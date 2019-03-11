Генератор – незаменимый помощник при частых перебоях в электросети или при потребности в автономном электроснабжении. Они используются в частных домах, коттеджах и на даче, в гараже, мастерской, в цеху, на складах и в ангарах. Выездные мероприятия также не обходятся без портативных электростанций.

В основе конструкции любого электрогенератора лежит двигатель внутреннего сгорания, который определяет производительность устройства, его размер и срок эксплуатации. В зависимости от типа жидкого топлива, электростанции делятся на бензиновые и дизельные.

На вопрос, что лучше – бензиновый или дизельный генератор, нет однозначного ответа, так как каждый тип оптимален для определенных работ. Рассмотрим подробнее, где могут использоваться бензиновые и дизельные модели, а также их достоинства и недостатки.

Бензиновый генератор

Бензогенераторы предназначены для кратковременного обеспечения автономной электроэнергией. Используются в быту в загородных домах, мелком строительстве, в частных мастерских. Функционируют на бензине марки АИ-92 и АИ-95 (указано в паспорте изделия). Двигатель у бензинового генератора может быть двухтактным или четырехтактным. За счет легкого веса агрегат удобно переносить или перевозить на колесах. Открытая конструкция, к которой крепится защитная рама, обеспечивает эффективное воздушное охлаждение, но при установке генератора в помещении нужно обеспечить хорошую вентиляцию.





Преимущества:

невысокая стоимость,

может работать при низких температурах,

компактные размеры,

низкий уровень шума (около 70 дБ).

Недостатки:

затраты на бензин (более дорогой, чем дизель),

не может работать круглосуточно (до 8 часов беспрерывной работы, после – охлаждение не менее 2 часов),

короткий моторесурс (до 4000 часов, в зависимости от модели),

невысокие показатели мощности (до 12 кВт).

Дизельный генератор

Дизельный генератор – профессиональное оборудование, может использоваться как основной источник электроснабжения, так и резервный. Работает на дизельном топливе. Отлично справляется с высокими нагрузками, может работать более 8 часов (портативный генератор с воздушным охлаждением) или круглосуточно (стационарный с водяным охлаждением). Могут поставляться в защитном кожухе, который защищает от осадков и поглощает шум, или без него (стационарные модели с установкой внутри помещения).





Преимущества:

хороший моторесурс (40000 ч, в среднем),

низкий расход топлива (ниже на 30%, чем у бензинового).

Недостатки:

не переносит низких температур, требует теплого помещения,

высокий уровень шума,

стоимость ощутимо выше, чем у бензиновых (на 30%, в среднем).

Сравнительная таблица бензиновых и дизельных генераторов (средние значения)

Тип генератора Бензиновый Дизельный Мощность 10000 Вт 10000 Вт Расход топлива 6 л/ч 3 л/ч Габариты 925х580х740 мм 1420x920x1250 мм Вес 165 кг 410 кг Диапазон цен 160-200 тыс. руб. 180-230 тыс. руб.

Заключение

Чтобы ответить на вопрос, какой генератор выбрать дизельный или бензиновый, следует разобраться, для каких целей вам нужен этот агрегат.

Бензогенератор предпочтителен для использования в маленьком частном доме, на даче при малом потреблении энергии. Его удобно брать с собой на природу. Удобство пользования также заключается в доступности бензина.

Дизельный генератор, как правило, используется в профессиональных работах: строительство, работа в цеху, постоянное электроснабжение домов, магазинов, торговых центров и других объектов.