Содержание:
- Разница между культиватором и блоком
- Что такое мультикультиватор
- Что такое мотоблок
- Мотоблок или культиватор: в каких случаях что использовать
- На что нужно обратить внимание при выборе спецтехники
- В каких случаях используют культиватор
- В каких случиях использую мотоблоки
Навесное оборудование для спецтехники Дополнительное оборудование для садовой и огородной техники Видео-обзор основных отличий мотоблока/культиватора Вывод: "Что же стоит выбрать?"
И культиватор, и мотоблок представляют собой средства малой механизации, активно используемые при обработке земли и сборе урожая. Они существенно упрощают и ускоряют большинство сельскохозяйственных работ, полностью исключая тяжелый физический труд и использование лопат, вил и грабель. Но далеко не все знают, чем кроме цены отличается типичный мотоблок от культиватора.
Оба вида это сельскохозяйственной техники незаменимы и в современных фермерских хозяйствах, и на дачах. Нужны они для вспашки, рыхления, окучивания и удобрения почвы, а также сбора урожая зерновых и клубневых сельскохозяйственных культур. Не обойтись без с/х техники осенью и зимой – с ее помощью легко убрать опавшую листву или скошенную траву, а также очистить дорожки от снега.
Но как понять, что будет лучше для дачного участка или фермы? В этой статье мы расскажем все о мини-тракторах и машинах для культивирования почвы.
Чтобы понять сходства и различия между ними, проще сравнить их характеристики в таблице.
|
|
|
Прямое назначение
|
обработка почвы
|
обработка почвы, сбор урожая
|
Технические характеристики
|
Вес, кг
|
от 20 до 60 для средних моделей
|
от 70 до 120 в среднем
|
Тип двигателя
|
бензиновый
|
бензиновый или дизельный
|
Мощность двигателя, л.с.
|
в среднем 3-6 л.с.
|
от 7 до 20 л.с.
|
Грузоподъемность, кг
|
до 500 кг
|
КПП (количество передач)
|
1 передача (движение вперед)
|
3 скорости (2 передние передачи, 1 задняя)
|
Конструкция рамы
|
стандартная
|
усиленная
|
Наличие пневмоколес
|
не у всех моделей
|
стандартная комплектация
|
Активная фреза
|
есть
|
есть
|
Подключение навесного оборудования (вал отбора мощности)
|
нет
|
есть
|
Функционал
|
Транспортные работы
|
не приспособлен
|
может использоваться в транспортных целях
|
Фрезерование
|
да
|
да
|
Окучивание и рыхление (работа с окучниками)
|
не предусмотрено
|
при подключении навесного оборудования
|
Подключение плуга
|
не предусмотрено
|
при подключении навесного оборудования
|
Подключение картофелекопателя
|
не предусмотрено
|
при подключении навесного оборудования
|
Подключение косилки,
снегоуборщика и другой
активной навески
|
не предусмотрено
|
не предусмотрено
Культиватор – стандартная техника для обработки почвы и замены ручного выкапывания или рыхления на машинное. Этим и ограничиваются его функции, так как более сложные задачи культиватору выполнять и не нужно.
Весят культиваторы до 60-70 кг в среднем, достаточно компактны, поэтому могут легко перевозиться в автомобиле и храниться в гараже. Работают от бензина и прекрасно справляются со вскапывание и окучивание почвы, а также межрядной обработкой.
Стоят культиваторы недорого – и это одно из основных их преимуществ для дачи или небольшого приусадебного хозяйства. Цена на мотокультиваторы начинается от 13 тысяч рублей всего.
Отличие даже небольшого мотоблока от культиватора существенное. Это профессиональная и высокомощная техника для обработки почв больших площадей – полей, огородов и садов от нескольких гектаров. Она оснащается полноценной коробкой передач мощным двигателем, пневматическими шинами для транспортной и основной функции, а также валом отбора мощности. Именно этот элемент конструкции мотоблока четко показывает, в чем может быть разница между ним и мотокультиватором: последний не может выполнять все виды работ, для которых необходимо навесное оборудование. То есть мотоблок позволяет менять свой функционал в зависимости от поставленной задачи и подключенного к нему шлейфа дополнительного оборудования: фрезы, насоса, дровокола, косилки, снегоуборщика.
Однако есть у этой техники один существенный недостаток – цена. Начинается она в среднем от 35-40 тысяч рублей.
Покупатели культиваторов или более серьезных по своему функционалу мотоблоков спрашивают, что будет лучше для них? Но однозначного ответа на этот вопрос не существует: техника каждого вида имеет свои преимущества и недостатки и должна подбираться строго под условия эксплуатации. Например, культиватор подойдет для работы на даче или небольшом картофельном поле. Его мощности и функций будет достаточно для формирования гряд или простого окучивания, да и дачникам редко нужно что-то более сложное при обработке земельного участка.
Если сельскохозяйственные работы иные, и требуется техника для нескольких десятков гектаров, лучше трактора может быть только мотоблок. Его пневмоколеса, активная фреза и шлейф для подключения дополнительного оборудования позволяет с помощью всего одной спецмашины проводить целый комплекс с/х работ – от вскапывания и рыхления до сборки урожая и подготовки земли к зиме.
Продавцы с/х техники и комплектующих к ней советуют ответить на несколько простых вопросов. Это поможет понять, мотоблок вам нужен или культиватор.
Даже если выбирать технику для обработки земли вы планируете с продавцом-консультантом, с ответами на эти 10 вопросов ему будет намного проще понять, что выбрать для вас из имеющегося ассортимента.
Культивирование земли с помощью специализированной техники – это экономия собственных сил и времени. Спецмашины с быстрым ходом и металлической фрезой легко проборонят любой земельный участок всего за пару часов.
Чаще всего приобретают культиватор для небольшой по площади территории и рекомендуют его для проведения следующих работ:
При этом мало и среднемощные культиваторы помогут полностью заменить ручной труд машинным с минимальными затратами и на топливо для спецтехники.
Мотоблоки – это мини-тракторы для работы на больших площадях. Основное их преимущество - подключение дополнительного оборудования для выполнения земельных или посевных работ, а также сбора урожая и подготовки земли к зиме. Как правило, приобретают мини-тракторы для крупных с/х хозяйств и эксплуатации на больших по площади территориях. Это:
Существенно расширяет функционал мини-тракторов навесное оборудование, которое продается как в комплекте с техникой, так и может приобретаться отдельно. Это различного вида фрезы, насадки и даже насосы для откачки воды.
Для мини-тракторов существует огромный выбор навесов. Они подбираются с учетом мощности и собственного веса самой техники, а также необходимого изменения в ее функционале. Так к наиболее популярным видам «допов» относятся:
|
Картинка
|
Название
|
Описание
|
Назначение
|
Грунтозацепы
|
Металлические устройства, схожие по внешнему виду с колесами, но имеющие шипованные накладки
|
Применяются для улучшения сцепления колес техники с мягкими и рыхлыми почвами
|
|
Окучники и бороны
|
Навесное оборудование из металла, напоминающее лопасти-воронки для формирования борозд и насыпания грунта.
|
Применяются для окучивания сельскохозяйственных культур
|
Полольник-рыхлитель
|
Металлическая насадка для культиватора или мини-трактора, представляющая собой диск с большим количеством шипов и выступов для боронения почвы и среза мелких сорняков.
|
Прополка и рыхление почвы
|
|
Плуги
|
Металлические изделия, цельные и за счет этого очень прочные.
|
Применяются для вскапывания земли или снятия дерна
|
Кромкорез
|
Металлический диск для формирования ровного края гряды или поля
|
Вспашка почвы
|
Роторная косилка
|
Навесное оборудование, принцип действия которого основан на вращении металлических ножей.
|
Скашивание полевых и сорных трав на небольших территориях
|
Сегментные сенокосилки
|
Широкие металлические навесных изделия, для скашивания трав на больших по площади участках.
|
Обкос трав на полях, больших клубмах и больших территориях
|
Очиститель от старой травы
|
Металлическое навесное оборудование, по своей конструкции схожее с граблями.
|
Сбор трав и опавшей листвы с очищаемой территории
|
Картофелесажалки
|
Машины небольшого размера с металлическим ящиком, сходящим книзу к форме воронки.
|
Для высадки клубневых в грунт
|
Картофелекопалки
|
Металлическое конусообразное изделие с острым концом для выкапывания картофеля.
|
Сбор урожая клубневых культур
|
Насосы
|
Классическое насосное оборудование, запускаемое в работу от двигателя мини-техники.
|
Откачка дождевой воды и различных жидкостей на с/х угодьях и окультуренных землях
|
Снегоуборочный отвал
|
Металлический отвал с прочными краями для удержания снежной массы.
|
Уборка снега
|
Щетка
|
Валик с жесткой синтетической щетиной для чистки дорожек или тротуарной плитки и ее швов.
|
Уборка территории
|
Тележка
|
Устройство для транспортировки грузов на металлическом каркасе.
|
Транспортировка небольших по весу и габаритам сельскохозяйственных приспособлений, урожая или строительных материалов
Отдельно можно приобрести пневматические колеса для мини-тракторов. Они используются для увеличения проходимости техники и работы в сложных условиях, а также для нарезания борозд или перемещения тележки, например.
И мотоблоки, и мотокультиваторы относятся к мини спецтехнике ввиду своего веса и габаритов. Однако эти машины имеют широкий функционал благодаря доп.оборудованию, которое может использоваться для выполнения самых разнообразных задач.
К наиболее популярным «допам» к садовой технике относятся:
Универсального ответа на этот вопрос не существует: и мотокультиватор, и мотоблок прекрасно подходит для сельскохозяйственных и ландшафтных работ. Поэтому просто ориентируйтесь на свой бюджет и имейте четкое понимание того, для каких целей вы совершаете покупку.
Мы рекомендуем приобретать те модели, функционал которых можно будет легко расширить при необходимости. Сделать это можно с помощью дополнительного навесного оборудования. Оно покупается отдельно и подключается при рыхлении, посадки или сборке урожая, прополке или кошении травы.
Мобильный, маневренный и максимально простой в управлении культиватор полностью избавит вас от работы с лопатой в весенний и осенний период. Вспашка больших по площади гряд или картофельников сократится с нескольких дней до нескольких часов.
Мы предлагаем видео о том, какой мотокультиватор или мини-трактор лучше выбрать для проведения работ на приусадебном участке или небольшой ферме.
Смотрите советы экспертов и прислушивайтесь к их рекомендациям.