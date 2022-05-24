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Лучшие счетчики для воды в квартиру
24.05.2022

Лучшие счетчики для воды в квартиру

Содержание:

  1. Счетчик воды какой фирмы лучше выбрать?
  2. Рейтинг лучших счетчиков воды
  • Лучшие счетчики горячей воды
  • Лучшие счетчики холодной воды
  • Лучшие универсальные счетчики воды
  • Рейтинг бюджетных и недорогих счетчиков
  • Топ 4 счетчика премиум класса
  • Какой выбрать счетчик воды для квартиры?

    • Счетные приборы уже повсеместно устанавливают в домах и квартирах. Учет потребления воды помогает сэкономить средства и не оплачивать потери водопроводных сетей. В статье расскажем о производителях приборов учета и приведем рейтинг счетчиков воды для квартиры.

    Счетчик воды какой фирмы лучше выбрать?

    Для жилых помещений коммунальные службы рекомендуют электромагнитные крыльчатые счетчики. Крыльчатка в них вращается под воздействием жидкости. Счетчики для систем водоснабжения выпускают:

    • Itelma. Производитель счетчиков, продукция которого включена в госреестр средств измерения. Приборы соответствуют европейскому стандарту, поэтому не содержат вредных веществ и проходят все необходимые испытания.
    • Бетар. Изготавливает приборы учета для разных энергоресурсов. Счетчики на воду от марки “Бетар” используются как в быту для самостоятельного учета показателей, так и способны передавать показания по радиоканалу. Многие образцы производителя представлены в нашем рейтинге.
    • Valtek. Фирма по производству систем водоснабжения, которая адаптирует итальянские технологии под российские нормативы. В ассортименте можно найти водосчетчики с импульсным выходом и без него.
    • Экомера. Поставляет на рынок контрольно - измерительных приборов (КИП) под маркой “ЭКО-М”. Водомеры бренда работают по одноструйному или многоструйному принципу, отличаются надежностью и возможностью применения в разных сферах.
    • Эконом. Российская компания-производитель приборов учета для размещения на трубопроводах и в тепловых системах. У поставщика можно приобрести как индивидуальные, так и общедомовые водомеры.
    • Techem. Бренд который выпускает как отдельные ПУ, так и автоматизированные системы для контроля за потреблением ресурсов. В модельном ряду есть капсульные, роторные, ультразвуковые устройства и монтажные блоки систем учета.
    • Minol. Немецкий бренд с производством учетных приборов в России. Minol выпускает приборы учета для домов и промышленных систем.

    Рейтинг лучших счетчиков воды

    Модель/Параметры Материал корпуса Импульсный выход Межповерочный интервал (лет) Диапазон температур (°C) Рабочее давление (МПа) Стоимость (руб)
    ITELMA WFW20.D080 Латунь Есть 6 5/90 1 1 150
    Бетар СВМ-32 - Нет 6 -/90 - 8 180
    Бетар СВМ-40 - Нет 6 -/90 1 10 100
    Бетар СХВ-20 Латунь/Пластик Нет 6 5/40 1 1 930

    ITELMA WFW20.D080

    Открывает наш обзор счетчиков воды лучшая экологичная модель от марки Itelma.

    ITELMA WFW20.D080

    Достоинства:

    • Материал корпуса не содержит вредных примесей;
    • Одноструйный крыльчатый механизм имеет бюджетную стоимость;
    • Не требует частых проверок работоспособности;
    • Рассчитан на применение для учета воды высокой температуры, поэтому устойчив к соответствующему уровню давления и гидроударам;
    • Не восприимчив к действию магнитов, поэтому выдает минимальную погрешность;
    • Легок в монтаже, поскольку может устанавливаться как горизонтально так и вертикально;
    • Благодаря импульсному выходу показания можно передавать во внешнюю систему учета.

    Недостатки:

    • Требует контроля износа геркона.

    Бетар СВМ-32

    Хорошие счетчики для воды отличаются неприхотливостью к качеству воды и обладают лучшим точным учетом показателей, как эта модель.

    Бетар СВМ-32

    Достоинства:

    • Не восприимчив к действию магнитов, поэтому максимально точно фиксирует показания;
    • Прибор является универсальным и не требует подбора водомера для горячей или холодной воды;
    • Многоструйный принцип работы делают счетчик точным и износоустойчивым;
    • Может применяться как локально, так и в более обширной водопроводной системе;
    • Не требует частых проверок работоспособности.

    Недостатки:

    • Только горизонтальное размещение.

    Бетар СВМ-40

    Какой счетчик воды купить для квартиры? - Желательно, универсальный и с высокой степенью защиты.

    Бетар СВМ-40

    Достоинства:

    • Имеет степень защиты IP54, поэтому риск выхода прибора из строя при попадании пыли или брызг воды минимален;
    • Не нуждается в частой проверке точности измерения;
    • Можно использовать одинаковые устройства для ведения учета потребления горячей и холодной воды;
    • Устойчив к воздействию высоких температур, поэтому учитывает расход горячей воды с показателем до +90 градусов;
    • Не восприимчив к изменению магнитного поля.

    Недостатки:

    • Только горизонтальное размещение.

    Бетар СХВ-20

    Топ лучших счетчиков для холодной воды может возглавить эта проверенная годами модель от “Бетар”.

    Бетар СХВ-20

    Достоинства:

    • Не требует частых проверок точности измерений;
    • Обладает небольшим весом, поэтому легче монтируется;
    • Имеет сгоны 3/4 с двух концов, а, следовательно, не требует приобретения дополнительных штуцеров;
    • Способен вести учет показателей расхода холодной воды в температурном диапазоне от +5 до +40 градусов;
    • Прочный латунный корпус и надежный крыльчатый механизм;
    • Изготовлен из экологичных безопасных материалов, поэтому безвреден при использовании в жилых помещениях.

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    Лучшие счетчики горячей воды

    Модель/Параметры Материал корпуса Импульсный выход Межповерочный интервал (лет) Диапазон температур (°C) Рабочее давление (МПа) Стоимость (руб)
    ITELMA WFW20.D110 Латунь Есть 6 5/90 1 1 150
    Бетар СГВ-15 Латунь/Пластик Нет 6 5/90 1 1 070
    Бетар СГВ-20 Латунь Нет 6 5/90 1 1 580
    TECHEM AP Vario Ду15 - Нет - -/90 1 -

    ITELMA WFW20.D110

    Недорогой прибор учета, который лучшим образом подойдет для частного пользования и административных зданий.

    ITELMA WFW20.D110

    Достоинства:

    • Латунный корпус без никелевой примеси безопасен для бытового использования;
    • Передача показателей может осуществляться через систему импульсов, что избавляет от их снятия вручную и ускоряет подсчет расхода;
    • Не требует проверки точности измерений в течение 6 лет;
    • Не утрачивает работоспособность при высоком нагреве воды (до +90 градусов);
    • Не восприимчив к изменению магнитного поля, поэтому не утрачивает точность измерений;
    • Вес 0,6 кг способствует легкому монтажу;
    • Может размещаться как вертикально, так и горизонтально.

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    Бетар СГВ-15

    Если сравнить счетчики воды, то в лучшем положении окажется универсальный водомер со сгонами.

    Бетар СГВ-15

    Достоинства:

    • Комплектуется сгонами (установочная длина - 200 мм) , поэтому не требует дополнительных трат на приобретение фитингов;
    • Имеет широкий разброс рабочих температур;
    • Крупный механический циферблат позволяет быстро и точно зафиксировать значения;
    • Вес менее 0,5 кг для более легкой установки;
    • Универсален в применении для систем с горячей и холодной водой.

    Недостатки:

    • Не очень надежный корпус.

    Бетар СГВ-20

    Компактный и легкий счетчик с лучшим крупным датчиком.

    Бетар СГВ-20

    Достоинства:

    • За счет большого диапазона рабочих температур и термостойкого исполнения комплектующих, водомер может использоваться для учета температурных показателей горячей и холодной воды;
    • Выдерживает воздействие горячей воды высокой температуры;
    • Комплектуется сгонами для быстрого размещения без дополнительных затрат;
    • Не требует частой проверки работоспособности (срок необходимой проверки - 6 лет);
    • Устойчив к воздействию магнитов;
    • Небольшой вес способствует легкому встраиванию в трубопровод.

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    TECHEM AP Vario Ду15

    Если вы задумывались, какие счетчики для воды лучше купить, то лучше остановить свой выбор на приборах надежной сборки.

    TECHEM AP Vario Ду15

    Достоинства:

    • Один из лучших по антимагнитным свойствам счетчик;
    • Может быть оснащен радиомодулем и подключаться к дистанционной радиосистеме, что позволяет вести наблюдение показателей;
    • Не повреждается при воздействии воды высокой температуры (до 90 градусов);
    • Одноструйная конструкция проста в обслуживании;
    • Собран в Германии.

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    Лучшие счетчики холодной воды

    Модель/Параметры Материал корпуса Импульсный выход Межповерочный интервал (лет) Диапазон температур (°C) Рабочее давление (МПа) Стоимость (руб)
    ITELMA WFK20.D080 Латунь Есть 6 5/30 1 1 150
    ITELMA WFK20.D110 Латунь Есть 6 5/30 - 1 150
    Бетар СХВ-15 Латунь Нет 6 5/40 1 1 120
    MINOL ETK Ду15 110мм 70002585 Латунь Нет 6 -/40 1 -

    ITELMA WFK20.D080

    Экономичный счетчик воды, который лучшим образом подходит для установки в жилом помещении.

    ITELMA WFK20.D080

    Достоинства:

    • Прост в монтаже поскольку имеет возможность вертикального и горизонтального расположения;
    • Обладает низкой восприимчивостью к действию магнитов;
    • Крыльчатка выдерживает большое давление воды;
    • Экономичен, так как не зависит от источников энергии;
    • Оснащен системой для оперативной передачи данных по показателям;
    • Вес 0,5 кг облегчает монтаж.

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    ITELMA WFK20.D110

    Один из лучших водяных  счетчиков по простоте монтажа и точности показаний по мнению потребителей.

    ITELMA WFK20.D110

    Достоинства:

    • Латунный материал без примесей безопасен, поэтому счетчик может использоваться в жилых помещениях, квартирах, домах;
    • Оснащен системой передачи показаний для расчета за ресурсы;
    • Требуется проводить проверку не чаще,чем раз в 6 лет;
    • Рассчитан на встраивание в систему ХВС с разбросом температур от +5 до +30 градусов;
    • Небольшой вес и размеры изделия упрощают монтаж в систему водоснабжения.

    Недостатки:

    • Нет сгонов в комплекте.

    Бетар СХВ-15

    Надежный счетчик для системы ХВС, один из лучших по экономности по отзывам покупателей.

    Достоинства:

    • Длительный межповерочный период (6 лет);
    • Может монтироваться как горизонтально, так и вертикально;
    • Надежный крыльчатый механизм не требует частого обслуживания;
    • Оборудован системой, защищающей прибор от воздействия магнитов;
    • В комплект поставки входят сгоны, что позволяет сэкономить на приобретении дополнительных фитингов;
    • Материал устойчив к коррозии.

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    MINOL ETK Ду15 110мм 70002585

    Самый хороший счетчик воды, который имеет номинальный расход 1,5 м³/ч, небольшой вес и рассчитан на диаметр труб 15 мм.

    Достоинства:

    • Надежный одноструйный механизм с крыльчаткой;
    • Не нуждается в частых проверках работоспособности;
    • Ведет учет расхода холодной воды с наибольшей температурой +40 градусов;
    • Возможность поворота передней панели для удобства снятия показаний;
    • Один из лучших по весу в нашем рейтинге водомерных счетчиков - 0,42 кг.

    Недостатки:

    • Отсутствуют сгоны в комплекте.

    Лучшие универсальные счетчики воды

    Модель/Параметры Материал корпуса Импульсный выход Межповерочный интервал (лет) Диапазон температур (°C) Рабочее давление (МПа) Стоимость (руб)
    ЭКОНОМ 15-110 с КМЧ-15-ОК Латунь Есть 6 5/90 1,6 930
    ОХТА ГА 15 Алюминий Нет 6 5/90 1 400
    VALTEC 1/2" Латунь/Пластик Нет 6 5/90 - -
    Метер СВ-15 Г Латунь Нет 6 5/90 - -

    ЭКОНОМ 15-110 с КМЧ-15-ОК

    Неплохой вариант счетчика с импульсным выходом, который подойдет для дома и административных помещений.

    ЭКОНОМ 15-110 с КМЧ-15-ОК

    Достоинства:

    • Рабочий диапазон от +5 до +90 градусов позволяет использовать ПУ для учета показателей ХВС и ГВС;
    • Отвечает требованиям СанПин;
    • Можно установить как на горизонтально, так и на вертикально расположенные трубы;
    • Защищен от воздействия магнита;
    • Максимально допустимое давление - 16 бар повышает долговечность устройства в системах с большой нагрузкой;
    • Устойчив к повышенной влажности и высокому давлению воды в системе.

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    ОХТА ГА 15 крыльчатый

    Какой лучше счетчик воды для квартиры? - Надежный, универсальный, с легкой установкой, как данный крыльчатый прибор “Охта”.

    ОХТА ГА 15 крыльчатый

    Достоинства:

    • Способен выдержать воздействие горячей воды с высокой температурой;
    • Алюминиевый корпус покрыт керамическим напылением, устойчив к коррозии, поэтому счетчик может работать в условиях повышенной влажности;
    • Не требует частых проверок исправности;
    • Один из лучших по весу в нашем рейтинге (0,26 кг).

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    VALTEC 1/2"

    Неплохой универсальный счетчик для использования в квартире или доме.

    VALTEC 1/2"

    Достоинства:

    • Оснащен защитой от воздействия магнита, поэтому при изменении магнитного поля не утрачивает точность показаний;
    • В комплекте поставляются сгоны для быстрого монтажа счетчика без дополнительных затрат на фитинги;
    • Нуждается в проверке не чаще, чем раз в 6 лет;
    • Небольшой вес способствует легкому встраиванию в систему водоснабжения;

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    Метер СВ-15 Г

    Универсальный счетчик воды для дома, который устойчив к высокой влажности и повышенной температуре воздуха в помещении.

    Метер СВ-15 Г

    Достоинства:

    • Защищен от воздействия магнита;
    • Благодаря поверочному интервалу в 6 лет не требует частых проверок точности показаний;
    • Латунный корпус с хромовым покрытием;
    • Допускает эксплуатацию при температуре воздуха от +5 до +50 градусов;
    • Корпус имеет герметичную конструкцию, поэтому вероятность протечки воды при работе минимальна.

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    Рейтинг бюджетных и недорогих счетчиков

    Модель/Параметры Материал корпуса Импульсный выход Межповерочный интервал (лет) Диапазон температур (°C) Рабочее давление (МПа) Стоимость (руб)
    ЭКО-М ЭКОМЕРА-15 Э-15У-110-СК Латунь/Пластик Нет 6 -/90 - 890
    ЭКО НОМ-15-110 Латунь/Пластик Нет 6 -/90 - 950
    Пульсар Ду-15 Н00003031 Латунь/Пластик Нет 6 -/90 - 785
    Пульсар Ду-15  Латунь/Пластик Есть 6 -/90 - 1 000

    ЭКО-М ЭКОМЕРА-15 Э-15У-110-СК

    Экономичный счетчик на воду, который открывает эту категорию рейтинга.

    ЭКО-М ЭКОМЕРА-15 Э-15У-110-СК

    Достоинства:

    • Комплектуется сгонами, что значительно упрощает монтаж;
    • Подойдет для установки на трубы холодного и горячего водоснабжения, так как способен работать при  высокой температуре воды;
    • Не нуждается в частой проверке работоспособности;
    • Небольшой вес 0,39 кг.

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    ЭКО НОМ-15-110

    Самый лучший легковесный счетчик в нашем рейтинге, который прекрасно подойдет для использования в квартире.

    ЭКО НОМ-15-110

    Достоинства:

    • Может быть использован для учета показателей ХВС и ГВС;
    • Изготовлен из латуни без добавления свинца, поэтому безопасен для использования в жилых и административных помещениях;
    • Не требует проверки точности показаний раньше,чем раз в 6 лет;
    • Лучший по весу в нашем рейтинге (0,25 кг).

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    Пульсар Ду-15 Н00003031

    Хороший универсальный водомер с фильтром и сгонами в комплекте. Но это еще не все его плюсы.

    Пульсар Ду-15 Н00003031

    Достоинства:

    • Комплектуется сгонами для быстрого встраивания в систему;
    • Для подключения на системы водоснабжения с холодной и горячей водой;
    • Не нуждается в частых проверках работоспособности;
    • Четкие значения на циферблате для удобства считывания показаний расходомера;
    • Входной патрубок оснащен сетчатым фильтром;
    • Самая низкая цена в нашем рейтинге. 

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    Пульсар Ду-15

    Качественные счетчики воды должны быть точными и легко монтироваться.

    Пульсар Ду-15

    Достоинства:

    • Оснащен сгонами для легкого монтажа;
    • Система передачи показаний на внешние устройства;
    • Не нуждается в частой проверке работоспособности;
    • Универсален для использования при учете показателей использования холодной и горячей воды;
    • Небольшой вес (0,47 кг).

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    Топ 4 счетчика премиум класса

    Модель/Параметры Материал корпуса Импульсный выход Межповерочный интервал (лет) Диапазон температур (°C) Рабочее давление (МПа) Стоимость (руб)
    Бетар СВМ-25 - Нет - -/90 - 9 050
    Бетар СВМ-40 - Нет 6 -/90 1 10 100
    ЭКО-М ЭКОМЕРА-40 Латунь/Пластик Нет 6 -/40 - 15 680
    ЭКО НОМ СВ Д-32 с КМЧ СВД32-008 Латунь/Пластик Нет 6 -/90 - 8 200

    Бетар СВМ-25

    Универсальный водосчетчик с лучшим прочным корпусом и антимагнитной защитой.

    Бетар СВМ-25

    Достоинства:

    • Способен фиксировать показатели расхода сетей горячего и холодного водоснабжения;
    • Корпус имеет противоударные свойства;
    • Благодаря надежной конструкции может использоваться в жилых и промышленных помещениях;
    • Устойчив к воздействию магнитов, поэтому имеет высокую точность показаний при изменении магнитного поля.

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    Бетар СВМ-40

    Если водомер расположен в местах с большой проходимостью и риском повреждений, то лучше выбирать прибор с противоударными свойствами, как эта модель.

    Бетар СВМ-40

    Достоинства:

    • Могут быть использованы для расчета расхода как холодной, так и горячей воды;
    • Не восприимчив к действию магнита;
    • Надежная защита от пыли и влаги (IP 54);
    • Не требует частых проверок работоспособности;
    • Для защиты циферблата предусмотрена заслонка.

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    ЭКО-М ЭКОМЕРА-40

    Честный счетчик воды премиального сегмента.

    ЭКО-М ЭКОМЕРА-40

    Достоинства:

    • Показания останутся точными даже при изменении магнитного поля;
    • В комплекте предусмотрены сгоны для быстрой установки без дополнительных затрат;
    • Не требует частой проверки работоспособности;
    • Четкие значения на циферблате помогут не ошибиться при снятии показаний.

    Недостатки:

    • Вес - 5,4 кг.

    ЭКО НОМ СВ Д-32 с КМЧ СВД32-008

    Какой универсальный бытовой счетчик воды лучше купить для дома? - Если в помещении повышенная влажность, то желательно выбирать модели с максимально герметичным корпусом, как эта.

    ЭКО НОМ СВ Д-32 с КМЧ СВД32-008

    Достоинства:

    • Универсален для монтажа на трубы ГВС и ХВС;
    • В комплектации идут сгоны, что упрощает установку;
    • Корпус защищает крыльчатку и механизм от повышенной влажности;
    • Может монтироваться как вертикально, так  и горизонтально.

    Недостатки:

    • Не выявлено.

    Какой выбрать счетчик воды для квартиры?

    Чтобы облегчить выбор расходомера воды для вашей квартиры представим несколько рекомендаций:

    1. При покупке стоит проверить паспорт прибора, там указывается первичная дата метрологической проверки.
    2. Желательно приобретать счетчики известных производителей и только у официальных дистрибьюторов.
    3. Покупка универсального прибора избавит от необходимости подбора водомера, рассчитанного на определенный температурный режим.
    4. Лучше купить прибор учета российского производства, так как они предназначены для эксплуатации в отечественных системах водоснабжения и соответствуют санитарным нормам.
    5. Нужно убедиться, что купленный прибор не имеет повреждений корпуса и системы отражения данных, так как неисправный счетчик может показывать неточные результаты или дать течь при работе.
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