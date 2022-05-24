Счетные приборы уже повсеместно устанавливают в домах и квартирах. Учет потребления воды помогает сэкономить средства и не оплачивать потери водопроводных сетей. В статье расскажем о производителях приборов учета и приведем рейтинг счетчиков воды для квартиры.

Счетчик воды какой фирмы лучше выбрать?

Для жилых помещений коммунальные службы рекомендуют электромагнитные крыльчатые счетчики. Крыльчатка в них вращается под воздействием жидкости. Счетчики для систем водоснабжения выпускают:

Itelma . Производитель счетчиков, продукция которого включена в госреестр средств измерения. Приборы соответствуют европейскому стандарту, поэтому не содержат вредных веществ и проходят все необходимые испытания.

. Производитель счетчиков, продукция которого включена в госреестр средств измерения. Приборы соответствуют европейскому стандарту, поэтому не содержат вредных веществ и проходят все необходимые испытания. Бетар . Изготавливает приборы учета для разных энергоресурсов. Счетчики на воду от марки “Бетар” используются как в быту для самостоятельного учета показателей, так и способны передавать показания по радиоканалу. Многие образцы производителя представлены в нашем рейтинге.

. Изготавливает приборы учета для разных энергоресурсов. Счетчики на воду от марки “Бетар” используются как в быту для самостоятельного учета показателей, так и способны передавать показания по радиоканалу. Многие образцы производителя представлены в нашем рейтинге. Valtek . Фирма по производству систем водоснабжения, которая адаптирует итальянские технологии под российские нормативы. В ассортименте можно найти водосчетчики с импульсным выходом и без него.

. Фирма по производству систем водоснабжения, которая адаптирует итальянские технологии под российские нормативы. В ассортименте можно найти водосчетчики с импульсным выходом и без него. Экомера . Поставляет на рынок контрольно - измерительных приборов (КИП) под маркой “ЭКО-М”. Водомеры бренда работают по одноструйному или многоструйному принципу, отличаются надежностью и возможностью применения в разных сферах.

. Поставляет на рынок контрольно - измерительных приборов (КИП) под маркой “ЭКО-М”. Водомеры бренда работают по одноструйному или многоструйному принципу, отличаются надежностью и возможностью применения в разных сферах. Эконом . Российская компания-производитель приборов учета для размещения на трубопроводах и в тепловых системах. У поставщика можно приобрести как индивидуальные, так и общедомовые водомеры.

. Российская компания-производитель приборов учета для размещения на трубопроводах и в тепловых системах. У поставщика можно приобрести как индивидуальные, так и общедомовые водомеры. Techem . Бренд который выпускает как отдельные ПУ, так и автоматизированные системы для контроля за потреблением ресурсов. В модельном ряду есть капсульные, роторные, ультразвуковые устройства и монтажные блоки систем учета.

. Бренд который выпускает как отдельные ПУ, так и автоматизированные системы для контроля за потреблением ресурсов. В модельном ряду есть капсульные, роторные, ультразвуковые устройства и монтажные блоки систем учета. Minol. Немецкий бренд с производством учетных приборов в России. Minol выпускает приборы учета для домов и промышленных систем.

Рейтинг лучших счетчиков воды

Модель/Параметры Материал корпуса Импульсный выход Межповерочный интервал (лет) Диапазон температур (°C) Рабочее давление (МПа) Стоимость (руб) ITELMA WFW20.D080 Латунь Есть 6 5/90 1 1 150 Бетар СВМ-32 - Нет 6 -/90 - 8 180 Бетар СВМ-40 - Нет 6 -/90 1 10 100 Бетар СХВ-20 Латунь/Пластик Нет 6 5/40 1 1 930

ITELMA WFW20.D080

Открывает наш обзор счетчиков воды лучшая экологичная модель от марки Itelma.





Достоинства:

Материал корпуса не содержит вредных примесей;

Одноструйный крыльчатый механизм имеет бюджетную стоимость;

Не требует частых проверок работоспособности;

Рассчитан на применение для учета воды высокой температуры, поэтому устойчив к соответствующему уровню давления и гидроударам;

Не восприимчив к действию магнитов, поэтому выдает минимальную погрешность;

Легок в монтаже, поскольку может устанавливаться как горизонтально так и вертикально;

Благодаря импульсному выходу показания можно передавать во внешнюю систему учета.

Недостатки:

Требует контроля износа геркона.

Бетар СВМ-32

Хорошие счетчики для воды отличаются неприхотливостью к качеству воды и обладают лучшим точным учетом показателей, как эта модель.





Достоинства:

Не восприимчив к действию магнитов, поэтому максимально точно фиксирует показания;

Прибор является универсальным и не требует подбора водомера для горячей или холодной воды;

Многоструйный принцип работы делают счетчик точным и износоустойчивым;

Может применяться как локально, так и в более обширной водопроводной системе;

Не требует частых проверок работоспособности.

Недостатки:

Только горизонтальное размещение.

Бетар СВМ-40

Какой счетчик воды купить для квартиры? - Желательно, универсальный и с высокой степенью защиты.





Достоинства:

Имеет степень защиты IP54, поэтому риск выхода прибора из строя при попадании пыли или брызг воды минимален;

Не нуждается в частой проверке точности измерения;

Можно использовать одинаковые устройства для ведения учета потребления горячей и холодной воды;

Устойчив к воздействию высоких температур, поэтому учитывает расход горячей воды с показателем до +90 градусов;

Не восприимчив к изменению магнитного поля.

Недостатки:

Только горизонтальное размещение.

Бетар СХВ-20

Топ лучших счетчиков для холодной воды может возглавить эта проверенная годами модель от “Бетар”.





Достоинства:

Не требует частых проверок точности измерений;

Обладает небольшим весом, поэтому легче монтируется;

Имеет сгоны 3/4 с двух концов, а, следовательно, не требует приобретения дополнительных штуцеров;

Способен вести учет показателей расхода холодной воды в температурном диапазоне от +5 до +40 градусов;

Прочный латунный корпус и надежный крыльчатый механизм;

Изготовлен из экологичных безопасных материалов, поэтому безвреден при использовании в жилых помещениях.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие счетчики горячей воды

Модель/Параметры Материал корпуса Импульсный выход Межповерочный интервал (лет) Диапазон температур (°C) Рабочее давление (МПа) Стоимость (руб) ITELMA WFW20.D110 Латунь Есть 6 5/90 1 1 150 Бетар СГВ-15 Латунь/Пластик Нет 6 5/90 1 1 070 Бетар СГВ-20 Латунь Нет 6 5/90 1 1 580 TECHEM AP Vario Ду15 - Нет - -/90 1 -

ITELMA WFW20.D110

Недорогой прибор учета, который лучшим образом подойдет для частного пользования и административных зданий.





Достоинства:

Латунный корпус без никелевой примеси безопасен для бытового использования;

Передача показателей может осуществляться через систему импульсов, что избавляет от их снятия вручную и ускоряет подсчет расхода;

Не требует проверки точности измерений в течение 6 лет;

Не утрачивает работоспособность при высоком нагреве воды (до +90 градусов);

Не восприимчив к изменению магнитного поля, поэтому не утрачивает точность измерений;

Вес 0,6 кг способствует легкому монтажу;

Может размещаться как вертикально, так и горизонтально.

Недостатки:

Не выявлено.

Бетар СГВ-15

Если сравнить счетчики воды, то в лучшем положении окажется универсальный водомер со сгонами.





Достоинства:

Комплектуется сгонами (установочная длина - 200 мм) , поэтому не требует дополнительных трат на приобретение фитингов;

Имеет широкий разброс рабочих температур;

Крупный механический циферблат позволяет быстро и точно зафиксировать значения;

Вес менее 0,5 кг для более легкой установки;

Универсален в применении для систем с горячей и холодной водой.

Недостатки:

Не очень надежный корпус.

Бетар СГВ-20

Компактный и легкий счетчик с лучшим крупным датчиком.





Достоинства:

За счет большого диапазона рабочих температур и термостойкого исполнения комплектующих, водомер может использоваться для учета температурных показателей горячей и холодной воды;

Выдерживает воздействие горячей воды высокой температуры;

Комплектуется сгонами для быстрого размещения без дополнительных затрат;

Не требует частой проверки работоспособности (срок необходимой проверки - 6 лет);

Устойчив к воздействию магнитов;

Небольшой вес способствует легкому встраиванию в трубопровод.

Недостатки:

Не выявлено.

TECHEM AP Vario Ду15

Если вы задумывались, какие счетчики для воды лучше купить, то лучше остановить свой выбор на приборах надежной сборки.





Достоинства:

Один из лучших по антимагнитным свойствам счетчик;

Может быть оснащен радиомодулем и подключаться к дистанционной радиосистеме, что позволяет вести наблюдение показателей;

Не повреждается при воздействии воды высокой температуры (до 90 градусов);

Одноструйная конструкция проста в обслуживании;

Собран в Германии.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие счетчики холодной воды

Модель/Параметры Материал корпуса Импульсный выход Межповерочный интервал (лет) Диапазон температур (°C) Рабочее давление (МПа) Стоимость (руб) ITELMA WFK20.D080 Латунь Есть 6 5/30 1 1 150 ITELMA WFK20.D110 Латунь Есть 6 5/30 - 1 150 Бетар СХВ-15 Латунь Нет 6 5/40 1 1 120 MINOL ETK Ду15 110мм 70002585 Латунь Нет 6 -/40 1 -

ITELMA WFK20.D080

Экономичный счетчик воды, который лучшим образом подходит для установки в жилом помещении.





Достоинства:

Прост в монтаже поскольку имеет возможность вертикального и горизонтального расположения;

Обладает низкой восприимчивостью к действию магнитов;

Крыльчатка выдерживает большое давление воды;

Экономичен, так как не зависит от источников энергии;

Оснащен системой для оперативной передачи данных по показателям;

Вес 0,5 кг облегчает монтаж.

Недостатки:

Не выявлено.

ITELMA WFK20.D110

Один из лучших водяных счетчиков по простоте монтажа и точности показаний по мнению потребителей.





Достоинства:

Латунный материал без примесей безопасен, поэтому счетчик может использоваться в жилых помещениях, квартирах, домах;

Оснащен системой передачи показаний для расчета за ресурсы;

Требуется проводить проверку не чаще,чем раз в 6 лет;

Рассчитан на встраивание в систему ХВС с разбросом температур от +5 до +30 градусов;

Небольшой вес и размеры изделия упрощают монтаж в систему водоснабжения.

Недостатки:

Нет сгонов в комплекте.

Бетар СХВ-15

Надежный счетчик для системы ХВС, один из лучших по экономности по отзывам покупателей.

Достоинства:

Длительный межповерочный период (6 лет);

Может монтироваться как горизонтально, так и вертикально;

Надежный крыльчатый механизм не требует частого обслуживания;

Оборудован системой, защищающей прибор от воздействия магнитов;

В комплект поставки входят сгоны, что позволяет сэкономить на приобретении дополнительных фитингов;

Материал устойчив к коррозии.

Недостатки:

Не выявлено.

MINOL ETK Ду15 110мм 70002585

Самый хороший счетчик воды, который имеет номинальный расход 1,5 м³/ч, небольшой вес и рассчитан на диаметр труб 15 мм.

Достоинства:

Надежный одноструйный механизм с крыльчаткой;

Не нуждается в частых проверках работоспособности;

Ведет учет расхода холодной воды с наибольшей температурой +40 градусов;

Возможность поворота передней панели для удобства снятия показаний;

Один из лучших по весу в нашем рейтинге водомерных счетчиков - 0,42 кг.

Недостатки:

Отсутствуют сгоны в комплекте.

Лучшие универсальные счетчики воды

ЭКОНОМ 15-110 с КМЧ-15-ОК

Неплохой вариант счетчика с импульсным выходом, который подойдет для дома и административных помещений.





Достоинства:

Рабочий диапазон от +5 до +90 градусов позволяет использовать ПУ для учета показателей ХВС и ГВС;

Отвечает требованиям СанПин;

Можно установить как на горизонтально, так и на вертикально расположенные трубы;

Защищен от воздействия магнита;

Максимально допустимое давление - 16 бар повышает долговечность устройства в системах с большой нагрузкой;

Устойчив к повышенной влажности и высокому давлению воды в системе.

Недостатки:

Не выявлено.

ОХТА ГА 15 крыльчатый

Какой лучше счетчик воды для квартиры? - Надежный, универсальный, с легкой установкой, как данный крыльчатый прибор “Охта”.





Достоинства:

Способен выдержать воздействие горячей воды с высокой температурой;

Алюминиевый корпус покрыт керамическим напылением, устойчив к коррозии, поэтому счетчик может работать в условиях повышенной влажности;

счетчик может работать в условиях повышенной влажности; Не требует частых проверок исправности;

Один из лучших по весу в нашем рейтинге (0,26 кг).

Недостатки:

Не выявлено.

VALTEC 1/2"

Неплохой универсальный счетчик для использования в квартире или доме.





Достоинства:

Оснащен защитой от воздействия магнита, поэтому при изменении магнитного поля не утрачивает точность показаний;

В комплекте поставляются сгоны для быстрого монтажа счетчика без дополнительных затрат на фитинги;

Нуждается в проверке не чаще, чем раз в 6 лет;

Небольшой вес способствует легкому встраиванию в систему водоснабжения;

Недостатки:

Не выявлено.

Метер СВ-15 Г

Универсальный счетчик воды для дома, который устойчив к высокой влажности и повышенной температуре воздуха в помещении.





Достоинства:

Защищен от воздействия магнита;

Благодаря поверочному интервалу в 6 лет не требует частых проверок точности показаний;

Латунный корпус с хромовым покрытием;

Допускает эксплуатацию при температуре воздуха от +5 до +50 градусов;

Корпус имеет герметичную конструкцию, поэтому вероятность протечки воды при работе минимальна.

Недостатки:

Не выявлено.

Рейтинг бюджетных и недорогих счетчиков

Модель/Параметры Материал корпуса Импульсный выход Межповерочный интервал (лет) Диапазон температур (°C) Рабочее давление (МПа) Стоимость (руб) ЭКО-М ЭКОМЕРА-15 Э-15У-110-СК Латунь/Пластик Нет 6 -/90 - 890 ЭКО НОМ-15-110 Латунь/Пластик Нет 6 -/90 - 950 Пульсар Ду-15 Н00003031 Латунь/Пластик Нет 6 -/90 - 785 Пульсар Ду-15 Латунь/Пластик Есть 6 -/90 - 1 000

ЭКО-М ЭКОМЕРА-15 Э-15У-110-СК

Экономичный счетчик на воду, который открывает эту категорию рейтинга.





Достоинства:

Комплектуется сгонами, что значительно упрощает монтаж;

Подойдет для установки на трубы холодного и горячего водоснабжения, так как способен работать при высокой температуре воды;

Не нуждается в частой проверке работоспособности;

частой проверке работоспособности; Небольшой вес 0,39 кг.

Недостатки:

Не выявлено.

ЭКО НОМ-15-110

Самый лучший легковесный счетчик в нашем рейтинге, который прекрасно подойдет для использования в квартире.





Достоинства:

Может быть использован для учета показателей ХВС и ГВС;

Изготовлен из латуни без добавления свинца, поэтому безопасен для использования в жилых и административных помещениях;

Не требует проверки точности показаний раньше,чем раз в 6 лет;

Лучший по весу в нашем рейтинге (0,25 кг).

Недостатки:

Не выявлено.

Пульсар Ду-15 Н00003031

Хороший универсальный водомер с фильтром и сгонами в комплекте. Но это еще не все его плюсы.





Достоинства:

Комплектуется сгонами для быстрого встраивания в систему;

Для подключения на системы водоснабжения с холодной и горячей водой;

Не нуждается в частых проверках работоспособности;

Четкие значения на циферблате для удобства считывания показаний расходомера;

Входной патрубок оснащен сетчатым фильтром;

Самая низкая цена в нашем рейтинге.

Недостатки:

Не выявлено.

Пульсар Ду-15

Качественные счетчики воды должны быть точными и легко монтироваться.





Достоинства:

Оснащен сгонами для легкого монтажа;

Система передачи показаний на внешние устройства;

Не нуждается в частой проверке работоспособности;

Универсален для использования при учете показателей использования холодной и горячей воды;

Небольшой вес (0,47 кг).

Недостатки:

Не выявлено.

Топ 4 счетчика премиум класса

Модель/Параметры Материал корпуса Импульсный выход Межповерочный интервал (лет) Диапазон температур (°C) Рабочее давление (МПа) Стоимость (руб) Бетар СВМ-25 - Нет - -/90 - 9 050 Бетар СВМ-40 - Нет 6 -/90 1 10 100 ЭКО-М ЭКОМЕРА-40 Латунь/Пластик Нет 6 -/40 - 15 680 ЭКО НОМ СВ Д-32 с КМЧ СВД32-008 Латунь/Пластик Нет 6 -/90 - 8 200

Бетар СВМ-25

Универсальный водосчетчик с лучшим прочным корпусом и антимагнитной защитой.





Достоинства:

Способен фиксировать показатели расхода сетей горячего и холодного водоснабжения;

Корпус имеет противоударные свойства;

Благодаря надежной конструкции может использоваться в жилых и промышленных помещениях;

Устойчив к воздействию магнитов, поэтому имеет высокую точность показаний при изменении магнитного поля.

Недостатки:

Не выявлено.

Бетар СВМ-40

Если водомер расположен в местах с большой проходимостью и риском повреждений, то лучше выбирать прибор с противоударными свойствами, как эта модель.





Достоинства:

Могут быть использованы для расчета расхода как холодной, так и горячей воды;

Не восприимчив к действию магнита;

Надежная защита от пыли и влаги (IP 54);

Не требует частых проверок работоспособности;

Для защиты циферблата предусмотрена заслонка.

Недостатки:

Не выявлено.

ЭКО-М ЭКОМЕРА-40

Честный счетчик воды премиального сегмента.





Достоинства:

Показания останутся точными даже при изменении магнитного поля;

В комплекте предусмотрены сгоны для быстрой установки без дополнительных затрат;

Не требует частой проверки работоспособности;

Четкие значения на циферблате помогут не ошибиться при снятии показаний.

Недостатки:

Вес - 5,4 кг.

ЭКО НОМ СВ Д-32 с КМЧ СВД32-008

Какой универсальный бытовой счетчик воды лучше купить для дома? - Если в помещении повышенная влажность, то желательно выбирать модели с максимально герметичным корпусом, как эта.





Достоинства:

Универсален для монтажа на трубы ГВС и ХВС;

В комплектации идут сгоны, что упрощает установку;

Корпус защищает крыльчатку и механизм от повышенной влажности;

Может монтироваться как вертикально, так и горизонтально.

Недостатки:

Не выявлено.

Какой выбрать счетчик воды для квартиры?

Чтобы облегчить выбор расходомера воды для вашей квартиры представим несколько рекомендаций: