные бытовые электроперфораторы оптимальны для периодических работ в условиях дома, когда нужно с периодичностью в несколько месяцев сверлить твердые материалы. В таком случае нет смысла раскошеливаться на промышленную технику, стоимость которой может выходить за пределы 10 тыс. рублей.

Выбирая перфоратор для дома, вы должны осознавать, что такой прибор будет способен на меньшее, чем более дорогой аналог: это касается и функционала, и мощности. Но это не делает такой инструмент плохим: далеко не каждый пользователь нуждается в особенностях, присущих промышленным моделям. Мы приведем список основных черт, наличие которых в выбранной модели сделает опыт использования электроинструмента лучше:

Базовая комплектация. При выборе техники обратите внимание, что входит в набор с ней. Встречаются электроперфораторы, в комплекте с которыми идут кейсы, дополнительные патроны, переходники, буры, смазка, т.д. На первоначальном этапе это позволит сэкономить на оснастке. Длинный электрокабель. Для сетевого инструмента протяженность провода определяет рабочую зону. Несомненно, можно воспользоваться удлинителем, но не у каждого он найдется под рукой. Кабель длиной 4 метра покроет бытовые потребности большинства пользователей. Наличие реверса. Данная функция обеспечивает вращение сверла в обратном направлении. Это полезно, чтобы вывести из материала застрявшую оснастку. Также реверс пригодится, если вы используете перфоратор с переходниками на биты для шуруповерта. Регулировка частоты вращения. В зависимости от того, с бурами каких габаритов вы работаете, различается и скорость вращения. Как правило, крупная оснастка работает на малых скоростях, а мелкая – на больших. Наличие возможности настраивать интенсивность вращения расширит сферу эксплуатации электроинструмента. Небольшая масса. Вес прибора влияет на то, как долго вам будет комфортно удерживать его (в особенности, на вытянутых руках). Как правило, масса зависит от мощности устройства: чем она выше, тем тяжелее электроперфоратор.

Когда и где лучше применять перфораторы

Электроинструмент имеет широкую сферу эксплуатации: применяется для домашнего и профессионального использования. Бытовые модели активно эксплуатируются в квартирах, частных домах и гаражах, на дачах. Промышленные же подойдут для проведения интенсивных и сложных работ на стройплощадке, в условиях масштабного ремонта.





Далее мы рассмотрим, для выполнения каких работ применяется данное оборудование вне зависимости от класса:

Для бурения отверстий (актуальная оснастка: сплошные и проломные буры).

(актуальная оснастка: сплошные и проломные буры). Для штробления, долбления, скалывания (для этого применяются пики, зубила, лопатки, долота).

(для этого применяются пики, зубила, лопатки, долота). Для кольцевого сверления (необходимы биметаллические и твердосплавные коронки).

(необходимы биметаллические и твердосплавные коронки). В качестве вспомогательного инструмента (обзаведитесь переходниками на нужную вам оснастку).

Сфера эксплуатации различается в зависимости от того, электроперфоратор какого типа вы будете применять:

Сетевой прибор подключается кабелем к обычной бытовой розетке. Подойдет для большинства ситуаций, если на объекте имеется стабильный источник электричества. Время работы не ограничивается количеством оставшейся энергии, и мощность проводных устройств зачастую выше.

подключается кабелем к обычной бытовой розетке. Подойдет для большинства ситуаций, если на объекте имеется стабильный источник электричества. Время работы не ограничивается количеством оставшейся энергии, и мощность проводных устройств зачастую выше. Аккумуляторный прибор является более дорогой альтернативой сетевым электроинструментам. Стоимость обслуживания повышается за счет того, что батарейные блоки имеют свойство изнашиваться, приходить в негодность. Беспроводной инструмент тяжелее, потому как источник питания добавляется к его весу. Несмотря на эти недостатки, без аккумуляторных приборов не обойтись, если требуется выполнить какие-либо работы на объекте, где нет электричества. Рекомендуем заранее обзавестись нужным количеством батарейных блоков.

Топ перфораторов в 2021 году

Время перейти к рейтингу перфораторов. Мы подобрали 15 моделей, актуальных на 2021 год. В топ вошли устройства проводного и беспроводного типа, для бытового и профессионального применения.

Makita HR2470

Электроперфоратор Makita HR2470 от японского бренда имеет эргономичный корпус, работает в нескольких режимах: сверление с ударом/без, долбление. Есть механизм реверса, но некоторые покупатели отмечают, что переключатель не слишком удобен. Модель популярна в промышленной сфере ремонтников и строителей ввиду долговечности и эффективности бурения бетона.





Характеристики

Потребляемая мощность электроинструмента – 0,78 кВт.

Вхолостую интенсивность вращения составляет 1100 оборотов в минуту.

Предельный показатель силы удара – 2,4 Дж.

Диаметр сверления при работе с бетоном – не более 24 мм.

Преимущества

Плавность в процессе бурения.

Высокая мощность агрегата.

Высокое качество сборки.

Недостатки

Тяжелый корпус инструмента.

Длинный электрокабель.

Оценки

Комфорт при использовании – 4.7

Масса – 4.7

Производительность – 4.6

Надежность – 4.6

Актуален для коммерческой эксплуатации – 4.3

Итоговая оценка – 4.6

BOSCH GBH 2-26 DRE

BOSCH GBH 2-26 DRE Относится к «синей» профессиональной линейке всемирно известной торговой марки. Несмотря на небольшую по меркам производителя цену, обладает высокой эргономичностью. Покупатели отмечают качественную сборку, длинный электрокабель.





Характеристики

Мощность, потребляемая электроинструментом – 0,8 кВт.

Интенсивность ударов достигает 4000 в минуту.

Диаметр в условиях сверления буром бетонных конструкций – 26 мм.

Предельная сила удара составляет 2,7 Дж.

Преимущества

Высокое качество сборки.

Страна производства – Германия.

Эргономичный корпус.

Длинный, мягкий электрический кабель.

Поставляется с удобным кейсом для переноски.

Недостатки

Прибор достаточно тяжелый.

Пластик, из которого выполнен корпус, легко оставляет на себе царапины.

Присутствует заметный люфт в патроне.

Ненадежный ограничитель глубины сверления.

Оценки

Комфорт при использовании – 4.8

Масса – 4.6

Производительность – 4.6

Надежность – 4.7

Актуален для коммерческой эксплуатации – 4.5

Итоговая оценка – 4.6





ЗУБР П-22-650

Бюджетный ЗУБР П-22-650 отечественный перфоратор, который станет отличным вариантом для эксплуатации в бытовой сфере. Оснащен всем необходимым для домашних нужд: есть 3 режима работы, реверс, достаточно высокая мощность.





Характеристики

Потребляемая мощность составляет 0,65 кВт.

На холостом ходу интенсивность вращения – 870 оборотов в минуту.

Количество ударов в минуту – до 4850.

Диаметр сверления бетонных заготовок буром достигает 22 мм.

Преимущества

Доступность.

Большое количество сервисных центров.

Высокая мощность для домашнего сегмента.

Небольшая масса корпуса.

Недостатки

Не ориентирован на профессиональную эксплуатацию.

Оценки

Комфорт при использовании – 4.7

Масса – 4.7

Производительность – 4.6

Надежность – 4.7

Актуален для коммерческой эксплуатации – 3.7

Итоговая оценка – 4.6

Makita HR2470X19

Универсальный прибор, который покажет себя в домашней и профессиональной эксплуатации. Поставляется с переходником под сверла: может быть использовать как замена дрели.





Характеристики

Мощность электроинструмента составляет 0,78 кВт.

Максимальная сила удара – 2,7 Дж.

На холостом ходу количество оборотов составляет 1100 в минуту.

Диаметр сверления бетона достигает 24 мм.

Преимущества

Малый вес корпуса.

Высокая мощность, наиболее подходящая для использования в домашних условиях.

Длина кабеля питания.

Удобное удержание в процессе работы.

Недостатки

В отдельных случаях встречаются проблемы с механизмом реверса.

Оценки

Комфорт при использовании – 4.8

Масса – 4.7

Производительность – 4.8

Надежность – 4.9

Актуален для коммерческой эксплуатации – 4.6

Итоговая оценка – 4.7

Makita DHR202RF

Аккумуляторный инструмент Makita DHR202RF – отличный выбор для выездных работ. Несмотря на ограниченное время работы, сниженную мощность, он незаменим на объектах, где отсутствуют стабильные источники электричества. Устройство работает с батарейными блоками емкостью 3 А*ч, напряжением 18 В.

Характеристики

Максимальная энергия удара – 1,9 Дж.

Работает с патроном SDS-Plus.

Число оборотов вхолостую – 1200 в минуту.

Предельная частота ударов – до 4000 в минуту.

Преимущества

Низкая цена для аккумуляторного инструмента.

Высокая мощность.

Поставляется с чемоданчиком для переноски.

Эргономичный корпус.

Недостатки

Комплектный батарейный блок быстро разряжается.

Вес.

Оценки

Комфорт при использовании – 4.8

Масса – 4.3

Производительность – 4.5

Надежность – 4.8

Актуален для коммерческой эксплуатации – 4.4

Итоговая оценка – 4.7

Makita HR2470X15

Makita HR2470X15 один из ходовых приборов в профессиональной среде в России, надежный, безотказный. Стоит приемлемых денег, служит долго при должном обращении. Конкретно этот набор поставляется с несколькими бурами, что позволит на первоначальном этапе сэкономить на рабочей оснастке.





Характеристики

Потребляемая мощность – 0,78 кВт.

Вхолостую число оборотов достигает 1100 в минуту.

Предельная сила удара – 2,7 Дж.

Функционирует с патроном SDS-Plus.

Преимущества

Длинный электрокабель.

Оснастка плотно сидит в патроне.

Высокое качество сборки.

Надежный, эргономичный кейс в комплекте.

Недостатки

Неудобное расположение кнопки переключения.

Поставляется с некачественными сверлами.

Оценки

Комфорт при использовании – 4.8

Масса – 4.7

Производительность – 4.7

Надежность – 4.7

Актуален для коммерческой эксплуатации – 4.4

Итоговая оценка – 4.7

BOSCH GBH 240

BOSCH GBH 240 достойная «рабочая лошадка» для несложных профессиональных работ. Модель обделена изысками, вроде антивибрационной защиты, но с лихвой окупает свою стоимость.





Характеристики

Мощность составляет 0,79 кВт.

Достигает 930 оборотов в минуту.

4200 – количество ударов в минуту.

Энергия удара составляет 2,7 Дж.

Преимущества

Высокая мощность электроперфоратора.

Малый вес.

Эргономичный корпус.

Удобный кейс для хранения.

Недостатки

Неудобное переключение реверса.

Ощутимое воздействие вибрации.

В отдельных моделях встречается низкое качество сборки.

Оценки

Комфорт при использовании – 4.8

Масса – 4.6

Производительность – 4.7

Надежность – 4.7

Актуален для коммерческой эксплуатации – 4.5

Итоговая оценка – 4.7

BOSCH GBH 180-LI

Электроперфоратор от BOSCH GBH 180-LI, обладающий высокой мощностью, нехарактерной для аккумуляторных приборов. Работает с батарейным блоком на 18 В, имеет закрытый тип рукояти, бесщеточный двигатель.





Характеристики

Емкость батарейного блока – 4 А*ч.

Напряжение составляет 18 В.

Поставляется с чемоданчиком для транспортировки.

Энергия удара достигает 2 Дж.

Преимущества

Бесщеточный электродвигатель.

Мощные аккумуляторы.

Батарейные блоки медленно разряжаются.

Малый нагрев при интенсивных нагрузках.

Недостатки

Высокая цена, как и на большинство аккумуляторных инструментов.

Оценки

Комфорт при использовании – 4.8

Масса – 4.6

Производительность – 4.5

Надежность – 4.7

Актуален для коммерческой эксплуатации – 4.4

Итоговая оценка – 4.7

BOSCH GBH 2-28 F

BOSCH GBH 2-28 F дорогая вещь для профессионалов, цена которой, по их мнению, полностью оправдана. Кабель на 4 метра, система быстрой замены патрона, высокая мощность обеспечивают широкую сферу эксплуатации устройства.





Характеристики

Потребляемая мощность составляет 0,88 кВт.

Показатель крутящего момента – 32 Нм.

Число оборотов достигает 1300 в минуту на холостом ходу.

Диаметр сверления бетона буром достигает 28 мм.

Преимущества

Эргономичный кейс с отдельной нишей для длинной бурильной оснастки.

Длинный, гибкий сетевой кабель.

Хорошая антивибрационная защита.

Подходит для профессионального использования.

Недостатки

Высокая стоимость.

Электроперфоратор может показаться тяжелым при длительной работе.

Оценки

Комфорт при использовании – 4.9

Масса – 4.7

Производительность – 4.9

Надежность – 4.9

Актуален для коммерческой эксплуатации – 4.8

Итоговая оценка – 4.8

Hammer PRT 800 CE PREMIUM

Достойный бытовой электроинструмент, обладающий неплохой универсальностью: реальные покупатели отмечают, что он может применяться как перфоратор, дрель, шуруповерт.





Характеристики

Патрон типа SDS-Plus.

Энергия удара – до 3 Дж.

Возможность быстрой замены патрона.

Частота ударов достигает 400 в минуту.

Преимущества

Качественный патрон.

Лучший вариант для бытового ремонта.

Дешевизна.

Поставляется с комплектом оснастки.

Недостатки

Оборудование достаточно тяжелое.

От модели к модели встречаются огрехи в качестве сборки.

Оценки

Комфорт при использовании – 5.0

Масса – 4.8

Производительность – 4.9

Надежность – 4.9

Актуален для коммерческой эксплуатации – 4.6

Итоговая оценка – 4.8

Makita HR 2630, 880 Вт

Makita HR 2630 отличная модель, которая оптимально подойдет для профессионального и бытового применения. Имеется защита заклинивания и электронная регулировка частоты вращения. Характерна высокой для своего класса мощностью и мощным ударом.





Характеристики

Функционирует с патроном SDS-Plus.

Потребляемая мощность составляет 800 Вт.

Количество оборотов на холостом ходу достигает 1200 в минуту.

Сила удара – до 2,7 Дж.

Преимущества

Удобно располагается в руке при работе.

Высокая мощность.

Качественная сборка инструмента (надежность).

Длинный провод.

Недостатки

Не подходит для промышленного использования.

Шумный редуктор.

Оценки

Комфорт при использовании – 4.7

Масса – 4.6

Производительность – 4.7

Надежность – 4.7

Актуален для коммерческой эксплуатации – 4.4

Итоговая оценка – 4.8

DeWALT DCH263N

Аккумуляторный прибор выделяется необычной формой корпуса. Из достоинств можно выделить время работы на одном заряде, хорошую защиту от вибрации. Работает на батарее с напряжением 18 В.





Характеристики

Электродвигатель выдает 0,4 кВт.

Тип патрона – SDS-Plus.

Максимальное количество ударов в минуту – 4300.

Вхолостую число оборотов достигает 1165/мин.

Преимущества

Высокая автономность.

Качественная виброзащита.

Эффективность для аккумуляторного инструмента.

Недостатки

Высокая стоимость беспроводных инструментов.

Батарейный блок нужно приобретать отдельно.

Оценки

Комфорт при использовании – 4.9

Масса – 4.4

Производительность – 4.8

Надежность – 4.8

Актуален для коммерческой эксплуатации – 5.0

Итоговая оценка – 4.8

Metabo KHE 2644 (606157510)

Metabo KHE 2644 надежный и мощный электроприбор, который подойдет домашним мастерам и профессионалам. Metabo объединяет в себе производительность и удобство.





Характеристики

Тип патрона – SDS-Plus.

Двигатель выдает 0,8 кВт.

Число оборотов на холостом ходу – до 1150/мин.

Поставляется с кейсом для хранения.

Преимущества

Малый вес.

Компактность.

Эргономичный корпус.

Высокий показатель мощности.

Недостатки

Не выявлено.

Оценки

Комфорт при использовании – 5.0

Масса – 5.0

Производительность – 4.8

Надежность – 5.0

Актуален для коммерческой эксплуатации – 4.5

Итоговая оценка – 4.8

BOSCH GBH 2-26 DFR, 800 Вт

BOSCH GBH 2-26 DFR, 800 Вт относится к профессиональному классу, отлично подходил для ремонтных работ типа: сверления, долбления, бурения и штробления. В данной серии присутствует поворотный щеткодержатель, что обеспечивает высокую скорость при вращении в одном и обратных направлениях. Активно эксплуатируется в работе с бетоном и камнем из за своей высокой и стабильной скорости работы.





Характеристики

Электродвигатель на 0,9 кВт.

Максимальное количество оборотов на холостом ходу – 1450/мин.

Энергия удара – 3 Дж.

Патрон – SDS-Plus.

Преимущества

Высокая мощность функции удара.

Мощный реверс (позволяет доставать застрявшие буры).

Низкий показатель нагрева.

Высокий уровень работы (прочность).

Недостатки

Греется при долгой работе.

Ограничитель глубины сверления не имеет линейки.

Оценки

Комфорт при использовании – 4.9

Масса – 4.6

Производительность – 4.8

Надежность – 4.9

Актуален для коммерческой эксплуатации – 4.7

Итоговая оценка – 4.8

DeWALT DCH133N

DeWALT DCH133N аккумуляторный электроперфоратор от DeWALT не относится к бюджетным, но он несет в себе весь функционал, необходимый мастерам в сфере ремонтных, отделочных работ. Пользователи отмечают реально эффективную амортизирующую рукоятку, эффективность при использовании с бетоном и кирпичом.





Характеристики

Электродвигатель на 0,9 кВт.

Максимальное количество оборотов на холостом ходу – 1450/мин.

Энергия удара – 3 Дж.

Патрон – SDS-Plus.

Преимущества

Высокая мощность прибора.

Эффективная система подавления вибрации.

Низкий показатель нагрева.

Поставляется с чемоданчиком для хранения.

Недостатки

Щеточный двигатель.

Большой вес.

Оценки

Комфорт при использовании – 4.8

Масса – 4.8

Производительность – 4.8

Надежность – 4.7

Актуален для коммерческой эксплуатации – 4.8

Итоговая оценка – 4.8