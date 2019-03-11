Генератор – незаменимый помощник при частых перебоях в электросети или при потребности в автономном электроснабжении. Они используются в частных домах, коттеджах и на даче, в гараже, мастерской, в цеху, на складах и в ангарах. Выездные мероприятия также не обходятся без портативных электростанций.
В основе конструкции любого электрогенератора лежит двигатель внутреннего сгорания, который определяет производительность устройства, его размер и срок эксплуатации. В зависимости от типа жидкого топлива, электростанции делятся на бензиновые и дизельные.
На вопрос, что лучше – бензиновый или дизельный генератор, нет однозначного ответа, так как каждый тип оптимален для определенных работ. Рассмотрим подробнее, где могут использоваться бензиновые и дизельные модели, а также их достоинства и недостатки.
Бензогенераторы предназначены для кратковременного обеспечения автономной электроэнергией. Используются в быту в загородных домах, мелком строительстве, в частных мастерских. Функционируют на бензине марки АИ-92 и АИ-95 (указано в паспорте изделия). Двигатель у бензинового генератора может быть двухтактным или четырехтактным. За счет легкого веса агрегат удобно переносить или перевозить на колесах. Открытая конструкция, к которой крепится защитная рама, обеспечивает эффективное воздушное охлаждение, но при установке генератора в помещении нужно обеспечить хорошую вентиляцию.
Преимущества:
Недостатки:
Дизельный генератор – профессиональное оборудование, может использоваться как основной источник электроснабжения, так и резервный. Работает на дизельном топливе. Отлично справляется с высокими нагрузками, может работать более 8 часов (портативный генератор с воздушным охлаждением) или круглосуточно (стационарный с водяным охлаждением). Могут поставляться в защитном кожухе, который защищает от осадков и поглощает шум, или без него (стационарные модели с установкой внутри помещения).
Преимущества:
Недостатки:
Сравнительная таблица бензиновых и дизельных генераторов (средние значения)
|
Тип генератора
|
Бензиновый
|
Дизельный
|
Мощность
|
10000 Вт
|
10000 Вт
|
Расход топлива
|
6 л/ч
|
3 л/ч
|
Габариты
|
925х580х740 мм
|
1420x920x1250 мм
|
Вес
|
165 кг
|
410 кг
|
Диапазон цен
|
160-200 тыс. руб.
|
180-230 тыс. руб.
Чтобы ответить на вопрос, какой генератор выбрать дизельный или бензиновый, следует разобраться, для каких целей вам нужен этот агрегат.
Бензогенератор предпочтителен для использования в маленьком частном доме, на даче при малом потреблении энергии. Его удобно брать с собой на природу. Удобство пользования также заключается в доступности бензина.
Дизельный генератор, как правило, используется в профессиональных работах: строительство, работа в цеху, постоянное электроснабжение домов, магазинов, торговых центров и других объектов.