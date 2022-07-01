Планируя строительство загородного дома важно продумать заранее все ресурсоподающие системы. Особенно в условиях холодного климата важна система отопления. В домах с большим количеством комнат добиться равномерного прогрева всех помещений поможет коллектор для отопления. В статье расскажем, как правильно осуществить подбор коллектора для системы отопления, собрать его своими руками и произвести правильный монтаж.

Устройство и предназначение

Коллектор для отопления представляет собой гребенки - литые трубки из латуни с отводами. Через один ряд гребенок идет распределение теплой воды по системе, через другой - сбор остывшей воды и ее подача в зону нагрева.

Можно приобрести коллектор на разное число контуров. Самое большое число контуров в одном приборе - 12, но при необходимости можно изготовить гребенку с нужным количеством контуров на заказ.

Коллектор служит для распределения теплоносителя по всей системе, которая может включать в себя радиаторы отопления, теплый пол и другие отопительные приборы.





Принцип работы коллекторной группы

Чтобы правильно осуществить выбор коллекторной группы, важно понять особенности ее работы.

Коллекторной группой называют две гребенки, расположенные друг напротив друга и соединенные кронштейном для крепления к поверхности. Температура воды и скорость ее перемещения по системе с коллектором устанавливается с помощью расходомеров в прямой части и термоголовок в обратной. На каждый контур предусмотрено по одному отводу. Соединение гребенки с термоголовками и расходомерами представляет собой пару гайка/штуцер, поэтому они легко устанавливаются и демонтируются при желании. Нет необходимости оснащать теромооборудованием все отводы коллектора, допускается поставить его на те контуры, где оно необходимо. В группе есть манометр и клапаны для отвода воздуха, а в системе с коллектором для отопления обязательно устанавливается циркуляционный насос. Для удобства регулировки можно установить краны.

Достоинства и недостатки

Система отопления с коллектором является самой эффективной, у нее есть ряд весомых достоинств:

Настройка системы отопления "под себя" . С помощью коллектора можно включить как всю систему, так и отдельные ее части. Если у вас нет необходимости отапливать все помещение, то можно перекрыть часть контуров, тем самым сократив расход теплоносителя.

. С помощью коллектора можно включить как всю систему, так и отдельные ее части. Если у вас нет необходимости отапливать все помещение, то можно перекрыть часть контуров, тем самым сократив расход теплоносителя. Равномерное распределение теплоносителя . Коллекторная группа позволяет не только поддерживать заданный уровень температуры, но и передавать в каждый контур нужное количество теплоносителя, тем самым осуществляя равномерный прогрев помещения.

. Коллекторная группа позволяет не только поддерживать заданный уровень температуры, но и передавать в каждый контур нужное количество теплоносителя, тем самым осуществляя равномерный прогрев помещения. Возможность выбора размещения труб . Установка коллекторной группы или коллектора позволяет монтировать трубы не только привычным способом вблизи радиатора, но и реализовывать дизайнерские задумки, скрывая трубы под плинтусом или декоративной стеной. Расположение труб в стене и под полом

. Установка коллекторной группы или коллектора позволяет монтировать трубы не только привычным способом вблизи радиатора, но и реализовывать дизайнерские задумки, скрывая трубы под плинтусом или декоративной стеной. Простота обслуживания. Если какая-то часть коллектора вышла из строя (конечно, если речь не идет о поломке всего коллектора), то у владельца не будет необходимости отключать весь распределительный механизм, а произвести ремонт только сломанного фрагмента.

Несмотря на внешнее совершенство коллекторной системы, у нее есть и недостатки:

Обязательная установка циркуляционного насоса . При движении теплоносителя самотеком эффективная работа коллекторного устройства в отопительной системе просто невозможна, а установка насоса повлечет за собой расходы на электроэнергию.

. При движении теплоносителя самотеком эффективная работа коллекторного устройства в отопительной системе просто невозможна, а установка насоса повлечет за собой расходы на электроэнергию. Высокая стоимость . Всем желающим установить распределительную систему с коллектором в доме придется потратиться. Сам коллектор изготавливается из стали высокого качества, дополнительно потребуется приобрести фурнитуру.

. Всем желающим установить распределительную систему с коллектором в доме придется потратиться. Сам коллектор изготавливается из стали высокого качества, дополнительно потребуется приобрести фурнитуру. Сложный монтаж. Учитывая количество контуров в системе с коллектором устанавливается много труб, которые также нужно скрывать под полом и в стенах. Расчет и монтаж такой системы требует немало времени и финансовых затрат.

Какие виды бывают?

Как выбрать коллектор для системы отопления? - вопрос непростой. Но если знать о видах такого оборудования, то определиться будет легче. По особенностям строения и монтажа выделяют несколько разновидностей коллекторов для отопления:

Гидрострелка. Представляет собой коллектор сложной конструкции. Устанавливается в крупных системах отопления для равномерного распределения давления и температуры теплоносителя. Такой коллектор повышает износостойкость теплового оборудования, позволяет производить смешивания прямого и обратного потоков для поддержания оптимальной температуры. В гидроразделители также устанавливают устройства для очистки системы от загрязнений и воздуха. Чтобы в каждом контуре системы с гидрострелкой сохранялась нужная температура, необходима установка циркуляционного насоса на каждый из них. Система с гидрострелкой Солнечный. Такой коллектор работает от солнечной энергии. Причем не только в ясную погоду, когда солнце наиболее активно. Температура коллектора может достигнуть 90 градусов, а, поскольку система не требует дополнительных источников питания, происходит значительная экономия энергоресурсов. Но солнечный коллектор практически невозможно найти в продаже, их чаще собирают самостоятельно, что является весьма затратным. Простой. Это коллектор без дополнительного оборудования, чаще всего представляющий собой трубку с отводами. В нем будет невозможна настройка температуры, но ремонт части системы с коллектором в случае поломки будет вполне реален. Усовершенствованный. В отличие от простой модели коллектора оснащен оборудованием для контроля и управления температурой и давлением. В такой коллекторной системе могут быть установлены термостаты, датчики контроля давления, смесители, воздухоотводчики, контрольные клапаны. Если вы ищите ответ на вопрос, как выбрать коллекторную группу для теплого пола, то стоит внимательнее изучить такого вида системы. Распределительный. По своей сути каждый коллектор служит для распределения потока теплоносителя. Этот вид коллекторов выделен по характеру расположения гребенок. Гребенки прямого и обратного тока расположены параллельно, что позволяет каждому ответвлению работать автономно.

Виды разводки

Подбор коллектора отопления не имеет смысла без учета нюансов разводки. Особенности разводки при использовании коллектора будут зависеть от подключенного к нему оборудования. Чаще всего это радиаторы и теплый пол.

Радиаторная система

В такой системе трубы могут быть расположены под потолком или вдоль пола. Но производить монтаж и скрывать систему удобнее при напольном расположении. Температура радиаторов должна быть в радиусе от 70 до 90 градусов. Для сложной системы желательно установить гидрострелку.

"Теплый пол"

Для комфортного использования и сохранения напольного покрытия в надлежащем состоянии, температура пола должна быть до 50 градусов. Такого режима не достаточно для отопления помещения, поэтому систему “теплый пол” чаще всего используют с радиаторами. При использовании теплого пола желательно устанавливать универсальный коллектор с системой терморегуляции.

Система с теплым полом и радиатором

Также выделяют виды разводки по характеру поступления теплоносителя в трубы. Рассмотрим эти виды ниже в таблице.

Вид разводки Особенности Однотрубная Теплоноситель поступает в радиаторы последовательно. Недостатком такой разводки является неравномерный прогрев системы. Двухтрубная



Для отвода воды и ее подачи используются разные трубы, что ведет к равномерному нагреву всех элементов системы. Лучевая



Теплоноситель распределяется коллектором равномерно по всем трубам, а на обратном токе собирается и подается в котел. Такая система позволяет распределить тепло быстро и добиться достаточного прогрева в каждом помещении.

Из таблицы можно сделать вывод, что коллекторы необходимы в случае установки лучевой системы разводки. Именно в ней он играет роль распределителя и позволяет контролировать поступления теплоносителя в каждый контур.

Из каких материалов изготавливают коллектор для отопления

Чаще всего коллекторы делают из стали, латуни или полимеров. Сравнение коллекторов отопления из разных материалов приведем в таблице ниже.

Коллектор Достоинства Недостатки Латунный Устойчив к высоким температурам и перепадам давления;

Устойчив к ржавчине;

Подойдет для использования в локальных блоках и в центральном узле. Высокая стоимость. Стальной Полимерный Легко монтируется;

Износоустойчив;

Имеет небольшой вес. Не выдерживает высокие температуры, поэтому подходит только для локальных участков.

Как видно из таблицы, коллекторы из полимера легче по весу и проще монтируются, но если вам необходим коллектор отопления для большого узла, то лучшим выбором будет латунь или нержавеющая сталь.

Также выбор коллектора на отопление будет зависеть от масштаба и особенностей системы. Оптимальным вариантом для многоквартирного дома будет гофрированная труба из нержавеющей стали. Она выдержит температуру теплоносителя до 110 градусов и давление до 15 атм. Для частного дома вариант из нержавейки будет дорогостоящим, поэтому здесь можно использовать полиэтиленовые изделия. Их возможностей хватит, чтобы выдержать температуру теплоносителя до 95 градусов.

Советы по выбору коллектора

Чтобы выбор коллектора для отопления не стал проблемой, определитесь с желаемыми характеристиками. Вот параметры, на которые стоит ориентироваться:

Место установки. Выбор коллектора для отопления квартиры будет явно отличаться от выбора модели гребенки для дома. Разводка для квартиры по причине наличия центральной системы отопления будет проще. А ответ на вопрос, как выбрать коллектор для отопления частного дома, можно получить лишь при учете нюансов проекта и пожеланий хозяина.

Выбор коллектора для отопления квартиры будет явно отличаться от выбора модели гребенки для дома. Разводка для квартиры по причине наличия центральной системы отопления будет проще. А ответ на вопрос, как выбрать коллектор для отопления частного дома, можно получить лишь при учете нюансов проекта и пожеланий хозяина. Цена . Будет зависеть от материала, размера и дополнительного оснащения коллекторной системы. Коллекторы из латуни и стали выйдут дороже, но скупиться при покупке оборудования из полимеров тоже не стоит, поскольку можно значительно потерять в качестве.

. Будет зависеть от материала, размера и дополнительного оснащения коллекторной системы. Коллекторы из латуни и стали выйдут дороже, но скупиться при покупке оборудования из полимеров тоже не стоит, поскольку можно значительно потерять в качестве. Комплектация . Важно, чтобы приобретенный коллектор подходил к уже имеющемуся оборудованию, а если его нет, то стоит задуматься о покупке оптимального для системы циркуляционного насоса, заглушек и арматуры для коллектора.

. Важно, чтобы приобретенный коллектор подходил к уже имеющемуся оборудованию, а если его нет, то стоит задуматься о покупке оптимального для системы циркуляционного насоса, заглушек и арматуры для коллектора. Сложность монтажа . О желаемой системе отопления в доме нужно задуматься еще на этапе строительства. Простой коллектор можно установить самостоятельно, а для монтажа сложных систем с теплым полом лучше обратиться к профессионалам.

. О желаемой системе отопления в доме нужно задуматься еще на этапе строительства. Простой коллектор можно установить самостоятельно, а для монтажа сложных систем с теплым полом лучше обратиться к профессионалам. Технические параметры. Проверьте, чтобы выбранная модель коллектора соответствовала параметрам давления в системе, обладала необходимой пропускной способностью, возможностью подключения дополнительного оборудования и нужным количеством отводов.

Способы изготовления коллектора своими руками

Расчет и распределение контуров

При расчетах коллектора важно учесть следующие показатели:

Как будет осуществляться отопление: по этажам, по левому и правому крылу, по отдельным помещениям;

Желаемую температуру в каждом помещении;

Наличие “теплого пола”;

Расстояние между отводками (должно составлять 10-15 мм);

Расстояние между гребенками (от 25 до 30 см);

Диаметр труб (должен быть 12,7 мм).

Из полипропилена

Такой материал подойдет для изготовления простой распределительной системы. Для гребенки с отводами потребуется труба на 32 мм и тройники (2 по 32 мм и один на 16 мм).

Сначала устанавливается тройник. Сверху должен находиться воздухоотвод, а в нижней части - кран. На другой стороне коллектора располагают трубу и вентиль. Если труба нужна для подачи, то ее ведут к котлу.

В зависимости от того, для чего будет использоваться оставшийся выход в 16 мм, на него устанавливают расходомер или вентиль. Далее готовая конструкция коллектора крепится на стену.





Узел из латунных фитингов

Такой коллекторный узел можно собрать самостоятельно, поскольку приобретение готового изделия будет значительно дороже. Собирается такая конструкция также из тройников и фитингов, стыки которых покрываются жидким составом или льняной паклей.

Такой коллектор после сборки важно протестировать, поскольку соединения нередко дают протечки.

Из профильной трубы

Является самым сложным в изготовлении коллектором, поскольку нужно рассчитать число контуров и сечение трубы (как правило, для этого используют программы), выполнить сварочные работы.

Для изготовления потребуется круглая труба и профильная труба на 8 или 10 см. После проведения расчетов нужно нанести разметку на прямоугольную трубу, выполнить в ней отверстия резаком и приварить к ним небольшие трубы с резьбой.





Монтаж

Как подобрать коллектор для отопления с учетом монтажа? - Важно выбрать коллектор, который легко встроится в систему, не будет стеснен другими деталями и подойдет для использования со всем имеющимся оборудованием. Вот моменты, на которые стоит обратить внимание:

Высота установки и разветвленность системы. Высота монтажа коллектора не столь важна, а вот количество ответвлений порой будет определяющим для конкретной модификации здания. Например, лучевая система эффективна в доме, в то время как на малых площадях она будет излишней. Размещение. Гребенки можно установить как на стену, так и монтировать в коллекторный шкаф. Расширительный бак. Это устройство устанавливается для накопления излишек теплоносителя, которые могут навредить системе. Принято, что объем бака должен быть равным 10 процентам от объема всей отопительной системы. Его необходимо устанавливать перед циркулярным насосом на линии подачи. При наличии гидрострелки его монтируют перед главным насосом. Циркуляционный насос. При сложной системе для корректного функционирования насос должен быть установлен на каждый контур для поддержания необходимого уровня давления. Бытует мнение, что наибольшую износоустойчивость циркуляционный насос приобретает при установке на магистрали обратного тока.

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