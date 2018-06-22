Копать – эта тяжелая и изнуряющая работа подойдет не каждому. Как облегчить себе задачу? Благо, цивилизация подарила нам технику, упрощающую обработку земли – мотоблоки и культиваторы. Многие не понимают и не знают разницы между ними. А мы готовы подсказать вам, в каком случае достаточно культиватора, а в каком стоит потратиться на мотоблок.

Для выбора нужного агрегата задайте себе несколько вопросов:

Каков состав обрабатываемой земли: она тяжелая или лёгкая?

Велик ли участок, который необходимо обработать?

Стоит ли задача обработки почвы в труднодоступных местах, таких как, например, теплицы и парники, земля между деревьями, грядками, кустами?

Культиватор

Это сельскохозяйственная машина для обработки верхнего слоя почвы, подходит для культивирования небольших земельных участков, около 5-10 соток. Он также отлично подойдёт для сложного ландшафта с большим количеством кустов, деревьев, для обработки грядок и удаления сорняков. Культиваторы обрабатывают почву максимум на 30-35 сантиметров и делятся на три типа:

малые с двухтактным или электрическим двигателем;

средние с четырехтактным двигателем;

тяжелые культиваторы.

Мощность культиватора варьируется от 3,5 до 5,5 л.с., вес от 9 до 40 кг, таким образом, им легко могут работать пожилые люди и женщины.

Культиватор проще, доступнее, дешевле. Если вы будете обрабатывать небольшой участок с довольно легкой почвой, то вам вполне будет достаточно его функций.

Мотоблок

Мотоблок – это уже куда более серьезная машина, по сути – мобильная разновидность малогабаритного трактора. Предназначен мотоблок для вспашки земельных участков с тяжёлой почвой или целиной, которые по площади превышают 20 соток. При этом им можно не только обрабатывать землю, мотоблок также способен превратиться в малогабаритное средство передвижения, если к нему прицеплена телега.

Его мощность составляет от 6,5 до 9 л.с., а вес варьируется от 70 до 120 килограмм. Справиться с мотоблоком сможет далеко не каждый, также из-за внушительных габаритов он довольно неповоротлив и лучше работает на больших ровных полях, нежели на сложной местности. К непосредственным плюсам можно отнести ширину полосы обработки земли – около 80 сантиметров, что позволяет обрабатывать большие участки за меньшее время.

Обобщим информацию, подведём итоги и дадим несколько полезных советов.

Сельскохозяйственную технику стоит выбирать с запасом мощности, чтобы получить запас прочности машины и гарантию качества работы. При выборе мощности мотоблоков и культиваторов нужно отталкиваться, в первую очередь, от площади поверхности земли, которую вам нужно обработать. Чем больше мощность вашего оборудования, тем быстрее вы сможете обработать большую площадь земельного участка. Чем шире полоса обработки, тем меньше будет путь, который пройдется проделать человеку управляющему машиной. Также и качество обработки участка будет намного выше, если ваше приобретение обрабатывает почву как можно глубже.

Поэтому для обширных полей под злаки или картофель отлично подойдет мощный мотоблок. Но обычному дачнику мотоблок тяжелого класса покупать нет надобности – их используют профессионально. И если вы приобретаете технику для вспашки грядок или клумб, то вам будет достаточно легкой модели культиватора. Ели вам требуется культиватор для обработки клумб возле дома, то стоит обратить внимание в первую очередь на их электрические разновидности – они легче по весу и проще в эксплуатации, необходимо лишь дотянуться до ближайшей розетки.

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