Зима всегда подкрадывается нежданно-негаданно. Снег то выпадает, то тает, а ртутный столбик термометра скачет от +5 до -20. Не готовы к зиме оказываются городские службы, коммунальщики и просто жители города. Не только «пробежки» по улице становятся сущим адом, но и попытки встать с кровати ранним утром. Батареи в наших домах обычно не так велики, чтобы хорошо прогреть комнату даже в 15 квадратных метрах. Что говорить о частных домах и коттеджах, в которых центральное отопление в принципе отсутствует. Проблема, конечно же, решаема. Покупка обогревателя значительно облегчит жизнь во время осенне-зимне-весеннего периода. Но какой выбрать среди многообразия отопительной техники? Мы подскажем, как сделать правильную и нужную покупку.
Стоит понять, что основной характеристикой обогревателя является его мощность. Для комнат со стандартной высотой потолков (около трех метров), мощность обогревателя рассчитывается по принципу 1 киловатт мощности на 10 квадратных метров. Современная техника в большинстве случаев имеет несколько режимов, и вы можете отрегулировать температуру от 5 до 36 градусов по Цельсию. Тип обогревателя, мощность и размер следует выбирать в зависимости от потребностей и условий его работы.
Сколько всего существует типов обогревателей, и какой нужен именно вам? Рассмотрим этот вопрос подробнее. Наиболее распространены 6 видов обогревателей.
Таким образом, масляной радиатор – это отличный выбор для комнаты по соотношению цена-качество. Наиболее бюджетным вариантом является тепловентилятор, однако его стоит включать лишь на короткий промежуток времени. Электрический конвектор – идеальный вариант как для дома и офиса, так и для магазина, не подключенного к городской отопительной сети. К сожалению, не каждый может себе позволить тратить большие деньги на дополнительное тепло. Инфракрасному обогревателю место в офисном кабинете, тепловая пушка подойдет для стройки, а тепловой насос для загородного дома.
Выбор за вами. Помните об уюте и комфорте при выборе обогревателя, а главное – о своем здоровье.
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