Дренажный насос предназначен для откачивания воды разной степени загрязненности из скважин, бассейнов, затопленных подвалов, водоемов и других источников.

Разновидность дренажного насоса – фекальный, который используется для откачивания сточных вод из канализации. От дренажного он отличается возможностью перекачивать более плотную жидкость, так как в системе используется более мощный насос.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 40 0С. Некоторые поверхностные канализационные установки допускают температуру до +75 0С, но с условием кратковременности. Перекачивать горячую воду постоянно не рекомендуется, это приведет к быстрому износу всей системы.

Для автоматической работы дренажного насоса предусмотрена специальная система контроля уровня воды – поплавковый выключатель или инновационный аквасенсор, который может настраиваться на уровень от 5 мм. Эти приспособления защищают насос от сухого хода и регулируют рабочие процессы без лишнего контроля со стороны человека.

В этой статье вы узнаете, какой дренажный насос лучше для слабо- или сильнозагрязненной воды, сточных и фекальных масс и системы канализации. На наш рейтинг также повлияли отзывы пользователей.

По способу установки (использования) дренажные насосы делятся на 2 группы:

Поверхностные – устанавливаются на земле рядом с местом, откуда будет выкачиваться вода. Подходит для небольшой глубины (до 9 м). Как правило, используются вместе с насосной станцией.





Погружные – агрегат полностью опускается в воду. Применяется для осушения колодцев, бассейнов, подвалов и др. Двигатель имеет повышенную герметичность.





Основные характеристики для выбора дренажного насоса

Мощность – бытовые модели могут иметь значение до 3000 Вт, это хватит для полноценного использования насоса в быту. Для промышленной эксплуатации потребуются более сильные агрегаты с мощностью 3000-5000 Вт.

Производительность – измеряется в литрах в минуту/час. Эта характеристика зависит от мощности насоса: чем мощнее агрегат, тем больше воды он перекачает за единицу времени. Как правило, бытовой дренажный насос может откачать 180–280 л/мин – этого вполне достаточно для быстрого осушения подвала или бассейна. Также следует принять во внимание, что чем выше и дальше выброс воды, тем ниже будет производительность.

Напор воды – это значение складывается из глубины забора воды и высоты подъема. При этом чем выше подъем, тем ниже сила напора.

Назначение – у каждого насоса своя спецификация, где указан допустимый размер твердых частиц, присутствующих в перекачиваемой жидкости. До 5 мм – насосы для чистой и слабозагрязненной воды; от 5 до 25 мм – для среднезагрязненной; от 28 и выше – для грязной воды.

Популярные производители дренажных насосов

На сегодняшний момент на рынке существует много торговых марок насосного оборудования российских и зарубежных производителей. При этом вся продукция отличается хорошим качеством, долговечность отмечена даже у бюджетных моделей. Отличия заключаются лишь в технических характеристиках и назначении (интенсивности загрязнения воды). Поэтому при выборе дренажного насоса, если вы не знаете, какой вариант лучше купить для вашего случая, обращайте внимание на технические возможности той или иной модели.





Belamos – торговая марка из России, под которой выпускается большой ассортимент оборудования для отопления и водоснабжения. Один из лидеров на отечественном рынке. Хорошие рабочие показатели, высокое качество, надежность и легкое управление характеризуют оборудование Belamos.





Джилекс – очередной российский бренд насосных систем средней ценовой категории, популярный у отечественных пользователей. Вся продукция Джилекс устойчива к нагрузкам, линейка грязевых насосов делится на серии «Дренажник» и «Фекальник».





Makita – очень популярный японский бренд строительного инструмента и оборудования для водоснабжения и садовых работ. Отличительные черты продукции Makita –использование передовых технологий и высокое качество. Насосы поставляются в прочных корпусах, устойчивых к механическим повреждениям.





GRUNDFOS – датская торговая марка насосного оборудования и систем водоснабжения. Использование передовых технологий позволило создать производительные и вместе с тем эргономичные решения. Применение качественных материалов обеспечивает надежность и долговечность изделий даже при интенсивной эксплуатации.





Вихрь – российская марка бюджетного оборудования для водоснабжения и строительства. Считается одной из наиболее популярных на отечественном рынке благодаря большому ассортименту, достойному качеству и доступной цене.





JEMIX – китайский торговый бренд канализационных насосов различных модификаций. Качество продукции не уступает европейским аналогам.



Лучшие поверхностные дренажные насосы





Туалетный насос с системой измельчения для откачивания фекальных масс и сточных вод. Бытовой прибор, подключается к унитазу, раковине, душевой кабине (посудомоечной или стиральной машине, ванне). Подъем воды на 7 м.

Плюсы

измельчитель;

3 входных патрубка;

широкий температурный диапазон (+2 – +75 °С);

доступная цена.

Минусы

измельчитель может не справиться с большим объемом отходов (волосы, песок, предметы гигиены).

Канализационная установка GRUNDFOS SOLOLIFT2 WC1





Автоматическая установка-насос для домашней системы канализации. Имеет 2 входных отверстия для подключения унитаза и умывальника (раковины, душевой кабины и др.). Максимальная температура перекачиваемой воды должна быть не выше +50 0С. Герметичный корпус сдерживает неприятные запахи. Мощный мотор позволяет перемалывать даже плотные отходы (например, предметы гигиены).

Плюсы

Мощный измельчитель (скорость 2800 об/мин);

Компактный корпус (347х175х452 мм).

Минусы

высокая стоимость.

Лучшие погружные дренажные насосы

Дренажный насос ДН-750 Вихрь





Хороший бюджетный вариант для дачи. Бытовой насос, предназначен для перекачивания чистой и грязной воды (дождевой, грунтовой с диаметром частиц до 35 мм) – используется для осушения резервуаров и для водоснабжения. Оснащен поплавковым механизмом, автоматически включается и выключается при изменении уровня воды.

Плюсы

высокая мощность 750 Вт;

хорошая производительность 255 л/мин;

датчик защиты от перегрева;

низкий уровень шума;

низкая цена.

Минусы

потребляет много электроэнергии.

Насос дренажный ДЖИЛЕКС 220/12





Насос предназначен для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды с примесями размером до 5 мм. Применяется для водоснабжения и орошения бассейнов, канав и других резервуаров с жидкостью, снижения уровня грунтовых вод. Есть поплавковый выключатель для автоматической работы насоса. Максимальный напор составляет 12 м.

Плюсы

легкий вес 5,6 кг;

диапазон температур воды от + 1 °С до + 35 °С;

прост в обслуживании;

доступная цена.

Минусы

не используется для перекачки сильнозагрязненной воды.

Насос дренажный Makita PF 0610





Погружной дренажный насос применяется для откачивания грязной воды (размер твердых частиц до 35 мм) из различных источников, орошения и полива огорода. Снабжен поплавковым выключателем для автоматического включения агрегата. Высота подъема воды 7 м, дальность выброса в сторону – 70 м.

Плюсы

металлический корпус;

асинхронный двигатель с улучшенной защитой (масляная камера и двойное уплотнение);

легкий вес 5,4 кг.

Минусы

высокая цена.

Насос дренажный Belamos DWP 1300 CS





Мощный фекальный насос 1300 Вт, используется для перекачивания фекальных масс, сточных вод с примесями диаметром до 12 мм. Для дробления крупных фракций предусмотрен измельчитель. Поплавковый механизм обеспечивает автоматическую работу насоса. Температурный предел +40 0С.

Плюсы

Высокая мощность 1300 Вт;

Хорошая производительность 300 л/мин;

Встроенный измельчитель;

Стальной корпус и чугунные детали.

Минусы

большой вес 25,5 кг.

Сравнительная таблица дренажных насосов

Название JEMIX STP-100 LUX GRUNDFOS SOLOLIFT2 WC1 Вихрь ДН-750 ДЖИЛЕКС 220/12 Makita PF 0610 Belamos DWP 1300 CS Тип установки поверхностный поверхностный погружной погружной погружной погружной Мощность 600 Вт 620 Вт 750 Вт 590 Вт 550 Вт 1300 Вт Производительность 200 л/мин 130 л/мин 255 л/мин 220 л/мин 180 л/мин 300 л/мин Высота подъема 7 м 8,5 м 8 м 12 м 7 м 12 м Максимальный диаметр частиц не указано не указано 35 мм 5 мм 35 мм 12 мм

Заключение

Перед тем, как выбрать подходящую модель дренажного насоса, определите тип воды, которую ей предстоит откачивать (слабо- или среднезагрязненная, грязная, сточные массы с примесью фекалий). Для универсального использования на участке подойдет практически любой погружной вариант, а для канализации (при необходимости принудительного откачивания стоков) используются специальные приспособления – канализационные установки для нескольких точек водозабора (унитаз, душ, раковина, стиральная машина и т. д.). Стоимость дренажного насоса также играет роль: можно приобрести модель до 5 000 р. для периодического использования или вариант от 10000 и выше для постоянной эксплуатации.

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