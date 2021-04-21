И культиватор, и мотоблок представляют собой средства малой механизации, активно используемые при обработке земли и сборе урожая. Они существенно упрощают и ускоряют большинство сельскохозяйственных работ, полностью исключая тяжелый физический труд и использование лопат, вил и грабель. Но далеко не все знают, чем кроме цены отличается типичный мотоблок от культиватора.

Оба вида это сельскохозяйственной техники незаменимы и в современных фермерских хозяйствах, и на дачах. Нужны они для вспашки, рыхления, окучивания и удобрения почвы, а также сбора урожая зерновых и клубневых сельскохозяйственных культур. Не обойтись без с/х техники осенью и зимой – с ее помощью легко убрать опавшую листву или скошенную траву, а также очистить дорожки от снега.

Но как понять, что будет лучше для дачного участка или фермы? В этой статье мы расскажем все о мини-тракторах и машинах для культивирования почвы.

Разница между культиватором и блоком

Чтобы понять сходства и различия между ними, проще сравнить их характеристики в таблице.

Мотокультиватор Мотоблок Прямое назначение обработка почвы обработка почвы, сбор урожая Технические характеристики Вес, кг от 20 до 60 для средних моделей от 70 до 120 в среднем Тип двигателя бензиновый бензиновый или дизельный Мощность двигателя, л.с. в среднем 3-6 л.с. от 7 до 20 л.с. Грузоподъемность, кг до 500 кг КПП (количество передач) 1 передача (движение вперед) 3 скорости (2 передние передачи, 1 задняя) Конструкция рамы стандартная усиленная Наличие пневмоколес не у всех моделей стандартная комплектация Активная фреза есть есть Подключение навесного оборудования (вал отбора мощности) нет есть Функционал Транспортные работы не приспособлен может использоваться в транспортных целях Фрезерование да да Окучивание и рыхление (работа с окучниками) не предусмотрено при подключении навесного оборудования Подключение плуга не предусмотрено при подключении навесного оборудования Подключение картофелекопателя не предусмотрено при подключении навесного оборудования Подключение косилки, снегоуборщика и другой активной навески не предусмотрено не предусмотрено

Что такое мотокультиватор?

Культиватор – стандартная техника для обработки почвы и замены ручного выкапывания или рыхления на машинное. Этим и ограничиваются его функции, так как более сложные задачи культиватору выполнять и не нужно.

Весят культиваторы до 60-70 кг в среднем, достаточно компактны, поэтому могут легко перевозиться в автомобиле и храниться в гараже. Работают от бензина и прекрасно справляются со вскапывание и окучивание почвы, а также межрядной обработкой.





Стоят культиваторы недорого – и это одно из основных их преимуществ для дачи или небольшого приусадебного хозяйства. Цена на мотокультиваторы начинается от 13 тысяч рублей всего.

Что такое мотоблок?

Отличие даже небольшого мотоблока от культиватора существенное. Это профессиональная и высокомощная техника для обработки почв больших площадей – полей, огородов и садов от нескольких гектаров. Она оснащается полноценной коробкой передач мощным двигателем, пневматическими шинами для транспортной и основной функции, а также валом отбора мощности. Именно этот элемент конструкции мотоблока четко показывает, в чем может быть разница между ним и мотокультиватором: последний не может выполнять все виды работ, для которых необходимо навесное оборудование. То есть мотоблок позволяет менять свой функционал в зависимости от поставленной задачи и подключенного к нему шлейфа дополнительного оборудования: фрезы, насоса, дровокола, косилки, снегоуборщика.





Однако есть у этой техники один существенный недостаток – цена. Начинается она в среднем от 35-40 тысяч рублей.

Мотоблок или культиватор: в каких случаях что использовать

Покупатели культиваторов или более серьезных по своему функционалу мотоблоков спрашивают, что будет лучше для них? Но однозначного ответа на этот вопрос не существует: техника каждого вида имеет свои преимущества и недостатки и должна подбираться строго под условия эксплуатации. Например, культиватор подойдет для работы на даче или небольшом картофельном поле. Его мощности и функций будет достаточно для формирования гряд или простого окучивания, да и дачникам редко нужно что-то более сложное при обработке земельного участка.

Если сельскохозяйственные работы иные, и требуется техника для нескольких десятков гектаров, лучше трактора может быть только мотоблок. Его пневмоколеса, активная фреза и шлейф для подключения дополнительного оборудования позволяет с помощью всего одной спецмашины проводить целый комплекс с/х работ – от вскапывания и рыхления до сборки урожая и подготовки земли к зиме.

На что же нужно обращать внимание при выборе спецтехники?

Продавцы с/х техники и комплектующих к ней советуют ответить на несколько простых вопросов. Это поможет понять, мотоблок вам нужен или культиватор.

Какую площадь земли вы планируете обрабатывать? Вы обрабатываете земельный участок правильной формы? На нем есть перепады высот? Земля уже обрабатывалась или придется снимать дерн? Землю нужно только вспахать, или техника нужна будет для прополки и сбора урожая? Будет ли требоваться техника для уборки снега зимой? Есть ли у вас другая с/х техника с аналогичными или частично дублирующими заявленные продавцом функции? Насколько часто и интенсивно вы планируете использовать культиватор или мотоблок? В какой бюджет вы планируете уложиться? Есть ли у вас помещения для хранения техники и комплектующих к ней? Планируете ли вы приобретать дополнительное оборудование к мини-трактору?

Даже если выбирать технику для обработки земли вы планируете с продавцом-консультантом, с ответами на эти 10 вопросов ему будет намного проще понять, что выбрать для вас из имеющегося ассортимента.

В каких случаях используют культиватор?

Культивирование земли с помощью специализированной техники – это экономия собственных сил и времени. Спецмашины с быстрым ходом и металлической фрезой легко проборонят любой земельный участок всего за пару часов.

Чаще всего приобретают культиватор для небольшой по площади территории и рекомендуют его для проведения следующих работ:

обработка дачного участка (формирование гряд, вскапывание картофельника),

ландшафтный дизайн и благоустройство территорий (разбивка клумб, стрижка газона, выравнивание поверхности),

работа в закрытых теплицах и на ограниченном пространстве (формирование гряд и рыхление почвы).

При этом мало и среднемощные культиваторы помогут полностью заменить ручной труд машинным с минимальными затратами и на топливо для спецтехники.

В каких случаях используют мотоблоки?

Мотоблоки – это мини-тракторы для работы на больших площадях. Основное их преимущество - подключение дополнительного оборудования для выполнения земельных или посевных работ, а также сбора урожая и подготовки земли к зиме. Как правило, приобретают мини-тракторы для крупных с/х хозяйств и эксплуатации на больших по площади территориях. Это:

полевые работы на фермах и в колхозах,

обработка с/х культур роста,

сбор урожая,

использование техники для уборки осенних трав, листвы и мусора в парках и садах,

уборка снега в парковых зонах и на с/х угодьях.

Существенно расширяет функционал мини-тракторов навесное оборудование, которое продается как в комплекте с техникой, так и может приобретаться отдельно. Это различного вида фрезы, насадки и даже насосы для откачки воды.

Навесное оборудование для спецтехники

Для мини-тракторов существует огромный выбор навесов. Они подбираются с учетом мощности и собственного веса самой техники, а также необходимого изменения в ее функционале. Так к наиболее популярным видам «допов» относятся:

Картинка Название Описание Назначение Грунтозацепы Металлические устройства, схожие по внешнему виду с колесами, но имеющие шипованные накладки Применяются для улучшения сцепления колес техники с мягкими и рыхлыми почвами

Окучники и бороны Навесное оборудование из металла, напоминающее лопасти-воронки для формирования борозд и насыпания грунта. Применяются для окучивания сельскохозяйственных культур Полольник-рыхлитель Металлическая насадка для культиватора или мини-трактора, представляющая собой диск с большим количеством шипов и выступов для боронения почвы и среза мелких сорняков. Прополка и рыхление почвы

Плуги Металлические изделия, цельные и за счет этого очень прочные. Применяются для вскапывания земли или снятия дерна Кромкорез Металлический диск для формирования ровного края гряды или поля Вспашка почвы Роторная косилка Навесное оборудование, принцип действия которого основан на вращении металлических ножей. Скашивание полевых и сорных трав на небольших территориях Сегментные сенокосилки Широкие металлические навесных изделия, для скашивания трав на больших по площади участках. Обкос трав на полях, больших клубмах и больших территориях Очиститель от старой травы Металлическое навесное оборудование, по своей конструкции схожее с граблями. Сбор трав и опавшей листвы с очищаемой территории Картофелесажалки Машины небольшого размера с металлическим ящиком, сходящим книзу к форме воронки. Для высадки клубневых в грунт Картофелекопалки Металлическое конусообразное изделие с острым концом для выкапывания картофеля. Сбор урожая клубневых культур Насосы Классическое насосное оборудование, запускаемое в работу от двигателя мини-техники. Откачка дождевой воды и различных жидкостей на с/х угодьях и окультуренных землях Снегоуборочный отвал Металлический отвал с прочными краями для удержания снежной массы. Уборка снега Щетка Валик с жесткой синтетической щетиной для чистки дорожек или тротуарной плитки и ее швов. Уборка территории Тележка Устройство для транспортировки грузов на металлическом каркасе. Транспортировка небольших по весу и габаритам сельскохозяйственных приспособлений, урожая или строительных материалов

Отдельно можно приобрести пневматические колеса для мини-тракторов. Они используются для увеличения проходимости техники и работы в сложных условиях, а также для нарезания борозд или перемещения тележки, например.

Дополнительное оборудование для садовой и огородной техники

И мотоблоки, и мотокультиваторы относятся к мини спецтехнике ввиду своего веса и габаритов. Однако эти машины имеют широкий функционал благодаря доп.оборудованию, которое может использоваться для выполнения самых разнообразных задач.





К наиболее популярным «допам» к садовой технике относятся:

Фрезы – они, как правило, входят в стандартную комплектацию и являются основой для возделывания земельного участка. Представляют собой прочные металлические ножи для прорезывания почвы.

Окучник – дисковый или плуговый, он предназначен для работ на картофельном поле. Позволяет нагребать землю на картофельный боровок и рыхлить ее.

Косилка (роторная) – поможет обкашивать заборы или быстро приводить в порядок газон с молодой травой.

Грунтозацепы – помогут спецтехнике не застревать на мягких и сыпучих грунтах особенно, если работы проводятся в дождливую погоду.

Тележка – универсальный навес для транспортировки различного вида оборудования и с/х инвентаря.

Что же стоит выбрать?

Универсального ответа на этот вопрос не существует: и мотокультиватор, и мотоблок прекрасно подходит для сельскохозяйственных и ландшафтных работ. Поэтому просто ориентируйтесь на свой бюджет и имейте четкое понимание того, для каких целей вы совершаете покупку.

Мы рекомендуем приобретать те модели, функционал которых можно будет легко расширить при необходимости. Сделать это можно с помощью дополнительного навесного оборудования. Оно покупается отдельно и подключается при рыхлении, посадки или сборке урожая, прополке или кошении травы.

Мобильный, маневренный и максимально простой в управлении культиватор полностью избавит вас от работы с лопатой в весенний и осенний период. Вспашка больших по площади гряд или картофельников сократится с нескольких дней до нескольких часов.

Видео-обзор основных отличий мотоблока / культиватора

Мы предлагаем видео о том, какой мотокультиватор или мини-трактор лучше выбрать для проведения работ на приусадебном участке или небольшой ферме.

Смотрите советы экспертов и прислушивайтесь к их рекомендациям.



