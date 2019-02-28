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Какой дренажный насос лучше
28.02.2019

Какой дренажный насос лучше

Дренажный насос предназначен для откачивания воды разной степени загрязненности из скважин, бассейнов, затопленных подвалов, водоемов и других источников.

Разновидность дренажного насоса – фекальный, который используется для откачивания сточных вод из канализации. От дренажного он отличается возможностью перекачивать более плотную жидкость, так как в системе используется более мощный насос.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 40 0С. Некоторые поверхностные канализационные установки допускают температуру до +75 0С, но с условием кратковременности. Перекачивать горячую воду постоянно не рекомендуется, это приведет к быстрому износу всей системы.

Для автоматической работы дренажного насоса предусмотрена специальная система контроля уровня воды – поплавковый выключатель или инновационный аквасенсор, который может настраиваться на уровень от 5 мм. Эти приспособления защищают насос от сухого хода и регулируют рабочие процессы без лишнего контроля со стороны человека.

В этой статье вы узнаете, какой дренажный насос лучше для слабо- или сильнозагрязненной воды, сточных и фекальных масс и системы канализации. На наш рейтинг также повлияли отзывы пользователей.

По способу установки (использования) дренажные насосы делятся на 2 группы:

Поверхностные – устанавливаются на земле рядом с местом, откуда будет выкачиваться вода. Подходит для небольшой глубины (до 9 м). Как правило, используются вместе с насосной станцией.


Погружные – агрегат полностью опускается в воду. Применяется для осушения колодцев, бассейнов, подвалов и др. Двигатель имеет повышенную герметичность.


Основные характеристики для выбора дренажного насоса

Мощность – бытовые модели могут иметь значение до 3000 Вт, это хватит для полноценного использования насоса в быту. Для промышленной эксплуатации потребуются более сильные агрегаты с мощностью 3000-5000 Вт.

Производительность – измеряется в литрах в минуту/час. Эта характеристика зависит от мощности насоса: чем мощнее агрегат, тем больше воды он перекачает за единицу времени. Как правило, бытовой дренажный насос может откачать 180–280 л/мин – этого вполне достаточно для быстрого осушения подвала или бассейна. Также следует принять во внимание, что чем выше и дальше выброс воды, тем ниже будет производительность.

Напор воды – это значение складывается из глубины забора воды и высоты подъема. При этом чем выше подъем, тем ниже сила напора.

Назначение – у каждого насоса своя спецификация, где указан допустимый размер твердых частиц, присутствующих в перекачиваемой жидкости. До 5 мм – насосы для чистой и слабозагрязненной воды; от 5 до 25 мм – для среднезагрязненной; от 28 и выше – для грязной воды.

Популярные производители дренажных насосов

На сегодняшний момент на рынке существует много торговых марок насосного оборудования российских и зарубежных производителей. При этом вся продукция отличается хорошим качеством, долговечность отмечена даже у бюджетных моделей. Отличия заключаются лишь в технических характеристиках и назначении (интенсивности загрязнения воды). Поэтому при выборе дренажного насоса, если вы не знаете, какой вариант лучше купить для вашего случая, обращайте внимание на технические возможности той или иной модели.


Belamos – торговая марка из России, под которой выпускается большой ассортимент оборудования для отопления и водоснабжения. Один из лидеров на отечественном рынке. Хорошие рабочие показатели, высокое качество, надежность и легкое управление характеризуют оборудование Belamos.


Джилекс – очередной российский бренд насосных систем средней ценовой категории, популярный у отечественных пользователей. Вся продукция Джилекс устойчива к нагрузкам, линейка грязевых насосов делится на серии «Дренажник» и «Фекальник».


Makita – очень популярный японский бренд строительного инструмента и оборудования для водоснабжения и садовых работ. Отличительные черты продукции Makita –использование передовых технологий и высокое качество. Насосы поставляются в прочных корпусах, устойчивых к механическим повреждениям.


GRUNDFOS – датская торговая марка насосного оборудования и систем водоснабжения. Использование передовых технологий позволило создать производительные и вместе с тем эргономичные решения. Применение качественных материалов обеспечивает надежность и долговечность изделий даже при интенсивной эксплуатации.


Вихрь – российская марка бюджетного оборудования для водоснабжения и строительства. Считается одной из наиболее популярных на отечественном рынке благодаря большому ассортименту, достойному качеству и доступной цене.

jemix

JEMIX – китайский торговый бренд канализационных насосов различных модификаций. Качество продукции не уступает европейским аналогам.

Лучшие поверхностные дренажные насосы


Туалетный насос с системой измельчения для откачивания фекальных масс и сточных вод. Бытовой прибор, подключается к унитазу, раковине, душевой кабине (посудомоечной или стиральной машине, ванне). Подъем воды на 7 м.

Плюсы

  • измельчитель;
  • 3 входных патрубка;
  • широкий температурный диапазон (+2 – +75 °С);
  • доступная цена.

Минусы

  • измельчитель может не справиться с большим объемом отходов (волосы, песок, предметы гигиены).

Канализационная установка GRUNDFOS SOLOLIFT2 WC1


Автоматическая установка-насос для домашней системы канализации. Имеет 2 входных отверстия для подключения унитаза и умывальника (раковины, душевой кабины и др.). Максимальная температура перекачиваемой воды должна быть не выше +50 0С. Герметичный корпус сдерживает неприятные запахи. Мощный мотор позволяет перемалывать даже плотные отходы (например, предметы гигиены).

Плюсы

  • Мощный измельчитель (скорость 2800 об/мин);
  • Компактный корпус (347х175х452 мм).

Минусы

  • высокая стоимость.

Лучшие погружные дренажные насосы

Дренажный насос ДН-750 Вихрь


Хороший бюджетный вариант для дачи. Бытовой насос, предназначен для перекачивания чистой и грязной воды (дождевой, грунтовой с диаметром частиц до 35 мм) – используется для осушения резервуаров и для водоснабжения. Оснащен поплавковым механизмом, автоматически включается и выключается при изменении уровня воды.

Плюсы

  • высокая мощность 750 Вт;
  • хорошая производительность 255 л/мин;
  • датчик защиты от перегрева;
  • низкий уровень шума;
  • низкая цена.

Минусы

  • потребляет много электроэнергии.

Насос дренажный ДЖИЛЕКС 220/12


Насос предназначен для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды с примесями размером до 5 мм. Применяется для водоснабжения и орошения бассейнов, канав и других резервуаров с жидкостью, снижения уровня грунтовых вод. Есть поплавковый выключатель для автоматической работы насоса. Максимальный напор составляет 12 м.

Плюсы

  • легкий вес 5,6 кг;
  • диапазон температур воды от + 1 °С до + 35 °С;
  • прост в обслуживании;
  • доступная цена.

Минусы

  • не используется для перекачки сильнозагрязненной воды.

Насос дренажный Makita PF 0610


Погружной дренажный насос применяется для откачивания грязной воды (размер твердых частиц до 35 мм) из различных источников, орошения и полива огорода. Снабжен поплавковым выключателем для автоматического включения агрегата. Высота подъема воды 7 м, дальность выброса в сторону – 70 м.

Плюсы

  • металлический корпус;
  • асинхронный двигатель с улучшенной защитой (масляная камера и двойное уплотнение);
  • легкий вес 5,4 кг.

Минусы

  • высокая цена.

Насос дренажный Belamos DWP 1300 CS


Мощный фекальный насос 1300 Вт, используется для перекачивания фекальных масс, сточных вод с примесями диаметром до 12 мм. Для дробления крупных фракций предусмотрен измельчитель. Поплавковый механизм обеспечивает автоматическую работу насоса. Температурный предел +40 0С.

Плюсы

  • Высокая мощность 1300 Вт;
  • Хорошая производительность 300 л/мин;
  • Встроенный измельчитель;
  • Стальной корпус и чугунные детали.

Минусы

  • большой вес 25,5 кг.

Сравнительная таблица дренажных насосов

Название

JEMIX STP-100 LUX

GRUNDFOS SOLOLIFT2 WC1

Вихрь ДН-750

ДЖИЛЕКС 220/12

Makita PF 0610

Belamos DWP 1300 CS

Тип установки

поверхностный

поверхностный

погружной

погружной

погружной

погружной

Мощность

600 Вт

620 Вт

750 Вт

590 Вт

550 Вт

1300 Вт

Производительность

200 л/мин

130 л/мин

255 л/мин

220 л/мин

180 л/мин

300 л/мин

Высота подъема

7 м

8,5 м

8 м

12 м

7 м

12 м

Максимальный диаметр частиц

не указано

не указано

35 мм

5 мм

35 мм

12 мм

Заключение

Перед тем, как выбрать подходящую модель дренажного насоса, определите тип воды, которую ей предстоит откачивать (слабо- или среднезагрязненная, грязная, сточные массы с примесью фекалий). Для универсального использования на участке подойдет практически любой погружной вариант, а для канализации (при необходимости принудительного откачивания стоков) используются специальные приспособления – канализационные установки для нескольких точек водозабора (унитаз, душ, раковина, стиральная машина и т. д.). Стоимость дренажного насоса также играет роль: можно приобрести модель до 5 000 р. для периодического использования или вариант от 10000 и выше для постоянной эксплуатации.


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