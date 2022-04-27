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Какой двигатель для мотоблока лучше купить?
27.04.2022

Какой двигатель для мотоблока лучше купить?

Содержание:

  1. На что важно обратить внимание перед покупкой двигателя?
  2. Особенности устройства двигателя для мотоблока
  3. Топ 4 лучших бензиновых двигателей
  • Рейтинг мощных двигателей
  • Лучшие дизельные моторы для мотоблоков
  • Какой двигатель для мотоблока выбрать?

    • Бывают ситуации, когда двигатель сельскохозяйственной машины нуждается в замене. Это может быть по причине поломки рабочего мотора или при необходимости увеличить мощность агрегата для выполнения более сложных задач и продлить его срок службы. В статье расскажем, какой мотор для мотоблока лучше, какие есть отличия двигателей для мотоблоков и приведем рейтинг лучших двигателей для бензиновых и дизельных моделей техники.

    На что важно обратить внимание перед покупкой двигателя?

    Вот несколько значимых факторов, которые следует учитывать:

    1. Мощность. На мотоблок для территории до 10 соток и небольшого перечня работ можно выбрать двигатель мощностью 6 - 7 л.с. Если же требуется культивация большей площади и работа с тяжелым навесным оборудованием, то стоит присмотреться к моторам с показателями мощности от 10 л.с.
    2. Тип топлива. В двигателях для мотоблоков применяется бензиновое или дизельное топливо.
      Тип двигателя по потребляемому топливу Плюсы Минусы
      Бензиновый
      • Легкие;
      • Заводятся при минусовой температуре воздуха;
      • Издают мало шума и вибраций.
      • Низкий ресурс;
      • Меньше КПД.
      Дизельный
      • Экономичный расход топлива;
      • Высокий ресурс;
      • Большой крутящий момент вала.
      • Трудно завести в холод;
      • Шумный.
    3. Наличие датчика контроля масла. Особенно актуально при длительной работе с мотоблоком. Функция избавляет оператора от необходимости постоянного контроля уровня масла в моторе.
    4. Материал изготовления гильзы цилиндра и коленвала. Предпочтительно, чтобы гильза была изготовлена из чугуна, а коленвал - из стали. Это способствует продлению срока службы мотора при интенсивных нагрузках.
    5. Совместимость крепежа и входного вала. Чаще всего актуальна в случае замены отечественного двигателя в мотоблоке на импортный.
    6. Бренд. При выборе стоит посмотреть на совместимость двигателя производителя с моделью вашего мотоблока. От этого зависит простота установки, подбора запчастей и деталей. Двигатели для мотоблоков производят: Lifan, Honda, Champion, Briggs & Stratton, WEIMA, Union, Patriot, Zongshen, Yamaha, Dinking, Subaru.
    7. Наличие дополнительных опций. Наличие катушки освещения в двигателе поможет использовать его для мотоблоков с системой освещения и пр.

    Особенности устройства двигателя для мотоблока

    Обычно в мотоблоки устанавливается двигатель, имеющий следующие характеристики:

    • 4 такта (в устаревших моделях мотоблоков можно встретить двухтактный);
    • Горизонтально расположенный коленвал;
    • Дизельный или бензиновый тип потребляемого топлива;
    • Система воздушного охлаждения;
    • Два варианта стартера ручной и электрический. При наличии электростартера чаще всего ручной используется в качестве вспомогательного варианта.
    • Система расположения клапанов сверху (OHV);
    • Смазка комплектующих разбрызгиванием масла;
    • Наличие фильтрации воздуха.

    Схема работы четырехтактного двигателя

    Схема работы четырехтактного двигателя

    Топ 4 лучших бензиновых двигателей

    Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Объем двигателя (см³) Стартер Объем бака (л) Наибольший крутящий момент (Нм) Вес Стоимость
    CHAMPION G270-1HK 6,6 270 Ручной 6,5 - 24,6 28 200
    Lifan 177F 41717 9 270 Ручной 6 15,5 26 22 799
    LIFAN 168F-2 D20 6,5 196 Ручной 3,6

    11

    		16 13 370
    CHAMPION G210-1HK 7 212 Ручной 3,6 12 15 11 800

    Двигатель CHAMPION G270-1HK

    Какой двигатель лучше на мотоблок для дачи? - Конечно, малошумный, как эта модель от Champion из нашего рейтинга.

    Двигатель CHAMPION G270-1HK

    Достоинства:

    • Работает на широко доступном топливе АИ-92 и имеет низкий расход бензина;
    • Мощность 6,6 л.с. оптимальна для большинства работ с мотоблоком в небольшом огороде или саду;
    • Воздушное охлаждение для защиты от перегрева при большом объеме операций;
    • Бак на 6,5 л не потребует частой дозаправки;
    • Надежная крышка на баке предотвратит протекание топлива;
    • Уровень издаваемого шума - 80 дБ.

    Недостатки:

    • Нет катушки освещения.

    Двигатель Lifan 177F 41717

    Если вы задумываетесь, какие марки двигателей на мотоблок достойны внимания, то к лучшим аппаратам от Lifan из данного рейтинга определенно стоит присмотреться.

    Двигатель Lifan 177F 41717

    Достоинства:

    • Мощности 9 л.с. достаточно для обработки силовым агрегатом крупного приусадебного участка;
    • Горизонтально расположенный коленвал и чугунная гильза для большей износоустойчивости;
    • Подходит для мотоблоков с ременной трансмиссией;
    • Бензиновый тип топлива позволяет легко запускать двигатель даже зимой для уборки снега;
    • Перегреву мотора препятствует система воздушного охлаждения;
    • Ручка стартера имеет удобный хват и не сломается от резких рывков;
    • Бесконтактная система зажигания для повышенной надежности пуска.

    Недостатки:

    • Нет возможности автоматического запуска.

    Двигатель LIFAN 168F-2 D20

    Если не знаете, какой выбрать двигатель для мотоблока, то вот популярный недорогой китайский агрегат, который является одним из лучших по отзывам покупателей в нашем рейтинге.

    Двигатель LIFAN 168F-2 D20

    Достоинства:

    • Четырехтактный двигатель не требует смешивания топлива и масла, поэтому прост в заправке;
    • Заправляется бензином АИ-92, который легко найти в продаже;
    • Небольшой диаметр вала редуктора повышает удобство установки мотора на разные модели мотоблоков;
    • Горизонтальное расположение коленвала способствует удобной установке двигателя;
    • Малый вес - 16 кг способствует простоте установки;
    • Китайская сборка делает агрегат доступным по цене;
    • Благодаря воздушному охлаждению двигатель не перегревается даже при высоких температурах воздуха;
    • Верхнее расположение клапанов цилиндра.

    Недостатки:

    • Малая емкость топливного бака.

    Двигатель CHAMPION G210-1HK

    Недорогой двигатель на мотоблок, мощность которого оптимальна для работы с агрегатом в огороде или небольшом саду.

    Двигатель CHAMPION G210-1HK

    Достоинства:

    • 4-х тактный двигатель прост в заправке;
    • Объем двигателя 212 см³ позволяет поддерживать мощность 7 л.с.;
    • Мощность позволяет мотоблоку быть универсальным при работе с плугами, фрезами, окучниками и другим навесным оборудованием;
    • Система воздушного охлаждения для работы в жаркую погоду;
    • Масса двигателя - 15 кг способствует удобной установке на мотоблок;
    • Максимальный вращательный момент 12 Нм для оптимальной скорости и работы с навесками.

    Недостатки:

    • Только ручной запуск.

    Рейтинг мощных двигателей

    Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Объем двигателя (см³) Стартер Объем бака (л) Наибольший крутящий момент (Нм) Вес Стоимость
    UNION 170F 7 212 Ручной 3,6 - 13 6 800
    Lifan 188FD 47580 13 389 Ручной/электрический 6,5 23 34 30 790
    CHAMPION G390-1HK 13 89 Ручной 6,5 26,5 30 30 600
    Lifan 190FD 43596 15 420 Ручной/электрический 6,5 25 34 30 389

    Двигатель UNION 170F

    Хороший по мощности одноцилиндровый двигатель для мотоблока и один из самых бюджетных в рейтинге лучших.

    Двигатель UNION 170F

    Достоинства:

    • Изготовлен специально для культиваторной техники, поэтому совместим с большим количеством моделей мотоблоков;
    • Ручной стартер надежен и удобен в эксплуатации;
    • Мощность в 7 л.с. делает двигатель оптимальным вариантом для работы мотоблока с плугами, грунтозацепами, снегоотвалом и другим навесным оборудованием;
    • Компактные размеры и вес 13 кг способствуют легкой установке мотора;
    • Доступная стоимость.

    Недостатки:

    • Небольшой вращательный момент.

    Двигатель Lifan 188FD 47580

    Надежный двигатель на мотоблок, который отличается лучшим вместительным топливным баком.

    Двигатель Lifan 188FD 47580

    Достоинства:

    • Мощность мотора в 13 л.с. позволяет использовать мотоблок длительное время без остановок и использовать в работе любое навесное оборудование;
    • Бак на 6,5 литров удобен при длительной работе с мотоблоком и не требует частой дозаправки;
    • Диаметр вала 25 мм способствует совместимости двигателя с многими моделями сельскохозяйственной техники;
    • Наличие электростартера для упрощения запуска;
    • Способен без проблем работать в жаркую погоду благодаря воздушному охлаждению;
    • Экономичность при расходе топлива.

    Недостатки:

    • Большой вес (34 кг).

    Двигатель CHAMPION G390-1HK

    Лучший двигатель для мотоблока с легким надежным корпусом и высокой мощностью.

    Двигатель CHAMPION G390-1HK

    Достоинства:

    • Надежный корпус защищает комплектующие от воды и пыли;
    • Воздушное охлаждение двигателя для защиты рабочей зоны от перегрева;
    • Работает на бензине АИ-92, который экономично расходуется;
    • Высокая мощность увеличивает срок службы мотора, а мотоблок с таким двигателем оптимален для выполнения сложных задач по культивации земли и уборочных работ;
    • Вместительный топливный бак;
    • Большой крутящий момент помогает мотоблоку развивать высокую скорость, что удобно для перевозки грузов.

    Недостатки:

    • Только ручной запуск.

    Двигатель Lifan 190FD 43596

    Хороший китайский двигатель на мотоблок с высокой производительностью и надежным корпусом.

    Двигатель Lifan 190FD 43596

    Достоинства:

    • Объем двигателя 420 см³;
    • Оснащен баком с высокой вместимостью (6,5 л);
    • Мощность мотора в 15 л.с. дает мотоблоку возможность работать длительное время на сложной почве, использовать навесное оборудование, перевозить грузы;
    • Вращательный момент 25 Нм помогает двигателю поддерживать высокую мощность;
    • Возможность электронного и механического запуска для большего удобства при работе;
    • Чугунная гильза для длительного срока службы и большей износоустойчивости.

    Недостатки:

    • Нет катушки освещения.

    Лучшие дизельные моторы для мотоблоков

    Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Объем двигателя (см³) Стартер Объем бака (л) Наибольший крутящий момент (Нм) Вес Стоимость
    LIFAN Diesel C192FD D25 12,5 499 Ручной/электрический 5,5 24,7 54 54 000
    WEIMA WM 178 F 6 305 Ручной 3,5 - 33 31 000
    GROST 186F (G1 тип конус 105,3мм) 6,5 418 Ручной 4,7 - 58 24 000
    LIFAN C178FD 6А 6 л.с. (вал 19.05 мм, 6А, электростартер) 6 296 Ручной/электрический 3,5 13,6 34 42 000

    Двигатель LIFAN Diesel C192FD D25, 6A

    Лучший китайский двигатель для мотоблока среди моделей на дизельном топливе в нашем рейтинге.

    Двигатель LIFAN Diesel C192FD D25, 6A

    Достоинства:

    • Обладает высокой мощностью (12,5 л.с.), которая позволяет мотоблоку с таким мотором работать с тяжелыми навесными механизмами;
    • Рабочий объем двигателя 499 см³ (самый большой в рейтинге) позволяет поддерживать высокую мощность даже при работе с мотоблоком на сложной почве и значительно повышает моторесурс;
    • Предусмотрены электрическая и механическая система запуска для большего удобства оператора;
    • Благодаря 4-х тактному механизму двигатель просто заправлять;
    • Оборудован катушкой освещения для работы с фарами.

    Недостатки:

    • Большие габариты.

    Двигатель WEIMA WM 178 F

    Рейтинг двигателей для мотоблоков часто дополняется дизельными моделями вроде этой.

    Двигатель WEIMA WM 178 F

    Достоинства:

    • Ручка стартера удобна для захвата и выдержит множество циклов пуска;
    • Работает на доступном дизельном топливе и имеет небольшие показатели расхода;
    • Воздушный фильтр и масляная ванна повышают срок службы двигателя;
    • Корпус с воздушным охлаждением защищает комплектующие от перегрева;
    • Небольшие габариты помогают оператору легко поставить двигатель на мотоблок;
    • Система OHV упрощает обслуживание мотора;
    • Гильза цилиндра выполнена из чугуна, что повышает надежность и способствует большей износоустойчивости;
    • Герметичный корпус.

    Недостатки:

    • Только ручной запуск.

    Двигатель GROST 186F (G1 тип конус 105,3мм)

    В обзор двигателей для мотоблоков на дизельном топливе вполне можно включить эту модель.

    Двигатель GROST 186F

    Достоинства:

    • Мощности движка в 6,5 л.с. достаточно, чтобы мотоблок справлялся с любой нагрузкой на небольшом садовом участке;
    • Дизельная модель с высоким КПД и низким расходом топлива;
    • Универсален для работы с мотоблоками и другой садовой техникой;
    • Объем двигателя в 418 см³ позволяет поддерживать высокий уровень мощности в любых условиях;
    • Невысокая стоимость для дизельной модели;
    • Легкий запуск мотора при разных погодных условиях.

    Недостатки:

    • Шумность.

    Двигатель LIFAN C178FD 6А 6 л.с. (вал 19.05 мм, 6А, электростартер)

    Качественный компактный мотор с легким запуском и высокой устойчивостью к внешнему воздействию.

    Двигатель LIFAN C178FD 6А 6 л.с.

    Достоинства:

    • Благодаря мощности 6 л.с. способен выдержать нагрузку при работе с мотоблоком на сложной почве или с навесным оборудованием;
    • Небольшие габариты способствуют большему удобству при установке;
    • Благодаря аккумуляторному и ручному стартеру двигатель быстро заводится в любых условиях;
    • Воздушное охлаждение позволяет эксплуатировать двигатель в жаркую погоду;
    • Высокий ресурс за счет работы на дизельном топливе.

    Недостатки:

    • Отсутствует катушка освещения;
    • Высокая стоимость.

    Какой двигатель для мотоблока выбрать?

    Выбирая самый мощный двигатель на мотоблок, прежде всего отталкивайтесь от задач, которые предстоит выполнять мотоблоку и с каким навесным оборудованием работать.

    Мощность двигателя (л.с.) Площадь участка (Ар) Задачи
    От 4 до 6 от 10 до 45 Вспашка, кошение, окучивание, прополка, боронование, уборка мусора и снега, перевозка небольших грузов.
    От 7 до 10 100 Вспашка, кошение, окучивание, прополка, боронование, уборка мусора и снега, перевозка тяжелых грузов.
    От 10 до 400 Вспашка, кошение, окучивание, прополка, боронование, уборка мусора и снега, перевозка тяжелых грузов.

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