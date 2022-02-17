Будем честны, аккумуляторные болгарки значительно уступают стандартным УШМ: они менее мощные, более дорогие и ограничены по времени использования. Но люди, отдающие им предпочтение, четко понимают, зачем им нужен этот инструмент. Шлифовальные машины с батареями незаменимы в условиях, когда нет возможности получить доступ к источнику питания: это могут быть выездные работы за город или труднодоступные места, куда не подлезть с кабелем. Решить, какая лучшая аккумуляторная болгарка идеально подойдет для ваших задач, поможет наш рейтинг. Мы выбрали лучшие шлифмашинки от российских и зарубежных торговых марок.

Как выбрать УШМ с аккумулятором

Чтобы ответить на вопрос, какую аккумуляторную болгарку лучше купить, ознакомьтесь с основными критериями выбора подобного оборудования. Мы собрали чек-лист из 15 самых важных аспектов, которые стоит держать в голове при покупке беспроводной шлифмашины.

Напряжение аккумулятора. Показатель влияет на производительность болгарки, обеспечиваемую батареей. В каком-то смысле его можно назвать аналогом мощности у сетевых электроинструментов. Высокое напряжение позволит выполнять сложные задачи, требовательные к числу оборотов. Важно помнить, что напряжение постоянно снижается; оно находится на своем пике сразу после заряда, но производительность прибора стабильно идет на спад. Емкость аккумулятора. Характеризует способность батареи накапливать электроэнергию. Принято считать, что емкость влияет на продолжительность работы на одном заряде. Это является правдой только отчасти; на время эксплуатации влияет не только емкость аккумулятора, но и интенсивность применения. Это значит, что при одинаковом показателе емкости и разной сложности работ время также будет различаться. Тип аккумулятора. Все (в том числе и те, что в рейтинге) современные аккумуляторные болгарки работают за счет литий-ионных (Li-Ion) батарей. Такие АКБ просты в обращении, доступны и служат долго. Как правило, у будущих владельцев аккумуляторных шлифмашин не стоит вопрос, на каких батареях остановиться. Никель-кадмиевые (NiCd) представлены только у Ryobi в качестве одного из вариантов аккумуляторов.

Диаметр диска болгарки. Параметр характеризует сферу эксплуатации электроинструмента. В целом диаметр диска варьируется от 75 до 230 мм, где 125-миллиметровые болгарки безоговорочно считаются самыми ходовыми. Их же и большинство в нашем рейтинге. Также в топ аккумуляторных болгарок вошли миниатюрные модели – они подойдут для работ в труднодоступных местах. Посадочный диаметр диска. Важный аспект, который указывает на совместимость инструмента с представленными в продаже отрезными и шлифовочными кругами. Самый ходовой диаметр – 22.2 мм. Под него заточены все лучшие 115- и 125-миллиметровые болгарки. С мини-шлифмашинками (75—76 мм) используется посадочный диаметр диска 10 мм. Максимальная скорость вращения диска. Параметр влияет на качество и эффективность обработки материала. Число оборотов диска проседает при повышенной нагрузке – справиться с этим поможет выбор модели с ощутимым напряжением аккумулятора. Также существует функция поддержания оборотов под высокой нагрузкой, но она не представлена у беспроводных шлифмашин.

Плавный пуск болгарки. Резкий стартовый ток приводит к рывку в начале рабочего цикла. Он не только негативно влияет на электронику шлифмашинки, но и при небрежной эксплуатации может вызвать повреждение обрабатываемого материала. Плавный пуск способен решить эту проблему. Он хорош тем, что обороты набираются постепенно. Это позитивно сказывается на долговечности и качестве результата. В рейтинге нашлось место нескольким моделям с данной функцией. Бесщеточный двигатель. Интеграция бесщеточных движков является своеобразным трендом среди производителей инструмента с батареей. Такое оборудование актуально в профессиональной сфере, ведь оно использует аккумулятор энергоэффективно и более устойчиво к перегреву, чем щеточные модели. К тому же, бесщеточные болгарки хороши тем, что не нуждаются в замене угольных щеток. Смена положения боковой рукоятки болгарки. Дополнительная ручка шлифмашины – это элемент, делающий удержание прибора более стабильным и удобным. В некоторых моделях есть несколько способов установки его относительно редуктора с диском – слева, справа или сверху. Такая вариативность поможет использовать болгарку в различных рабочих положениях. Универсальный аккумулятор. Многие производители, такие как Ставр и Metabo, выпускают батареи, совместимые со всем беспроводным инструментом торговой марки. Это станет серьезным преимуществом, если вы являетесь постоянным пользователем продукции той или иной фирмы.

Блокировка шпинделя болгарки. Функция, которая значительно облегчает смену режущего или шлифовального диска беспроводной болгарки. Индикатор заряда аккумулятора. В отличие от сетевого инструмента, аккумуляторное ограничено по времени использования. Это может стать проблемой в неподходящий момент (например, прямо в процессе шлифовки). Индикация позволит не пропустить момент, когда требуется замена батареи. Кейс для переноски болгарки. Аккумуляторная болгарка является инструментом для выездных работ, поэтому неудивительно, что в комплектации к некоторым моделях идет пластиковый чемоданчик для транспортировки. Он хорош тем, что в нем удобно размещать не только сам инструмент, но и оснастку – батареи, диски.

Вес аккумуляторной болгарки. Показатель важен, потому как он определяет удобство пользования прибором на длительный промежуток времени. Легкие модели хороши тем, что работа ими практически не утомляет. Аналоги потяжелее – лучший вариант для задач высокой интенсивности. В рейтинг вошли болгарки с диапазоном массы от 700 грамм до 5.9 килограмм. Комплектность поставки. Если вы открыли рейтинг аккумуляторных болгарок, чтобы приобрести первый инструмент подобного толка, и хотите начать эксплуатацию «из коробки», обратите внимание на комплект поставки. Хорошим (и выгодным!) решением станет покупка шлифмашины с батареями и зарядным устройством. Также некоторые производители добавляют в комплектацию диски.

Лучшие производители угловых шлифовальных машин на аккумуляторе

Обзор аккумуляторных УШМ не мог обойтись без составления списка ключевых брендов на российском рынке. В него попали все торговые марки, модели которых оказались в сегодняшнем рейтинге.





Интерскол. Отечественная компания, товары которой регулярно мелькают в рейтингах инструментов для бытовых задач. В то же время, для профессиональных нужд оборудование фирмы не подходит. Сильными сторонами являются доступная цена и – чаще всего – богатая комплектация. Ставр. Российская торговая марка, которая занимается электроинструментом бюджетного класса. Каталог фирмы хорош широким ассортиментом: помимо беспроводных УШМ, в нем есть шуруповерты, перфораторы, лобзики, триммеры, кусторезы и т.д. Crown. Китайский бренд, выпускающий хорошую сетевую и беспроводную технику для домашних задач. Средний ценовой диапазон обеспечивает достойное качество, благодаря которому инструмент раскрывается при регулярном использовании. Makita. Спрашивая у экспертов, какая аккумуляторная болгарка лучше, вы наверняка первым делом услышите об этом производителе. Компания имеет практически безупречное соотношение цены и качества, а ее ремонт в СНГ не составляет труда. В рейтинг попали хорошие модели с бесщеточными двигателями, благодаря которым прибор можно рассматривать в качестве профессионального. Milwaukee. Американский бренд, выпускающий широкий ассортимент профессионального оборудования, которое подходит для промышленных, строительных и ремонтных работ. DeWALT. Производитель из Америки, в каталоге которого можно обнаружить множество образцов сетевого и аккумуляторного инструмента. Цена УШМ кусается, но она полностью оправдана, если учитывать уровень качества деталей и сборки. Аккумуляторные болгарки более, чем заслуженно называют лучшими, поэтому мы не могли не разместить несколько моделей в рейтинге. Bosch. Бренд, который не нуждается в представлении. Компания выпускает всё – от бытовой техники до строительного инструмента. В рейтинг болгарок на аккумуляторе вошли стандартные 125-миллиметровые модели и «экзотичные» устройства для обработки мелких деталей. Denzel. Немецкая фирма, выпускающая хорошие электроинструменты в среднем ценовом диапазоне. Кроме аккумуляторных болгарок, в каталоге есть воздуходувки, сварочные инверторы, кусторезы. Достоинством можно назвать единую платформу 18-Вольтовых аккумуляторов. Metabo. Компания из Германии выпускает качественные аккумуляторные и сетевые болгарки. Техника фирмы используется в промышленных и строительных сферах, однако некоторые модели из-за демократичной цены подойдут для домашних работ.

Лучшие недорогие аккумуляторные болгарки

В первой части рейтинга мы выбираем аккумуляторную УШМ для бытового нерегулярного использования. Представленные модели подойдут, чтобы несколько раз за сезон выполнить какую-то несложную работу на даче или в гараже. Большинство болгарок 125-миллиметровые, однако нашлось место и одному образцу с диском на 115 мм.

Модель болгарки Напряжение аккумулятора (В) Диаметр диска болгарки (мм) Число оборотов УШМ (об/мин) Плавный пуск болгарки Электронная регулировка оборотов Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) Интерскол УШМ-125/18В 18 125 8 500 Да Нет 2.5 6 780 CROWN CT23001-125HX 20 125 8 000 Нет Нет 1.83 9 490 Ставр МШУА-115/20 20 115 8 000 Нет Нет 2.0 4 650 Makita DGA 506Z 18 125 8 500 Да Нет 2.6 17 360 Milwaukee M18 FSAG125X-0X 18 125 8 500 Да Нет 5.9 20 990

Интерскол УШМ-125/18В

Хорошая аккумуляторная болгарка, которая идеально подойдет для нечастых домашних работ.





Преимущества:

Модель хороша бесщеточным двигателем, повышающим энергоэффективность.

Алюминиевый корпус редуктора гарантирует качественный теплоотвод.

Защита от попадания строительного мусора на внутренние узлы.

Недостатки:

Низкая продолжительность работы на одном АКБ.

CROWN CT23001-125HX

Китайская беспроводная болгарка, которая справится с резкой материала и шлифовкой поверхностей.





Преимущества:

Болгарка хороша малым весом и эргономичным корпусом, повышающими удобство эксплуатации.

Бесщеточный двигатель, повышающий время работы аккумулятора.

Недостатки:

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Ставр МШУА-115/20

Компактная аккумуляторная болгарка с диском на 115 мм выгодно отличается бюджетной стоимостью, за счет которой любой сможет позволить себе подобный инструмент.





Преимущества:

Аккумуляторная болгарка вошла в обзор не в последнюю очередь за счет работы с 115-миллиметровыми дисками, позволяющими работать в труднодоступных местах.

Блокировка запуска, повышающая безопасность.

Недостатки:

АКБ и зарядка не входят в комплектацию.

Makita DGA 506Z

Качественный электроинструмент, который подойдет для регулярного использования: к примеру, ремонтных работ.





Преимущества:

Лучшая болгарка на аккумуляторе оснащена электронным тормозом, оперативно останавливающим диск.

Блокировка шпинделя, позволяющая быстро заменить оснастку.

Недостатки:

Цена по сравнению с другими аналогами для бытовых нужд.

Milwaukee M18 FSAG125X-0X FUEL 4933478428

Одна из лучших аккумуляторных болгарок, характерная высоким качеством исполнения.





Преимущества:

Аккумуляторная болгарка попала в рейтинг благодаря высокому качеству сборки, за счет которого американский бренд и заслуживает внимание.

Прибор хорош технологией FIXTEC, позволяющей быстро сменить оснастку.

Техника достойна упоминания в рейтинге за счет антивибрационной защиты.

Недостатки:

Не комплектуется аккумулятором и зарядкой.

Рейтинг УШМ с АКБ по цене/качеству

В этот топ аккумуляторных УШМ попали лучшие модели для частых домашних и полупрофессиональных работ. Они эффективно справляются со шлифованием, резкой и зачисткой. Помимо болгарок на 125 мм, мы отобрали нестандартный образец, рассчитанный на 76-миллиметровые диски. Покупка этой модели станет хорошим решением, если часто приходится выполнять задачи с мелкими деталями.

Модель болгарки Напряжение аккумулятора (В) Диаметр диска болгарки (мм) Число оборотов УШМ (об/мин) Плавный пуск болгарки Электронная регулировка оборотов Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) DeWALT DCG406N 18 125 9 000 Да Нет 1.75 12 900 DeWALT DCG412N 18 125 7 000 Да Нет 2.9 10 650 Bosch GWS 18V-10 0.601.9J4.004 18 125 9 000 Нет Нет 2.6 41 300 BOSCH GWS 12V-76 12 76 19 500 Нет Нет 0.7 12 600 Denzel BLG-IB-18-02 18 115 10 000 Да Нет 1.24 13 978

DeWALT DCG406N

Болгарка рассчитана на бытовое и профессиональное использование. Оснащена бесщеточным двигателем.





Преимущества:

Прибор хорош электронной системой защиты от заклинивания, позволяющей предотвратить обратный удар.

Болгарку можно назвать лучшей за счет самого малого среди 125-миллиметровых аналогов веса – 1.75 кг.

Недостатки:

Быстрый расход АКБ.

DeWALT DCG412N

Модель хороша необычным форм-фактором: скобовидная рукоятка снизит вероятность возникновения травмоопасных ситуаций.





Преимущества:

Аккумуляторная болгарка достойна выбора за счет быстрозажимной гайки.

Металлические редукторные шестерни гарантируют низкую вибрацию.

Недостатки:

Вес модели – 2.9 кг.

Bosch GWS 18V-10 0.601.9J4.004

Выбирая, какая аккумуляторная болгарка лучше по качеству, смело доверьтесь этой немецкой компании. Модель имеет богатую комплектацию, которая позволит начать работу прямо «из коробки».





Преимущества:

Болгарка лучшая для безопасного использования: в ней есть защита от падения и рывков.

Модель хороша широким комплектом поставки.

Прорезиненное покрытие рукоятки.

Недостатки:

Высокий уровень шума.

BOSCH GWS 12V-76

Лучшая аккумуляторная УШМ среди компактных моделей, работающая с 76-миллиметровыми отрезными и шлифовальными дисками.





Преимущества:

Модель хороша малым весом и габаритами.

Работает на 12-Вольтовых аккумуляторах.

Страна производства – Германия.

Недостатки:

На воздухозаборнике болгарки нет защитой сетки, что снижает устойчивость к пыли.

Denzel BLG-IB-18-02

115-миллиметровая болгарка от немецкого бренда имеет малый вес, поэтому вы сможете без усталости работать ей длительное время.





Преимущества:

Модель хороша индикацией заряда, позволяющей отслеживать состояние аккумулятора.

Универсальные АКБ, совместимые с беспроводной продукцией бренда.

Недостатки:

Быстрый расход АКБ.

Топ аккумуляторных профессиональных УШМ

В последнюю подборку вошли лучшие аккумуляторные болгарки для профессиональных работ. Это надежные инструменты, практически не теряющие ресурс даже при интенсивной эксплуатации. Практически все шлифмашины из рейтинга имеют стандартный форм-фактор и размер диска, так что их можно назвать универсальным выбором для большинства задач.

Модель болгарки Напряжение аккумулятора (В) Диаметр диска болгарки (мм) Число оборотов УШМ (об/мин) Плавный пуск болгарки Электронная регулировка оборотов Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) BOSCH GWS 180-Li 18 125 11 000 Да Нет 1.6 13 150 Metabo W 18 LTX 125 18 125 8 000 Да Нет 2.4 13 299 Makita DGA504RME 18 125 8 500 Нет Нет 2.5 34 540 Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick 18 125 9 000 Да Нет 2.6 15 099 DEWALT DCG414N 54 125 9 000 Да Нет 3.0 19 690

BOSCH GWS 180-Li

Профессиональный инструмент, который поставляется со всем необходимым для начала использования. Безупречен для выездных работ.





Преимущества:

Эргономичные рукоятки, благодаря которым инструмент комфортен в эксплуатации.

Блокировка шпинделя.

Поставляется с кейсом для удобной транспортировки.

Недостатки:

АКБ неэффективны на холоде.

Metabo W 18 LTX 125

Болгарка производится в Германии, что указывает на ее долговечность. Хороший вариант, если у вас есть АКБ от Metabo.





Преимущества:

Защита от перегрузок, продлевающая эксплуатацию мотора.

Плавный пуск.

Недостатки:

Из-за фиксатора рабочие положения кожуха ограничены.

Makita DGA504RME

Отвечая на вопрос, какая аккумуляторная болгарка на 125 мм лучше всего для частых профессиональных работ, рекомендуем обратить внимание на эту модель. Она не из дешевых, но долговечность и качество исполнения окупят инструмент.





Преимущества:

Лучшая болгарка оснащена резиновыми накладками, делающими удержание удобней.

Модель хороша системой автоматического контроля скорости вращения: она подстраивается под актуальную нагрузку.

Недостатки:

Высокая цена.

Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick

Болгарка с быстрозажимной гайкой оснащена большим количеством дополнительных функций: плавным набором оборотов, защитой от случайного пуска, блокировкой шпинделя.





Преимущества:

Бесщеточный двигатель, снижающий перегрев и упрощающий техническое обслуживание.

Защита от перегрева движка.

Недостатки:

Слишком чувствительное поворотное крепление, особенно с габаритными АКБ.

DEWALT DCG414N

Одна из лучших профессиональных болгарок в рейтинге заслуживает внимание благодаря удобству удержания и высокой мощности, обеспечивающей эффективность в интенсивных работах.





Преимущества:

Хорошим конструктивным решением является тонкая обрезиненная ручка.

54-Вольтовый аккумулятор делает инструмент пригодным для самых сложных задач.

Бесщеточный электродвигатель.

Недостатки: