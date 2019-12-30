Как выбрать тепловую пушку

Тепловой пушкой принято называть передвижной воздухонагреватель. Его используют для прогрева воздуха как в больших по площади помещениях, так и в маленьких.

С помощью тепловой пушки создаются комфортные условия для проживания в квартире, где центральное отопление не справляется со своей задачей. Это устройство также справится с задачей просушки поверхностей при ремонтно-отделочных работах. Теплый воздух поможет отогреть двигатель автомобиля, который отказывается работать в мороз при отрицательных температурах.

Как работает тепловая пушка

Прибор состоит из корпуса, вентилятора и нагревательного элемента. Внешне он представляет собой металлический цилиндр, из которого исходит мощный воздушный поток.

Тепловую пушку не стоит путать с тепловентилятором. Между этими приборами имеются существенные отличия. Как пример, в данном устройстве есть термостат и терморегулятор. Как работает принцип тепловой пушки:

встроенный вентилятор нагнетает холодный воздух, который поступает через отверстия в корпусе;

полученное с помощью нагревательного элемента тепло выдувается сильным потоком воздушных масс;

регулируемые заслонки позволяют направить теплый воздух в нужное направление.

Для работы тепловой пушки, независимо от типа нагрева устройства, нужна электроэнергия. Она необходима для выполнения функции нагрева и вращения вентилятора.

Как пользоваться тепловыми пушками

Различают 3 типа устройств по принципу нагрева воздуха:

электрические;

газовые;

дизельные.

В первом случае воздух нагревается за счет работы ТЭНа. Во втором – используется горелка. В третьем – работа заключается на взаимодействии элементов с двигателем внутреннего сгорания.

При пользовании тепловой пушкой нельзя забывать:

Прибор должен быть установлен на ровную поверхность. Расстояние от устройства до потолка следует оставлять хотя бы полтора метра. Не переносить включенное и работающее оборудование. Не крепить лишние предметы к соплу нагревательного элемента. Не прислонять тепловую пушку к стене задней частью. Не направлять и не использовать устройство вблизи легковоспламеняющихся предметов. Выключать прибор во время дождя и в помещениях с повышенной степенью влажности. Устанавливать максимальную мощность только после того как оборудование прогреется. Выключать прибор, оставленный без присмотра. Избавляться от пыли и грязи до включения устройства в розетку.

Нельзя забывать! Больше внимания работе тепловой пушки нужно уделять зимой, так как в холода многие хотят быстро обогреть помещение, забывая о мерах предосторожности.

Чаще всего устройство отличается цилиндрической формой, но встречаются и прямоугольные модели. Для удобства пользования его устанавливают на станине, оформленной легко маневрирующими колесиками.

Этот прибор с функцией обогрева помещения справляется гораздо быстрее своих аналогов в виде тепловентилятора.

Устройство дизельной пушки

Исходя из названия этого типа устройства, для его работоспособности потребуется дизельное топливо. Главное, прежде чем включить пушку, следует проверить, нет ли утечки горючего, и есть ли тяга, если двигатель непрямого нагрева.

Для работы вентилятора понадобится совсем небольшое количество электроэнергии. Следовательно, перенапряжения сети не возникнет. На устройстве после включения можно постепенно регулировать температуру исходящего потока воздуха.

Дизельная пушка применяется в производственных целях и способна обогреть помещение большой площади. Выделяют 2 их разновидности: прямого и непрямого нагрева.

Основные конструкции части:

электровентилятор;

топливный бак;

камера сгорания.

Потоки воздуха, смешанные с топливом, воспламеняются при работе системы пьезоподжига. Теплая струя конверсируется вдоль камеры сгорания. Затем нагретый воздух выходит наружу.

Если же есть необходимость в покупке тепловой пушки, которая будет работать практически круглосуточно и в автономном режиме, то устройство должно быть оборудовано системой контроля пламени и специальным таймером, запрограммированным на выключение по истечении установленного времени.

Нагреватели данного типа устанавливаются в заводских цехах, на строительных площадках, в ангарах.

Как запустить дизельную тепловую пушку

Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-50 прямого нагрева работает благодаря компрессору. Установленный термостат помогает выставить предельно необходимый температурный режим. Устройство функционирует за счет подачи дизельного топлива.

Чтобы запустить этот прибор, необходимо:

подключить его к источнику питания, в розетку;

долить дизельного топлива;

нажать кнопку «Включить».

Только после всех проделанных манипуляций тепловая пушка запустится и будет работать до того времени, пока воздух в помещении не прогреется до указанной на терморегуляторе температуры. Как только градус будет понижаться, оборудование запустится в автоматическом режиме.

Важно знать! Иногда устройство выпускает белый дым. Это вовсе не признак поломки. В этот момент просто необходимо нажать кнопку «Выключить» и добавить в бак топлива.

Как работает газовая тепловая пушка дизельная от топлива

Нагревательный прибор подключается к сети. Потребление электроэнергии при этом не велико, всего 30-200 Вт. Работа оборудования происходит за счет подачи газа из баллона через редуктор. Он попадает в камеру сгорания и нагревает теплообменник. Температура воздуха внутри также повышается. В дальнейшем вентилятор выдувает его, за счет чего и прогревается помещение.

Газовая пушка BALLU BHG-40 работает на сжиженном пропан-бутане, пропане. Это «умное» устройство, способно самостоятельно контролировать подачу топлива. Как только запасы заканчиваются, а пламя гаснет, газ перекрывается автоматически.





Существуют многотопливные тепловые пушки, которые функционируют за счет разных видов горючего. Они перерабатывают в тепловую энергию керосин, солярку, и ранее отработанное масло. Такое оборудование весьма популярно в автосервисах, где всегда присутствует подобное топливо.

Как работает газовая тепловая пушка от баллона газа

Использование данного типа теплопушки рекомендуется в условиях нежилых помещений. Для получения теплового потока и обогрева площади здания потребуется природный газ, поступающий из баллона либо централизованной сети. Он используется в качестве топлива, выгорает и отдает энергию. На горелке имеется автоматический пьезоподжиг.

Газ, который проходит через камеру сгорания, нагревает теплообменник. Включенная в сеть теплопушка поддерживает тепло. Это мощное устройство, которое следует устанавливать в хорошо вентилируемом помещении, поскольку выгорание кислорода негативно сказывается на самочувствии окружающих. Поэтому такую теплопушку покупают для стройплощадок, складского хозяйства, ангара.

Как запустить газовую тепловую пушку

При включении BALLU BHG-40 необходимо убедиться в безопасности проводимых манипуляций, так как баллон должен находиться только в вертикальном положении.

Для запуска устройства следует:

присоединить пушку к газовому баллону, используя редуктор и армированный шланг;

проверить герметичность системы, нанеся мыльный раствор на ее составляющие элементы;

выставить давление, прописанное в характеристиках оборудования;

подключить к электросети;

подождать несколько минут, необходимых на продувку устройства;

включить пьезо-поджиг.

Режим работы следует выставлять плавно.

Устройство электрической тепловой пушки

Приборы данного типа могут отапливать как нежилые, так и жилые помещения, поскольку они не сжигают кислород и элементарно подключаются, и работают, за счет сети 220 В или 380 В. Разница и в том, что электропушки функционируют с двухфазными и трехфазными системами электричества. Следовательно, перед покупкой стоит подумать о том, какое качество проводки установлено в помещении. Стоит убедиться в заземлении устройства.

Старой проводкой для подключения тепловой пушки пользоваться не стоит. Она может не выдержать большой нагрузки. Лучше подвести к устройству отдельную линию.

Как работает тепловая пушка электрическая

Прежде чем запустить оборудование, следует:

установить его подальше от розетки, не соприкасаясь со стенами помещения;

проверить положение, в котором стоит переключатель, и обязательно оставить режим «Выключить»;

выставить температуру, повышая ее не чаще одного раза в 5 секунд после.

Электрическая теплопушка может быть с металлической спиралью в качестве нагревательного элемента, либо с трубчатым электронагревателем (ТЭНом), существуют пушки и с керамическими нагревательными элементами. Второй вариант при этом предпочтительней за счет более длительного срока службы и в отношении вопроса безопасности использования.

Принцип работы устройства заключается в том, что электровентилятор направляет воздушные массы в пушку, где изначально срабатывает нагревательный элемент. Поднимается температура воздуха внутри корпуса конструкции. Затем постепенно прогревается все помещение.

В качестве экономии электроэнергии можно купить Ballu BHP-PE-5. Эта модель тепловой пушки имеет встроенный защитный режим от перегрева и датчик регулировки температуры. Нагревательный элемент автоматически перестанет работать, когда воздух прогреется до нужного градуса.

Главное преимущество такого типа прибора – экологичность. Никаких выхлопных газов или запаха гари никто не почувствует. Поэтому электротепловые пушки безопасны для человеческого здоровья. К тому же, Ballu BHP-PE-5 работает от сети и не нуждается в дозаправке топлива.

Как запустить электрическую тепловую пушку

Чтобы включить это устройство и обогреть помещение, необходим всего лишь доступ к сети 220 или 380 В. В каждой модели указан предельно допустимый уровень напряжения, температуры. Главное, устанавливать теплонагреватель на расстоянии от стен, розеток и огнеопасных предметов.

Модель Ballu BHP-PE-5 легко перемещается и не царапает напольную поверхность.

Какую тепловую пушку выбрать для гаража, дачи, натяжных потолков и обогрева дома

Нагревательное устройство выбирают изначально исходя из того, в каких условиях и для каких целей оно будет использоваться. Если нужно обогреть нежилое помещение, гараж или стройплощадку, то правильней будет купить тепловую пушку дизельного типа. Однако такой вариант не подойдет для использования в здании закрытого типа, где постоянно присутствуют люди и животные. Зато электрическую теплопушку запросто можно использовать для обогрева дома. Такой прибор не создает выхлопные газы, а потому по праву считается экологически безопасным.

Для установки натяжного потолка подойдет только электронагреватель, либо вариант с газовой горелкой. Тепловая пушка в данном процессе необходима. С ее помощью монтажники разогревают ПВХ-пленку, растягивают и крепят к профилю.

Как рассчитать мощность тепловой пушки

Для этого потребуются данные, такие как:

Температура, а именно разница в показателе, измеряемом на улице и в помещении. Разумеется, чем холоднее за окном, тем труднее подогреть воздух в здании. Поэтому стоит купить тепловую пушку с запасом мощности. Согласно СНиПу, в помещении должно быть +18 градусов и +12 на территории складского хозяйства. Объем помещения, так как придется подогревать воздушные массы не только на уровне напольного покрытия, где размещено устройство, но и под потолком. Воздушные массы при нагревании перемещаются вверх. Качество теплоизоляции. На этот параметр влияет несколько факторов, например, количество окон и качество их утепления, как часто открывается дверь в помещении, сколько времени уходит на проветривание.

Зная все показатели для расчета, можно определить мощность теплопушки.

Как рассчитать мощность тепловой пушки для площади помещения

Показатель мощности исчисляется в ккал/ч. Для перевода данной единицы измерения в кВт необходимо принять к сведению, что 1кВт = 860 ккал/ч. Полученный результат будет более понятным для обычного человека.

Мощность тепловой пушки рассчитывается так:

Q (ккал/ч) = V x K x ∆T, где:

Q – расчетный показатель мощности;

V – объем прогреваемого помещения;

K – коэффициент рассеивания тепла;

∆T – разница температур воздуха внутри и снаружи здания.

Коэффициент рассеивания тепла определяется таким образом:

0,6-1, когда хорошая теплоизоляция получается за счет кирпичных стен двойной кладки, толстого напольного покрытия, утепленной крыши, небольшого количества окон с двойными рамами и дверных проемов;

1-2, если средняя степень теплоизоляции достигается стандартным вариантом кровли, двойной кирпичной кладкой стен, минимальным числом оконных рам;

2-3 – считается показателем плохой теплоизоляции, когда используются однорамные окна, простая кладка кирпича в один слой, никаких теплоизолирующих материалов, как в случае с обустройством хозпостроек и гаражей;

3-4 – величина показателя при отсутствии всяческой теплоизоляции, например, для открытых стройплощадок, складов.

Коэффициент для определения значения выбирается самостоятельно.

В качества примера расчет мощности теплопушки, используемой в жилом помещении. То есть, если:

Объем помещения (V) = площадь (S) * высоту (h) = 60 * 2,7 = 162 куб.метра

Разница температур (∆T) = 20 – (-25) = 45 ᵒС

Коэффициент рассеивания = 2,5, тогда

Мощность (Q) = 2,5 x 45 x 162 = 18225 ккал/ч = 21 кВт

Следовательно, для обогрева помещения площадью 60 кв.метров потребуется тепловая пушка средней мощности 20-25 кВт. Но стоит учитывать и наличие других обогревательных приборов в помещении, чтобы расчет был предельно корректным.

Как рассчитать мощность тепловой пушки для площади гаража

Для обогрева нежилого помещения может использоваться любой тип тепловой пушки. Ее мощность должна быть в пределах 8-8,5 кВт, если площадь гаража составляет 24 кв.метра, высота потолков – 3 метра, коэффициент для здания с отсутствием окон – 2,5, наружная температура воздуха – минус 25, а внутри – плюс 15 градусов. Расчет выполняется аналогично по формуле.

Какую тепловую пушку купить для гаража

Нежилое помещение бывает как закрытого типа, так и открытого, и используется по-разному. Чтобы прогреть воздух в гараже, работы в котором ведутся не регулярно, а люди появляются редко, достаточно приобрести тепловую пушку небольшой мощности. Подойдет как электронагревательный элемент, так и газовая горелка, дизельный тип устройства. Следует только помнить меры предосторожности при работе с подобным оборудованием.

Если нужно обогреть помещение в виде автосервиса, где постоянно находятся люди, но имеется проблема с вентиляцией, то не стоит пренебрегать безопасностью и устанавливать жидкотопливные пушки. Продукты сгорания станут причиной плохого самочувствия специалистов сервиса. Идеальный вариант в отношении экологичности – электрическое устройство, работающее от сети. Правда, помещения большого объема прогревать таким способом будет достаточно затратным делом. Хорошо бы использовать газовый тип теплопушки, если, конечно же, вентиляционная система в норме.

Многие автомастерские в холода включают оборудование для прогревания сервис-центра, работающее на отработанном масле. Специалисты знают, что это топливо всегда имеется в запасе и оно абсолютно для них бесплатно. К сожалению, при работе данной системы сгорает кислород, а если вентиляция плохая, то открывая окна и двери, все тепло просто окажется снаружи помещения.

Как выбрать газовую тепловую пушку для гаража

Нагревательных приборов сейчас в продаже огромное количество. Они отличаются как своими внешними данными, так и практичными характеристиками. Для простоты подбора оптимального варианта для гаража, нужно обращать внимание на:

мощность устройства, рассчитываемую по формуле Q (ккал/ч) = V x K x ∆T;

тип нагревательного элемента – дизельный, газовый или работающий исключительно за счет электричества;

формат устройства – мобильный или стационарный;

допустимую температуру и скорость воздушного потока;

напряжение – 220-380 В;

безопасность использования, качество элементов конструкции, наличие дополнительных датчиков и контроллеров;

присутствие дополнительных функций (к примеру, электроподжиг, вместо пьезо);

внешние данные, габариты.

Для гаража 75 куб.метров оптимально использовать теплопушку мощностью 5 кВт. Лучше использовать модели минимальных размеров, 30-50 см, с возможностью их транспортировки. Вес такого оборудования будет достигать 5-10 кг. Стоит помнить, что допустимо использовать в помещении одновременно несколько нагревательных приборов. При этом лучше провести дополнительную линию к устройству, чтобы не было скачков напряжения.

В гараж можно купить тепловую пушку BALLY BHG-85 со встроенным пьезорозжигом, работающую на газе (пропан-бутан). В этом устройстве регулируется уровень мощности. Подача газа перекрывается автоматически при скачках напряжения и отключения от сети. Происходит бездымное сгорание топлива, расходуемое в пределах 1,5 л/ч.

Как выбрать электрическую тепловую пушку для гаража

В нежилом помещении электротепловая пушка может работать без участия своего владельца в случае, если в модели имеется терморегулятор. Главное, определить, в какую сеть включить устройство. Модели данного типа работают от 220-380 В. Они просты и безопасны в использовании. Недостаток лишь в большом объеме потребления электроэнергии. Но это зависит от площади помещения, необходимой температуры прогрева воздуха и других внешних факторов. В популярных моделях теплопушек скорость потока воздуха достигает 400 куб.м/с.

Идеально приобрести в гараж мобильную версию оборудования, которое имеет ручки и при необходимости может быть перемещено.

Какую тепловую пушку выбрать для дачи

Владельцам дачных участков прогреть домик зимой очень проблематично. Вернуть лето и хорошее настроение поможет тепловая пушка, которая за минуту наполнит дом теплым воздухом. При этом миссия не будет слишком затратной.

Можно выбрать устройство, работающее от электричества, а также за счет дизельного топлива или сжигания газа. Первый вариант идеальный для дачника с домом, где имеется бесперебойное электроснабжение. Электрическая теплопушка не нуждается в постоянном присмотре. Она компактна. Потому ее легко захватить с собой для дачи. Важно иметь хорошую электропроводку в доме, чтобы защитить себя от скачков напряжения. Лучше покупать систему обогрева с большей, нежели расчетная, мощностью. Для обогрева 30 куб.метров потребуется примерно 1кВт. Пушки с мощностью более 5кВт присоединяются к сети 380В через трехфазное подключение.

Если на даче имеется помещение, куда попросту невозможно провести электричество, то придется выбирать между газовым нагревателем и дизельным. При этом нужно понимать, что выхлопные газы будут выходить через отводную трубу, когда устройство непрямого нагрева. Установить его следует в хорошо вентилируемом помещении, где люди находятся минимальное количество времени, как, например, в пустом сарае. В курятнике, где постоянно пребывают птицы, не стоит рисковать и травить их отходами продукции сгорания. Лучше купить более дорогую, но безвредную модель.

Какую тепловую пушку выбрать для натяжных потолков

При выборе тепловой пушки для монтажа натяжного потолка следует обращать внимание на:

тип питания;

мощность теплонагревателя;

наличие терморегулятора и режимов контроля температуры;

конструктивные особенности устройства.

При установке натяжного потолка не используют дизельные и бензиновые пушки по причине скопления выхлопных газов. В высокой концентрации они опасны. Лучшие варианты – модели, работающие на электричестве или газу. В первом случае оборудование можно использовать и в небольших помещениях до 30 кв.м. Генератор не потребуется. К тому же, это мобильная система. Газовая теплопушка будет полезна владельцу жилища от 100 кв.м. Она также подключается к сети, но потребляет меньше электроэнергии.

При монтаже натяжного потолка в квартирах или коттеджах следует выбирать тепловую пушку в соответствии с расчетными показателями мощности.

Мощность, кВт Объем квартиры в старом панельном доме, куб.м Объем квартиры в кирпичном доме, новостройка, куб.м 5 60-110 70-150 10 110-220 150-300 20 220-440 300-600 30 440-650 600-1000 40 650-890 1000-1300 50 890-1100 1300-1600 60 1100-1350 1600-2000 75 1350-1650 2000-2500 100 1650-2200 2500-3300

Таблица 1. Отличие тепловой мощности разных по степени теплоизоляции помещений

В ванной комнате или на кухне чаще всего пользуются тепловыми пушками с мощностью не более 6 кВт. Специалисты, работающие над установкой натяжного потолка в новостройках, которые еще не сданы и не отапливаются, предпочитают варианты в 30 кВт. Как правило, у бригады рабочих таких приборов несколько.

Для работы с коммерческими объектами больших площадей используются установки в 50-70 кВт. Если направить на объект две пушки с разных сторон, то воздух тогда будет прогреваться равномерно.

Работая с ПВХ-пленкой, стоит придерживаться режима в 30-60 градусов. Температура меняется с помощью терморегулятора. Чем больше допустимых режимов и вариантов их установки, тем меньше риска установить натяжное полотно с дефектами и деформированием. Поэтому лучше купить пушку с дисплеем, на котором отразится вся информация о технических параметрах, и не забыть о плавной регулировке температуры.

Если же есть термостат, то устройство будет выключаться и включаться автоматически при достижении определенного градуса. Также он помогает предотвращает поломки, которые случаются при перегреве.

Нагревая полотно ПВХ, следует направить теплопушку именно на конкретный участок. Для этого случая подойдет аппарат с корпусом цилиндрической формы. Он должен быть компактным и иметь встроенную систему наклона. Чтобы защитить себя от ожогов, специалисту нужен корпус с теплоизоляцией.

Какую тепловую пушку выбрать для обогрева дома

Жилое помещение не может прогреваться газовым оборудованием или нагревательным элементом дизельного типа непрямого нагрева. Сжигание кислорода, скопление углекислого газа, негативно скажется на человеческом организме. Поэтому общепринятого приобретать для обогрева дома электрические тепловые пушки.

Как правило, дома подключаются к центральной или автономной системе отопления. Здесь устройство может быть необходимо в качестве вспомогательного источника тепла.

Электрическая тепловая пушка позволяет каждому ее пользователю установить необходимый температурный режим, но это только при наличии в системе термостата. С его помощью прибор при изменении температуры воздуха в помещении включается и отключается автоматически.

Чтобы обогреть дом, достаточно будет купить теплопушку мощностью 5кВт. Такое устройство запросто подключается к однофазной сети 220 В и это не приведет к перепаду напряжения.

Тепловая пушка обладает несколькими преимуществами в сравнении с другими нагревательными приборами, включая тепловентилятор. Среди основных положительных качеств:

простота эксплуатации;

мобильность;

бесшумная работа;

отсутствие частой потребности в техобслуживании;

быстрый обогрев помещения, независимо от его площади и состояния;

экологичность.

Что касается расхода электроэнергии, то его можно сократить, изначально купив прибор с термостатом для контроля температуры воздуха.

Электротеплопушка HINTEK PROF-05220 работает от сети 220 В с мощностью 5 кВт, которая в принципе регулируется. Прямой способ нагрева позволяет выполнить основную функцию нагревательному элементу в максимально сжатые сроки. Максимальный температурный режим, которого можно достигнуть в помещении, используя данное устройство, 32 градуса. При этом воздух не будет пересушиваться.

Рассчитать необходимую мощность тепловой пушки для дома можно самостоятельно по ранее приведенной формуле, где искомый показатель равен произведению объема, разницы температур внутри помещения и снаружи за окном, коэффициента тепловых потерь.

Как выбрать тепловую пушку электрическую на 220 В или 380 В

Трехфазная теплопушка 380 В рассчитана на обогрев большой площади помещения. Потребляемая мощность у такого устройства значительно выше, нежели у системы 220 В. Как правило, этот прибор применяют в промышленности и строительстве. Иногда он используется в бытовых помещениях.

Тепловая пушка 380 В способна помочь с закреплением декоративного покрытия, сушкой фруктов и овощей. Ей просто управлять. Само устройство состоит из корпуса, внутри которого обязательно будет вентилятор, ТЭН, трубчатые нагреватели. Оно позволяет быстро поднять температуру воздуха внутри помещения. Важный момент – необходимость трехфазного подключения. Цена на это устройство выше, нежели при покупке теплопушки с подключением в 220 В.

HINTEK PROF-15380 – отличный пример качественно функционирующего прибора от сети 380 В с регулируемой мощностью в 7,5-15 кВт. Обогреет как коммерческие объекты, так и цеха, мастерские, склады. Подходит для проведения строительных и ремонтных работ. Позволяет установить температуру в помещении в пределах 0ᵒС – +40ᵒС.

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Стандартное оборудование для бытовых нужд работает от сети 220 В. Чтобы обогреть 50 куб.м потребуется мощность 5 кВт. Hintek Prof 05220 – современный отопительный прибор, который поможет создать комфортную атмосферу для всех, кто находится в помещении, ускорит проведение малярно-штукатурных работ, просушит стройматериалы. Не нуждается в подведении дополнительной проводки. Работает бесшумно. Имеет короззионностойкий корпус. Компактный.

Раздумывая над вопросом, как выбрать тепловую пушку, важно понимать, что все зависит от того, в каком помещении она будет установлена, и условий, при которых будет использоваться. Если электрическая тепловая пушка считается практически универсальной и подходит для выполнения любого типа работ, как в квартире, так и в ангаре, то устройство дизельного типа чаще используется на улице, а газового – в больших зданиях с хорошей вентиляцией.

Нагревательный прибор важно правильно подключить. Многие люди не любят изучать инструкцию даже в ознакомительных целях. Тем не менее, неправильный подход к работе оборудования может привести к травмированию, поломкам, нарушениям правила безопасности пользования. К тому же, именно благодаря инструкции покупатель узнает важные технические параметры и ознакомится с комплектующими элементами.