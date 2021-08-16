Неизвестно, когда дрель-шуруповерт пригодится в быту: необходимость собрать новый шкаф, починить кухонный гарнитур или сделать что-то по ремонту может возникнуть в любой момент. На даче без дрели тоже никуда, особенно если вы любите делать что-то своими руками. Чтобы надежный инструмент всегда был наготове, мы поможем выбрать лучший бюджетный шуруповерт. В рейтинг за 2021 год вошли как модели с аккумулятором, так и работающие от провода. Также расскажем о лучших производителях и самых важных критериях, которые стоит учесть.

Как выбрать бюджетный, но качественный шуруповерт

Дрель-шуруповерт – это электроинструмент для закручивания винтов, сверления мягких и твердых материалов. Чтобы выбрать хороший бюджетный прибор, мы затронем только основные характеристики, влияющие на производительность, широту сферы эксплуатации, удобство в работе. Перед началом рейтинга лучших среди недорогих аккумуляторных и сетевых шуруповертов рассмотрим аспекты, на которые рекомендуется обращать внимание в первую очередь.

Мощность. Вы встретите эту характеристику только если выбираете сетевой шуруповёрт. Для беспроводных моделей ближайшим аналогов является напряжение аккумулятора. Мощность указывает на производительность электроинструмента: насколько плотные материалы сможет сверлить шуруповерт, какого размера крепеж закручивать. В то же время, параметр влияет на энергопотребление прибора, массу и габариты. Число скоростей. Переключатель скоростей – это элемент, которым оснащен почти каждый шуруповёрт. Он присутствует даже в подавляющем большинстве бюджетных моделей. С его помощью можно ограничить максимальное число оборотов. Работа на низкой скорости важна для выполнения некоторых задач: создания отверстий в дереве и пластике, завинчивания крупных шурупов. Хорошие бюджетные дрели-шуруповерты оснащены хотя бы двумя скоростями. Максимальный крутящий момент. Величина указывает на «силу» инструмента. Высокий крутящий момент позволит работать с металлом, используя широкие сверла, а также раскручивать сложные соединения. В бюджетном сегменте мало моделей с аккумулятором, ориентированных на высокую интенсивность эксплуатации, однако в нашем рейтинге такие можно встретить у производителей Metabo и Makita. Число ступеней крутящего момента. Параметр обозначает сферу эксплуатации шуруповерта при работе с крепежными элементами. Правильно выбранная ступень поможет завинтить саморез на нужную глубину, не повредив материал. Соответственно, чем их больше, тем тоньше можно контролировать усилие, оказываемое при закручивании. Хорошим показателем считается наличие 20 ступеней. Также у дрелей-шуруповертов отдельная ступень отводится под эксплуатацию в режиме сверления. Напряжение аккумулятора. Аналог мощности, актуальный для беспроводных моделей. Отражает производительность электроинструмента: с каким усилием шуруповерт закручивает и сверлит. В нашем рейтинге представлены хорошие образцы с напряжением 12, 14, 18 Вольт. Ни одни, даже лучшие недорогие аккумуляторные дрели-шуруповерты, не сохраняют напряжение постоянно: оно постепенно снижается с разрядкой батареи. Чем дольше вы работаете на одном заряде аккумулятора, тем ниже напряжение. Число оборотов на холостом ходу. Хорошие дрели с аккумулятором обладают большим числом оборотов, потому как оно помогает раскрыть потенциал прибора при эксплуатации с плотными материалами, а также повышает эффективность заворачивания и выкручивания мелкого крепежа. Важно обеспечить многофункциональность оборудования: озаботьтесь тем, чтобы у вас была возможность управлять скоростью вращения. Помочь с этим способны переключатель скоростей и электронная регулировка силой нажатия на кнопку пуска. Вес. Компактными и легковесными приборами проще сверлить на протяжении длительных рабочих сессий: руки устают значительно медленнее. Мини-шуруповёрт, за исключением хороших дорогостоящих моделей с аккумулятором, обладает меньшей производительностью: у него скромные показатели максимального крутящего момента, и вряд ли он рассчитан на АКБ с высоким напряжением. Реверс. Функция, которой обладают все хорошие дешевые шуруповерты в нашем сегодняшнем рейтинге. Используя ее, вы вращаете патрон в обратную сторону. Это помогает раскручивать крепежи (полезно, например, при демонтаже бытовой мебели и техники), а также извлекать сверло из материала, оставляя оборудование в хорошем состоянии. Максимальный диаметр сверления. Параметр указывает, насколько большие отверстия устройство сможет производить в материале. Как правило, отдельно указываются древесина (к этой характеристике можно отнести прочие мягкие поверхности: пластик, фанера, гипсокартон) и металл. Максимальный размер отверстия зависит от того, насколько хорошими мощностью или напряжением аккумулятора обладает электроинструмент. Исходя из этого, можно сделать вывод, получится ли устанавливать на прибор крупные сверла. Длина провода. Характеристика, которая важна при выборе сетевого электрооборудования. Обозначает рабочую область, в пределах которой вы сможете использовать инструмент без удлинителя. Хороший длинный электрокабель обеспечит удобство в ремонтно-строительных работах. Комплект поставки. Если покупатель ставит перед собой цель выбрать, какой недорогой шуруповёрт купить, внимания заслуживает базовая комплектация. За счет хорошего набора поставки можно ощутимо сэкономить на первоначальном этапе: с некоторыми моделями комплектуются дополнительные аккумуляторы, зарядные устройства, кейсы для транспортировки. В наш рейтинг вошли несколько образцов, обладающих хорошей комплектацией.

Лучшие производители бюджетных шуруповёртов

Фирма-изготовитель – особенно важный критерий в выборе электроинструмента. От нее зависят цена, надежность и долговечность (понятно, что весь непрофессиональный инструмент производится на китайских предприятиях, но подход к технологии изготовления и контролю качества у каждого бренда свой), сложность технического обслуживания (насколько легко достать расходники и детали в случае поломки).





Чтобы помочь вам решить, какой сетевой или аккумуляторный шуруповерт лучше из недорогих, мы приведем краткую информацию обо всех производителях, оборудование которых оказалось в сегодняшнем рейтинге.

Makita. Популярная японская компания выпускает хороший и недорогой шуруповерт, который используется не только в бытовой сфере. Инструмент также активно закупается для промышленного производства. Характерен высокой надежностью и производительностью. В наш рейтинг вошли сетевая и беспроводная модели данного бренда. Bosch. В контексте бюджетных дрелей особенно интересует «зеленая линейка» товаров немецкого производства, так как она ориентирована на бытовое применение. Несмотря на известность фирмы, цена таких инструментов достаточно низкая, а в комплектацию зачастую входят дополнительные аккумуляторы, зарядка и чемоданчик для переноски. Metabo. Изготовитель специализируется в первую очередь на оборудовании для профессиональной эксплуатации. На это указывают цена, технические показатели и функционал электроинструментов из Германии. Однако, решив обратить внимание на сравнительно дешевые модели производителя, вы получите самый лучший бюджетный шуруповерт. ЗУБР. Российский производитель, ответственный за широкую линейку электроинструмента: от садовой техники до оборудования для инженерной сантехники и строительных работ. Демократичная цена позволила включить в рейтинг 4 модели торговой марки: проводные и с аккумулятором. Интерскол. Фирма из России, оборудование которой попадает практически в каждый рейтинг недорогих шуруповертов. В ассортименте можно встретить электроинструмент с хорошим комплектом поставки: помимо аккумуляторов, в него зачастую входит рабочая оснастка. Вихрь. Отечественная компания, выпускающая оборудование для строительных и промышленных работ. Помимо него, производит электроинструмент бытового класса: перфораторы, дрели, лобзики. Есть и такой непопулярный среди российских брендов инструмент, как электрическая отвертка с аккумулятором. СТАВР. Под торговой маркой выпускаются электроинструменты, работающие от сети и аккумулятора: шлифовальные машины, электрорубанки, отбойные молотки, ручные фрезеры. Также бренд развивается в сфере садовой техники, производя газонокосилки, триммеры, культиваторы. Kolner. Фирма с немецкими корнями выпускает хороший инструмент низкого ценового сегмента, неоднократно входивший в рейтинг дешевых шуруповертов. Оставляя отзывы о товарах производителя, пользователи отмечают надежность оборудования с аккумулятором. DEKO. Компания специализируется на производстве доступного электроинструмента. Есть модели с аккумулятором и работающие от сети. За счет низкой стоимости дрели, граверы, лазерные уровни и другие приборы становятся хорошим выбором для домашнего использования. Zitrek. Чешский производитель ориентирован на выпуск профессионального оборудования для строительства. Такие компания изготавливает электрические аппараты: дрели и перфораторы, работающие от аккумуляторов. P.I.T. Бренд, продукция которого пользуется большим спросом на рынках Азии и стран СНГ. Выпускает хороший, весьма доступный электроинструмент, а также насосное оборудование и садовую технику, сварочные аппараты и пуско-зарядные устройства.

Рейтинг шуруповертов до 3000 рублей

Когда электроинструмент требуется для одноразовых работ или нескольких использований за год, покупка модели самого низкого ценового сегмента способна покрыть потребность в дрели. В данный рейтинг вошли лучшие бюджетные шуруповерты: 5 устройств, доступных каждому домовладельцу и дачнику.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Max число оборотов на холостом ходу Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Размер зажимаемой оснастки (мм) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Kolner KCD 12M 12 14 550 14 / 8 0.8—10 1.4 2 000 Вихрь ДА-12Л-2 12 20 1 250 20 / 10 0.8—10 1.3 2 490 DEKO GCD12DU3 063-4096 12 32 1 500 25 / 10 1—10 1.02 2 110 Zitrek Green 12 12 32 600 25 / 10 1—10 1.13 1 672

Kolner KCD 12M

Выбираете, какой недорогой шуруповерт лучше купить для дома? Присмотритесь к хорошей модели от немецкого производителя, оптимально подходящей для самых простых и неинтенсивных работ.





Преимущества:

Шнурок для фиксации электроинструмента на кисти, препятствующий выскальзыванию.

Выемка в нижней части корпуса, удерживающая рабочую оснастку.

Реверс, обеспечивающий быстрое отвинчивание крепежных элементов.

Малые габариты зарядного устройства.

Недостатки:

Использование устаревших никель-кадмиевых аккумуляторов.

Низкий показатель крутящего момента.

Малая емкость аккумулятора.

Вихрь ДА-12Л-2

Хороший недорогой шуруповерт от отечественной фирмы выделяется за счет компактных размеров и малого веса. Инструментом комфортно работать длительное время без остановки.





Преимущества:

Быстрозажимной патрон, за счет которого удобно фиксировать сверло или биту.

Двухскоростной редуктор, расширяющий сферу эксплуатации прибора.

18 ступеней регулировки крутящего момента.

Компактные размеры аккумулятора.

Долго держит заряд.

Недостатки:

Отсутствие в комплекте кейса и прочих аксессуаров.

DEKO GCD12DU3 063-4096

Продолжает рейтинг бюджетных шуруповертов малазийский электроинструмент, который выделяется в первую очередь необычным дизайном. Второе, на что обращаешь внимание, – хороший для такой цены крутящий момент.





Преимущества:

Малый размер аккумуляторных блоков.

Наличие двух скоростей для регулировки числа оборотов.

Небольшой вес электроинструмента.

Присутствует подсветка рабочей области.

Максимальный крутящий момент.

Недостатки:

Не комплектуется дополнительным аккумулятором.

Долгая зарядка батареи.

Zitrek Green 12

Закрывает топ бюджетных шуруповертов стильный чешский инструмент, характерный ярким мятным корпусом. Модель удобна в удержании и обладает малым весом.





Преимущества:

Крайне низкая цена электроприбора.

Привлекательный дизайн.

Фонарик, подсвечивающий зону сверления.

Небольшая масса корпуса.

Отверстия для отвода теплого воздуха от двигателя.

Плавный пуск.

Числа оборотов достаточно для сверления.

Недостатки:

На аккумуляторе нет индикатора заряда.

Недостает запасной батареи.

Лучший шуруповёрт до 5000 рублей

По сравнению с образцами, попавшими в предыдущую категорию, модели этого ценового диапазона обладают повышенным крутящим моментом. Это позволит использовать их для более трудных операций. Часть электроинструмента из данного рейтинга работает от аккумулятора, другая подключается к сети.

Модель Мощность (Вт) Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Max число оборотов на холостом ходу Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Размер зажимаемой оснастки (мм) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Kolner KCD 18/2L — 18 29 1 450 20 / 8 0.8—10 1.3 5 450 Интерскол ДА-18ЭР 436 — 18 35 1 400 25 / 10 0.8—10 1.1 4 850 P.I.T. PSR 18-D1 30 Н·м — 18 30 1 350 25 / 10 0.8—10 2.3 4 765 ЗУБР ДШ-М3-500-2 коробка, 500 Вт 500 — 45 1 800 25 / 10 1.5—13 1.6 3 790

Kolner KCD 18/2L

Начнем рейтинг недорогих аккумуляторных шуруповертов с обзора еще одной модели от Kolner. Данный образец привлекает внимание за счет эргономичного и продуманного корпуса, в котором есть все необходимое, чтобы обеспечить удобство.





Преимущества:

Шуруповёрт для дома оснащен креплением, на котором можно зафиксировать биту.

Фонарик, обеспечивающий подсветку области сверления.

На нижней части рукоятки есть металлическая скоба, за которую инструмент получится подвесить на рабочем поясе.

На рукояти есть резиновая накладка, препятствующая выскальзыванию.

Недостатки:

Присутствует биение патрона, негативно сказывающееся на точности.

Низкое качество комплектной рабочей оснастки.

Интерскол ДА-18ЭР 436

Российский шуруповёрт с аккумулятором Li-Ion характерен укороченным корпусом, благодаря которому инструмент становится хорошим выбором для труднодоступных участков.





Преимущества:

Малый вес электроинструмента.

Компактные габариты, повышающие мобильность.

Использование литий-ионного аккумулятора, в котором отсутствует «эффект памяти».

За счет быстрозажимного патрона сверла и биты меняются без дополнительных приспособлений.

Эргономичная форма рукоятки: дрель удобно лежит в руке.

Недостатки:

Ненадежное крепление батарейного блока.

В патроне есть биение.

P.I.T. PSR 18-D1 30 Н·м

Хороший недорогой аккумуляторный шуруповёрт, который способен стать достойным выбором для домашних и дачных работ. Единственное, что подводит модель – сравнительно большой вес.





Преимущества:

Шнурок, который мешает аппарату выпасть из руки.

Крупная перфорация для отвода излишков тепла.

Комплект поставки, в который входят пластиковый чемоданчик, 2 АКБ и зарядное устройство.

Присутствует тормоз двигателя.

Недостатки:

Большая масса, из-за которой работать электроинструментом длительное время некомфортно.

Отсутствует крепление для рабочей оснастки.

ЗУБР ДШ-М3-500-2 коробка, 500 Вт

Разбавим топ недорогих шуруповертов сетевой моделью. Главное достоинство электроприбора – это показатель крутящего момента, в пике достигающий 45 Н*м.





Преимущества:

Металлическая клипса для фиксации устройства на поясе.

Есть подсветка, упрощающая сверление и работу с крепежом при слабом освещении.

Длинный 5-метровый кабель.

21-ступенчатая регулировка глубины завинчивания саморезов.

Высокая мощность электродрели.

Недостатки:

Быстрый перегрев при интенсивной эксплуатации.

Форма рукоятки кому-то покажется неудачной.

Бюджетный шуруповерт в сегменте цена / качество

Если вы рассматриваете, какой купить шуруповерт надежный и недорогой, это значит, что вы цените не только стоимость, но и долговечность вещей. Для вас мы подобрали 3 модели от известных брендов, идеально соответствующие соотношению цены и качества. Вложившись в приборы из этого рейтинга, можете быть уверены, что они прослужат не один год.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Max число оборотов на холостом ходу Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Размер зажимаемой оснастки (мм) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Metabo BS 18 10мм 2.0Ah 18 48 1 600 20 / 10 1—10 1.3 8 399 Bosch EasyDrill 1200 12 30 1 500 20 / 8 0.8—10 0.8 10 025 Makita DF347DWE 14.4 23 1 400 25 / 10 0.8—10 1.4 10 357

Metabo BS 18 10мм 2.0Ah

Шуруповерт на 18 Вольт – это универсальный образец, который станет хорошим выбором для бытовых задач и профессиональной деятельности в качестве запасного инструмента.





Преимущества:

Полноценный комплект поставки: вместе с винтовертом идут 2 батарейных блока и зарядное устройство в пластиковом чемоданчике.

Есть боковая пластина, за которую инструмент удобно подвешивается на рабочем поясе.

Рукоятка обрезинена, что гарантирует комфортное удержание.

Качественная сборка.

Недостатки:

Отсутствие индикатора заряда.

Неэффективная подсветка рабочей области.

Bosch EasyDrill 1200

Шуруповёрт на 12 Вольт выгодно отличается от аналогичных моделей весьма достойной комплектацией: электроприбор поставляется с парой АКБ, зарядкой, пластиковым кейсом, а также несколькими битами и сверлами. Инструмент готов к работе «из коробки».





Преимущества:

Хорошая комплектация.

Светодиодный фонарь под патроном.

20 ступеней в режиме закручивания, 2 скорости для подстройки оптимального числа оборотов.

Компактность и малый вес.

Подходит для насадок-миксеров.

Недостатки:

Неудобно менять батарейные блоки.

Makita DF347DWE

Завершает топ по соотношению цены и качества лучший недорогой аккумуляторный шуруповерт для сверления по дереву. Модель способна создавать в этом материале отверстия диаметром до 25 миллиметров.





Преимущества:

Двухскоростной редуктор, позволяющий одинаково эффективно работать с крепежом и сверлить.

Батареи долго держат заряд.

Высокое качество сборки, гарантирующее надежность и долговечность.

Средний вес корпуса.

Недостатки:

Отсутствие функции подсветки рабочей области.

Шуруповерт аккумуляторный: какой лучше из бюджетных

Данный рейтинг составлен специально для мастеров, ценящих автономность при монтаже креплений и сверлении. В подборку вошли лучшие недорогие шуруповерты, которые способны заинтересовать любителей и профессионалов. Все модели используют литий-ионные аккумуляторы.

Интерскол ДА-12ЭР Промо Li-Ion 2.0 А·ч 12 В х2 коробка

Открывает рейтинг бюджетных беспроводных дрелей-шуруповертов компактная и легковесная модель от российского производителя Интерскол. Масса корпуса составляет менее одного килограмма, так что работать прибором без усталости можно несколько часов кряду.





Преимущества:

18-ступенчатое переключение крутящего момента.

Малый вес инструмента.

Двухскоростной редуктор, который гарантирует универсальность дрели.

Для подобных размеров крутящий момент достаточно высокий.

Недостатки:

Малый диаметр сверления древесины.

ЗУБР ДШЛ-141 КН

Шуруповёрт на 14,4 Вольта имеет все необходимое для обеспечения хорошего полупрофессионального функционала. Внешний вид инструмента действительно внушает доверие, как и его эксплуатационные свойства.





Преимущества:

Скоба для удержания дрели на поясе.

Емкость, на которой можно зафиксировать дополнительную биту.

Индикатор заряда на батарейном блоке.

25 ступеней настройки крутящего момента.

Недостатки:

Люфт в патроне.

Комплектная бита не подходит для реальных работ.

Интерскол ДА-14,4ЭР 596

Как и многие лучшие недорогие аккумуляторные шуруповерты для дома из нашего рейтинга, эта модель обладает оптимальным соотношением веса и максимального крутящего момента. Улучшают впечатление от образца такие аспекты, как индикация разрядки и фонарик под патроном.





Преимущества:

Достаточно высокий крутящий момент.

Небольшая масса корпуса.

Индикатор заряда батареи.

Качество материалов и сборки.

Легко достать детали для ремонта.

Недостатки:

Крупные габариты батарейного блока.

Неудобные форма и толщина рукоятки.

ВИХРЬ ДА-12-1

Доступный электроинструмент, предназначенный для домашних и дачных работ по сверлению небольших отверстий, завинчиванию крепежа. Оснащен перфорацией на корпусе для отвода горячего воздуха от двигателя.





Преимущества:

Компактные габариты.

Функция реверса для облегченного откручивания крепежа.

Присутствует выемка, на которой можно закрепить дополнительную биту.

Небольшая стоимость.

Недостатки:

Ощутимый вес корпуса.

Низкий пиковый крутящий момент.

Kolner KCD 12L

Завершает топ недорогих беспроводных дрелей-шуруповертов модель от немецкой торговой марки. Отличительные черты прибора: легкий корпус, индикация зарядки, стильный индустриальный дизайн.





Преимущества:

Нескользящие накладки, способствующие комфортному удержанию.

Индикатор уровня заряда.

Реверс для выведения заклинившего сверла из материала.

18 ступеней настройки крутящего момента.

Малый вес устройства.

Недостатки:

Продолжительная зарядка.

Не рассчитан на высокие нагрузки.

Низкая емкость батареи.

Рейтинг бюджетных сетевых шуруповертов

Если в строительстве или на зимней рыбалке важна автономность, то при работе в гараже, на мастерской или предприятии нет смысла жертвовать продолжительностью эксплуатации. Мы составили рейтинг из 4 моделей, которые, несмотря на доступную стоимость, помогут в капитальном и косметическом ремонте.

Модель Мощность (Вт) Max крутящий момент (Н*м) Max число оборотов на холостом ходу Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Размер зажимаемой оснастки (мм) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) ЗУБР ЗСШ-300-2, 300 Вт 300 35 1 400 25 / 10 0.8—10 1.6 2 990 СТАВР ДШС-10/450-2С, 450 Вт 450 24 1 200 29 / 12 0.8—10 1.5 2 540 Интерскол ДШ-10/260Э 260 25 800 20 / 10 0.8—10 1.3 2 850 Makita DF0300, коробка, 320 Вт 320 56 1 500 28 / 10 1—10 1.2 5 842

ЗУБР ЗСШ-300-2, 300 Вт

Сетевой инструмент одинаково хорош в сверлении и завинчивании саморезов. Для работы с последними модель оснащена 23 ступенями крутящего момента.





Преимущества:

Длинный кабель, размер которого составляет 5 метров.

Двухскоростной редуктор, повышающий универсальность прибора.

Простота обслуживания, которая обеспечивается быстрым доступом к угольным щеткам.

Блокировка выключателя для продолжительных работ.

Недостатки:

Малозаметный люфт патрона.

СТАВР ДШС-10/450-2С, 450 Вт

Бюджетный шуруповерт подойдет для периодических работ по завинчиванию и созданию отверстий. Обладает средним для такой производительности весом, а также большим количеством отверстий, защищающих от перегрева.





Преимущества:

20 положений муфты регулировки крутящего момента.

Длинный кабель (3 метра).

Быстрозажимной патрон, обеспечивающий оперативную смену рабочей оснастки.

Низкая цена.

Недостатки:

Реверс и скорость переключаются с некоторым усилием.

Интерскол ДШ-10/260Э

Российская дрель имеет стандартные характеристики, которых достаточно для решения бытовых вопросов. Лучше инструмент мог сделать только двухскоростной редуктор: в данной модели скорость всего одна.





Преимущества:

Небольшой вес оборудования.

Прорезиненная рукоятка, за счет которой инструмент не выскальзывает.

Экономичный расход электричества.

Вентиляционные прорези в корпусе.

Недостатки:

Одна скорость.

Малое предельное число оборотов.

Makita DF0300, коробка, 320 Вт

Если вы не знаете, какой бюджетный шуруповерт лучше купить для дома, модель из Японии должна вам подойти. Положительная сторона инструмента – высокий крутящий момент, который в пике составляет 56 Н*м.





Преимущества:

Небольшая масса устройства.

Максимальный крутящий момент.

Электронная регулировка числа оборотов силой нажатия на курок.

Возможность переключаться между пониженной и повышенной скоростями.

Недостатки:

Отсутствие фонарика для подсветки места сверления.

Поставляется без пластикового кейса.

Топ бюджетных дрелей-шуруповёртов

Составляя рейтинг, в который войдут лучшие бюджетные сетевые и аккумуляторные дрели-шуруповерты, мы выбирали самые мощные и производительные модели, способные быстро просверлить не только деревянные заготовки, но и металлические листы. Несмотря на высокую производительность, только один образец едва выбивается за бюджет в 6 тысяч рублей. Остальные электроприборы стоят и того ощутимо меньше.

Модель Мощность (Вт) Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Max число оборотов на холостом ходу Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Размер зажимаемой оснастки (мм) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Metabo PowerMaxx BS 2014 Basic — 12 34 1 400 18 / 10 1—10 1 6 195 ЗУБР ДШ-М1-400 коробка, 400 Вт 400 — 28 750 25 / 10 0.8—10 1,26 2 790 Интерскол ДА-12ЭР-02 534 Li-Ion 2.0 А·ч 12 В х2 кейс — 12 30 1 400 20 / 10 0.8—10 1,14 4 990

Metabo PowerMaxx BS 2014 Basic

Несмотря на малый вес, составляющий меньше килограмма, дрель способна выдавать достаточно высокий крутящий момент. В качестве источника питания используется компактный литий-ионный АКБ.





Преимущества:

Мало весит.

Как и все шуруповерты с быстросъемным патроном, позволяет оперативно менять рабочую оснастку.

Работает на батареях с форм-фактором обоймы, что повышает компактность.

Металлическая пластина для ношения на поясе.

Подсветка рабочей зоны.

Батареи долго держат заряд.

Недостатки:

Не комплектуется чемоданчиком для переноски.

ЗУБР ДШ-М1-400 коробка, 400 Вт

Помимо внешнего вида, настраивающего на рабочий лад, инструмент привлекает внимание большим количеством вентиляционных отверстий, металлической скобой и фиксатором для дополнительной рабочей оснастки.





Преимущества:

Кабель длиной 2 метра.

Рукоять с фактурной нескользящей поверхностью.

Фонарик для работы при слабом освещении.

19 ступеней ограничительной муфты момента затяжки.

Недостатки:

Нет переключения между скоростями.

Интерскол ДА-12ЭР-02 534 Li-Ion 2.0 А·ч 12 В х2 кейс

Последний в сегодняшнем рейтинге – бюджетный беспроводной шуруповёрт для дома производства Интерскол. Прибор компактный, легкий, достаточно мощный. Чего еще пожелать за 5 тысяч рублей?





Преимущества:

Индикатор уровня разряда.

Поставляется с комплектом бит и сверл.

Небольшой вес.

Две скорости.

Быстрая зарядка АКБ.

Недостатки: