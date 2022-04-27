Бывают ситуации, когда двигатель сельскохозяйственной машины нуждается в замене. Это может быть по причине поломки рабочего мотора или при необходимости увеличить мощность агрегата для выполнения более сложных задач и продлить его срок службы. В статье расскажем, какой мотор для мотоблока лучше, какие есть отличия двигателей для мотоблоков и приведем рейтинг лучших двигателей для бензиновых и дизельных моделей техники.

На что важно обратить внимание перед покупкой двигателя?

Вот несколько значимых факторов, которые следует учитывать:

Мощность. На мотоблок для территории до 10 соток и небольшого перечня работ можно выбрать двигатель мощностью 6 - 7 л.с. Если же требуется культивация большей площади и работа с тяжелым навесным оборудованием, то стоит присмотреться к моторам с показателями мощности от 10 л.с. Тип топлива. В двигателях для мотоблоков применяется бензиновое или дизельное топливо. Тип двигателя по потребляемому топливу Плюсы Минусы Бензиновый Легкие;

Заводятся при минусовой температуре воздуха;

Издают мало шума и вибраций. Низкий ресурс;

Меньше КПД. Дизельный Экономичный расход топлива;

Высокий ресурс;

Большой крутящий момент вала. Трудно завести в холод;

Шумный. Наличие датчика контроля масла. Особенно актуально при длительной работе с мотоблоком. Функция избавляет оператора от необходимости постоянного контроля уровня масла в моторе. Материал изготовления гильзы цилиндра и коленвала. Предпочтительно, чтобы гильза была изготовлена из чугуна, а коленвал - из стали. Это способствует продлению срока службы мотора при интенсивных нагрузках. Совместимость крепежа и входного вала. Чаще всего актуальна в случае замены отечественного двигателя в мотоблоке на импортный. Бренд. При выборе стоит посмотреть на совместимость двигателя производителя с моделью вашего мотоблока. От этого зависит простота установки, подбора запчастей и деталей. Двигатели для мотоблоков производят: Lifan, Honda, Champion, Briggs & Stratton, WEIMA, Union, Patriot, Zongshen, Yamaha, Dinking, Subaru. Наличие дополнительных опций. Наличие катушки освещения в двигателе поможет использовать его для мотоблоков с системой освещения и пр.

Особенности устройства двигателя для мотоблока

Обычно в мотоблоки устанавливается двигатель, имеющий следующие характеристики:

4 такта (в устаревших моделях мотоблоков можно встретить двухтактный);

Горизонтально расположенный коленвал;

Дизельный или бензиновый тип потребляемого топлива;

Система воздушного охлаждения;

Два варианта стартера ручной и электрический. При наличии электростартера чаще всего ручной используется в качестве вспомогательного варианта.

Система расположения клапанов сверху (OHV);

Смазка комплектующих разбрызгиванием масла;

Наличие фильтрации воздуха.





Схема работы четырехтактного двигателя

Топ 4 лучших бензиновых двигателей

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Объем двигателя (см³) Стартер Объем бака (л) Наибольший крутящий момент (Нм) Вес Стоимость CHAMPION G270-1HK 6,6 270 Ручной 6,5 - 24,6 28 200 Lifan 177F 41717 9 270 Ручной 6 15,5 26 22 799 LIFAN 168F-2 D20 6,5 196 Ручной 3,6 11 16 13 370 CHAMPION G210-1HK 7 212 Ручной 3,6 12 15 11 800

Двигатель CHAMPION G270-1HK

Какой двигатель лучше на мотоблок для дачи? - Конечно, малошумный, как эта модель от Champion из нашего рейтинга.





Достоинства:

Работает на широко доступном топливе АИ-92 и имеет низкий расход бензина;

Мощность 6,6 л.с. оптимальна для большинства работ с мотоблоком в небольшом огороде или саду;

Воздушное охлаждение для защиты от перегрева при большом объеме операций;

Бак на 6,5 л не потребует частой дозаправки;

Надежная крышка на баке предотвратит протекание топлива;

Уровень издаваемого шума - 80 дБ.

Недостатки:

Нет катушки освещения.

Двигатель Lifan 177F 41717

Если вы задумываетесь, какие марки двигателей на мотоблок достойны внимания, то к лучшим аппаратам от Lifan из данного рейтинга определенно стоит присмотреться.





Достоинства:

Мощности 9 л.с. достаточно для обработки силовым агрегатом крупного приусадебного участка;

Горизонтально расположенный коленвал и чугунная гильза для большей износоустойчивости;

Подходит для мотоблоков с ременной трансмиссией;

Бензиновый тип топлива позволяет легко запускать двигатель даже зимой для уборки снега;

Перегреву мотора препятствует система воздушного охлаждения;

Ручка стартера имеет удобный хват и не сломается от резких рывков;

Бесконтактная система зажигания для повышенной надежности пуска.

Недостатки:

Нет возможности автоматического запуска.

Двигатель LIFAN 168F-2 D20

Если не знаете, какой выбрать двигатель для мотоблока, то вот популярный недорогой китайский агрегат, который является одним из лучших по отзывам покупателей в нашем рейтинге.





Достоинства:

Четырехтактный двигатель не требует смешивания топлива и масла, поэтому прост в заправке;

Заправляется бензином АИ-92, который легко найти в продаже;

Небольшой диаметр вала редуктора повышает удобство установки мотора на разные модели мотоблоков;

Горизонтальное расположение коленвала способствует удобной установке двигателя;

Малый вес - 16 кг способствует простоте установки;

Китайская сборка делает агрегат доступным по цене;

Благодаря воздушному охлаждению двигатель не перегревается даже при высоких температурах воздуха;

Верхнее расположение клапанов цилиндра.

Недостатки:

Малая емкость топливного бака.

Двигатель CHAMPION G210-1HK

Недорогой двигатель на мотоблок, мощность которого оптимальна для работы с агрегатом в огороде или небольшом саду.





Достоинства:

4-х тактный двигатель прост в заправке;

Объем двигателя 212 см³ позволяет поддерживать мощность 7 л.с.;

Мощность позволяет мотоблоку быть универсальным при работе с плугами, фрезами, окучниками и другим навесным оборудованием;

Система воздушного охлаждения для работы в жаркую погоду;

Масса двигателя - 15 кг способствует удобной установке на мотоблок;

Максимальный вращательный момент 12 Нм для оптимальной скорости и работы с навесками.

Недостатки:

Только ручной запуск.

Рейтинг мощных двигателей

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Объем двигателя (см³) Стартер Объем бака (л) Наибольший крутящий момент (Нм) Вес Стоимость UNION 170F 7 212 Ручной 3,6 - 13 6 800 Lifan 188FD 47580 13 389 Ручной/электрический 6,5 23 34 30 790 CHAMPION G390-1HK 13 89 Ручной 6,5 26,5 30 30 600 Lifan 190FD 43596 15 420 Ручной/электрический 6,5 25 34 30 389

Двигатель UNION 170F

Хороший по мощности одноцилиндровый двигатель для мотоблока и один из самых бюджетных в рейтинге лучших.





Достоинства:

Изготовлен специально для культиваторной техники, поэтому совместим с большим количеством моделей мотоблоков;

Ручной стартер надежен и удобен в эксплуатации;

Мощность в 7 л.с. делает двигатель оптимальным вариантом для работы мотоблока с плугами, грунтозацепами, снегоотвалом и другим навесным оборудованием;

Компактные размеры и вес 13 кг способствуют легкой установке мотора;

Доступная стоимость.

Недостатки:

Небольшой вращательный момент.

Двигатель Lifan 188FD 47580

Надежный двигатель на мотоблок, который отличается лучшим вместительным топливным баком.





Достоинства:

Мощность мотора в 13 л.с. позволяет использовать мотоблок длительное время без остановок и использовать в работе любое навесное оборудование;

Бак на 6,5 литров удобен при длительной работе с мотоблоком и не требует частой дозаправки;

Диаметр вала 25 мм способствует совместимости двигателя с многими моделями сельскохозяйственной техники;

Наличие электростартера для упрощения запуска;

Способен без проблем работать в жаркую погоду благодаря воздушному охлаждению;

Экономичность при расходе топлива.

Недостатки:

Большой вес (34 кг).

Двигатель CHAMPION G390-1HK

Лучший двигатель для мотоблока с легким надежным корпусом и высокой мощностью.





Достоинства:

Надежный корпус защищает комплектующие от воды и пыли;

Воздушное охлаждение двигателя для защиты рабочей зоны от перегрева;

Работает на бензине АИ-92, который экономично расходуется;

Высокая мощность увеличивает срок службы мотора, а мотоблок с таким двигателем оптимален для выполнения сложных задач по культивации земли и уборочных работ;

Вместительный топливный бак;

Большой крутящий момент помогает мотоблоку развивать высокую скорость, что удобно для перевозки грузов.

Недостатки:

Только ручной запуск.

Двигатель Lifan 190FD 43596

Хороший китайский двигатель на мотоблок с высокой производительностью и надежным корпусом.





Достоинства:

Объем двигателя 420 см³;

Оснащен баком с высокой вместимостью (6,5 л);

Мощность мотора в 15 л.с. дает мотоблоку возможность работать длительное время на сложной почве, использовать навесное оборудование, перевозить грузы;

Вращательный момент 25 Нм помогает двигателю поддерживать высокую мощность;

Возможность электронного и механического запуска для большего удобства при работе;

Чугунная гильза для длительного срока службы и большей износоустойчивости.

Недостатки:

Нет катушки освещения.

Лучшие дизельные моторы для мотоблоков

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Объем двигателя (см³) Стартер Объем бака (л) Наибольший крутящий момент (Нм) Вес Стоимость LIFAN Diesel C192FD D25 12,5 499 Ручной/электрический 5,5 24,7 54 54 000 WEIMA WM 178 F 6 305 Ручной 3,5 - 33 31 000 GROST 186F (G1 тип конус 105,3мм) 6,5 418 Ручной 4,7 - 58 24 000 LIFAN C178FD 6А 6 л.с. (вал 19.05 мм, 6А, электростартер) 6 296 Ручной/электрический 3,5 13,6 34 42 000

Двигатель LIFAN Diesel C192FD D25, 6A

Лучший китайский двигатель для мотоблока среди моделей на дизельном топливе в нашем рейтинге.





Достоинства:

Обладает высокой мощностью (12,5 л.с.), которая позволяет мотоблоку с таким мотором работать с тяжелыми навесными механизмами;

Рабочий объем двигателя 499 см³ (самый большой в рейтинге) позволяет поддерживать высокую мощность даже при работе с мотоблоком на сложной почве и значительно повышает моторесурс;

Предусмотрены электрическая и механическая система запуска для большего удобства оператора;

Благодаря 4-х тактному механизму двигатель просто заправлять;

Оборудован катушкой освещения для работы с фарами.

Недостатки:

Большие габариты.

Двигатель WEIMA WM 178 F

Рейтинг двигателей для мотоблоков часто дополняется дизельными моделями вроде этой.





Достоинства:

Ручка стартера удобна для захвата и выдержит множество циклов пуска;

Работает на доступном дизельном топливе и имеет небольшие показатели расхода;

Воздушный фильтр и масляная ванна повышают срок службы двигателя;

Корпус с воздушным охлаждением защищает комплектующие от перегрева;

Небольшие габариты помогают оператору легко поставить двигатель на мотоблок;

Система OHV упрощает обслуживание мотора;

Гильза цилиндра выполнена из чугуна, что повышает надежность и способствует большей износоустойчивости;

Герметичный корпус.

Недостатки:

Только ручной запуск.

Двигатель GROST 186F (G1 тип конус 105,3мм)

В обзор двигателей для мотоблоков на дизельном топливе вполне можно включить эту модель.





Достоинства:

Мощности движка в 6,5 л.с. достаточно, чтобы мотоблок справлялся с любой нагрузкой на небольшом садовом участке;

Дизельная модель с высоким КПД и низким расходом топлива;

Универсален для работы с мотоблоками и другой садовой техникой;

Объем двигателя в 418 см³ позволяет поддерживать высокий уровень мощности в любых условиях;

Невысокая стоимость для дизельной модели;

Легкий запуск мотора при разных погодных условиях.

Недостатки:

Шумность.

Двигатель LIFAN C178FD 6А 6 л.с. (вал 19.05 мм, 6А, электростартер)

Качественный компактный мотор с легким запуском и высокой устойчивостью к внешнему воздействию.





Достоинства:

Благодаря мощности 6 л.с. способен выдержать нагрузку при работе с мотоблоком на сложной почве или с навесным оборудованием;

Небольшие габариты способствуют большему удобству при установке;

Благодаря аккумуляторному и ручному стартеру двигатель быстро заводится в любых условиях;

Воздушное охлаждение позволяет эксплуатировать двигатель в жаркую погоду;

Высокий ресурс за счет работы на дизельном топливе.

Недостатки:

Отсутствует катушка освещения;

Высокая стоимость.

Какой двигатель для мотоблока выбрать?

Выбирая самый мощный двигатель на мотоблок, прежде всего отталкивайтесь от задач, которые предстоит выполнять мотоблоку и с каким навесным оборудованием работать.