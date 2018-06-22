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Какой обогреватель лучше приобрести для дома, офиса или магазина
22.06.2018

Какой обогреватель лучше приобрести для дома, офиса или магазина

Зима всегда подкрадывается нежданно-негаданно. Снег то выпадает, то тает, а ртутный столбик термометра скачет от +5 до -20. Не готовы к зиме оказываются городские службы, коммунальщики и просто жители города. Не только «пробежки» по улице становятся сущим адом, но и попытки встать с кровати ранним утром. Батареи в наших домах обычно не так велики, чтобы хорошо прогреть комнату даже в 15 квадратных метрах. Что говорить о частных домах и коттеджах, в которых центральное отопление в принципе отсутствует. Проблема, конечно же, решаема. Покупка обогревателя значительно облегчит жизнь во время осенне-зимне-весеннего периода. Но какой выбрать среди многообразия отопительной техники? Мы подскажем, как сделать правильную и нужную покупку.

Стоит понять, что основной характеристикой обогревателя является его мощность. Для комнат со стандартной высотой потолков (около трех метров), мощность обогревателя рассчитывается по принципу 1 киловатт мощности на 10 квадратных метров. Современная техника в большинстве случаев имеет несколько режимов, и вы можете отрегулировать температуру от 5 до 36 градусов по Цельсию. Тип обогревателя, мощность и размер следует выбирать в зависимости от потребностей и условий его работы.

Сколько всего существует типов обогревателей, и какой нужен именно вам? Рассмотрим этот вопрос подробнее. Наиболее распространены 6 видов обогревателей.

  • Масляный радиатор – это один из самых популярных обогревателей. Принцип его работы – это нагревание минерального масла, для этого используется металлическая спираль. Среди его достоинств бесшумность, пожаробезопасность и высокая мобильность (обычно для удобства эту «батарею» ставят на колесики). Масляный радиатор не сжигает кислород в комнате. Однако он сравнительно долго прогревает помещение и поэтому пригоден в основном для домашнего использования.
  • Электрический конвектор по своим параметрам похож на масляной радиатор. Он также абсолютно безопасен и при этом быстро прогревает помещение. Конвектор защищен от перегрева и довольно компактен. Его можно повесить на стену и даже использовать вместо центрального отопления. В настоящее время это один из лучших обогревателей, единственный недостаток конвектора – это его цена.
  • Тепловентилятор меньше предыдущих «собратьев» по габаритам, но имеет массу недостатков: издает сильный шум, загрязняет и сжигает воздух, может издавать неприятный запах из-за забившейся в него пыли. Но это наиболее бюджетный вариант.
  • Инфракрасный обогреватель значительно отличается от остальных – он согревает не воздух, а близлежащие предметы. Идеально подойдет для офиса, где необходимо обогреть не всю комнату, а одно рабочее место.
  • Тепловая пушка относится к отопительной технике промышленного применения. Она предназначена для обогрева помещений, которые не подключены к городской сети – стройки, складские помещения, магазины.
  • Тепловой насос экологически чист. Он работает без вредных выбросов в атмосферу дома. От одного прибора вы можете получить отопление, горячее водоснабжение и кондиционирование. Недостаток этого прибора – относительно высокая стоимость.

Таким образом, масляной радиатор – это отличный выбор для комнаты по соотношению цена-качество. Наиболее бюджетным вариантом является тепловентилятор, однако его стоит включать лишь на короткий промежуток времени. Электрический конвектор – идеальный вариант как для дома и офиса, так и для магазина, не подключенного к городской отопительной сети. К сожалению, не каждый может себе позволить тратить большие деньги на дополнительное тепло. Инфракрасному обогревателю место в офисном кабинете, тепловая пушка подойдет для стройки, а тепловой насос для загородного дома.

Выбор за вами. Помните об уюте и комфорте при выборе обогревателя, а главное – о своем здоровье.


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