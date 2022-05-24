Содержание:
Лучшие счетчики горячей воды
Лучшие счетчики холодной воды
Лучшие универсальные счетчики воды
Рейтинг бюджетных и недорогих счетчиков
Топ 4 счетчика премиум класса
Какой выбрать счетчик воды для квартиры?
- Счетчик воды какой фирмы лучше выбрать?
- Рейтинг лучших счетчиков воды
Счетные приборы уже повсеместно устанавливают в домах и квартирах. Учет потребления воды помогает сэкономить средства и не оплачивать потери водопроводных сетей. В статье расскажем о производителях приборов учета и приведем рейтинг счетчиков воды для квартиры.
Счетчик воды какой фирмы лучше выбрать?
Для жилых помещений коммунальные службы рекомендуют электромагнитные крыльчатые счетчики. Крыльчатка в них вращается под воздействием жидкости. Счетчики для систем водоснабжения выпускают:
- Itelma. Производитель счетчиков, продукция которого включена в госреестр средств измерения. Приборы соответствуют европейскому стандарту, поэтому не содержат вредных веществ и проходят все необходимые испытания.
- Бетар. Изготавливает приборы учета для разных энергоресурсов. Счетчики на воду от марки “Бетар” используются как в быту для самостоятельного учета показателей, так и способны передавать показания по радиоканалу. Многие образцы производителя представлены в нашем рейтинге.
- Valtek. Фирма по производству систем водоснабжения, которая адаптирует итальянские технологии под российские нормативы. В ассортименте можно найти водосчетчики с импульсным выходом и без него.
- Экомера. Поставляет на рынок контрольно - измерительных приборов (КИП) под маркой “ЭКО-М”. Водомеры бренда работают по одноструйному или многоструйному принципу, отличаются надежностью и возможностью применения в разных сферах.
- Эконом. Российская компания-производитель приборов учета для размещения на трубопроводах и в тепловых системах. У поставщика можно приобрести как индивидуальные, так и общедомовые водомеры.
- Techem. Бренд который выпускает как отдельные ПУ, так и автоматизированные системы для контроля за потреблением ресурсов. В модельном ряду есть капсульные, роторные, ультразвуковые устройства и монтажные блоки систем учета.
- Minol. Немецкий бренд с производством учетных приборов в России. Minol выпускает приборы учета для домов и промышленных систем.
Рейтинг лучших счетчиков воды
|
Модель/Параметры
|
Материал корпуса
|
Импульсный выход
|
Межповерочный интервал (лет)
|
Диапазон температур (°C)
|
Рабочее давление (МПа)
|
Стоимость (руб)
|
ITELMA WFW20.D080
|
Латунь
|
Есть
|
6
|
5/90
|
1
|
1 150
|
Бетар СВМ-32
|
-
|
Нет
|
6
|
-/90
|
-
|
8 180
|
Бетар СВМ-40
|
-
|
Нет
|
6
|
-/90
|
1
|
10 100
|
Бетар СХВ-20
|
Латунь/Пластик
|
Нет
|
6
|
5/40
|
1
|
1 930
ITELMA WFW20.D080
Открывает наш обзор счетчиков воды лучшая экологичная модель от марки Itelma.
Достоинства:
- Материал корпуса не содержит вредных примесей;
- Одноструйный крыльчатый механизм имеет бюджетную стоимость;
- Не требует частых проверок работоспособности;
- Рассчитан на применение для учета воды высокой температуры, поэтому устойчив к соответствующему уровню давления и гидроударам;
- Не восприимчив к действию магнитов, поэтому выдает минимальную погрешность;
- Легок в монтаже, поскольку может устанавливаться как горизонтально так и вертикально;
- Благодаря импульсному выходу показания можно передавать во внешнюю систему учета.
Недостатки:
- Требует контроля износа геркона.
Бетар СВМ-32
Хорошие счетчики для воды отличаются неприхотливостью к качеству воды и обладают лучшим точным учетом показателей, как эта модель.
Достоинства:
- Не восприимчив к действию магнитов, поэтому максимально точно фиксирует показания;
- Прибор является универсальным и не требует подбора водомера для горячей или холодной воды;
- Многоструйный принцип работы делают счетчик точным и износоустойчивым;
- Может применяться как локально, так и в более обширной водопроводной системе;
- Не требует частых проверок работоспособности.
Недостатки:
- Только горизонтальное размещение.
Бетар СВМ-40
Какой счетчик воды купить для квартиры? - Желательно, универсальный и с высокой степенью защиты.
Достоинства:
- Имеет степень защиты IP54, поэтому риск выхода прибора из строя при попадании пыли или брызг воды минимален;
- Не нуждается в частой проверке точности измерения;
- Можно использовать одинаковые устройства для ведения учета потребления горячей и холодной воды;
- Устойчив к воздействию высоких температур, поэтому учитывает расход горячей воды с показателем до +90 градусов;
- Не восприимчив к изменению магнитного поля.
Недостатки:
- Только горизонтальное размещение.
Бетар СХВ-20
Топ лучших счетчиков для холодной воды может возглавить эта проверенная годами модель от “Бетар”.
Достоинства:
- Не требует частых проверок точности измерений;
- Обладает небольшим весом, поэтому легче монтируется;
- Имеет сгоны 3/4 с двух концов, а, следовательно, не требует приобретения дополнительных штуцеров;
- Способен вести учет показателей расхода холодной воды в температурном диапазоне от +5 до +40 градусов;
- Прочный латунный корпус и надежный крыльчатый механизм;
- Изготовлен из экологичных безопасных материалов, поэтому безвреден при использовании в жилых помещениях.
Недостатки:
Лучшие счетчики горячей воды
|
Модель/Параметры
|
Материал корпуса
|
Импульсный выход
|
Межповерочный интервал (лет)
|
Диапазон температур (°C)
|
Рабочее давление (МПа)
|
Стоимость (руб)
|
ITELMA WFW20.D110
|
Латунь
|
Есть
|
6
|
5/90
|
1
|
1 150
|
Бетар СГВ-15
|
Латунь/Пластик
|
Нет
|
6
|
5/90
|
1
|
1 070
|
Бетар СГВ-20
|
Латунь
|
Нет
|
6
|
5/90
|
1
|
1 580
|
TECHEM AP Vario Ду15
|
-
|
Нет
|
-
|
-/90
|
1
|
-
ITELMA WFW20.D110
Недорогой прибор учета, который лучшим образом подойдет для частного пользования и административных зданий.
Достоинства:
- Латунный корпус без никелевой примеси безопасен для бытового использования;
- Передача показателей может осуществляться через систему импульсов, что избавляет от их снятия вручную и ускоряет подсчет расхода;
- Не требует проверки точности измерений в течение 6 лет;
- Не утрачивает работоспособность при высоком нагреве воды (до +90 градусов);
- Не восприимчив к изменению магнитного поля, поэтому не утрачивает точность измерений;
- Вес 0,6 кг способствует легкому монтажу;
- Может размещаться как вертикально, так и горизонтально.
Недостатки:
Бетар СГВ-15
Если сравнить счетчики воды, то в лучшем положении окажется универсальный водомер со сгонами.
Достоинства:
- Комплектуется сгонами (установочная длина - 200 мм) , поэтому не требует дополнительных трат на приобретение фитингов;
- Имеет широкий разброс рабочих температур;
- Крупный механический циферблат позволяет быстро и точно зафиксировать значения;
- Вес менее 0,5 кг для более легкой установки;
- Универсален в применении для систем с горячей и холодной водой.
Недостатки:
- Не очень надежный корпус.
Бетар СГВ-20
Компактный и легкий счетчик с лучшим крупным датчиком.
Достоинства:
- За счет большого диапазона рабочих температур и термостойкого исполнения комплектующих, водомер может использоваться для учета температурных показателей горячей и холодной воды;
- Выдерживает воздействие горячей воды высокой температуры;
- Комплектуется сгонами для быстрого размещения без дополнительных затрат;
- Не требует частой проверки работоспособности (срок необходимой проверки - 6 лет);
- Устойчив к воздействию магнитов;
- Небольшой вес способствует легкому встраиванию в трубопровод.
Недостатки:
TECHEM AP Vario Ду15
Если вы задумывались, какие счетчики для воды лучше купить, то лучше остановить свой выбор на приборах надежной сборки.
Достоинства:
- Один из лучших по антимагнитным свойствам счетчик;
- Может быть оснащен радиомодулем и подключаться к дистанционной радиосистеме, что позволяет вести наблюдение показателей;
- Не повреждается при воздействии воды высокой температуры (до 90 градусов);
- Одноструйная конструкция проста в обслуживании;
- Собран в Германии.
Недостатки:
Лучшие счетчики холодной воды
ITELMA WFK20.D080
Экономичный счетчик воды, который лучшим образом подходит для установки в жилом помещении.
Достоинства:
- Прост в монтаже поскольку имеет возможность вертикального и горизонтального расположения;
- Обладает низкой восприимчивостью к действию магнитов;
- Крыльчатка выдерживает большое давление воды;
- Экономичен, так как не зависит от источников энергии;
- Оснащен системой для оперативной передачи данных по показателям;
- Вес 0,5 кг облегчает монтаж.
Недостатки:
ITELMA WFK20.D110
Один из лучших водяных счетчиков по простоте монтажа и точности показаний по мнению потребителей.
Достоинства:
- Латунный материал без примесей безопасен, поэтому счетчик может использоваться в жилых помещениях, квартирах, домах;
- Оснащен системой передачи показаний для расчета за ресурсы;
- Требуется проводить проверку не чаще,чем раз в 6 лет;
- Рассчитан на встраивание в систему ХВС с разбросом температур от +5 до +30 градусов;
- Небольшой вес и размеры изделия упрощают монтаж в систему водоснабжения.
Недостатки:
Бетар СХВ-15
Надежный счетчик для системы ХВС, один из лучших по экономности по отзывам покупателей.
Достоинства:
- Длительный межповерочный период (6 лет);
- Может монтироваться как горизонтально, так и вертикально;
- Надежный крыльчатый механизм не требует частого обслуживания;
- Оборудован системой, защищающей прибор от воздействия магнитов;
- В комплект поставки входят сгоны, что позволяет сэкономить на приобретении дополнительных фитингов;
- Материал устойчив к коррозии.
Недостатки:
MINOL ETK Ду15 110мм 70002585
Самый хороший счетчик воды, который имеет номинальный расход 1,5 м³/ч, небольшой вес и рассчитан на диаметр труб 15 мм.
Достоинства:
- Надежный одноструйный механизм с крыльчаткой;
- Не нуждается в частых проверках работоспособности;
- Ведет учет расхода холодной воды с наибольшей температурой +40 градусов;
- Возможность поворота передней панели для удобства снятия показаний;
- Один из лучших по весу в нашем рейтинге водомерных счетчиков - 0,42 кг.
Недостатки:
- Отсутствуют сгоны в комплекте.
Лучшие универсальные счетчики воды
|
Модель/Параметры
|
Материал корпуса
|
Импульсный выход
|
Межповерочный интервал (лет)
|
Диапазон температур (°C)
|
Рабочее давление (МПа)
|
Стоимость (руб)
|
ЭКОНОМ 15-110 с КМЧ-15-ОК
|
Латунь
|
Есть
|
6
|
5/90
|
1,6
|
930
|
ОХТА ГА 15
|
Алюминий
|
Нет
|
6
|
5/90
|
1
|
400
|
VALTEC 1/2"
|
Латунь/Пластик
|
Нет
|
6
|
5/90
|
-
|
-
|
Метер СВ-15 Г
|
Латунь
|
Нет
|
6
|
5/90
|
-
|
-
ЭКОНОМ 15-110 с КМЧ-15-ОК
Неплохой вариант счетчика с импульсным выходом, который подойдет для дома и административных помещений.
Достоинства:
- Рабочий диапазон от +5 до +90 градусов позволяет использовать ПУ для учета показателей ХВС и ГВС;
- Отвечает требованиям СанПин;
- Можно установить как на горизонтально, так и на вертикально расположенные трубы;
- Защищен от воздействия магнита;
- Максимально допустимое давление - 16 бар повышает долговечность устройства в системах с большой нагрузкой;
- Устойчив к повышенной влажности и высокому давлению воды в системе.
Недостатки:
ОХТА ГА 15 крыльчатый
Какой лучше счетчик воды для квартиры? - Надежный, универсальный, с легкой установкой, как данный крыльчатый прибор “Охта”.
Достоинства:
- Способен выдержать воздействие горячей воды с высокой температурой;
- Алюминиевый корпус покрыт керамическим напылением, устойчив к коррозии, поэтому счетчик может работать в условиях повышенной влажности;
- Не требует частых проверок исправности;
- Один из лучших по весу в нашем рейтинге (0,26 кг).
Недостатки:
VALTEC 1/2"
Неплохой универсальный счетчик для использования в квартире или доме.
Достоинства:
- Оснащен защитой от воздействия магнита, поэтому при изменении магнитного поля не утрачивает точность показаний;
- В комплекте поставляются сгоны для быстрого монтажа счетчика без дополнительных затрат на фитинги;
- Нуждается в проверке не чаще, чем раз в 6 лет;
- Небольшой вес способствует легкому встраиванию в систему водоснабжения;
Недостатки:
Метер СВ-15 Г
Универсальный счетчик воды для дома, который устойчив к высокой влажности и повышенной температуре воздуха в помещении.
Достоинства:
- Защищен от воздействия магнита;
- Благодаря поверочному интервалу в 6 лет не требует частых проверок точности показаний;
- Латунный корпус с хромовым покрытием;
- Допускает эксплуатацию при температуре воздуха от +5 до +50 градусов;
- Корпус имеет герметичную конструкцию, поэтому вероятность протечки воды при работе минимальна.
Недостатки:
Рейтинг бюджетных и недорогих счетчиков
|
Модель/Параметры
|
Материал корпуса
|
Импульсный выход
|
Межповерочный интервал (лет)
|
Диапазон температур (°C)
|
Рабочее давление (МПа)
|
Стоимость (руб)
|
ЭКО-М ЭКОМЕРА-15 Э-15У-110-СК
|
Латунь/Пластик
|
Нет
|
6
|
-/90
|
-
|
890
|
ЭКО НОМ-15-110
|
Латунь/Пластик
|
Нет
|
6
|
-/90
|
-
|
950
|
Пульсар Ду-15 Н00003031
|
Латунь/Пластик
|
Нет
|
6
|
-/90
|
-
|
785
|
Пульсар Ду-15
|
Латунь/Пластик
|
Есть
|
6
|
-/90
|
-
|
1 000
ЭКО-М ЭКОМЕРА-15 Э-15У-110-СК
Экономичный счетчик на воду, который открывает эту категорию рейтинга.
Достоинства:
- Комплектуется сгонами, что значительно упрощает монтаж;
- Подойдет для установки на трубы холодного и горячего водоснабжения, так как способен работать при высокой температуре воды;
- Не нуждается в частой проверке работоспособности;
- Небольшой вес 0,39 кг.
Недостатки:
ЭКО НОМ-15-110
Самый лучший легковесный счетчик в нашем рейтинге, который прекрасно подойдет для использования в квартире.
Достоинства:
- Может быть использован для учета показателей ХВС и ГВС;
- Изготовлен из латуни без добавления свинца, поэтому безопасен для использования в жилых и административных помещениях;
- Не требует проверки точности показаний раньше,чем раз в 6 лет;
- Лучший по весу в нашем рейтинге (0,25 кг).
Недостатки:
Пульсар Ду-15 Н00003031
Хороший универсальный водомер с фильтром и сгонами в комплекте. Но это еще не все его плюсы.
Достоинства:
- Комплектуется сгонами для быстрого встраивания в систему;
- Для подключения на системы водоснабжения с холодной и горячей водой;
- Не нуждается в частых проверках работоспособности;
- Четкие значения на циферблате для удобства считывания показаний расходомера;
- Входной патрубок оснащен сетчатым фильтром;
- Самая низкая цена в нашем рейтинге.
Недостатки:
Пульсар Ду-15
Качественные счетчики воды должны быть точными и легко монтироваться.
Достоинства:
- Оснащен сгонами для легкого монтажа;
- Система передачи показаний на внешние устройства;
- Не нуждается в частой проверке работоспособности;
- Универсален для использования при учете показателей использования холодной и горячей воды;
- Небольшой вес (0,47 кг).
Недостатки:
Топ 4 счетчика премиум класса
|
Модель/Параметры
|
Материал корпуса
|
Импульсный выход
|
Межповерочный интервал (лет)
|
Диапазон температур (°C)
|
Рабочее давление (МПа)
|
Стоимость (руб)
|
Бетар СВМ-25
|
-
|
Нет
|
-
|
-/90
|
-
|
9 050
|
Бетар СВМ-40
|
-
|
Нет
|
6
|
-/90
|
1
|
10 100
|
ЭКО-М ЭКОМЕРА-40
|
Латунь/Пластик
|
Нет
|
6
|
-/40
|
-
|
15 680
|
ЭКО НОМ СВ Д-32 с КМЧ СВД32-008
|
Латунь/Пластик
|
Нет
|
6
|
-/90
|
-
|
8 200
Бетар СВМ-25
Универсальный водосчетчик с лучшим прочным корпусом и антимагнитной защитой.
Достоинства:
- Способен фиксировать показатели расхода сетей горячего и холодного водоснабжения;
- Корпус имеет противоударные свойства;
- Благодаря надежной конструкции может использоваться в жилых и промышленных помещениях;
- Устойчив к воздействию магнитов, поэтому имеет высокую точность показаний при изменении магнитного поля.
Недостатки:
Бетар СВМ-40
Если водомер расположен в местах с большой проходимостью и риском повреждений, то лучше выбирать прибор с противоударными свойствами, как эта модель.
Достоинства:
- Могут быть использованы для расчета расхода как холодной, так и горячей воды;
- Не восприимчив к действию магнита;
- Надежная защита от пыли и влаги (IP 54);
- Не требует частых проверок работоспособности;
- Для защиты циферблата предусмотрена заслонка.
Недостатки:
ЭКО-М ЭКОМЕРА-40
Честный счетчик воды премиального сегмента.
Достоинства:
- Показания останутся точными даже при изменении магнитного поля;
- В комплекте предусмотрены сгоны для быстрой установки без дополнительных затрат;
- Не требует частой проверки работоспособности;
- Четкие значения на циферблате помогут не ошибиться при снятии показаний.
Недостатки:
ЭКО НОМ СВ Д-32 с КМЧ СВД32-008
Какой универсальный бытовой счетчик воды лучше купить для дома? - Если в помещении повышенная влажность, то желательно выбирать модели с максимально герметичным корпусом, как эта.
Достоинства:
- Универсален для монтажа на трубы ГВС и ХВС;
- В комплектации идут сгоны, что упрощает установку;
- Корпус защищает крыльчатку и механизм от повышенной влажности;
- Может монтироваться как вертикально, так и горизонтально.
Недостатки:
Какой выбрать счетчик воды для квартиры?
Чтобы облегчить выбор расходомера воды для вашей квартиры представим несколько рекомендаций:
- При покупке стоит проверить паспорт прибора, там указывается первичная дата метрологической проверки.
- Желательно приобретать счетчики известных производителей и только у официальных дистрибьюторов.
- Покупка универсального прибора избавит от необходимости подбора водомера, рассчитанного на определенный температурный режим.
- Лучше купить прибор учета российского производства, так как они предназначены для эксплуатации в отечественных системах водоснабжения и соответствуют санитарным нормам.
- Нужно убедиться, что купленный прибор не имеет повреждений корпуса и системы отражения данных, так как неисправный счетчик может показывать неточные результаты или дать течь при работе.