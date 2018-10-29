Какой бензотриммер лучше купить – актуальнейший вопрос в период начала дачного сезона. Этим агрегатом можно окашивать большие территории без привязки к розетке и бороться с разросшимся кустарником на садовом участке. Триммеры также активно используют для быстрой и легкой заготовки сена и борьбы с сорняками на грядках, в качестве дополнительного инструмента к газонокосилке для срезания травы в труднодоступных местах, например, вокруг деревьев, вдоль стены или забора. Мощные модели способны даже срезать тонкие ветки с деревьев и кустов. В зависимости от типа растительности на вашем участке вы можете подобрать соответствующую оснастку для триммера или выбрать модель с мощностью, подходящей к характеру работ на участке.

Преимущество бензинового двигателя заключается в хорошей мощности и мобильности агрегата, вы не привязаны к розетке и можете косить траву даже на значительном удалении от дома – в этом неизменный плюс, если у вас участок большой по площади.

Если вы определились, что вам нужна коса именно с бензиновым двигателем, то следующая информация, которая будет представлена в этой статье – для вас. Бензотриммеры какой лучше цена качество отзывы пользователей – на все вопросы ответит наша статья об основных аспектах при выборе оборудования и рейтинг лучших моделей бензотриммеров, представленных на российском рынке.

Ключевые параметры для выбора бензотриммера

Современные бензотриммеры какой лучше, какой выбрать для дачи или сада? Как определиться с нужными характеристиками? Основными параметрами у бензотриммера являются мощность и производительность. Данные величины должны соответствовать объему будущих работ на участке и их интенсивности. Для обработки небольшого участка раз в 30 дней лучше приобрести агрегат с небольшой мощностью, который сможет бороться с выросшей травой и сорняками, сухой растительностью. Такая бензокоса прослужит несколько сезонов, стоимость ее невысока и бренд не особо важен, когда вы будете использовать ее не в интенсивном режиме – время от времени. Для постоянной эксплуатации триммера (по 7 часов в день) вам пригодится модель с хорошей мощностью и качественными деталями. Под эти характеристики подходит продукция брендов Husqvarna, Echo, Makita, Stihl, они отличаются долгим сроком работы и надежностью системы, что оправдывает их высокую стоимость.

В зависимости от того, кто будет косить траву (крепкий мужчина или женщина, подросток), бензотриммер подбирается по весу. Работать с тяжелой техникой долгое время сложно, поэтому нужно подбирать облегченные модели.

Тип штанги влияет на производительность и надежность бензокосы в целом. Триммеры с изогнутой штангой не предназначены для усиленных нагрузок, так как имеют в конструкции трос из стали, передающий вращение режущей оснастке. Но они хороши в кошении травы, особенно в труднодоступных местах (вдоль заборов, вокруг деревьев). А модели с прямой штангой имеют внутри металлический вал, который выдерживает большую мощность и густую растительность.

Тип режущей оснастки влияет на возможность применять бензокосу для разных работ. Косильная головка с леской используется для травы и мелких сорняков, нож из металла или пластика может срезать сухостой и тонкий кустарник. Пильный диск справится и с тонкими ветками на деревьях.

Плечевой ремень или ранцевый подвес обеспечивают комфорт во время работы триммером. Для продолжительной эксплуатации применяют мягкую ранцевую систему, чтобы снять нагрузку с рук, для непродолжительного кошения подойдет текстильная мягкая лямка-ремень.

Популярные бренды бензотриммеров

На сегодняшний день рынок садовой техники предлагает большое количество брендов бензотриммеров: как отечественных, так и известных мировых. Популярные марки предлагают продукцию и профессионального, и бюджетного класса для широкого круга покупателей.

Самые известные марки:

Husqvarna — старейший бренд оборудования для строительства, ремонта и сада. Сочетание многолетнего опыта, новых японских технологий и современных материалов.

Makita — еще одна японская марка с профессиональным оборудованием. Одна из самых надежных и технологичных по отзывам пользователей, в том числе и российских.

ECHO — качественные японские продукты по выгодным ценам.

Stihl – немецкий бренд товаров отличного качества, получивший признание во всем мире.

Patriot — американский бренд строительного и садового спецоборудования, бюджетная линейка не уступает по качеству профессиональной.

Рейтинг лучших бензотриммеров

Безусловные лидеры продаж – это бренды Husqvarna, Stihl и Echo. Популярные торговые марки, представляющее неизменно качественные инструменты и оборудование для сада, имеют большое количество положительных отзывов от пользователей. На вопрос, какой бензотриммер лучше купить Хитачи или Макита, Хускварна или Эхо, ответить сложно, так как эти бренды поставляют на рынок одинаково качественный японский продукт с надежной конструкцией и экономичным расходом топлива. Сфера использования – профессиональная.

Но помимо известных и раскрученных брендов-гигантов существуют другие торговые марки, не уступающие в качестве, но дешевле. Рассмотрим подробнее бензотриммеры: какой лучше, цена, качество, сфера применения.

Легкие бензотриммеры

Бензотриммер Echo GT-22GES

Отличный вариант для дачи – облегченный триммер бытового класса с бензиновым двигателем. Популярная модель, мощности агрегата 670 Вт хватает для обработки небольших и средних по площади участков: покоса травы на лужайке и сорняков с тонким стеблем. По вопросу, какой бензотриммер лучше купить для дачи отзывы на модель Echo GT-22GES в основном положительные. Удобная, легкая и производительная техника для нечастых работ в саду.

Плюсы:

Легкий вес 4,5 кг.

Малый расход топлива (0,62 л/час).

Функция легкого старта.

Изогнутый вал (эффективная работа на участках со сложным рельефом).

Антивибрационная система (редкость для бытовых моделей).

Минусы:

В наборе нет ножа (для срезания жестких стеблей).

Триммер бензиновый PATRIOT PT 3355

Облегченный, но мощный (1300 Вт или 1,8 л. с.) вариант для дачи. Работает на сложных участках (кочки, ямы, овраги) так же эффективно, как и на ровной поверхности. Универсальный бензотриммер, справляется со смешанной растительностью: густая трава, сухостой, растения с толстым стеблем. Рукоятка и длина штанги удобно регулируется под любой рост человека. Мягкий плечевой ремень из текстиля снимает нагрузку на руки. Хороший вариант для нечастого применения.

Плюсы:

Хорошая мощность 1300 Вт.

Штанга разборная.

В наборе леска и металлический нож.

Минусы:

Вибрация при работе ощущается.

Триммер бензиновый HUSQVARNA 323R

Легкий по весу, но мощный бензотриммер для садовых работ показывает хорошую производительность на участках среднего размера. Агрегат подходит для скашивания мягкой и густой растительности и толстых стеблей. Ременная оснастка на 2 плеча обеспечит комфортную работу и снизит нагрузку на руки.

Плюсы:

Легкий вес (4,5 кг).

Разнообразие оснастки (Пильный диск и головка с леской).

Удобная велосипедная рукоятка.

Насос для подкачки топлива.

Минусы:

Цена.

Мощные бензотриммеры

Триммер бензиновый HUSQVARNA 143RII

Мощный и производительный бензотриммер для работ в тяжелых условиях. Может выдерживать большие нагрузки и работать в интенсивном режиме без перерывов. Способен справиться с жесткой травой, плотным кустарником, молодой порослью. Оснащен защитой двигателя и вместительным бензобаком на 950 мл. Оснастка: 4-лопастной нож и головка с леской. Подобные агрегаты выбирают в садовые хозяйства, используют для благоустройства улиц, городских парков, скверов и придомовых территорий.

Плюсы:

Высокая мощность (2 л. с.).

Кованый вал из стали.

Велосипедная рукоятка.

Минусы:

Ощутимая вибрация.

Достаточно шумный (94 дБ).

Вес (7,6 кг).

Триммер бензиновый ECHO SRM-4605

Самая мощная и производительная модель в своем классе. Используется на участках большой и очень большой площади со смешанной растительностью: густой травой, бурьяном, засохшими сорняками, кустарником и даже молодыми деревцами. Внутренняя система цилиндров и поршней имеет специальное покрытие низкотемпературным электролитом, которое предотвращает преждевременный износ.

Плюсы:

Высокая мощность (1800 Вт).

Объемный бак для топлива (950 мл).

Легкий доступ к воздушному фильтру.

Низкий расход топлива (1,4 кг в час) – для мощных триммеров.

Минусы:

Большой вес (8,7 кг).

Бензотриммеры для сложного рельефа

Триммер бензиновый STIHL FS 38

Компактный агрегат с мощностью 650 Вт бытового класса для стрижки травы и мягкой растительности. Изогнутая штанга для сложного рельефа участка (кочки и ямы) и скашивания газона вокруг каких-либо объектов (лавки, деревья, клумбы). Отличный вариант для частного применения в саду и на даче или как дополнительное оборудование к газонокосилке (скашивание травы в труднодоступных местах).

Плюсы:

Малый вес (4,1 кг).

Компактная круглая рукоятка.

Ручной насос для топлива (позволяет гасить пусковые рывки на старте).

Автоматическая регулировка длины лески.

Защитные очки в комплекте.

Минусы:

Нет ножа.

Бензотриммер PATRIOT Т 545 Pro

Отличная модель для обработки больших площадей и участков со сложным рельефом. Входящие в набор триммерная головка с леской и трехлопастной металлический нож позволяют справляться с густой травой, сухими стеблями, кустарником, сорняками. Велосипедная рукоятка облегчает управление при срезании жесткой растительности. Удобная система замены свечи без использования дополнительных инструментов.

Плюсы:

Высокая мощность 2,5 л. с.

Регулировка ручки по высоте.

Комфортный ранцевый ремень с мягкими накладками.

Минусы:

Вес (7,8 кг)

название Echo GT-22GES PATRIOT PT 3355 HUSQVARNA 323R HUSQVARNA 143RII ECHO SRM-4605 STIHL FS 38 PATRIOT Т 545 Pro класс легкие легкие легкие мощные мощные легкие для сложного рельефа мощность 670 Вт (0,91 л.с.) 1300 Вт (1,8 л.с.) 880 Вт (1,2 л.с.) 1470 Вт (2 л. с.) 1800 Вт (2,45 л.с.) 650 Вт (0,9 л.с.) 1860 Вт (2,5 л.с.) вес 4,5 кг 6,6 кг 4,5 кг 7,6 кг 8,7 кг 4,1 кг 9 кг оснастка головка с леской головка с леской, нож металл. головка с леской, нож металл. головка с леской, нож металл. нож металл. головка с леской головка с леской, нож металл.

К вопросу о том, какой бензотриммер лучше купить, отзывы пользователей отличаются. Многие предпочитают технику известных мировых брендов, например, Stihl или Echo. Кто-то доверяет менее раскрученным маркам: PATRIOT или Bigmaster, и не разочаровывается. Каждая модель обладает своими преимуществами и недостатками. Лишь разобравшись в требованиях и назначении каждого варианта, можно подобрать оптимальный по цене и качеству бензотриммер. В этой статье рассмотрены наиболее яркие представители своих групп, вы можете выбирать оборудование, опираясь на общие параметры, описанные выше.

Какой бензотриммер выбрать: определяемся с характером работ

Перед окончательным выбором и покупкой бензотриммера также нужно ответить себе на ряд вопросов:

Какой вид растительности преобладает на вашем участке (трава и сорняки, смешанная растительность, сухостой, небольшие кусты)? От этого зависит тип режущей оснастки (леска, пластиковый или металлический нож, пильный диск).

(трава и сорняки, смешанная растительность, сухостой, небольшие кусты)? От этого зависит тип режущей оснастки (леска, пластиковый или металлический нож, пильный диск). Какова площадь вашего участка? Чем больше обрабатываемая площадь, тем более производительным должен быть агрегат.

Чем больше обрабатываемая площадь, тем более производительным должен быть агрегат. Есть ли неровности на участке? Неоднородный ландшафт с ямами, оврагами и горками требует использования специальных моделей триммеров.

Неоднородный ландшафт с ямами, оврагами и горками требует использования специальных моделей триммеров. Какой оптимальный вес бензотриммера для вас? Тяжелым агрегатом сложно окашивать большие площади.

Тяжелым агрегатом сложно окашивать большие площади. Удобная форма ручки (велосипедная или закругленная)? Вопрос удобства и габаритов.

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