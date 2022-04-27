Содержание:
Рейтинг мощных двигателей
Лучшие дизельные моторы для мотоблоков
Какой двигатель для мотоблока выбрать?
- На что важно обратить внимание перед покупкой двигателя?
- Особенности устройства двигателя для мотоблока
- Топ 4 лучших бензиновых двигателей
Бывают ситуации, когда двигатель сельскохозяйственной машины нуждается в замене. Это может быть по причине поломки рабочего мотора или при необходимости увеличить мощность агрегата для выполнения более сложных задач и продлить его срок службы. В статье расскажем, какой мотор для мотоблока лучше, какие есть отличия двигателей для мотоблоков и приведем рейтинг лучших двигателей для бензиновых и дизельных моделей техники.
На что важно обратить внимание перед покупкой двигателя?
Вот несколько значимых факторов, которые следует учитывать:
- Мощность. На мотоблок для территории до 10 соток и небольшого перечня работ можно выбрать двигатель мощностью 6 - 7 л.с. Если же требуется культивация большей площади и работа с тяжелым навесным оборудованием, то стоит присмотреться к моторам с показателями мощности от 10 л.с.
- Тип топлива. В двигателях для мотоблоков применяется бензиновое или дизельное топливо.
|
Тип двигателя по потребляемому топливу
|
Плюсы
|
Минусы
|
Бензиновый
|
- Легкие;
- Заводятся при минусовой температуре воздуха;
- Издают мало шума и вибраций.
|
- Низкий ресурс;
- Меньше КПД.
|
Дизельный
|
- Экономичный расход топлива;
- Высокий ресурс;
- Большой крутящий момент вала.
|
- Трудно завести в холод;
- Шумный.
- Наличие датчика контроля масла. Особенно актуально при длительной работе с мотоблоком. Функция избавляет оператора от необходимости постоянного контроля уровня масла в моторе.
- Материал изготовления гильзы цилиндра и коленвала. Предпочтительно, чтобы гильза была изготовлена из чугуна, а коленвал - из стали. Это способствует продлению срока службы мотора при интенсивных нагрузках.
- Совместимость крепежа и входного вала. Чаще всего актуальна в случае замены отечественного двигателя в мотоблоке на импортный.
- Бренд. При выборе стоит посмотреть на совместимость двигателя производителя с моделью вашего мотоблока. От этого зависит простота установки, подбора запчастей и деталей. Двигатели для мотоблоков производят: Lifan, Honda, Champion, Briggs & Stratton, WEIMA, Union, Patriot, Zongshen, Yamaha, Dinking, Subaru.
- Наличие дополнительных опций. Наличие катушки освещения в двигателе поможет использовать его для мотоблоков с системой освещения и пр.
Особенности устройства двигателя для мотоблока
Обычно в мотоблоки устанавливается двигатель, имеющий следующие характеристики:
- 4 такта (в устаревших моделях мотоблоков можно встретить двухтактный);
- Горизонтально расположенный коленвал;
- Дизельный или бензиновый тип потребляемого топлива;
- Система воздушного охлаждения;
- Два варианта стартера ручной и электрический. При наличии электростартера чаще всего ручной используется в качестве вспомогательного варианта.
- Система расположения клапанов сверху (OHV);
- Смазка комплектующих разбрызгиванием масла;
- Наличие фильтрации воздуха.
Схема работы четырехтактного двигателя
Топ 4 лучших бензиновых двигателей
Двигатель CHAMPION G270-1HK
Какой двигатель лучше на мотоблок для дачи? - Конечно, малошумный, как эта модель от Champion из нашего рейтинга.
Достоинства:
- Работает на широко доступном топливе АИ-92 и имеет низкий расход бензина;
- Мощность 6,6 л.с. оптимальна для большинства работ с мотоблоком в небольшом огороде или саду;
- Воздушное охлаждение для защиты от перегрева при большом объеме операций;
- Бак на 6,5 л не потребует частой дозаправки;
- Надежная крышка на баке предотвратит протекание топлива;
- Уровень издаваемого шума - 80 дБ.
Недостатки:
Двигатель Lifan 177F 41717
Если вы задумываетесь, какие марки двигателей на мотоблок достойны внимания, то к лучшим аппаратам от Lifan из данного рейтинга определенно стоит присмотреться.
Достоинства:
- Мощности 9 л.с. достаточно для обработки силовым агрегатом крупного приусадебного участка;
- Горизонтально расположенный коленвал и чугунная гильза для большей износоустойчивости;
- Подходит для мотоблоков с ременной трансмиссией;
- Бензиновый тип топлива позволяет легко запускать двигатель даже зимой для уборки снега;
- Перегреву мотора препятствует система воздушного охлаждения;
- Ручка стартера имеет удобный хват и не сломается от резких рывков;
- Бесконтактная система зажигания для повышенной надежности пуска.
Недостатки:
- Нет возможности автоматического запуска.
Двигатель LIFAN 168F-2 D20
Если не знаете, какой выбрать двигатель для мотоблока, то вот популярный недорогой китайский агрегат, который является одним из лучших по отзывам покупателей в нашем рейтинге.
Достоинства:
- Четырехтактный двигатель не требует смешивания топлива и масла, поэтому прост в заправке;
- Заправляется бензином АИ-92, который легко найти в продаже;
- Небольшой диаметр вала редуктора повышает удобство установки мотора на разные модели мотоблоков;
- Горизонтальное расположение коленвала способствует удобной установке двигателя;
- Малый вес - 16 кг способствует простоте установки;
- Китайская сборка делает агрегат доступным по цене;
- Благодаря воздушному охлаждению двигатель не перегревается даже при высоких температурах воздуха;
- Верхнее расположение клапанов цилиндра.
Недостатки:
- Малая емкость топливного бака.
Двигатель CHAMPION G210-1HK
Недорогой двигатель на мотоблок, мощность которого оптимальна для работы с агрегатом в огороде или небольшом саду.
Достоинства:
- 4-х тактный двигатель прост в заправке;
- Объем двигателя 212 см³ позволяет поддерживать мощность 7 л.с.;
- Мощность позволяет мотоблоку быть универсальным при работе с плугами, фрезами, окучниками и другим навесным оборудованием;
- Система воздушного охлаждения для работы в жаркую погоду;
- Масса двигателя - 15 кг способствует удобной установке на мотоблок;
- Максимальный вращательный момент 12 Нм для оптимальной скорости и работы с навесками.
Недостатки:
Рейтинг мощных двигателей
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (л.с.)
|
Объем двигателя (см³)
|
Стартер
|
Объем бака (л)
|
Наибольший крутящий момент (Нм)
|
Вес
|
Стоимость
|
UNION 170F
|
7
|
212
|
Ручной
|
3,6
|
-
|
13
|
6 800
|
Lifan 188FD 47580
|
13
|
389
|
Ручной/электрический
|
6,5
|
23
|
34
|
30 790
|
CHAMPION G390-1HK
|
13
|
89
|
Ручной
|
6,5
|
26,5
|
30
|
30 600
|
Lifan 190FD 43596
|
15
|
420
|
Ручной/электрический
|
6,5
|
25
|
34
|
30 389
Двигатель UNION 170F
Хороший по мощности одноцилиндровый двигатель для мотоблока и один из самых бюджетных в рейтинге лучших.
Достоинства:
- Изготовлен специально для культиваторной техники, поэтому совместим с большим количеством моделей мотоблоков;
- Ручной стартер надежен и удобен в эксплуатации;
- Мощность в 7 л.с. делает двигатель оптимальным вариантом для работы мотоблока с плугами, грунтозацепами, снегоотвалом и другим навесным оборудованием;
- Компактные размеры и вес 13 кг способствуют легкой установке мотора;
- Доступная стоимость.
Недостатки:
- Небольшой вращательный момент.
Двигатель Lifan 188FD 47580
Надежный двигатель на мотоблок, который отличается лучшим вместительным топливным баком.
Достоинства:
- Мощность мотора в 13 л.с. позволяет использовать мотоблок длительное время без остановок и использовать в работе любое навесное оборудование;
- Бак на 6,5 литров удобен при длительной работе с мотоблоком и не требует частой дозаправки;
- Диаметр вала 25 мм способствует совместимости двигателя с многими моделями сельскохозяйственной техники;
- Наличие электростартера для упрощения запуска;
- Способен без проблем работать в жаркую погоду благодаря воздушному охлаждению;
- Экономичность при расходе топлива.
Недостатки:
Двигатель CHAMPION G390-1HK
Лучший двигатель для мотоблока с легким надежным корпусом и высокой мощностью.
Достоинства:
- Надежный корпус защищает комплектующие от воды и пыли;
- Воздушное охлаждение двигателя для защиты рабочей зоны от перегрева;
- Работает на бензине АИ-92, который экономично расходуется;
- Высокая мощность увеличивает срок службы мотора, а мотоблок с таким двигателем оптимален для выполнения сложных задач по культивации земли и уборочных работ;
- Вместительный топливный бак;
- Большой крутящий момент помогает мотоблоку развивать высокую скорость, что удобно для перевозки грузов.
Недостатки:
Двигатель Lifan 190FD 43596
Хороший китайский двигатель на мотоблок с высокой производительностью и надежным корпусом.
Достоинства:
- Объем двигателя 420 см³;
- Оснащен баком с высокой вместимостью (6,5 л);
- Мощность мотора в 15 л.с. дает мотоблоку возможность работать длительное время на сложной почве, использовать навесное оборудование, перевозить грузы;
- Вращательный момент 25 Нм помогает двигателю поддерживать высокую мощность;
- Возможность электронного и механического запуска для большего удобства при работе;
- Чугунная гильза для длительного срока службы и большей износоустойчивости.
Недостатки:
Лучшие дизельные моторы для мотоблоков
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (л.с.)
|
Объем двигателя (см³)
|
Стартер
|
Объем бака (л)
|
Наибольший крутящий момент (Нм)
|
Вес
|
Стоимость
|
LIFAN Diesel C192FD D25
|
12,5
|
499
|
Ручной/электрический
|
5,5
|
24,7
|
54
|
54 000
|
WEIMA WM 178 F
|
6
|
305
|
Ручной
|
3,5
|
-
|
33
|
31 000
|
GROST 186F (G1 тип конус 105,3мм)
|
6,5
|
418
|
Ручной
|
4,7
|
-
|
58
|
24 000
|
LIFAN C178FD 6А 6 л.с. (вал 19.05 мм, 6А, электростартер)
|
6
|
296
|
Ручной/электрический
|
3,5
|
13,6
|
34
|
42 000
Двигатель LIFAN Diesel C192FD D25, 6A
Лучший китайский двигатель для мотоблока среди моделей на дизельном топливе в нашем рейтинге.
Достоинства:
- Обладает высокой мощностью (12,5 л.с.), которая позволяет мотоблоку с таким мотором работать с тяжелыми навесными механизмами;
- Рабочий объем двигателя 499 см³ (самый большой в рейтинге) позволяет поддерживать высокую мощность даже при работе с мотоблоком на сложной почве и значительно повышает моторесурс;
- Предусмотрены электрическая и механическая система запуска для большего удобства оператора;
- Благодаря 4-х тактному механизму двигатель просто заправлять;
- Оборудован катушкой освещения для работы с фарами.
Недостатки:
Двигатель WEIMA WM 178 F
Рейтинг двигателей для мотоблоков часто дополняется дизельными моделями вроде этой.
Достоинства:
- Ручка стартера удобна для захвата и выдержит множество циклов пуска;
- Работает на доступном дизельном топливе и имеет небольшие показатели расхода;
- Воздушный фильтр и масляная ванна повышают срок службы двигателя;
- Корпус с воздушным охлаждением защищает комплектующие от перегрева;
- Небольшие габариты помогают оператору легко поставить двигатель на мотоблок;
- Система OHV упрощает обслуживание мотора;
- Гильза цилиндра выполнена из чугуна, что повышает надежность и способствует большей износоустойчивости;
- Герметичный корпус.
Недостатки:
Двигатель GROST 186F (G1 тип конус 105,3мм)
В обзор двигателей для мотоблоков на дизельном топливе вполне можно включить эту модель.
Достоинства:
- Мощности движка в 6,5 л.с. достаточно, чтобы мотоблок справлялся с любой нагрузкой на небольшом садовом участке;
- Дизельная модель с высоким КПД и низким расходом топлива;
- Универсален для работы с мотоблоками и другой садовой техникой;
- Объем двигателя в 418 см³ позволяет поддерживать высокий уровень мощности в любых условиях;
- Невысокая стоимость для дизельной модели;
- Легкий запуск мотора при разных погодных условиях.
Недостатки:
Двигатель LIFAN C178FD 6А 6 л.с. (вал 19.05 мм, 6А, электростартер)
Качественный компактный мотор с легким запуском и высокой устойчивостью к внешнему воздействию.
Достоинства:
- Благодаря мощности 6 л.с. способен выдержать нагрузку при работе с мотоблоком на сложной почве или с навесным оборудованием;
- Небольшие габариты способствуют большему удобству при установке;
- Благодаря аккумуляторному и ручному стартеру двигатель быстро заводится в любых условиях;
- Воздушное охлаждение позволяет эксплуатировать двигатель в жаркую погоду;
- Высокий ресурс за счет работы на дизельном топливе.
Недостатки:
- Отсутствует катушка освещения;
- Высокая стоимость.
Какой двигатель для мотоблока выбрать?
Выбирая самый мощный двигатель на мотоблок, прежде всего отталкивайтесь от задач, которые предстоит выполнять мотоблоку и с каким навесным оборудованием работать.
|
Мощность двигателя (л.с.)
|
Площадь участка (Ар)
|
Задачи
|
От 4 до 6
|
от 10 до 45
|
Вспашка, кошение, окучивание, прополка, боронование, уборка мусора и снега, перевозка небольших грузов.
|
От 7 до 10
|
100
|
Вспашка, кошение, окучивание, прополка, боронование, уборка мусора и снега, перевозка тяжелых грузов.
|
От 10
|
до 400
|
Вспашка, кошение, окучивание, прополка, боронование, уборка мусора и снега, перевозка тяжелых грузов.