Газовый котел – эффективное и нужное оборудование для организации отопления в частных домах, квартирах и на даче при отсутствии центральной системы обогрева. Востребованность газовых котлов так высока из-за доступности топлива – газа, который порой обходится дешевле, чем дизель, электричество или твердое топливо.

Все котлы, предлагаемые на современном рынке, соответствуют стандартам безопасности, при правильном подключении и эксплуатации они прослужат очень долго. Бюджетные модели имеют простую «начинку», а дорогие, как правило, оснащены сложными системами автодиагностики и защиты от перепадов давления, от перегрева, имеют электронное управление и др. Мы подобрали для вас список газовых котлов, в зависимости от типа установки, нагрева, мощности и других характеристик, опираясь на мнение экспертов и отзывы простых пользователей, чтобы вы смогли определиться, какой из настенных или напольных газовых котлов лучший.

По типу монтажа все газовые котлы делятся на 2 вида:

Настенный – небольшой котел весом не более 80 кг, крепится к стене с помощью специальных кронштейнов, экономит пространство. Мощность обычно не превышает 35 кВт, чаще всего закрытая камера сгорания, поэтому может устанавливаться в маленьких помещениях. Такого котла хватит для обогрева площади до 10 кв. м.

Напольный – весит более 100 кг и требует большого пространства или отдельного помещения. Мощность более 40 кВт, как правило, с открытой камерой сгорания. Используется для обогрева больших площадей и снабжения горячей водой. Стальной или чугунный теплообменник.

По количеству контуров газовые котлы делятся на 2 типа:

Одноконтурные – оснащены лишь 1 теплообменником и подключаются к одной магистрали. Используются только для отопления, при потребности в горячей воде следует дополнительно встроить в систему бойлер косвенного нагрева. В этом случае в качестве теплоносителя нужно использовать только воду, а просто для обогрева – или воду, или специальный антифриз.

– оснащены лишь 1 теплообменником и подключаются к одной магистрали. Используются только для отопления, при потребности в горячей воде следует дополнительно встроить в систему бойлер косвенного нагрева. В этом случае в качестве теплоносителя нужно использовать только воду, а просто для обогрева – или воду, или специальный антифриз. Двухконтурные – Отвечают и за отопление, и за подготовку горячей воды. Подключены к 2 магистралям и имеют 2 теплообменника. Вода для бытовых нужд накапливается в баке, проточном нагревателе или в бойлере. Существенный недостаток такой системы: контуры не могут работать одновременно, поэтому, например, при пользовании душем может понижаться температура воды в радиаторах. Это особенно чувствуется, если мощность котла ниже 25кВт. Поэтому если вы решили купить двухконтурный газовый котел и выбираете, какой лучше, приобретайте мощные варианты.

Оба варианта имеют свои преимущества, поэтому решать задачу, какой купить котел газовый ­– двухконтурный или одноконтурный, следует, опираясь на ваши требования: отопление и горячее водоснабжение или просто обогрев дома.

По типу обогрева выделяют 2 типа газовых котлов:

Традиционный (конвекционный) – во время работы дым от сгоревшего газа отводится сразу через дымоход на улицу. КПД у таких котлов от 90 до 100%.

– во время работы дым от сгоревшего газа отводится сразу через дымоход на улицу. КПД у таких котлов от 90 до 100%. Конденсационный – более производительный вариант, так как тепло, которое образуется при сжигании топлива, используется повторно – для подогрева остывшей воды при ее обратном ходе. Таким образом экономия газа может составить до 30%. Данный тип имеет закрытую камеру сгорания. Цена на конденсационные котлы ощутимо выше, чем на традиционные.

По типу камер сгорания:

Открытая камера – упрощенный вариант, забор воздуха производится из окружающей среды, сгоревший газ выходит через трубу на крыше. С таким типом камеры газовые котлы, как правило, стоят меньше.

– упрощенный вариант, забор воздуха производится из окружающей среды, сгоревший газ выходит через трубу на крыше. С таким типом камеры газовые котлы, как правило, стоят меньше. Закрытая камера сгорания – воздух, необходимый для горения, затягивается с улицы через специальную трубу, продукты горения выводятся также через трубу. Для экономии места и облегчения монтажа используется конструкция «труба в трубе». Этот вариант камеры более эффективен, так как КПД становится около 100%, отсутствует зависимость от давления газа и угрозы обратной тяги.

Основные характеристики для выбора газового котла

Мощность – этот параметр определяет производительность агрегата. В зависимости от модели, мощность может быть от 8 до 60 кВт. Чем выше этот показатель, тем больше помещений котел сможет обогреть. Перед тем, как определиться, какой газовый настенный или напольный котел купить для вашего дома, рассчитайте общую площадь комнат. Традиционный расчет мощности производится из расчета 1 кВт на 10 кв. м (данная формула подходит для Средней полосы и комнат со стандартной высотой потолков – до 3-3,5 м). Для южных широт расчет будет 0,7 кВт на 10 кв. м, для северных – 2 кВт на 10 кв. м.

Тип регулировки пламени – регулировка бывает одноступенчатой, двухступенчатой и модуляционной. Первый вариант имеет один режим нагрева, второй – два (максимум и эконом), а модуляционный позволяет устанавливать интенсивность нагрева от 20 до 100%.

Популярные производители газовых котлов

BAXI – торговая марка из Италии, лидер в производстве оборудования для отопления и водоснабжения. В производстве используются только передовые технологии: электронное управление, хорошие системы защиты и безопасности и др. Ассортимент содержит напольные и настенные варианты в разных модификациях.

Vaillant – немецкий бренд систем отопления и нагрева воды, занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке. Основные преимущества продукции Vaillant – качественная сборка, удобное управление и высокий уровень безопасности при эксплуатации. Линейка оборудования достаточно широка, в ассортименте представлены одноконтурные и двухконтурные котлы различных модификаций.

NAVIEN – один из представителей азиатского рынка, выпускает качественное отопительное оборудование по доступным ценам. Один из плюсов продукции этой марки – котлы адаптированы к нестабильным эксплуатационным условиям.

PROTHERM – словацкий бренд теплового оборудования бюджетного класса, один из лучших в своем сегменте. Продукция отличается достойным качеством и надежностью благодаря простой конструкции. Ассортимент вмещает напольные и навесные газовые котлы с разным функционалом.

ЖМЗ – тепловое оборудование отечественного производства от Жуковского машиностроительного завода. Применение европейских технологий в производстве газовых котлов с российскими материалами позволяет снизить стоимость продукта.

Конорд – российский бренд теплового оборудования. Политика компании: производство достойного продукта хорошего качества по невысокой цене. В линейке продукции заявлены только энергонезависимые котлы (без электронной «начинки»). Простота конструкции обеспечивает надежность системы и понятное управление.

Лучшие настенные газовые котлы

Открывают рейтинг подвесные варианты. В этом разделе представлены преимущества и недостатки конкретных моделей, вы сможете подобрать настенный газовый котел, который подойдет для вашего дома.

Котел газовый BAXI ECO FOUR 24

Настенный газовый котел мощностью 24 кВт, используется для отопления квартир, частых домов и дач. Работает на природном или сжиженном газе из баллонов. Пламя регулируется электроникой, есть система автодиагностики. Полностью адаптирован для российских систем газо- и водопровода.

Плюсы

ЖК-дисплей;

встроенный датчик расхода воды;

водяной фильтр;

компактный корпус 49x83x34 см.

Минусы

чувствительная к перепадам напряжения электронная система.

Котел газовый NAVIEN COAXIAL Ace-13K White

Газовый котел настенного крепления, устанавливается в системах частного отопления и водоснабжения в частных домах и квартирах. Мощность агрегата 24 кВт, турбированная версия, работа на природном газе, электричество требуется для электронной системы управления. Требуется установка специальной системы притока и отвода воздуха на улицу, так как камера сгорания закрытого типа. В качестве теплоносителя заливается только вода.

Плюсы

микропроцессор SMPC, отвечающий за стабильность электроники при скачках энергии в сети;

автоматическая защита от переохлаждения (датчик температуры);

ЖК-дисплей;

меню на русском языке.

Минусы

температура подогреваемой воды может быть нестабильной.

Котел газовый PROTHERM ГЕПАРД 23 MOV

Двухконтурный газовый котел с мощностью 23 кВт, предназначен для обогрева и горячего водоснабжения. Топливо – сжиженный или природный газ. Открытая камера сгорания не требует монтажа сложной системы притока воздуха. Встроенный насос (циркуляционный) и датчики наличия пламени и тяги.

Плюсы

система автодиагностики;

ЖК-дисплей;

автоподжиг пламени;

система защиты от замерзания и перегрева;

компактные размеры.

Минусы

нет фильтра холодной воды.

Газовый котел Vaillant VUW 242/5-2 turbo FIT

Хороший вариант для отопления и подготовки горячей воды для бытового пользования. Мощность 23,7 кВт, закрытая камера сгорания требует установки системы притока кислорода. Встроенный насос (трехступенчатый, циркуляционный) с возможностью регулировки всасывания.

Плюсы

разные режимы (сезонные «зима\лето», регулировка отопления вне зависимости от подогрева бытовой воды;

погодозависимое управление;

ЖК-дисплей;

защита от сильного охлаждения системы.

Минусы

требуется стабилизатор напряжения.

Лучшие напольные газовые котлы

Газовый котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Универсал-Н

Напольный газовый котел серии Универсал для отопления жилья и подготовки горячей воды. Мощность 11,6 кВт, конвекционный тип. Открытая камера сгорания не требует монтажа приточной системы. Работает на магистральном (природном) и баллонном (сжиженном) газе.

Плюсы

подходит для систем с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя;

автоматическая система защиты от перегрева и автоподжиг горелки;

механическое управление, не требует подключения к электросети;

компактные размеры (420x1050x480 мм) и гладкий цилиндрический корпус;

доступная стоимость.

Минусы

система автозащиты слабовата, по сравнению с зарубежными аналогами.

Котел газовый PROTHERM Волк 16KSO

Напольный агрегат мощностью 16 кВт, используется в частных домах, квартирах только для отопления благодаря 1 контуру в системе. Котел предназначен только для систем с естественной циркуляцией теплоносителя и работает только на природном газе. Простая конструкция, есть встроенный термометр и датчик давления в системе, пьезорозжиг.

Плюсы

наличие систем защиты (от перегрева, датчик тяги, контроль наличия пламени)

энергонезависимость (не нуждается в подключении электропитания);

доступная цена;

бесшумный.

Минусы

возможно отключение котла при низком давлении газа.

Котел газовый Конорд КСц-Г-12S

Газовый котел с 1 контуром предназначен только для отопления жилых домов. Мощности 12 кВт хватает для полноценного обогрева помещений площадью до 120 кв. м. Котел полностью с механическим управлением, есть встроенный термометр и система «газ-контроль». Данная модель полностью адаптирована к отечественным системам водо- и газопровода.

Плюсы

не требует подключения к электросети;

малошумный;

занимает мало места (габариты 414х304х925 мм).

Минусы

при включении в работу нужно долго держать нажатой кнопку пуска.

Сравнительная таблица газовых котлов

Название BAXI ECO FOUR 24 NAVIEN COAXIAL Ace-13K White PROTHERM ГЕПАРД 23 MOV Vaillant VUW 242/5-2 turbo FIT ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Универсал-Н PROTHERM Волк 16KSO Конорд КСц-Г-12S Тип установки настенный настенный настенный настенный напольный напольный напольный Мощность 24 кВт 24 кВт 23 кВт 23,7 кВт 11,6 кВт 16 кВт 12 кВт КПД 91,2% 86% 90% 90,7% 86% 92,5% 90% Количество контуров 2 2 2 2 2 1 1 Площадь обогрева 240 кв. м 240 кв. м 230 кв. м 230 кв. м 110 кв. м 160 кв. м 120 кв. м Тип камеры сгорания открытая закрытая открытая закрытая открытая открытая открытая

Заключение

Перед тем, как выбрать настенный газовый котел или напольный вариант, следует определиться с требованиями к функциональности оборудования. Если вам необходима только система отопления, выбирайте одноконтурные варианты. Если вы хотите провести в доме и отопление, и горячее водоснабжение, то вам подойдет настенный газовый котел двухконтурный или одноконтурный, если у вас уже есть устройства для накапливания воды (бойлер, бак косвенного нагрева). Наша сравнительная таблица позволит определить, какой вариант лучше именно для вашего случая. Также стоит помнить, что любой котел подбирается исходя из размеров помещения: чем больше количество комнат, тем мощнее должен быть агрегат.

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